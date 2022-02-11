Охранник «Ельцин Центра» пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича по просьбе посетителей-подростков Статьи редакции
Ветеран войн в Афганистане и Чечне принял экспозицию полотен из Третьяковской галереи за выставку детских рисунков.
63-летний бывший охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев объяснил, что пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» за 75 миллионов рублей, потому что его попросили об этом подростки, посетившие выставку. Он жалеет об этой поступке, рассказал сам мужчина изданию Е1.
Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. Во время последней он получил контузию, ему дали первую группу инвалидности. В последние годы он работал охранником в банке, а после закрытия отделения знакомые нашли ему работу в «Ельцин Центре».
По словам Васильева, он хотел отказаться, опасаясь, что не сможет весь день стоять на ногах без возможности присесть, но его уговорили. В итоге из-за болей мужчина ушёл домой раньше окончания смены.
Васильев стал фигурантом уголовного дело по статье о вандализме. Ему грозит штраф или арест. Как рассказал охранник, на допросе в полиции выяснилось, что компания подростков, попросивших его пририсовать глаза фигурам на картине, на записи с камеры видеонаблюдения не попала.
Глазки на абстрактных фигурах на картине Лепорской появились 7 декабря 2021 года. Реставрацию полотна, которое привезли в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи, оценили в 250 тысяч рублей. Сумму выплатила страховая компания. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что глаза пририсовал охранник «Ельцин Центра», который работал там первый день. Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея. По словам исполнительного директора «Ельцин Центра», после инцидента охранник ушёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.
Какой долгоиграющий перформанс.
Владелец полотна просто заказал маркетинг по увеличению прайса. Ещё пару недель помурыжить тему, перевести на язык Шекспира для иностранных покупателей и - вполне вероятно будет успех кампании.
Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила».
Висит и висит, хули вам ещё надо, че доебались?!
А ему говорят, наклонись, заебал.
Охуенно, наверное, когда тебя все знают как "ученицу Малевича".
ТРЕПЕЩИТЕЕ!ученица САМОГО МАЛЕВИЧА!!! ( !!!!)
Дребезжите
Жалко его
уголовное дело блять!. испортил ценнейшее полотно блятьь! уъу бомбит.
Несчастного человека сделали ещё несчастнее
шакалы -искусствоведы - нет бы оформить все как перфоманс-как связь поколений.как коллективное творчество
надо же блять уголовное дело на охранника за вандализм, черти
Героя освободительных войн, практически дида.
Двойные стандарты во всём
Всех россиян жалко
Но некоторых жальчее
Зато потом в рай, а остальные просто сдохнут
Тут главное, что бы из русских не выписали
Отстаньте от мужика. Он сделал то, что хотели все, но не решались.
согласна!
Знакомо?
Нашли козла отпущения
Если ты насрешь себе в штаны, то тоже скажешь что это кто-то из тебя сделал обосранного козла?
Тема вышла за пределы страны https://twitter.com/MailOnline/status/1491443638160994304
Full story: https://trib.al/0LH7DuU
А в Нью-Йорке ещё бы и палками избили
Спасибо, что не взорвал к херам этот центр, люди его поколения Ельцина не жалуют мягко говоря
Ебать спасибо нахуй
Сосиска. Уронилась. У вас
Но плюс посту поставил
Если бы Якубеня уронила сосиску не в 2015, а в 2022, уже извинялась бы по каналу Россия24
Согласен
Кому не похуй?
Тому кто это прочитал и оставил комментарий - вот как ты
В нашей стране всегда есть возможность присесть
Произошел троллинг
Так жалко мужика(
Вместе с главнокомандующим он и другие солдаты стояли по пояс в воде.