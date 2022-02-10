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vc.ru

YouTube запланировал развивать метавселенную — проект на ранней стадии, но пообещали начать с игр Статьи редакции

Сервис также видит потенциал в использовании NFT.

YouTube в своём блоге рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео — Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов — отвечать на них с помощью видео.

Также сервис собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года. Кроме того, YouTube хочет добавить новый способ сортировки комментариев — с привязкой к определённому моменту времени в видео.

Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включённом на телевизоре. YouTube пишет, что это будет «новый способ смотреть видео и оставлять комментарии». Сервис не уточняет, можно ли будет, например, перемотать видео на телевизоре с помощью смартфона.

Кроме того, YouTube заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной — в первую очередь компания будет работать над играми.

#новости #YouTube #метавселенная

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Трансгендолет

однажды дефективный менеджер не сказал слова метавселенная и nft и у него отвалились жопа и kpi

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64
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Хенрик Квинто

В начале нулевых была такая шутка "с блютузом любая херня продаётся лучше". Ржу, когда год за годом слово Bluetooth меняется на текущую актуалочку: ARM, водостойкость, мета-*, блокчейн, NFT

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4
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Трансгендолет

И ведь ведутся и покупают

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0
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Роман Александров

SCRUMota!

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1
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solawind

Больше всего на метавселеной заработает pornhub. Или кто то ещё кто вперёд них подсуетится

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20
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vodka.redbull

Xvideos... )))) хотя у них базы нет как у ПХ..

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0
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solawind

Короче кто то кто вовремя умеет сделать удобный сервис и окучить эту аудиторию с vr устройствами от апл и прочих

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3
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vodka.redbull

Абсолютно в яблочко... Шо может старт ап?))))

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0
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Eva

Лучше бы начали разработку по внедрению дизлайков обратно

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18
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Alex Jake

Есть вероятность, что менеджеры там красивые графики теперь рисуют, как увеличилась вовлеченность зрителей и конверсия после того, как убрали дизлайки. А я теперь на процентов 50-60% смотрю меньше видеоконтента, в основном только на каналах из подписок. Помимо этого отписался от Youtube Premium, за который платил больше года, ибо он мне и не нужен, раз контента начал меньше потреблять. Искать какой-то контент вообще практически перестал, нету у меня столько времени, смотреть ролик по пол часа, чтобы понять, гавно там или алмаз.

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2
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Степан Анейчик

Ты реально из-за отстуствия дизлайков почти что отказался от ютуба? Ебать ты принципиальный

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0
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Alex Jake

Вполне реально, книжек вот больше читать начал. Там тоже контент есть годный.

И вопрос не в принципиальности, а в моём времени. Мне убрали удобный барометр оценки контента, а у меня нет столько времени разбираться в его качестве. Поэтому по факту последние полтора месяца смотрю только видео, про качество которого я в курсе.

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3
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Степан Анейчик

Дизлайки почти никогда не были нормальным барометром оценки контента в ютубе. Видосы почти всегда четко делились на 2 типа: куча лайков и мало дизлайков, и гораздо реже - просто захечейнное видео с кучей дизлайков. А прям чтоб так, что соотношение к примеру было 30/70, такого почти никогда не было. Это не классическая оценка по пятибальной шкале, по которой высчитывается средняя оценка.

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–1
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Alex Jake

Очевидно ты смотришь на ютубе только развлекательный контент, да клипы какие-нибудь. Но если взять всякого рода обучающие, исследовательские, научные материалы, да даже тупо лайфкаки, как починить какую-то технику, если тема для тебя новая, ты даже теперь не сразу поймешь, говно лектор или материал или не говно.

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1
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Evgeny Kovalyov

Не увидел нейросетей, экологии и спэйсикс. Не, пацаны, так дела не делаются...

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16
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лала лало

Как же насрать на метаговно и нфтговно.

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9
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Старинный спрей

Когда тж анонсирует метавселенную?

