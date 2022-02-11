Ветеран войн в Афганистане и Чечне принял экспозицию полотен из Третьяковской галереи за выставку детских рисунков.

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Фото The Art Newspaper

63-летний бывший охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев объяснил, что пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» за 75 миллионов рублей, потому что его попросили об этом подростки, посетившие выставку. Он жалеет об этой поступке, рассказал сам мужчина изданию Е1.

Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжёлое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! Александр Васильев бывший охранник «Ельцин Центра»

Фото Е1

Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. Во время последней он получил контузию, ему дали первую группу инвалидности. В последние годы он работал охранником в банке, а после закрытия отделения знакомые нашли ему работу в «Ельцин Центре».

По словам Васильева, он хотел отказаться, опасаясь, что не сможет весь день стоять на ногах без возможности присесть, но его уговорили. В итоге из-за болей мужчина ушёл домой раньше окончания смены.

Васильев стал фигурантом уголовного дело по статье о вандализме. Ему грозит штраф или арест. Как рассказал охранник, на допросе в полиции выяснилось, что компания подростков, попросивших его пририсовать глаза фигурам на картине, на записи с камеры видеонаблюдения не попала.

Глазки на абстрактных фигурах на картине Лепорской появились 7 декабря 2021 года. Реставрацию полотна, которое привезли в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи, оценили в 250 тысяч рублей. Сумму выплатила страховая компания. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.