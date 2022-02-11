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Новости
Яна Ломакина

Охранник «Ельцин Центра» пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича по просьбе посетителей-подростков Статьи редакции

Ветеран войн в Афганистане и Чечне принял экспозицию полотен из Третьяковской галереи за выставку детских рисунков.

42 42 комментария
2463 просмотров
Фото The Art Newspaper

63-летний бывший охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев объяснил, что пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» за 75 миллионов рублей, потому что его попросили об этом подростки, посетившие выставку. Он жалеет об этой поступке, рассказал сам мужчина изданию Е1.

Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжёлое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!

Александр Васильев
бывший охранник «Ельцин Центра»
Фото Е1

Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. Во время последней он получил контузию, ему дали первую группу инвалидности. В последние годы он работал охранником в банке, а после закрытия отделения знакомые нашли ему работу в «Ельцин Центре».

По словам Васильева, он хотел отказаться, опасаясь, что не сможет весь день стоять на ногах без возможности присесть, но его уговорили. В итоге из-за болей мужчина ушёл домой раньше окончания смены.

Васильев стал фигурантом уголовного дело по статье о вандализме. Ему грозит штраф или арест. Как рассказал охранник, на допросе в полиции выяснилось, что компания подростков, попросивших его пририсовать глаза фигурам на картине, на записи с камеры видеонаблюдения не попала.

Глазки на абстрактных фигурах на картине Лепорской появились 7 декабря 2021 года. Реставрацию полотна, которое привезли в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи, оценили в 250 тысяч рублей. Сумму выплатила страховая компания. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что глаза пририсовал охранник «Ельцин Центра», который работал там первый день. Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея. По словам исполнительного директора «Ельцин Центра», после инцидента охранник ушёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.

#новости #искусство

42 42 комментария
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42 комментария
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Antony Duke

Какой долгоиграющий перформанс.

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37
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Chikk

Владелец полотна просто заказал маркетинг по увеличению прайса. Ещё пару недель помурыжить тему, перевести на язык Шекспира для иностранных покупателей и - вполне вероятно будет успех кампании.

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0
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Евгений Кочин

Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила».
 Висит и висит, хули вам ещё надо, че доебались?!

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14
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Прочный бас

Висит и висит, хули вам ещё надо, че доебались?!
 сказал импотент во время оргии

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8
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Евгений Кочин

А ему говорят, наклонись, заебал.

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9
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Щячло Попячтса

Охуенно, наверное, когда тебя все знают как "ученицу Малевича".

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12
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Олег Веснин

ТРЕПЕЩИТЕЕ!ученица САМОГО МАЛЕВИЧА!!! ( !!!!)

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0
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Ферман спас Россию

Дребезжите

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3
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Алексей Токмолаев

Жалко его

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9
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Олег Веснин

уголовное дело блять!. испортил ценнейшее полотно блятьь! уъу бомбит.

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–4
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Алексей Токмолаев

Несчастного человека сделали ещё несчастнее

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6
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Олег Веснин

шакалы -искусствоведы - нет бы оформить все как перфоманс-как связь поколений.как коллективное творчество

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5
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Олег Веснин

надо же блять уголовное дело на охранника за вандализм, черти

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4
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Ферман спас Россию

Героя освободительных войн, практически дида.
Двойные стандарты во всём

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2
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Ферман спас Россию

Всех россиян жалко

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–1
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Dmitry Smirnoff

Но некоторых жальчее

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1
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Ферман спас Россию

Зато потом в рай, а остальные просто сдохнут

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–1
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Dmitry Smirnoff

Тут главное, что бы из русских не выписали

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1
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Photuum

Отстаньте от мужика. Он сделал то, что хотели все, но не решались.

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7
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Aireen Marie

согласна!

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3
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Рудольф Нуриев

Знакомо?

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0
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Районный цветок

Я думал, это просто их детские рисунки!
 травит супрематизм

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7
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Стас Фарбер

Нашли козла отпущения

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–4
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Neketa Fo

Если ты насрешь себе в штаны, то тоже скажешь что это кто-то из тебя сделал обосранного козла?

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8
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робот-бёрдвотчер

Тема вышла за пределы страны https://twitter.com/MailOnline/status/1491443638160994304

Daily Mail Online @MailOnline
$1MILLION painting is ruined after 'bored' security guard draws eyes on faceless figures 🤦

Full story: https://trib.al/0LH7DuU
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2
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Max Kolosov

А в Нью-Йорке ещё бы и палками избили

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Сеня

Спасибо, что не взорвал к херам этот центр, люди его поколения Ельцина не жалуют мягко говоря

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Растительный американец

Ну, он же не террорист, а рожки Ельцину может где и подрисовал.

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Чрезвычайный месяц

скорее всего в кабинке туалета той же ручкой написал "ельцин - чмо"

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Имя И Фамилия

Ебать спасибо нахуй

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Поразительный кубок

Сериал

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Положительный меч

Этот мужик просто мой герой

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Bkmz Иванов

Сосиска. Уронилась. У вас

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Bkmz Иванов

Но плюс посту поставил

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усталые игрушки

Если бы Якубеня уронила сосиску не в 2015, а в 2022, уже извинялась бы по каналу Россия24

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Bkmz Иванов

Согласен

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Навальный спас Белоруссию

Кому не похуй?

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Ферман спас Россию

Тому кто это прочитал и оставил комментарий - вот как ты

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Ферман спас Россию

В нашей стране всегда есть возможность присесть

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Рациональный пёс_анон

Так, ветеран Афганистана, Чечни, переваливает собственную вину, на абстрактных подростков. Интересно, будет заднюю давать, что подростки ему привиделись из за контузии?

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Paletz

Произошел троллинг

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Алексей Кальян

Так жалко мужика(

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