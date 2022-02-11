{"id":1092,"title":" \u041f\u0442\u0438\u0446\u0430-\u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a-\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0440\u044b\u0431\u0430-\u043a\u0438\u0442? \u0423\u0437\u043d\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0435 \u0442\u043e\u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u0435 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=1092&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/heraldry&placeBit=1&hash=c889fd43dd19975613e7660ba26849f1943b62780042d0d796e79cf0e69c7c1b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

«Ведомости»: ЦБ, Минфин и правительство РФ отказались разрешать использование криптовалют в качестве платёжного средства Статьи редакции

По словам члена координационного совета по вопросам цифровизации, это решение поддерживают все.

42 42 комментария
563 просмотров

Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России и готовы регулировать другие аспекты цифровой валюты. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.

Шохин также отметил, что, согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать. По его словам, пока рано говорить о том, что уже выработано единое и окончательное решение.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал журналистам, что сейчас стороны пытаются понять, что именно им необходимо регулировать и каким образом. В ходе заседания также удалось отделить проблематику цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблематики криптовалют.

Бизнес-сообщество достигло понимания с правительством, ЦБ и депутатами, что проблемы криптовалют сложнее и труднее регулируемые по сравнению с вопросами ЦФА. Речь идёт о необходимости отдельного налогообложения ЦФА, предоставлении финтех-компаниям равных возможностей с банками по открытию номинальных счетов и ведению самостоятельного учёта операций на своих платформах.

Владимир Потанин

президент «Норникеля»

Также Потанин отметил, что вопрос ЦФА возник в повестке в связи с тем, что в начале февраля в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА появилась первая компания. По его словам, процедура регистрации была сложной из-за того, что «закон новый и до этого ни одна компания ничего подобного не делала».

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.

В начале февраля правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Для проведения операций с криптовалютой гражданам придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.

#новости #криптовалюты #запреткрипты

42 42 комментария
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Николай Бойко

Простите, а как они это запретят?

Ответить
3
Развернуть ветку
сироп от щекотки

Каждый житель россии должен дать слово пацана

Ответить
6
Развернуть ветку
Николай Бойко

Я отказываюсь

Ответить
0
Развернуть ветку
сироп от щекотки

Ну все. Тогда пользуйся

Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Бойко

класс

Ответить
0
Развернуть ветку
Жаль

Душевно брат

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

думаю, объявят незаконным, как например производство и продажу алкоголя без акцизов.
а потому нарушителей будут ловить. и сажать.

Ответить
1
Развернуть ветку
лала лало

Как они их поймают, лол. Они даже не смогут зафиксировать факт преступления, да и всегда через биржу/г д у можно все сделать.

Ответить
2
Развернуть ветку
Aireen Marie

ну, например. я покупаю машину за крипту
чтобы сделка была официальной и я могла поставить машину на учет, то часть суммы провожу в рублях
дальше нас с продавцом обвиняют в использовании крипты на основании того, что сумма сделки занижена
так обвиняют в коррупции, во взяточничестве, в мошенничестве и в попытке украсть активы за продажу по заниженной или по завышенной цене

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

так там же все анонимно, не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

ГДЕ??!

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Бойко

там

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

Только если в презервативе

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

Идет

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

Не идёт а идиот

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Бойко

класека

Ответить
1
Развернуть ветку
Worst

Будут банить сайты как либо работающие с криптой

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

впн в помощь

Ответить
0
Развернуть ветку
Worst

Интересно, INDX тоже достанется?

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

А неугодным будут подкидывать майнеры

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

на балкон

Ответить
0
Развернуть ветку
лала лало

Для проведения операций с криптовалютой гражданам придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.
 Не придется, можно использовать и так и никто эту возможность отобрать не может

Ответить
4
Развернуть ветку
Aireen Marie

за наличные ей продавать\покупать?
как без счета в банке?

Ответить
0
Развернуть ветку
Минувший Абдужаббор

Я другу наличных, он мне крипты на кошелек.

