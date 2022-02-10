Его смогут свободно использовать все желающие.

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Правительство с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года начнёт эксперимент по созданию российского репозитория для хранения софта, аналогичного Github. В первую очередь на нём разместят программы, созданные на бюджетные средства, следует из проекта постановления на сайте regulation.gov.ru.

Доступ к национальному репозиторию для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных данных будут иметь все желающие «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам».

На условиях открытой лицензии (можно будет бесплатно использовать, модифицировать или продавать софт, включать его исходный код в другие продукты) разместят в первую очередь ПО инфраструктуры электронного правительства. Исключением станут компоненты, обеспечивающие функции криптографической защиты информации.

Как рассказал РБК глава Минцифры Сергей Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub — крупнейшего в мире веб-сервиса для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов. С 2018 года он принадлежит Microsoft.

В эксперименте поучаствуют Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы и организации. Окончательный список Минцифры должно утвердить к 1 июня. Оператора репозитория выберет Российский фонд развития информационных технологий.

Эксперимент нужен властям для поддержки открытого ПО и снижения зависимости от западного софта, отмечает РБК. Гендиректор «Линагора Рус» (российское юрлицо разработчика открытого ПО Linagora) Диана Потокина считает, что создание репозитория «внушает оптимизм в плане обретениях цифровой независимости». По её словам, часть софта, созданного госсектором, действительно может быть интересна бизнесу.