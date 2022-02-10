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Новости
Яна Ломакина

Аналитики Chainalysis: с 2020 года хакеры-вымогатели получили от своих жертв 1,3 миллиарда долларов Статьи редакции

Средняя сумма выкупа возросла до 118 тысяч долларов.

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За 2020-2021 годы крупнейшие операторы программ-вымогателей получили от своих жертв около 1,3 миллиардов долларов в криптовалюте, говорится в отчёте специалистов аналитической компании Chainalysis.

В 2020 году хакеры получили более 692 миллионов долларов, а в 2021 году — более 602 миллионов. При этом эксперты отмечают, что эта оценка занижена и ещё обновится. Они предполагают, что истинная сумма выкупов намного больше.

Инфографика Chainalysis

Средняя сумма платежа злоумышленникам в 2021 году выросла до 118 тысяч долларов. Для сравнения, в 2019 году она составляла 25 тысяч долларов, а в 2020 году — 88 тысяч долларов. Рост суммы связан с тем, что хакеры стали нацеливаться на крупные организации, атака на которые может принести им несколько миллионов долларов. Например, лишь американская страховая компания CNA заплатила вымогателям 40 миллионов долларов.

Инфографика Chainalysis

Первую строчку по объёмам выкупа заняла группировка Conti, которую связывают с Россией. По данным аналитиков, она получила от своих жертв не менее 180 миллионов долларов. Второе место заняла группировка Darkside, предположительно причастная к атаке на крупнейшего трубопровода США Colonial Pipeline. За 2021 год она «заработала» около 80 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Phoenix Cryptolocker, «выручка» которой составила 60 миллионов долларов.

Топ-10 самых «успешных» группировок хакеров-вымогателей, инфографика Chainalysis

Аналитики отмечают, что средний срок существования одной группы хакеров-вымогателей составляет около двух месяцев. Это связано с тем, что многие эффективные группировки постоянно проводят «ребрендинг», пытаясь сбить со следа правоохранителей и избежать ареста.

#новости #хакеры #кибербезопасность

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Типичный корабль

Ну молодцы, хуля

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Типичный корабль

А мы айфоны в кредит берём

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Dmitry Ryleev

Кто мы?

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Типичный корабль

Мы нищеброды

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Понятный шмель

Как стать хаккром

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Chikk

Это вопрос или заголовок будущего лонгрида?

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Понятный шмель

У меня деменция и слабоумия никаких лонгридов до респауна не будет

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Chikk

Это чего, до утра ждать штоле?

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Импортный ящик

Пройти две части Watch Dogs

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Понятный шмель

Не люблю такие игра

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No Name

Их три

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Импортный ящик

Я знаю только про две

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No Name

Первая, вторая, легион

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Белорусский диод

Понятно же, что ты это не ради денег, а чтобы взломать подсайт @Україна 🇺🇦 и начать постить там свиней.

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Понятный шмель

Кстати, @Україна 🇺🇦 верните админку

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Мистер Блондин

А на основе каких данных цифры о том сколько ушло хакерам? Банковские перевед? Жалобы в полицию?

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Chikk

А тиливизер на что? :)

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киллер для Дыни

Баблососы блин

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Понятный шмель

Как стать хаккром

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киллер для Дыни

Спросить чем больше раз, тем лучше

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Щукин Богдан

Куда нажать, чтоб стать хацкером ?

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Василий Дробовский

Все просто - раньше рассылали вирусы пользователям-"одиночкам", теперь же, скрипты можно загрузить в "облака".

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Dmitry Ryleev

Вот! Пусть переходят на рубли

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Кудрявцев Андрей

Рабочий стартап)

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Neketa Fo

которую связывают с Россией. По данным аналитиков, она получила от своих жертв не менее 180 миллионов долларов. Второе место заняла группировка Darkside, предположительно причастная к атаке на крупнейшего трубопровода США Colonial Pipeline. За 2021 год она «заработала» около 80 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Phoenix Cryptolocker, «выручка» которой составила 60 миллионов
А вторые две с какими странами связывают?

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Артур Снегов

Умеют же зарабатывать)

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