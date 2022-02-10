В Белоруссии заблокировали TJ по решению Министерства информации Статьи редакции
По какой именно причине, мы пока не знаем.
О блокировке сайта изначально сообщили пользователи TJ, а затем подтвердило Министерство информации Белоруссии.
Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и Белтелеком с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации.
Чык-Чырык
Ищем нового главреда получается
Не просто Чык Чырык, а Чык Чырык Пыздык Хуяк Ку-Ку
о, фаст!
Уровень токсичности в Белоруси через секунду после блока:
От души! :)
Порвался с набросов
Мальчик: кидает предъявы за слово «Белоруссия» в правки
Мужчина: рвётся в комментах
Дед: вносит в список на блокировку
Лучше бы в Украине...
В Украине не блокируют русофобские сайты.
Дождь заблочен на Украине??
Это тоже вынужденная цензура по отношению к огрэсору?
Да не, буквально позавчера шел дождь в Украине.
Им запретили вещание из-за того, что они на карте Крым российским указывали. Сайт у них доступен на территории Украины, как и каналы на ютубе.
Он просто слишком левый.
Да.
Почему?
Без боевых швайнокарасей тут было бы приятнее находиться
Ватников что-ли?
чтоб порофлить над ними как обычно
TJ бацьку не любить
так полтора года прошло
Ну так столько распечаток сделать — это ж время нужно
Главное, чтобы завтра кгб Беларуси не выпустило видео, где Звезда на камеру извиняется с лукашенковским флагом за спиной.
Вообще-то был прецедент, когда репортёра КП из России увезли в Беларусь сотрудники спецслужб. Так что смотрите сами...
вообще-то из россии кого угодно можно увезти
Гспди, это мне VPN подрубать, чтобы на котиков смотреть? Ну что за помойка
Лукашенко - хуйло. Жыве Беларусь!
Ребята, ну вы хоть не экстремисты?
Кидаем мемы с лукашенко в комменты, пока он не видит.
Ну, кстати, скорее странно что только сейчас
Весь тж знает а они не знают)
Грёбаные висишники, это их рук дело.
Ну зачем Вы так про нас.
c тем же collateral damage
Я прям сейчас из Беларуси пишу это комменатрий)
Я из Беларуси, но TJ читать не брошу, всего лишь VPN включу (уже привык так делать).
за тобой выехали
Путинпамаги
А в чём он не прав то? (шутка, сарказм, не закапывайте)
Ищите себя в @прошмандовках англосаксов
Бля, а в Беларуси работает
Ну, буквально работает, я как-то пишу этот коммент
если подушнить, то у меня пока что тоже работает. Еще не все провайдеры видать заблокировали.
p.s. на А1 вобще много сайтов заблокированных работает
Провайдер?
Лайф и а1, и там и там работает
Наконец-то
НУ ОЧЕВИДНО ЖЕ, ЗВЁЗДОЧЕК НЕ ПОСТАВИЛИ ТАМ ГДЕ НУЖНО.
А вы чего хотели, блядь и в россии рано или поздно заблокируют, хоть себе весь лоб звёздочками промаркируйте.
за подсайт?
Пришел в комменты чисто поорать. Вобще не могу понять за что. За подсайт @Беларусь ?
Какое государство, такие и враги
Поздравляю TJ!
закон есть закон?
Чтобы никаких стори чык-чырык
"Мы не знаем"
Ну всё, террористы. Какой же пиздец/
Картошка
@Артём Мазанов можно добавить.
По данным сервиса Similarweb посещаемость из РБ занимает 4.54%. Страна находится на третьем месте после России (66.25%) и Украины (9.22%).
https://www.similarweb.com/ru/website/tjournal.ru/#geography
Поздравляю с международным признанием!
А вобще ясно за что, ну.
За "Белоруссия" :)
На Белоруссии.
По какой именно причине, мы пока не знаем.
Удивительная дихотомия местного дискурса: хуесосить всё, что мало-мальски связано с бел.властью и недоумевать «ЗАШТО?!».
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