Ответить
2
Развернуть ветку
Aireen Marie

а если спросят откуда крипта?

Ответить
0
Развернуть ветку
Минувший Абдужаббор

А как они узнают, что у меня крипта есть?

Ответить
1
Развернуть ветку
Aireen Marie

точно!
а ты где её хранишь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Минувший Абдужаббор

Ну разную крипту в разных местах, куча кошельков, как локальных, так и облачных для этого есть

Ответить
2
Развернуть ветку
лала лало

Никто не запрещает тебе покупать что либо в даркнете и биржах

Ответить
1
Развернуть ветку
Aireen Marie

про биржи можно поподробнее?

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

Если ты покупаешь у частного лица то можно и через сбп деньги перевести, по ним не видно

..пока его не поймают

Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор Ганелес

А что нужно… что нужно запретить? Егор, что надо запретить? Запретить что нужно? Я не понял, что я должен запретить?

Ответить
3
Развернуть ветку
Поразительный кубок

Не пизди

Ответить
0
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Биполярка.

Ответить
2
Развернуть ветку
Поразительный кубок

Определитес

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

А в условных единицах в России ещё можно продавать? Чтобы она была равна курсу

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

вроде запретили внутри страны
но это не точно

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

если "криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать",
то значит и рассчитываться ею можно
деньги тоже покупают-продают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Жаль

Ну формально расчёты нужно будет в рублях проводить

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

это как взаимозачеты, когда денег для расчетов не хватает
меняем вашу продукцию на нашу
вообще надо схему додумать
сыровата пока

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Николаевич

2038:
- "новые санкции коснутся криптовалютных платежей по системе Город"

Ответить
0
Развернуть ветку
Данислав Жуков

Ребята, но не работает это запретительство и регулировка с криптой. Учитывая, что местные полицейские не могут расследовать даже простейшие кражи - реально поймать и наказать за "преступление" они не смогут.

Это только профессионалы в США нашли любителей, которые не замели следы.

Биполярочка от государства в следующем, на мой взгляд: в России есть много мощностей для производства электричества (всякие ГЭС и пр.) Поэтому приближенные и умные чиновники хотят войти в крипто-бизнес. Плюс можно выгодно продать идею текущему президенту (далее по тексту "дед") о возможности использования накопленной крипты для дестабилизации ситуации в мире (в странах НАТО).

Но при полной легализации есть риски, что рубль нафиг никому не нужен будет. Зачем пользоваться им, курс которого объективно занижается.

Вот отсюда и все проблемы. Думаю, что к деду бегают с папочками разные докладчик, а на них "риски легализации криптовалют" или "преимущества использования криптовалюты для дестабилизации Украины" или что-то в таком духе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Офтоп
Ярослав Разумовский

Расплата за жизнь

12 12 комментариев
7
Новости
Яна Ломакина
Жители Касимова Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака» Статьи редакции

Жителям «стыдно» просить помощи у американского режиссёра, но «местные власти не оставили им выбора, и все обращения оказались безрезультатными»

«Дом Пастернака», скриншот видео на ютуб-канале «Детинов»
90 90 комментариев
161
Twitter
New
стиль
Ilya Varlamov @varlamov
Здесь моется бог интерьерного дизайна.
21 21 комментарий
66
листочок
Приятный огонь
Биография моя, читайте перед тем как оставить свой язвительный комментарий
5 5 комментариев
5
Twitter
Секретный ингредиент
Ленивый геймдизайнер @lazy_gamedesign
Каждый раз хочу прокрутить это здание до щелчка
5 5 комментариев
44
Заботливый Майонез
Сомнительный хот-дог
14 14 комментариев
6
Новости
Организационный спрей
МОК пересмотрит победу сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой»

Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

27 27 комментариев
14
Дитковский
Культурный теркин30см

Иллюстрация: наброс листочка в вопросы

15 15 комментариев
27
Twitter
Владимир Горячев
Архитектурные излишества @arkhlikbez
Тирамису ❤
21 21 комментарий
190
Больше статей
null