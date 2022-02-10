Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»

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«Дом Пастернака», скриншот видео на ютуб-канале «Детинов»

Жители города Касимов Рязанской области в день рождения Бориса Пастернака записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения историческое здание — «Дом Пастернака», принадлежавший дяде писателя. Обращение они опубликовали на ютуб-канале «Детинов».

В доме жил главврач местной больницы Осип Кауфман, которого считают прототипом доктора Живаго в одноимённом произведении, отмечает издание «7х7». Сам Пастернак тоже бывал в Касимове — по мнению литературоведов, город был прообразом Юрятина из романа. Жители хотят превратить заброшенное и разрушающееся здание в музей, но местные власти ответили им, что на реконструкцию «нет средств».

Скриншот видео на ютуб-канале «Детинов»

Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссёру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник. из обращения жителей Касимова

Издание «Подъём» пишет, что местные власти не смогли прокомментировать обращение жителей. В администрации сослались на болезнь мэра.