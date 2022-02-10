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Новости
Яна Ломакина

Жители Касимова Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака» Статьи редакции

Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»

42 42 комментария
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«Дом Пастернака», скриншот видео на ютуб-канале «Детинов»

Жители города Касимов Рязанской области в день рождения Бориса Пастернака записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения историческое здание — «Дом Пастернака», принадлежавший дяде писателя. Обращение они опубликовали на ютуб-канале «Детинов».

В доме жил главврач местной больницы Осип Кауфман, которого считают прототипом доктора Живаго в одноимённом произведении, отмечает издание «7х7». Сам Пастернак тоже бывал в Касимове — по мнению литературоведов, город был прообразом Юрятина из романа. Жители хотят превратить заброшенное и разрушающееся здание в музей, но местные власти ответили им, что на реконструкцию «нет средств».

Скриншот видео на ютуб-канале «Детинов»

Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссёру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник.

из обращения жителей Касимова

Издание «Подъём» пишет, что местные власти не смогли прокомментировать обращение жителей. В администрации сослались на болезнь мэра.

Квентин Тарантино в интервью 2004 года рассказал, что Борис Пастернак — один из его любимых писателей. По его словам, он с детства знает стихи поэта наизусть, он сильно повлиял на его творчество. В 2004 году режиссёр посетил могилу Пастернака в подмосковном Переделкине.

#новости #регионы #кино

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Подводной мангал

Новости сверхдержавы

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Selfish Ledger

Причём здесь сверхдержава. Мужик хочет за бюджет сделать музей из дома в который якобы заходил Пастернак.

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1
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заказ наряд

Мужик отчаялся добиться хоть чего-нибудь от властей, которые он выбрал сам.

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1
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Selfish Ledger

Добиться оплаты ремонта какого-то здания для якобы получения дальнейшей прибыли. Это не дом Пастернака. Это дом доктора, к которому Пастернак мог приходить и который мог бы быть прообразом Живаго(нет, Живаго это сам пастернак).

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7
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Я очень сильно в теме Доктора Живаго и всех сопутствующих теорий. Только это совершенно не важно.

Они просили денег у администрации на создание государственного музея из дома дяди писателя, к которому он приезжал.

Лень разводить ебалу про "а вот в нормальных странах". Похуй.

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1
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Selfish Ledger

Можно попросить администрацию заплатить за дом-музей меня. Он у меня в квартире. Я там провёл детство, буду показывать где и как это происходило. В нормальных странах согласились бы.

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3
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заказ наряд

Да без базара. Статья про тебя в вики уже есть?

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–1
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Selfish Ledger

Про дядю Пастернака тоже нет.

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2
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Не поверишь. Про маму Пастернака тоже нет. Но на доме, где Пастернак родился, есть мемориальная доска. Еще есть в Туле на здании гостиницы, где он был три раза.

Зачем я тебе это объясняю?

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Кручу-верчу

Жители Касимова не в силах самостоятельно привести дом в порядок?

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Жители Касимова не в состоянии даже на английский перевести свою просьбу к американцу. Какой вывод вы из этого сделаете?

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Кручу-верчу

В русских поговорках уже все сказано: у ленивого что на дворе, то и на столе.

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Они недостаточно хорошо просили у администрации?

Они для себя просили?

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Кручу-верчу

Далась дураку одна песня на веку.

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Всем известно, что в пословицах отразились народный ум, народный опыт и мудрость.

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Madao

Так почему бы не сделать из этого туристический объект? Особенно в реалиях короны. Дом даже сейчас красиво выглядит, да и место прекрасное, почему российские так ненавидят собственную культуру?

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Selfish Ledger

Потому что есть вещи поважнее делать а не эту хуету? Кому нужен дядя Пастернака за миллионы рублей?

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Madao

есть вещи поважнее
 Да, набивание карманов чинуш деньгами это куда важнее.

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Selfish Ledger

Что же делать окружили со всех сторон никакой жизни

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Элджей Сартов

Тут дело не в ненависти, а в в прибыли.
И если делать, то нужен не ремонт, а реставрационные работы, что крайне дорого.
Очень сложно сделать из этого объекта то место, которое будет популярным. Для этого нужны большие вложения.
Я не оправдываю чиновников, нет.
К сожалению, в нашей стране работают так: нет выхлопа, нет дел.

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Кручу-верчу

Ну может мужику, если он так горит идеей, нужно сделать краудфандинг, нанять подрядчиков и т.п.? Запись видео на ютьюбе - прям точь-в-точь совковая традиция открытых писем, не могу молчать, но делать ничего не буду.

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Элджей Сартов

В Подмосковье есть множество объектов культурного наследия, которым нужна новая жизнь, но всем срать на них.
Короче, печальная проблема

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Импортный ящик

Читал Живаго; хуйня

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Selfish Ledger

Кусками очень круто, кусками прямо лютая ненависть ко всем вокруг. На западе известна только из-за того что насрали на совок.

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Selfish Ledger

Сейчас Тарантино не оставит вам выбора и вы будете вынуждены пойти нахуй

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4
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Андрей Малинин

"Ты здесь видел вывеску "ремонт старых халуп"? А знаешь почему?"

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19
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Михаил Бочаров

почему?

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пепси
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Понятный шмель

Очередной умник пиарится. Минус.

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Путин спас Россию

А ну плюс поставил бля

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Сергей Звезда

«Квентин, может, ты, конечно, и не заметил
Но вообще я жду Володьку из России, а тебя вообще заходить не просили», — прокомментировали местные власти

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Anton NS
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Рыжий

Новое уголовное дело за экстремизм через 3...2...

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Рекламный торшер

В Касимове заебись, возле Ибердуса на Оке тоже заебись

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киллер для Дыни

Непростая была судьба у Пастернака.
Не каждый удостаивается Нобелевской премии.

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Дмитрий Семёнов

Квентин, в Иваново загляни заодно.

В Иванове обрушилась стена многоквартирного дома
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александр александр

а почему через медиума, не попросить Виссарионовича?

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Джон Кроули

Заебали эти экстремисты. Их пора не сажать, а расстреливать на месте.

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Andrew Sychev

Инноагенты изнутри подрывают власть

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fkp 48

За донаты из Таджикистана признают иностранным агентом, а тут напрямую к логову врага с челобитной!

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Нижний интернет

Никакого достоинства у людей. Они при первой же возможности страну НАТО продадут!

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Clear

Чувствую что мне стыдно, но не могу понять почему

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