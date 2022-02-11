«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве 7 февраля соблюдали дистанцию, сидя за четырёхметровым столом, поскольку Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.

По данным агенства, Макрону предложили пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и держаться на безопасном расстоянии.

«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал собеседник Reuters, ссылаясь на соображения безопасности.

Другой источник уточнил, что Макрон перед вылетом в Россию прошёл ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Москву сдал антиген-тест. Процедуры проводил его личный врач.

Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон не стал делать российский тест на коронавирус перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на расстоянии.