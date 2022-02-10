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Новости
Яна Ломакина

Минцифры создаст российский репозиторий для хранения софта — аналог Github Статьи редакции

Его смогут свободно использовать все желающие.

128 128 комментариев
3255 просмотров

Правительство с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года начнёт эксперимент по созданию российского репозитория для хранения софта, аналогичного Github. В первую очередь на нём разместят программы, созданные на бюджетные средства, следует из проекта постановления на сайте regulation.gov.ru.

Доступ к национальному репозиторию для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных данных будут иметь все желающие «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам».

На условиях открытой лицензии (можно будет бесплатно использовать, модифицировать или продавать софт, включать его исходный код в другие продукты) разместят в первую очередь ПО инфраструктуры электронного правительства. Исключением станут компоненты, обеспечивающие функции криптографической защиты информации.

Как рассказал РБК глава Минцифры Сергей Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub — крупнейшего в мире веб-сервиса для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов. С 2018 года он принадлежит Microsoft.

В эксперименте поучаствуют Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы и организации. Окончательный список Минцифры должно утвердить к 1 июня. Оператора репозитория выберет Российский фонд развития информационных технологий.

Эксперимент нужен властям для поддержки открытого ПО и снижения зависимости от западного софта, отмечает РБК. Гендиректор «Линагора Рус» (российское юрлицо разработчика открытого ПО Linagora) Диана Потокина считает, что создание репозитория «внушает оптимизм в плане обретениях цифровой независимости». По её словам, часть софта, созданного госсектором, действительно может быть интересна бизнесу.

Github — популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. По данным самого проекта на 2021 год, им пользуется 73 миллиона разработчиков со всего мира, в том числе и из многих крупных компаний.

#новости #минцифры #github

128 128 комментариев
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128 комментариев
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киллер для Дыни

Спасибо, но нет

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40
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Алексей Иванов

Так вас и не спрашивали жеж. Они реально готовятся к чебурнету, правда хз как работать будет, но на бумаге будет, а остальное стерпят

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19
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Dmitry Pasyutin

подготовка к чебурнету - очень перспективная статья расходов бюджета

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2
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johny64 XZ

Полагаю также как и в китае, через цепочку проксей и впнов

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0
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Семь потомков Ноя

Я более категоричен

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1
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Уличный парфюмер

Давайте вы ограничитесь одним первым словом и не будете дистабилизировать

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1
1 комментарий
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Илья Ишутин

Россия — страна аналогов!

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23
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Чмоня

аНалогов

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9
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Рекламный торшер

АНАЛогов

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7
6 комментариев
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Кремлевский паук например

аПлати

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2
2 комментария
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Владимир Старик

АНАЛогов

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0
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Деревенский звук

факт, есть российский ютуб _ рутуб, тик-ток - яппи, инстаграм - mylistory, теперь еще и гитхаб

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3
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Владимир Старик

осталось только порнхаб российский запилить

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3
1 комментарий
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Чмоня

Есть также аналог Хорнета - tjournal.ru

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0
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Denis Tokarev
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0
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Михаил Октябрьский

страна клонов

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0
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Andrew Sychev

Налогов

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0
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Kirill Semin

идентичных натуральному

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0
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Denis Tokarev

Давайте угадаем будущее название. Я думаю, что это Роскодсклад

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18
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Пьяный кавалер

Росговнокод

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17
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Chikk
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3
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Daily Science

Росгоскод

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0
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Дмитрий Родин

ДАННЫЙ КОМИТ СОЗДАН И/ИЛИ РАСПРОСТРАНЁН РАЗРАБОТЧИКОМ ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

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19
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Denis Tokarev

<текст коммита скрыт по требованию Роскомнадзора>

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2
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Рекламный торшер

— Младой чилавек, вы не видите у нас обед, приходите коммитить и пушить через несколько часов!

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12
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Denis Tokarev

У нас так билд в CI делает :(

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1
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Бытовой Влад

Девопс уходит на обед и выключает билдовалку?

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0
3 комментария
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Музыкальный Тролль

паспорт только не забудьте

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1
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Путин спас Россию

В первую очередь на нём разместят программы, созданные на бюджетные средства
Одобряю. Любое государственное ПО должно быть открытым.

