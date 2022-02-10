Аналитики Chainalysis: с 2020 года хакеры-вымогатели получили от своих жертв 1,3 миллиарда долларов Статьи редакции
Средняя сумма выкупа возросла до 118 тысяч долларов.
За 2020-2021 годы крупнейшие операторы программ-вымогателей получили от своих жертв около 1,3 миллиардов долларов в криптовалюте, говорится в отчёте специалистов аналитической компании Chainalysis.
В 2020 году хакеры получили более 692 миллионов долларов, а в 2021 году — более 602 миллионов. При этом эксперты отмечают, что эта оценка занижена и ещё обновится. Они предполагают, что истинная сумма выкупов намного больше.
Средняя сумма платежа злоумышленникам в 2021 году выросла до 118 тысяч долларов. Для сравнения, в 2019 году она составляла 25 тысяч долларов, а в 2020 году — 88 тысяч долларов. Рост суммы связан с тем, что хакеры стали нацеливаться на крупные организации, атака на которые может принести им несколько миллионов долларов. Например, лишь американская страховая компания CNA заплатила вымогателям 40 миллионов долларов.
Первую строчку по объёмам выкупа заняла группировка Conti, которую связывают с Россией. По данным аналитиков, она получила от своих жертв не менее 180 миллионов долларов. Второе место заняла группировка Darkside, предположительно причастная к атаке на крупнейшего трубопровода США Colonial Pipeline. За 2021 год она «заработала» около 80 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Phoenix Cryptolocker, «выручка» которой составила 60 миллионов долларов.
Аналитики отмечают, что средний срок существования одной группы хакеров-вымогателей составляет около двух месяцев. Это связано с тем, что многие эффективные группировки постоянно проводят «ребрендинг», пытаясь сбить со следа правоохранителей и избежать ареста.
Кто мы?
Это вопрос или заголовок будущего лонгрида?
Это чего, до утра ждать штоле?
Их три
Первая, вторая, легион
Понятно же, что ты это не ради денег, а чтобы взломать подсайт @Україна 🇺🇦 и начать постить там свиней.
Кстати, @Україна 🇺🇦 верните админку
А на основе каких данных цифры о том сколько ушло хакерам? Банковские перевед? Жалобы в полицию?
А тиливизер на что? :)
Баблососы блин
Спросить чем больше раз, тем лучше
Куда нажать, чтоб стать хацкером ?
Все просто - раньше рассылали вирусы пользователям-"одиночкам", теперь же, скрипты можно загрузить в "облака".
Вот! Пусть переходят на рубли
Рабочий стартап)
которую связывают с Россией. По данным аналитиков, она получила от своих жертв не менее 180 миллионов долларов. Второе место заняла группировка Darkside, предположительно причастная к атаке на крупнейшего трубопровода США Colonial Pipeline. За 2021 год она «заработала» около 80 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Phoenix Cryptolocker, «выручка» которой составила 60 миллионов
А вторые две с какими странами связывают?
Умеют же зарабатывать)
По какой именно причине, мы пока не знаем.
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