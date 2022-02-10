Linkedin начала тестировать функцию «без политики»: она фильтрует контент о партиях и выборах Статьи редакции
Так сервис отреагировал на жалобы пользователей.
Соцсеть для установления профессиональных контактов Linkedin начала тестировать функцию «без политики», которая отфильтровывает контент о политических партиях, кандидатах на пост президента или ходе и результатах выборов. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказал исполнительный директор сервиса Райан Рослански.
По словам Рослански, соцсеть ввела новую функцию после сообщений пользователей о том, что им мешает политический контент на платформе. По данным исследовательского центра Pew, около 55% пользователей соцсетей в США пожаловались, что она «измучены» такой информацией.
Чтобы скрыть посты со сведениями о партиях или выборах, нужно нажать на значок «Дополнительно» в правом верхнем углу сообщения в ленте, кликнуть «Я не хочу это видеть», а затем нажать «Я не хочу видеть политический контент» во всплывающем окне. Настройки фильтрации можно изменить в любое время.
Пока функция доступна только англоговорящим пользователям из США. Как следует из заявления сервиса, со временем её могут расширить для большего количества регионов. На территории России Linkedin заблокирована с 2016 года.
В LinkedIn нахер не нужны новости о политике и все вот это
можно подумать они сильно нужны в других местах
Никакой это не манямирок, а элементарная гигиена. Посмотри на завсегдатаев тж - крыша потекла конкретно у некоторых. Лучше все-таки не знать в какой концлагерь везут, когда ничего с этим не можешь сделать.
Да ни у кого ничего не потекло. Разве что в принципе по жизни протекает. Троллинг, лулзы, ролевые игры. Так всегда было и будет, потому что люди меняются значительно медленнее технологий.
Нихуя подобного. Линкедин про работу, а не политику. Заебало видеть всякие высеры в ленте. То блять про политику, то про войну, то про язык
Суть приключений в непредсказуемости. Иначе это "приключения" по подписке какие-нибудь.
Так сервис отреагировал на жалобы пользователей
Эти пользователи:
Заблочили за то, что выбрал пользователей и отказался хранить данные в РФ
Крайнего нашли, увы, так бывает
Соцсеть tjournal начала тестировать функцию «без политики»: она фильтрует контент о выборах, Навальных и Украинах.
Пользователи пожаловались, что они «измучены» такой информацией.
Вот бы мне такую функцию на весь интернет.
в гугл адсенс нечто подобное сделано уже давно, можно выбрать что показывать (тематику)
может в хроме добавят такое
Кстати, тема неплохая. Только отвлекает.
Тема шикарная. Политота - это наихудшее, что есть. Даже новости про планетян, Нибиру или плоский глобус будут поинтереснее. :)
Тем временем в комитете
tj начала тестировать функцию «без Белоруссии»: она фильтрует контент о протестах и выборах
Вот это можно на всех сайтах блокировать ? Тогда войны значительно сократятся
А Россия уже давно включила режим "без LinkedIn"
Политику наоборот необходимо принудительно людям показывать, а то развелось аполитичных долбоёбов
Коротко!
Тогда когда Ширяев купит квартиру побольше.
А может причина всё таки в этом?
а прикол в том, что это антиконституционно.
А гарант Конституции преступник, совершивший антиконституционное деяние - измену Родине.
Ёй, у няс местё гдье о политике ни гявярят, ми не хотим ссорицца дрюг с дрюгам.
Вот бы сделали такую функцию, но с леволиберализмом и «прогрессивными» идеями
После скандала Adidas отказалась от спонсорского контракта со спортсменом. Сейчас дело расследует полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
По какой именно причине, мы пока не знаем.
История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.
Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.