Так сервис отреагировал на жалобы пользователей.

Соцсеть для установления профессиональных контактов Linkedin начала тестировать функцию «без политики», которая отфильтровывает контент о политических партиях, кандидатах на пост президента или ходе и результатах выборов. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказал исполнительный директор сервиса Райан Рослански.

По словам Рослански, соцсеть ввела новую функцию после сообщений пользователей о том, что им мешает политический контент на платформе. По данным исследовательского центра Pew, около 55% пользователей соцсетей в США пожаловались, что она «измучены» такой информацией.

Чтобы скрыть посты со сведениями о партиях или выборах, нужно нажать на значок «Дополнительно» в правом верхнем углу сообщения в ленте, кликнуть «Я не хочу это видеть», а затем нажать «Я не хочу видеть политический контент» во всплывающем окне. Настройки фильтрации можно изменить в любое время.

Пока функция доступна только англоговорящим пользователям из США. Как следует из заявления сервиса, со временем её могут расширить для большего количества регионов. На территории России Linkedin заблокирована с 2016 года.