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8
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Гибкий Денис

Иногда оно слишком открытое. Настолько что данные на черном рынке барыжатся

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8
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Музыкальный Тролль

Теплое с мягким не путай. Открытость, кстати, способствует снижению числа багов. От коррупции она, конечно, не поможет

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2
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Mezzo Deesa

Ну конкретно это более-менее нормально как причина.
Всё от реализации зависит.

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3
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Семь потомков Ноя

Как открыть битрикс?

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1
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Михаил Желтухин

"Заходите в наш репозиторий на новослободской 45"

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1
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Дмитрий Родин

Хорошая идея кстати. Жаль туда не попадёт исходный код электронного голосования или прошивки КОИБ-ов.

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0
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Алексей Иванов

Просто в минцифре реально живут вот такими шизоидными представлениям. Типа вот сюда, российские программисты будут складывать программки. Бумаги, приказы по бюджетным учреждениям с отчетами, а сколько ваших сотрудников пользуется российским АНАЛогом гитхаба? Сколько? Это очень низкие показатели!

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6
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Dima Sergeyevich

Идёт медведь, видит - ноутбук. Сел и отозвал русских программистов.

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6
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Timur Muratshin

Сюрприз, для них не поменяется нихрена, просто публичное зеркало их репозиториев, возможно с приватными которыми они будут пользоваться вместо своих внутренних.
Зато код станет открытым (хотя бы частично), что уже неплохо.
Короче, делать свой независимый портал это вполне себе норм идея, потому что хранить все свое на чьих-то частных, расположенных 0ер знает где - ну такое.

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1
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mt

Чё за хрень? Гит сам по себе распределённый репозиторий, поэтому даже если гитхаб вдруг рухнет, сгорит или будет отключен - код никуда не потеряется. Во-вторых делать отдельную систему хранения кода для нашего родного патриотического кода нет смысла, если хранить в нём предполагается тот же самый публичный код.

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0
1 комментарий
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Рыжий

Его смогут свободно использовать все желающие.
 Блокировка гитхаба, битбакета и гитлаба в РФ будет единственной причиной использовать этот реп

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5
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Веселый пёс_анон

Отказ от использования этого говна - гарантия, что нормальные сервисы не заблокируют.

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2
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Исключительный Филипп

Блокировать могут и с другой стороны, и именно с гитхабом есть прецеденты
https://github.blog/2021-01-05-advancing-developer-freedom-github-is-fully-available-in-iran/
https://techcrunch.com/2019/07/29/github-ban-sanctioned-countries/

Advancing developer freedom: GitHub is fully…
All developers should be free to use GitHub, no matter where they live. At the same time, GitHub…
github.blog
GitHub confirms it has blocked developers in…
The impact of U.S. trade restrictions is trickling down to the developer community. GitHub, the…
techcrunch.com
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2
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Семь потомков Ноя

Это никак не взаимосвязанные вещи

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1
6 комментариев
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Неизвестный Даниль

Корпораты чихнут и продолжат использовать свои локальные репы

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1
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Gregory

все адекватные разрабы просто врубят впн и будут точно так же пользоваться гитхабом. Без этого уже тяжело представить жизнь современного разраба. Гитлаб и битбакет сами по себе не являются аналогами гитхаба.

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0
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Maxim 🤷‍♂️

Если блокировка будет с другой стороны, то тебе VPN никак не поможет. Вон, в том году несколько IT-компаний попали под санкции Министерства торговли США и всё, одним днём никаких тебе гитхабов, джир, циско и майкрософтов.

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0
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Семь потомков Ноя

Спасибо, нет

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4
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Kyofu de Matsu

Его смогут свободно использовать все желающие. Желающие хэхэ

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4
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Taras Klunyk

Как же дорого для рф обходятся имперские амбиции

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2
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solawind

любые прихоти за счет налогоплательщиков. Россеяне пососут хуй на дошиках, чтобы чиновники рапортовали о вот-вот догоним и выводили бабло себе на дома

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3
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Исключительный Филипп

Гитхаб был долгое время заблокирован в Иране из-за санкций, так что прецедент есть
https://github.blog/2021-01-05-advancing-developer-freedom-github-is-fully-available-in-iran/

Advancing developer freedom: GitHub is fully…
All developers should be free to use GitHub, no matter where they live. At the same time, GitHub…
github.blog
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1
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Plan 🇧&🇨

ну и пусть пиздуют в свой Иран и там живут

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3
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Исключительный Филипп

А ты где живешь, далеко ушел?

