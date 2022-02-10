YouTube запланировал развивать метавселенную — проект на ранней стадии, но пообещали начать с игр Статьи редакции
Сервис также видит потенциал в использовании NFT.
YouTube в своём блоге рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.
Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео — Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов — отвечать на них с помощью видео.
Также сервис собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года. Кроме того, YouTube хочет добавить новый способ сортировки комментариев — с привязкой к определённому моменту времени в видео.
Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включённом на телевизоре. YouTube пишет, что это будет «новый способ смотреть видео и оставлять комментарии». Сервис не уточняет, можно ли будет, например, перемотать видео на телевизоре с помощью смартфона.
Кроме того, YouTube заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной — в первую очередь компания будет работать над играми.
однажды дефективный менеджер не сказал слова метавселенная и nft и у него отвалились жопа и kpi
В начале нулевых была такая шутка "с блютузом любая херня продаётся лучше". Ржу, когда год за годом слово Bluetooth меняется на текущую актуалочку: ARM, водостойкость, мета-*, блокчейн, NFT
И ведь ведутся и покупают
SCRUMota!
Больше всего на метавселеной заработает pornhub. Или кто то ещё кто вперёд них подсуетится
Xvideos... )))) хотя у них базы нет как у ПХ..
Короче кто то кто вовремя умеет сделать удобный сервис и окучить эту аудиторию с vr устройствами от апл и прочих
Абсолютно в яблочко... Шо может старт ап?))))
Лучше бы начали разработку по внедрению дизлайков обратно
Есть вероятность, что менеджеры там красивые графики теперь рисуют, как увеличилась вовлеченность зрителей и конверсия после того, как убрали дизлайки. А я теперь на процентов 50-60% смотрю меньше видеоконтента, в основном только на каналах из подписок. Помимо этого отписался от Youtube Premium, за который платил больше года, ибо он мне и не нужен, раз контента начал меньше потреблять. Искать какой-то контент вообще практически перестал, нету у меня столько времени, смотреть ролик по пол часа, чтобы понять, гавно там или алмаз.
Ты реально из-за отстуствия дизлайков почти что отказался от ютуба? Ебать ты принципиальный
Вполне реально, книжек вот больше читать начал. Там тоже контент есть годный.
И вопрос не в принципиальности, а в моём времени. Мне убрали удобный барометр оценки контента, а у меня нет столько времени разбираться в его качестве. Поэтому по факту последние полтора месяца смотрю только видео, про качество которого я в курсе.
Дизлайки почти никогда не были нормальным барометром оценки контента в ютубе. Видосы почти всегда четко делились на 2 типа: куча лайков и мало дизлайков, и гораздо реже - просто захечейнное видео с кучей дизлайков. А прям чтоб так, что соотношение к примеру было 30/70, такого почти никогда не было. Это не классическая оценка по пятибальной шкале, по которой высчитывается средняя оценка.
Очевидно ты смотришь на ютубе только развлекательный контент, да клипы какие-нибудь. Но если взять всякого рода обучающие, исследовательские, научные материалы, да даже тупо лайфкаки, как починить какую-то технику, если тема для тебя новая, ты даже теперь не сразу поймешь, говно лектор или материал или не говно.
Не увидел нейросетей, экологии и спэйсикс. Не, пацаны, так дела не делаются...
Как же насрать на метаговно и нфтговно.
Вот, в Белоруссии запустили
Дизлайки верните, гандоны
Вот потому они и гандоны... Недождешся...
Поставь расширение "Return YouTube dislike"
Также сервис собирается добавить покупки в прямых эфирах
пизда тебе, твич ебаный
Прям комбо говна
И тут эта залупа
v2.0
я не понимаю а для кого вся эта шляпа с метавселенными? Для этого надо аппарутуру, компьютер, стабильный интернет и хотелку этой ебаторией заниматься. Сейчас во всем мире проблема просто компьютер собрать, не говоря уже об остальном. Или они планируют через 10 лет внедрять? Тогда как столько лет поддержки окупать?
Есть тут кто шарит в этом?
Это для той части мира, где все проблемы решены и можно страдать хуергой
Это для той части мира, где все проблемы решены
Для воображаемой?
Нет для вполне реальной, которая ездит на теслах, рассекает на яхтах, чекиниться в даунтаун LA ...
Думаю, даже у таких людей есть проблемы
Проблемы как прикольно убить время, да есть)) Так то они у всех есть, но они разные....
Ну и сколько таких людей. Ахуеть рынок
для западных. у них там все проблемы уже решены, а теперь осталось метавсеоенные создавать на каждом шагу
там такая же трабла с комплектующими
Почему-то это не мешает айфонам и макбукам продаваться как пирожкам.
А кто-то говорит о плохих продажах?
Ну если это не мешает продажам, значит проблем нет.
Почему не мешает? Продавалось бы больше
Апл разрабатывает свои очки, вероятно они будут очень распространены. В странах первого мира это не дорого, как уже тебе написали
Очень распространены сейчас окулусы. Яблочники же выгядят догоняющим подножку хайптрейна (к 2023 году-то), не иначе. А если ещё и привычный оверпрайс вьебут, то получится мертворожденная херня.
Спорим девайс яблочников будет продаваться в разы больше окулусов. Возможно в десятки и сотни раз
Те же окулусы уже второй год охуенно продаются. Идеальное сочетание цены-качества, и спрашивается, нахера переплачивать за ещё не выпущенное AR-устройство и какие там вообще могут быть перспективы...
Отожмут свои 20-30% рынка через фанатиков, понторезов и обыванов с избытком средств, и на этом все и закончится. Зато на хайптрейне продажи остальной во лабуды поднимутся
Само собой
Ютуб, чё с ебалом?
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