Жители Касимова Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака» Статьи редакции
Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»
Жители города Касимов Рязанской области в день рождения Бориса Пастернака записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения историческое здание — «Дом Пастернака», принадлежавший дяде писателя. Обращение они опубликовали на ютуб-канале «Детинов».
В доме жил главврач местной больницы Осип Кауфман, которого считают прототипом доктора Живаго в одноимённом произведении, отмечает издание «7х7». Сам Пастернак тоже бывал в Касимове — по мнению литературоведов, город был прообразом Юрятина из романа. Жители хотят превратить заброшенное и разрушающееся здание в музей, но местные власти ответили им, что на реконструкцию «нет средств».
Издание «Подъём» пишет, что местные власти не смогли прокомментировать обращение жителей. В администрации сослались на болезнь мэра.
Квентин Тарантино в интервью 2004 года рассказал, что Борис Пастернак — один из его любимых писателей. По его словам, он с детства знает стихи поэта наизусть, он сильно повлиял на его творчество. В 2004 году режиссёр посетил могилу Пастернака в подмосковном Переделкине.
Причём здесь сверхдержава. Мужик хочет за бюджет сделать музей из дома в который якобы заходил Пастернак.
Мужик отчаялся добиться хоть чего-нибудь от властей, которые он выбрал сам.
Добиться оплаты ремонта какого-то здания для якобы получения дальнейшей прибыли. Это не дом Пастернака. Это дом доктора, к которому Пастернак мог приходить и который мог бы быть прообразом Живаго(нет, Живаго это сам пастернак).
Я очень сильно в теме Доктора Живаго и всех сопутствующих теорий. Только это совершенно не важно.
Они просили денег у администрации на создание государственного музея из дома дяди писателя, к которому он приезжал.
Лень разводить ебалу про "а вот в нормальных странах". Похуй.
Можно попросить администрацию заплатить за дом-музей меня. Он у меня в квартире. Я там провёл детство, буду показывать где и как это происходило. В нормальных странах согласились бы.
Да без базара. Статья про тебя в вики уже есть?
Про дядю Пастернака тоже нет.
Не поверишь. Про маму Пастернака тоже нет. Но на доме, где Пастернак родился, есть мемориальная доска. Еще есть в Туле на здании гостиницы, где он был три раза.
Зачем я тебе это объясняю?
Жители Касимова не в силах самостоятельно привести дом в порядок?
Жители Касимова не в состоянии даже на английский перевести свою просьбу к американцу. Какой вывод вы из этого сделаете?
В русских поговорках уже все сказано: у ленивого что на дворе, то и на столе.
Они недостаточно хорошо просили у администрации?
Они для себя просили?
Далась дураку одна песня на веку.
Всем известно, что в пословицах отразились народный ум, народный опыт и мудрость.
Так почему бы не сделать из этого туристический объект? Особенно в реалиях короны. Дом даже сейчас красиво выглядит, да и место прекрасное, почему российские так ненавидят собственную культуру?
Потому что есть вещи поважнее делать а не эту хуету? Кому нужен дядя Пастернака за миллионы рублей?
есть вещи поважнее
Да, набивание карманов чинуш деньгами это куда важнее.
Что же делать окружили со всех сторон никакой жизни
Тут дело не в ненависти, а в в прибыли.
И если делать, то нужен не ремонт, а реставрационные работы, что крайне дорого.
Очень сложно сделать из этого объекта то место, которое будет популярным. Для этого нужны большие вложения.
Я не оправдываю чиновников, нет.
К сожалению, в нашей стране работают так: нет выхлопа, нет дел.
Ну может мужику, если он так горит идеей, нужно сделать краудфандинг, нанять подрядчиков и т.п.? Запись видео на ютьюбе - прям точь-в-точь совковая традиция открытых писем, не могу молчать, но делать ничего не буду.
В Подмосковье есть множество объектов культурного наследия, которым нужна новая жизнь, но всем срать на них.
Короче, печальная проблема
Кусками очень круто, кусками прямо лютая ненависть ко всем вокруг. На западе известна только из-за того что насрали на совок.
Сейчас Тарантино не оставит вам выбора и вы будете вынуждены пойти нахуй
"Ты здесь видел вывеску "ремонт старых халуп"? А знаешь почему?"
почему?
А ну плюс поставил бля
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Не каждый удостаивается Нобелевской премии.
Квентин, в Иваново загляни заодно.
а почему через медиума, не попросить Виссарионовича?
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Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»
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