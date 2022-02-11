«Ведомости»: ЦБ, Минфин и правительство РФ отказались разрешать использование криптовалют в качестве платёжного средства Статьи редакции
По словам члена координационного совета по вопросам цифровизации, это решение поддерживают все.
Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России и готовы регулировать другие аспекты цифровой валюты. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.
Шохин также отметил, что, согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать. По его словам, пока рано говорить о том, что уже выработано единое и окончательное решение.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал журналистам, что сейчас стороны пытаются понять, что именно им необходимо регулировать и каким образом. В ходе заседания также удалось отделить проблематику цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблематики криптовалют.
Также Потанин отметил, что вопрос ЦФА возник в повестке в связи с тем, что в начале февраля в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА появилась первая компания. По его словам, процедура регистрации была сложной из-за того, что «закон новый и до этого ни одна компания ничего подобного не делала».
20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
В начале февраля правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Для проведения операций с криптовалютой гражданам придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.
Простите, а как они это запретят?
Каждый житель россии должен дать слово пацана
Я отказываюсь
Ну все. Тогда пользуйся
класс
Душевно брат
думаю, объявят незаконным, как например производство и продажу алкоголя без акцизов.
а потому нарушителей будут ловить. и сажать.
Как они их поймают, лол. Они даже не смогут зафиксировать факт преступления, да и всегда через биржу/г д у можно все сделать.
ну, например. я покупаю машину за крипту
чтобы сделка была официальной и я могла поставить машину на учет, то часть суммы провожу в рублях
дальше нас с продавцом обвиняют в использовании крипты на основании того, что сумма сделки занижена
так обвиняют в коррупции, во взяточничестве, в мошенничестве и в попытке украсть активы за продажу по заниженной или по завышенной цене
так там же все анонимно, не?
ГДЕ??!
там
Только если в презервативе
Идет
Не идёт а идиот
класека
Будут банить сайты как либо работающие с криптой
впн в помощь
Интересно, INDX тоже достанется?
А неугодным будут подкидывать майнеры
на балкон
Для проведения операций с криптовалютой гражданам придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.
Не придется, можно использовать и так и никто эту возможность отобрать не может
за наличные ей продавать\покупать?
как без счета в банке?
а если спросят откуда крипта?
точно!
а ты где её хранишь?
Никто не запрещает тебе покупать что либо в даркнете и биржах
про биржи можно поподробнее?
Если ты покупаешь у частного лица то можно и через сбп деньги перевести, по ним не видно
..пока его не поймают
А что нужно… что нужно запретить? Егор, что надо запретить? Запретить что нужно? Я не понял, что я должен запретить?
Биполярка.
А в условных единицах в России ещё можно продавать? Чтобы она была равна курсу
вроде запретили внутри страны
но это не точно
если "криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать",
то значит и рассчитываться ею можно
деньги тоже покупают-продают.
Ну формально расчёты нужно будет в рублях проводить
это как взаимозачеты, когда денег для расчетов не хватает
меняем вашу продукцию на нашу
вообще надо схему додумать
сыровата пока
2038:
- "новые санкции коснутся криптовалютных платежей по системе Город"
Ребята, но не работает это запретительство и регулировка с криптой. Учитывая, что местные полицейские не могут расследовать даже простейшие кражи - реально поймать и наказать за "преступление" они не смогут.
Это только профессионалы в США нашли любителей, которые не замели следы.
Биполярочка от государства в следующем, на мой взгляд: в России есть много мощностей для производства электричества (всякие ГЭС и пр.) Поэтому приближенные и умные чиновники хотят войти в крипто-бизнес. Плюс можно выгодно продать идею текущему президенту (далее по тексту "дед") о возможности использования накопленной крипты для дестабилизации ситуации в мире (в странах НАТО).
Но при полной легализации есть риски, что рубль нафиг никому не нужен будет. Зачем пользоваться им, курс которого объективно занижается.
Вот отсюда и все проблемы. Думаю, что к деду бегают с папочками разные докладчик, а на них "риски легализации криптовалют" или "преимущества использования криптовалюты для дестабилизации Украины" или что-то в таком духе.
Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»