Сервис также видит потенциал в использовании NFT.

YouTube в своём блоге рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео — Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов — отвечать на них с помощью видео.

Также сервис собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года. Кроме того, YouTube хочет добавить новый способ сортировки комментариев — с привязкой к определённому моменту времени в видео.

Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включённом на телевизоре. YouTube пишет, что это будет «новый способ смотреть видео и оставлять комментарии». Сервис не уточняет, можно ли будет, например, перемотать видео на телевизоре с помощью смартфона.

Кроме того, YouTube заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной — в первую очередь компания будет работать над играми.