Новости
Артём Мазанов

В Белоруссии заблокировали TJ по решению Министерства информации Статьи редакции

По какой именно причине, мы пока не знаем.

О блокировке сайта изначально сообщили пользователи TJ, а затем подтвердило Министерство информации Белоруссии.

Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и Белтелеком с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации.

TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии.

Сергей Звезда
главный редактор TJ

#новости #блокировки

1962 просмотров
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88 комментариев
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Сергей Звезда

Чык-Чырык

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Артём Мазанов

Ищем нового главреда получается

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6
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Типичный корабль

как показывает практика закрывают не только главного редактора, но и все издание, тут.бай передает привет

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0
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Александр Фаст

Не просто Чык Чырык, а Чык Чырык Пыздык Хуяк Ку-Ку

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2
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FOX

о, фаст!

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0
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Уличный парфюмер

Уже улетаете?

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1
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Образованный фитиль

Дочырыкались

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No Name

Уровень токсичности в Белоруси через секунду после блока:

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31
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Новый Уренгой
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8
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Рекламный торшер

ЛАЙК, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ БЕЛАРУСЬ ❤️

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27
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Chikk

От души! :)

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Глухой калькулятор

Батька обиделся на мемы

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17
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Татьяна Кузнецова

Порвался с набросов

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5
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Женя Кузьмин

Мальчик: кидает предъявы за слово «Белоруссия» в правки
Мужчина: рвётся в комментах
Дед: вносит в список на блокировку

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9
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Уличный парфюмер

Прадед: Что надо заблокировать? Заблокировать что нужно? Не понял, что я должен заблокировать

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4
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Андрей Охапкин

Лучше бы в Украине...

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Astraeus

В Украине не блокируют русофобские сайты.

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Тесный хичхакер

а дождь?))))))

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Neketa Fo

Дождь заблочен на Украине??

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Тесный хичхакер

да

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Neketa Fo

Это тоже вынужденная цензура по отношению к огрэсору?

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Тесный хичхакер

ну типа \_(ツ)_/¯

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othige9iz relay.firefox.com

Да не, буквально позавчера шел дождь в Украине.

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Тесный хичхакер

ну в плане вещания по тв, так то на ютубе смотри скок хочешь

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Astraeus

Им запретили вещание из-за того, что они на карте Крым российским указывали. Сайт у них доступен на территории Украины, как и каналы на ютубе.

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Astraeus

Он просто слишком левый.

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Тесный хичхакер

левый???

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Astraeus

Да.

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Michael Konovalov

Почему?

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Путин спас Россию

Без боевых швайнокарасей тут было бы приятнее находиться

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Michael Konovalov

Ватников что-ли?

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Сеня

чтоб порофлить над ними как обычно

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Владимир Галкин

TJ бацьку не любить

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Глубокий кавалер

По какой именно причине, мы пока не знаем.
 Слишком уж дохуя протесты освещали, тоже мне загадка

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FaroucheMn

так полтора года прошло

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othige9iz relay.firefox.com

Ну так столько распечаток сделать — это ж время нужно

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Тесный хичхакер

просто все беларуские сайты закончились, а блокировать чтото надо

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Иван Рыжанков
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Frank Ferd

Главное, чтобы завтра кгб Беларуси не выпустило видео, где Звезда на камеру извиняется с лукашенковским флагом за спиной.

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Vladimir Vorobyev

Вообще-то был прецедент, когда репортёра КП из России увезли в Беларусь сотрудники спецслужб. Так что смотрите сами...

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FOX

вообще-то из россии кого угодно можно увезти

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0
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Maxim Sinyak

Гспди, это мне VPN подрубать, чтобы на котиков смотреть? Ну что за помойка

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3
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Котик Ботик
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Лукашенко Хуйло

Лукашенко - хуйло. Жыве Беларусь!

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4
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Крайний магнит

Порвался. Жаль

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3
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Зянон

Ребята, ну вы хоть не экстремисты?

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2
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Тесный хичхакер

зянон, чья бы корова мычала

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Frank Ferd

Кидаем мемы с лукашенко в комменты, пока он не видит.

