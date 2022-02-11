По словам члена координационного совета по вопросам цифровизации, это решение поддерживают все.

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Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России и готовы регулировать другие аспекты цифровой валюты. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.

Шохин также отметил, что, согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать. По его словам, пока рано говорить о том, что уже выработано единое и окончательное решение.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал журналистам, что сейчас стороны пытаются понять, что именно им необходимо регулировать и каким образом. В ходе заседания также удалось отделить проблематику цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблематики криптовалют.

Бизнес-сообщество достигло понимания с правительством, ЦБ и депутатами, что проблемы криптовалют сложнее и труднее регулируемые по сравнению с вопросами ЦФА. Речь идёт о необходимости отдельного налогообложения ЦФА, предоставлении финтех-компаниям равных возможностей с банками по открытию номинальных счетов и ведению самостоятельного учёта операций на своих платформах. Владимир Потанин президент «Норникеля»

Также Потанин отметил, что вопрос ЦФА возник в повестке в связи с тем, что в начале февраля в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА появилась первая компания. По его словам, процедура регистрации была сложной из-за того, что «закон новый и до этого ни одна компания ничего подобного не делала».

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.