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0
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Белорусский диод

Пошли на хуй, нет. Пусть туда свои поделия участники реестра отечественного ПО выкладывают. Оценил их отечественность.

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3
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Antony Duke

Пусть туда свои поделия участники реестра отечественного ПО выкладывают.
 Нравится не нравится ...(с)

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2
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Владимир Старик

На самом деле, это Путин России адресовал

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2
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Владимир Старик

Вообще суперохуенная фраза, конечно, литерали вся политика путинизма ею описывается и наше нынешнее российское бытие

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2
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Благодарный Гоша

Вылаживают

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1
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Неизвестный Даниль

Нравится, не нравится, замердж мой пуш, красавица

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0
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Кремлевский паук например

Можно будет туда загрузить списки Умного голосования, как на GitHub

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2
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Честной волк

придумайте 10 альтернативных использований репозитория

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1
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Гибкий Денис

Он должен быть не хуже , дешевле и стабильнее. Иначе зачем?

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1
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Chikk

И обязательно работать на процессорах Байкал и Эльбрус. :)

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4
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Hooligan

РосКодХаб

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Antony Duke

ГУХАБ (главное управление хабами)

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5
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Чмоня

Это уже второй проект аналога Гитхаб?

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1
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Daily Science

Нее В 2020 они только предлагали его создать А теперь взялись за реализацию)

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2
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хруст

Спасибо, но нет

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1
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Осенний бинокль

ахахаххахахахаххахахаааа

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1
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Mikhail Manuylov

МинПромХаб, в качестве основы использовать CVS, ну или разработки из дружественных стран типа Африки, а не Git из загнивающего запада

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1
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jibob87715

Есть Яндекс arc или как там его.

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0
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Mikhail Manuylov

ЖидЛаб

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1
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Alex Fielding

авторизация через госуслуги

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1
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Сеня

Пусть будет

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–1
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Ничего этого не будет

Действительно. Путь спиздят и распилят еще 100500 охулиардов.

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1
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Рыжий

Спиздят и так и так. Повод найдут. А так хоть польза будет какая-то. На Госуслугах спиздили тоже дохрена, но хотя бы польза людям есть

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–1
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Сеня

так можно с ума сойти, если переживать за каждый рубль бюджета

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–2
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Покойный торшер

Отлично, нужно уже заставить этих программистов долбаных хранить российские разработки на российских серверах, а не серверах ЦРУ которые создали гитхаб чтобы красть наш код

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0
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Кремлевский паук например

наш троичный код

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2
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Путин спас Россию

Троичные ЭВМ были охуенной темой, жаль что Совок сдулся и вместо них начал копировать унылые айбиэмы.

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2
2 комментария
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Antony Duke

Сам git тоже придется клонировать. Как назовут, интересно?

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0
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Рыжий

Развернут redmine и все

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0
1 комментарий
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Timur Muratshin

А причем тут Redmine? Это же аналог жиры, а не VCS

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1
4 комментария
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Denis Tokarev

прогромист@эльбрус-эвм ~/прогромист/проекты/программный-продукт-2 (господин*) $ мерзавец тяни источник господин

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1
4 комментария
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Белорусский диод

Зачем?

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0
1 комментарий
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Mezzo Deesa

Пенсионный фонд
 Ну эти-то всегда знают где можно денег украсть.

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0
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Неизвестный Даниль

Его смогут свободно использовать все желающие.
 Не дай бог

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0
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T:ema

Его смогут свободно использовать все желающие.
ну, т.е. никто

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0
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Алексей Иванов

Срочно нужно запретить российским программистам размещать код на зарубежных площадках

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0
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Mikhail Manuylov

ЖидНуб

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0
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Gedevan

Ох уж эти бессмысленные инновации

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0
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johny64 XZ

прости хосподи

https://fb.watch/b4R6lKxxXS/

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0
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Andrey Andreev

Стоит говорить о том что не обязательно разрабатывать систему версионирования кода, а можно просто установить gitlab on-premise? 😅
Что-то мне кажется что из такой логики Крым отжали только потому что хотелось купаться в море, про приехать в гости никто не слышал 🤷‍♂️

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0
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Должностной теркин30см

Бля. Ну бляяяя.

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Igor Popov

ахахах, украинский гитлаб покупайте

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–1
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Грузинский Слава

А потом можно и гитхаб прикрыть

P.S. кроме шуток идея здравая, весь госкод должен быть открыт и проверяем. но посмотрим на реализацию

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–1
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