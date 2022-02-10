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Яна Ломакина

Linkedin начала тестировать функцию «без политики»: она фильтрует контент о партиях и выборах Статьи редакции

Так сервис отреагировал на жалобы пользователей.

Соцсеть для установления профессиональных контактов Linkedin начала тестировать функцию «без политики», которая отфильтровывает контент о политических партиях, кандидатах на пост президента или ходе и результатах выборов. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказал исполнительный директор сервиса Райан Рослански.

По словам Рослански, соцсеть ввела новую функцию после сообщений пользователей о том, что им мешает политический контент на платформе. По данным исследовательского центра Pew, около 55% пользователей соцсетей в США пожаловались, что она «измучены» такой информацией.

Чтобы скрыть посты со сведениями о партиях или выборах, нужно нажать на значок «Дополнительно» в правом верхнем углу сообщения в ленте, кликнуть «Я не хочу это видеть», а затем нажать «Я не хочу видеть политический контент» во всплывающем окне. Настройки фильтрации можно изменить в любое время.

Пока функция доступна только англоговорящим пользователям из США. Как следует из заявления сервиса, со временем её могут расширить для большего количества регионов. На территории России Linkedin заблокирована с 2016 года.

#соцсети #сша #политика #новости #linkedin

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Добро и позитив

В LinkedIn нахер не нужны новости о политике и все вот это

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10
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user101

можно подумать они сильно нужны в других местах

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5
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Веселый пёс_анон

Манямирок mode.

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5
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Eldar

Никакой это не манямирок, а элементарная гигиена. Посмотри на завсегдатаев тж - крыша потекла конкретно у некоторых. Лучше все-таки не знать в какой концлагерь везут, когда ничего с этим не можешь сделать.

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12
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Дмитрий Григорьев

Да ни у кого ничего не потекло. Разве что в принципе по жизни протекает. Троллинг, лулзы, ролевые игры. Так всегда было и будет, потому что люди меняются значительно медленнее технологий.

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0
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Вова Кот

Нихуя подобного. Линкедин про работу, а не политику. Заебало видеть всякие высеры в ленте. То блять про политику, то про войну, то про язык

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9
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Белорусский диод

Если такой функционал ввести для летны на тж.

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9
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Кремлевский паук например

Ты слишком политизированный просто!

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0
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Белорусский диод

Время такое.

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2
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Кремлевский паук например

Время приключений

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2
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Белорусский диод

Когда уже другие приключения. Эти какие-то неинтересные.

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0
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Кремлевский паук например

Страшно неинтересные

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Дмитрий Григорьев

Суть приключений в непредсказуемости. Иначе это "приключения" по подписке какие-нибудь.

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0
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No Name

Так сервис отреагировал на жалобы пользователей
 Эти пользователи:

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7
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Белорусский диод

Linkedin
 Их ведь у нас одними из первых заблочили. Вот ркн делать нечего.

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5
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киллер для Дыни

Заблочили за то, что выбрал пользователей и отказался хранить данные в РФ

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3
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Белорусский диод

Да как и много кто ещё, но досталось только им вроде.

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0
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киллер для Дыни

Крайнего нашли, увы, так бывает

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Белорусский диод

Так в итоге никто не испугался, а сайт даже спустя время не разбанили. Приходится туда каждый раз под vpn заходить.

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1
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Alex Jian

Соцсеть tjournal начала тестировать функцию «без политики»: она фильтрует контент о выборах, Навальных и Украинах.

Пользователи пожаловались, что они «измучены» такой информацией.

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3
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Seon

Вот бы мне такую функцию на весь интернет.

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2
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user101

в гугл адсенс нечто подобное сделано уже давно, можно выбрать что показывать (тематику)
может в хроме добавят такое

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0
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Photuum

Кстати, тема неплохая. Только отвлекает.

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1
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Chikk

Тема шикарная. Политота - это наихудшее, что есть. Даже новости про планетян, Нибиру или плоский глобус будут поинтереснее. :)

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Непростой велосипед

Как быстро линктин превратился в обычную соцсеточку.

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1
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Михаил Романов

Тем временем в комитете

tj начала тестировать функцию «без Белоруссии»: она фильтрует контент о протестах и выборах

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1
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Olegio Dr

Вот это можно на всех сайтах блокировать ? Тогда войны значительно сократятся

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Дима Анонимный

А Россия уже давно включила режим "без LinkedIn"

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wmhy

Политику наоборот необходимо принудительно людям показывать, а то развелось аполитичных долбоёбов

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Олег Тимофеев

Коротко!

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Городской Влад

Кстати, когда ид комитет переедет уже на Кипр или Прибалтику, как это принято у многих интернет-ресурсов?

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bor_vn

Тогда когда Ширяев купит квартиру побольше.

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Городской Влад

Он уже не в комитете

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Олег Тимофеев
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Олег Тимофеев
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Олег Тимофеев

А может причина всё таки в этом?

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Олег Тимофеев

а прикол в том, что это антиконституционно.
А гарант Конституции преступник, совершивший антиконституционное деяние - измену Родине.

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Alexander Star

Ёй, у няс местё гдье о политике ни гявярят, ми не хотим ссорицца дрюг с дрюгам.

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Джордж Харви

Вот бы сделали такую функцию, но с леволиберализмом и «прогрессивными» идеями

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