Минцифры создаст российский репозиторий для хранения софта — аналог Github Статьи редакции
Его смогут свободно использовать все желающие.
Правительство с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года начнёт эксперимент по созданию российского репозитория для хранения софта, аналогичного Github. В первую очередь на нём разместят программы, созданные на бюджетные средства, следует из проекта постановления на сайте regulation.gov.ru.
Доступ к национальному репозиторию для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных данных будут иметь все желающие «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам».
На условиях открытой лицензии (можно будет бесплатно использовать, модифицировать или продавать софт, включать его исходный код в другие продукты) разместят в первую очередь ПО инфраструктуры электронного правительства. Исключением станут компоненты, обеспечивающие функции криптографической защиты информации.
Как рассказал РБК глава Минцифры Сергей Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub — крупнейшего в мире веб-сервиса для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов. С 2018 года он принадлежит Microsoft.
В эксперименте поучаствуют Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы и организации. Окончательный список Минцифры должно утвердить к 1 июня. Оператора репозитория выберет Российский фонд развития информационных технологий.
Эксперимент нужен властям для поддержки открытого ПО и снижения зависимости от западного софта, отмечает РБК. Гендиректор «Линагора Рус» (российское юрлицо разработчика открытого ПО Linagora) Диана Потокина считает, что создание репозитория «внушает оптимизм в плане обретениях цифровой независимости». По её словам, часть софта, созданного госсектором, действительно может быть интересна бизнесу.
Github — популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. По данным самого проекта на 2021 год, им пользуется 73 миллиона разработчиков со всего мира, в том числе и из многих крупных компаний.
Спасибо, но нет
Так вас и не спрашивали жеж. Они реально готовятся к чебурнету, правда хз как работать будет, но на бумаге будет, а остальное стерпят
подготовка к чебурнету - очень перспективная статья расходов бюджета
Полагаю также как и в китае, через цепочку проксей и впнов
Я более категоричен
Россия — страна аналогов!
аНалогов
АНАЛогов
осталось только порнхаб российский запилить
Есть также аналог Хорнета - tjournal.ru
страна клонов
Налогов
идентичных натуральному
Давайте угадаем будущее название. Я думаю, что это Роскодсклад
Росгоскод
ДАННЫЙ КОМИТ СОЗДАН И/ИЛИ РАСПРОСТРАНЁН РАЗРАБОТЧИКОМ ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
<текст коммита скрыт по требованию Роскомнадзора>
У нас так билд в CI делает :(
паспорт только не забудьте
В первую очередь на нём разместят программы, созданные на бюджетные средства
Одобряю. Любое государственное ПО должно быть открытым.
Теплое с мягким не путай. Открытость, кстати, способствует снижению числа багов. От коррупции она, конечно, не поможет
Ну конкретно это более-менее нормально как причина.
Всё от реализации зависит.
Как открыть битрикс?
"Заходите в наш репозиторий на новослободской 45"
Хорошая идея кстати. Жаль туда не попадёт исходный код электронного голосования или прошивки КОИБ-ов.
Просто в минцифре реально живут вот такими шизоидными представлениям. Типа вот сюда, российские программисты будут складывать программки. Бумаги, приказы по бюджетным учреждениям с отчетами, а сколько ваших сотрудников пользуется российским АНАЛогом гитхаба? Сколько? Это очень низкие показатели!
Идёт медведь, видит - ноутбук. Сел и отозвал русских программистов.
Сюрприз, для них не поменяется нихрена, просто публичное зеркало их репозиториев, возможно с приватными которыми они будут пользоваться вместо своих внутренних.
Зато код станет открытым (хотя бы частично), что уже неплохо.
Короче, делать свой независимый портал это вполне себе норм идея, потому что хранить все свое на чьих-то частных, расположенных 0ер знает где - ну такое.
Чё за хрень? Гит сам по себе распределённый репозиторий, поэтому даже если гитхаб вдруг рухнет, сгорит или будет отключен - код никуда не потеряется. Во-вторых делать отдельную систему хранения кода для нашего родного патриотического кода нет смысла, если хранить в нём предполагается тот же самый публичный код.
Его смогут свободно использовать все желающие.
Блокировка гитхаба, битбакета и гитлаба в РФ будет единственной причиной использовать этот реп
Блокировать могут и с другой стороны, и именно с гитхабом есть прецеденты
https://github.blog/2021-01-05-advancing-developer-freedom-github-is-fully-available-in-iran/
https://techcrunch.com/2019/07/29/github-ban-sanctioned-countries/
Это никак не взаимосвязанные вещи
все адекватные разрабы просто врубят впн и будут точно так же пользоваться гитхабом. Без этого уже тяжело представить жизнь современного разраба. Гитлаб и битбакет сами по себе не являются аналогами гитхаба.
Если блокировка будет с другой стороны, то тебе VPN никак не поможет. Вон, в том году несколько IT-компаний попали под санкции Министерства торговли США и всё, одним днём никаких тебе гитхабов, джир, циско и майкрософтов.
Спасибо, нет
Его смогут свободно использовать все желающие. Желающие хэхэ
Как же дорого для рф обходятся имперские амбиции
любые прихоти за счет налогоплательщиков. Россеяне пососут хуй на дошиках, чтобы чиновники рапортовали о вот-вот догоним и выводили бабло себе на дома
Гитхаб был долгое время заблокирован в Иране из-за санкций, так что прецедент есть
https://github.blog/2021-01-05-advancing-developer-freedom-github-is-fully-available-in-iran/
ну и пусть пиздуют в свой Иран и там живут
Пусть туда свои поделия участники реестра отечественного ПО выкладывают.
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На самом деле, это Путин России адресовал
Вообще суперохуенная фраза, конечно, литерали вся политика путинизма ею описывается и наше нынешнее российское бытие
И обязательно работать на процессорах Байкал и Эльбрус. :)
РосКодХаб
ГУХАБ (главное управление хабами)
Это уже второй проект аналога Гитхаб?
Нее В 2020 они только предлагали его создать А теперь взялись за реализацию)
Спасибо, но нет
МинПромХаб, в качестве основы использовать CVS, ну или разработки из дружественных стран типа Африки, а не Git из загнивающего запада
Есть Яндекс arc или как там его.
ЖидЛаб
авторизация через госуслуги
Пусть будет
Действительно. Путь спиздят и распилят еще 100500 охулиардов.
Спиздят и так и так. Повод найдут. А так хоть польза будет какая-то. На Госуслугах спиздили тоже дохрена, но хотя бы польза людям есть
так можно с ума сойти, если переживать за каждый рубль бюджета
Троичные ЭВМ были охуенной темой, жаль что Совок сдулся и вместо них начал копировать унылые айбиэмы.
Сам git тоже придется клонировать. Как назовут, интересно?
Развернут redmine и все
А причем тут Redmine? Это же аналог жиры, а не VCS
прогромист@эльбрус-эвм ~/прогромист/проекты/программный-продукт-2 (господин*) $ мерзавец тяни источник господин
Пенсионный фонд
Ну эти-то всегда знают где можно денег украсть.
Его смогут свободно использовать все желающие.
ну, т.е. никто
Срочно нужно запретить российским программистам размещать код на зарубежных площадках
ЖидНуб
Ох уж эти бессмысленные инновации
прости хосподи
Стоит говорить о том что не обязательно разрабатывать систему версионирования кода, а можно просто установить gitlab on-premise? 😅
Что-то мне кажется что из такой логики Крым отжали только потому что хотелось купаться в море, про приехать в гости никто не слышал 🤷♂️
ахахах, украинский гитлаб покупайте
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