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6
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сироп от щекотки

Вот, в Белоруссии запустили

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1
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Ivar Ragnarsson

Дизлайки верните, гандоны

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2
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vodka.redbull

Вот потому они и гандоны... Недождешся...

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1
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Сергей Шестаков

Поставь расширение "Return YouTube dislike"

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1
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Валенок

Также сервис собирается добавить покупки в прямых эфирах
 пизда тебе, твич ебаный

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2
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artemykairyak

Прям комбо говна

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2
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Гибкий Денис

Я Слышу про запросы на nft только от всяких креативных менеджеров, обычным юзерам это нахуй не всралось

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2
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Первоначальный кофе

Будешь не просто донатить автору, а получать за свой донат памятную пикчу.

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0
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Гибкий Денис

я никогда никому не доначу

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Taras Klunyk
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2
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Павел Каташев

И тут эта залупа

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1
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Сергей Шестаков

v2.0

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Бессмысленный химик

когда у тж будет своя метавселенная?????

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Ivan

я не понимаю а для кого вся эта шляпа с метавселенными? Для этого надо аппарутуру, компьютер, стабильный интернет и хотелку этой ебаторией заниматься. Сейчас во всем мире проблема просто компьютер собрать, не говоря уже об остальном. Или они планируют через 10 лет внедрять? Тогда как столько лет поддержки окупать?
Есть тут кто шарит в этом?

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лала лало

Это для той части мира, где все проблемы решены и можно страдать хуергой

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1
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Путин спас Россию

Это для той части мира, где все проблемы решены
Для воображаемой?

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5
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vodka.redbull

Нет для вполне реальной, которая ездит на теслах, рассекает на яхтах, чекиниться в даунтаун LA ...

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2
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Путин спас Россию

Думаю, даже у таких людей есть проблемы

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1
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vodka.redbull

Проблемы как прикольно убить время, да есть)) Так то они у всех есть, но они разные....

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0
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Межкомнатная дверь

Ну и сколько таких людей. Ахуеть рынок

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1
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Казума Малевич

для западных. у них там все проблемы уже решены, а теперь осталось метавсеоенные создавать на каждом шагу

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0
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Ivan

там такая же трабла с комплектующими

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1
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solawind

Почему-то это не мешает айфонам и макбукам продаваться как пирожкам.

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2
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Петя Миров

А кто-то говорит о плохих продажах?

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1
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solawind

Ну если это не мешает продажам, значит проблем нет.

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1
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Межкомнатная дверь

Почему не мешает? Продавалось бы больше

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1
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solawind

Апл разрабатывает свои очки, вероятно они будут очень распространены. В странах первого мира это не дорого, как уже тебе написали

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0
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Evgeny Kovalyov

Очень распространены сейчас окулусы. Яблочники же выгядят догоняющим подножку хайптрейна (к 2023 году-то), не иначе. А если ещё и привычный оверпрайс вьебут, то получится мертворожденная херня.

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1
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solawind

Спорим девайс яблочников будет продаваться в разы больше окулусов. Возможно в десятки и сотни раз

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Evgeny Kovalyov

Те же окулусы уже второй год охуенно продаются. Идеальное сочетание цены-качества, и спрашивается, нахера переплачивать за ещё не выпущенное AR-устройство и какие там вообще могут быть перспективы...

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Неизвестный Даниль

Так и отлично же

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glimpse unthinkable

Отожмут свои 20-30% рынка через фанатиков, понторезов и обыванов с избытком средств, и на этом все и закончится. Зато на хайптрейне продажи остальной во лабуды поднимутся

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Незначительный вентилятор

YouTube запланировал добавить покупки товаров из видео и развивать метавселенную
Россия запланировала отключить любую монетизацию YouTube в России.

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Komatsu D335A

Само собой

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Данил Вишнивецкий

Ютуб, чё с ебалом?

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Веня Геморроев

Близкий релиз АR очков от епл подстегивает рынок, пора учить 3д

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