Средняя сумма выкупа возросла до 118 тысяч долларов.

{"id":530996} 488 просмотров

За 2020-2021 годы крупнейшие операторы программ-вымогателей получили от своих жертв около 1,3 миллиардов долларов в криптовалюте, говорится в отчёте специалистов аналитической компании Chainalysis.

В 2020 году хакеры получили более 692 миллионов долларов, а в 2021 году — более 602 миллионов. При этом эксперты отмечают, что эта оценка занижена и ещё обновится. Они предполагают, что истинная сумма выкупов намного больше.

Инфографика Chainalysis

Средняя сумма платежа злоумышленникам в 2021 году выросла до 118 тысяч долларов. Для сравнения, в 2019 году она составляла 25 тысяч долларов, а в 2020 году — 88 тысяч долларов. Рост суммы связан с тем, что хакеры стали нацеливаться на крупные организации, атака на которые может принести им несколько миллионов долларов. Например, лишь американская страховая компания CNA заплатила вымогателям 40 миллионов долларов.

Инфографика Chainalysis

Первую строчку по объёмам выкупа заняла группировка Conti, которую связывают с Россией. По данным аналитиков, она получила от своих жертв не менее 180 миллионов долларов. Второе место заняла группировка Darkside, предположительно причастная к атаке на крупнейшего трубопровода США Colonial Pipeline. За 2021 год она «заработала» около 80 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Phoenix Cryptolocker, «выручка» которой составила 60 миллионов долларов.

Топ-10 самых «успешных» группировок хакеров-вымогателей, инфографика Chainalysis