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2
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Семен Семеныч

Ну, кстати, скорее странно что только сейчас

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2
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Золотой волк

По какой именно причине, мы пока не знаем.
 Хаха

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2
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Michael Konovalov

Весь тж знает а они не знают)

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0
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Муниципальный ящик

АХАХАХАХАХ

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2
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Плотный клуб

Давно пора, нечего им к нам русским лезть

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1
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Юра Пономарёв

Грёбаные висишники, это их рук дело.

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Богдан Музыченко

Ну зачем Вы так про нас.

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Гибкий Денис

френдфайр

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заказ наряд

c тем же collateral damage

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Василий Булгаков

Я прям сейчас из Беларуси пишу это комменатрий)

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Илья Кораблёв

Я из Беларуси, но TJ читать не брошу, всего лишь VPN включу (уже привык так делать).

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outsider man

за тобой выехали

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Michael Konovalov

Путинпамаги

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Образованный фитиль

Ждем упоминаний в пламенных речах Азаренка

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Иван Рыжанков

А в чём он не прав то? (шутка, сарказм, не закапывайте)

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Владимир Старик

Ищите себя в @прошмандовках англосаксов

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Дружелюбный сосед

Бля, а в Беларуси работает

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Дружелюбный сосед

Ну, буквально работает, я как-то пишу этот коммент

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FaroucheMn

если подушнить, то у меня пока что тоже работает. Еще не все провайдеры видать заблокировали.
p.s. на А1 вобще много сайтов заблокированных работает

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Лукашенко Хуйло

Провайдер?

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Дружелюбный сосед

Лайф и а1, и там и там работает

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Erken Zhailyauov

Наконец-то

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Импортный ящик

Че за дела

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Andy

НУ ОЧЕВИДНО ЖЕ, ЗВЁЗДОЧЕК НЕ ПОСТАВИЛИ ТАМ ГДЕ НУЖНО.
А вы чего хотели, блядь и в россии рано или поздно заблокируют, хоть себе весь лоб звёздочками промаркируйте.

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Голодный бас

Ну всё, Комитет теперь обанкротится

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FOX

за подсайт?

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FaroucheMn

Пришел в комменты чисто поорать. Вобще не могу понять за что. За подсайт @Беларусь ?

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othige9iz relay.firefox.com

Какое государство, такие и враги

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Fima Morozov

Поздравляю TJ!

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0
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FOX

закон есть закон?

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Отец Григорий
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Andvart

Чтобы никаких стори чык-чырык

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Имя И Фамилия

"Мы не знаем"

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Лысина Арика

Ну всё, террористы. Какой же пиздец/

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Александр Воронин

Картошка

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Беларусь

@Артём Мазанов можно добавить.
По данным сервиса Similarweb посещаемость из РБ занимает 4.54%. Страна находится на третьем месте после России (66.25%) и Украины (9.22%).
https://www.similarweb.com/ru/website/tjournal.ru/#geography

Аналитика трафика и доля рынка tjournal.ru…
tjournal.ru занимает 115 место в категории Новости и СМИ и 13175 в мире за Январь 2022. Получите…
www.similarweb.com
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0
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savvax

Поздравляю с международным признанием!

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FaroucheMn

А вобще ясно за что, ну.
За "Белоруссия" :)

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–1
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Квантовый метаслон

На Белоруссии.

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Evgeny Kovalyov

По какой именно причине, мы пока не знаем.
 Удивительная дихотомия местного дискурса: хуесосить всё, что мало-мальски связано с бел.властью и недоумевать «ЗАШТО?!».

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–3
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Zoibana
Выходной велосипед

TJ тестирует новые ниши. Недавно запустили сервис такси

12 12 комментариев
9
Олег Ивахнов
Чистый теркин30см
Карманные расходы
Иванов через ХА
С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.
5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.
Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если ко...
С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.
5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.
Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если кончатся.

Первый месяц: бутсы, мяч, набор мышь/наушники/коврик, задонатил в играх, журнал фифа с наклейками, ништяки вкусняшки в магазине. Ничего не отложил.

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Чистый теркин30см
Немного о ценах

Залез сейчас на СберМаркет (Господин Греф, занесите за рекламу пожалуйста) проверить насколько выросли цены с последнего заказа. Отчитываюсь:

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17
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