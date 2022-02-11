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Новости
Яна Ломакина

Путин и Макрон на переговорах сидели за огромным столом из-за отказа президента Франции сдать ПЦР-тест в России Статьи редакции

«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.

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Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве 7 февраля соблюдали дистанцию, сидя за четырёхметровым столом, поскольку Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.

По данным агенства, Макрону предложили пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и держаться на безопасном расстоянии.

«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал собеседник Reuters, ссылаясь на соображения безопасности.

Другой источник уточнил, что Макрон перед вылетом в Россию прошёл ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Москву сдал антиген-тест. Процедуры проводил его личный врач.

Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон не стал делать российский тест на коронавирус перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на расстоянии.

7 февраля Путин и Макрон на переговорах в Москве обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Беседа заняла более пяти часов: по версии рунета, из-за слишком длинного стола в Кремле — в соцсетях решили, что президенты просто не слышали друг друга.

Интернет
Максим Друковский
Путин и Макрон разговаривали в Кремле пять часов. В соцсетях нашли причину долгих переговоров — слишком длинный стол Статьи редакции

Пока одни удивлялись, как президенты двух стран вообще слышат друг друга на таком расстоянии, другие превращали стол в объект для мемов.

Фото пресс-службы Кремля

#новости #политика #путин #covid19

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Igor Nikitin

Пффф это так тупо, если бы хотели защититься от утечки ДНК - на встречу надо было иди в скафандре

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40
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Мистер Блондин

У вас в россии блять людей травят хим оружием сейчас бы позволить что то себе в рот или нос в этой стране положить

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36
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Новый Уренгой

А как, блять, он по твоему там ел? с собой из франции привёз?

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8
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Мистер Блондин

Ониж улиток едят че там везти

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19
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Возрастной цветок

Лягушек же

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1
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Мистер Блондин

Это расизм……

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1
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Рыжий

Правильно, Жизни Лягушек Важны

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2
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Возрастной цветок

А ты считаешь лягушек хуже других, ДА?

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0
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Новый Уренгой

по факту

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0
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Занятый щит

Багет не забудьте

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0
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Дратути

Долго, в том и дело.

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Иванов

Возят, а что в этом сложного? На президентском борту и повар может летать.

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3
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Igor Nikitin

Та не, думаю ему позволили бы передать мазок на своей палочке

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1
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Леонид Бережной

Пффф! Путин на официальных приемах со своим фужеро и шампанским, когда остальные главы гос-в пьют из принесенных официантом.

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1
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Juice

А чтож ты сидишь на вражеском российском сайте? Иди на свой

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0
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Мистер Блондин

Это украинский сайт

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0
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Juice

тогда я типа должен валить получается?

коварный, переиграл меня

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Мистер Блондин

Нет, оставайся. В отличии от русских мы украинцы гостеприимны и не гоним никого

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0
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Дима Правденко

ЯлюблюTJ,онагалимаяистинамоейголовы

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0
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Chikk

Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
 То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего. Точно - весна уже скоро, шиза прогрессирует на всём глобусе. :)

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29
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Добро и позитив

А разве ДНК не самые что ни на есть персональные данные?

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7
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Добро и позитив

Посмотрел, защищены GDPR

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9
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Николай

Хорошо, что не GPL

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1
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Дратути

Да дебилы все-равно. Сделали бы экспресс-тест, забрал бы он потом свое ДНК с собой в карманчике.

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0
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Мистер Блондин

Обычная безопасность

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7
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Статистический кофе

То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона
 А выросла бы в итоге ЛЯГУШКА

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3
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Макс Зубрейчук

Причем скорее всего Алжирского происхождения. Или Сенегальского.

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0
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Путин спас Россию

А ещё Путина параноиком называют

сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего
Да не, просто порчу навели бы 😁

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1
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Матвей Нилов

Так это путин хотел сидеть за 4х метровым столом. Макрону похер.

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0
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Промышленный калькулятор

Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента
А если он где-то волосок обронил? Всё, конец света?
И как вообще может пригодиться эта информация?

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14
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Нормативный франт

А если он где-то волосок обронил?
 А вот путину это уже не светит

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20
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Forrest_Dumb

По биоматериалам могут составить представление о текущем состоянии здоровья и сделать прогноз на будущее.

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–1
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Промышленный калькулятор

Ну всё, капец

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2
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Forrest_Dumb

Не капец, но теоретически это можно использовать довольно удачно. Скажем есть ряд психических или других стигматизируемых обществом заболеваний, склонность к которым определяется генетически. Вдруг узнают какой-то руководитель имеет такой набор ДНК, а потом начнут распространять сведения о его предпологаемой болезни. Тут есть почва для шантажа, манипуляций и других схем.

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1
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усталые игрушки

Главное карты правильно раскинуть с левой руки

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0
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Занятый щит

Приворот можно сделать

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0
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Aydar Sultanov

По волоску вроде как нельзя секвенировать ДНК. Только если выдрать с корешком - по луковице можно.

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0
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Dan

Это мне напомнило о том, что по приданию, Путин со своим ночным горшком по миру ездит.

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11
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Металлический ключ
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7
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Майка Ника

Это чтобы отпечатков не оставалось на экране? 🤔

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2
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Металлический ключ

да

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2
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Алексей Иванов

А, специальный целый фсошник с чемоданчиком в Елисейском дворце, помню, забавно да. Вилкой вычищает, наверное, до последнего кусочка

https://www.youtube.com/watch?v=-4PO0HMxQ_s

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3
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Николай

Может, чтоб не оставлять биоматериал, чемоданчик и есть унитаз, а в сортир идут чтоб просто соблюсти процедуры

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0
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Forrest_Dumb

Это не придание, а реальность. Компактный биосортир таскают за Пыней как ядерный чемоданчик и непонятно какое устройство для него теперь важнее.

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3
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Удобный космос

Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
 - Как будто у нас его нет, - пожал плечами Путин

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12
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Растительный американец

Может даже уже давно старого на клона заменили. ВЕЛИЧИЕ!

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0
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Павел Павлов

Ага, а ссать ходил в бутылочку и с собой забрал. Такой бред. Он же ночевал в отеле. При желании, найдут волосы или другие образцы.

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8
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Статистический кофе

Тем более уже есть опытная структура, которая умеет в моче и труханах копаться — ФСБ

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10
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Forrest_Dumb

Похоже гнилые пынины понты уже достигли уровня религиозных воззрений и эта религия запрещает ему носить нормальный FFP3 респиратор? Если он так сильно ссыт заражения чем-нибудь, то почему бы просто не надеть защиту, какую носят все другие лидеры, а не устраивать весь этот тошнотворный цирк с гротескными столами, карантинами, бункерами и прочей шизой?

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–4
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Сеня

будто общение в респираторах не является гротеском

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7
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Forrest_Dumb

На сегодняшний день это распространенная практика не привлекающая внимание. А вот киллометровые столы и бункеры - это явно выбивающаяся из общепринятых норм шиза.

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3
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glimpse unthinkable

Разницы никакой, оба признаки долбоёбов.

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1
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Forrest_Dumb

Разница есть огромная и она состоит в том, что этот клован пытается демонстрировать свой мачизм и избранность смешными и затратными методами, вместо того чтобы прибегнуть к беззатратной, непривлекающей внимание, эффективной и общепринятой практике.

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1
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glimpse unthinkable

Разница только в том, что у тебя от Путина жопень полыхает, а так респираторы это поебень для плебса, мол смотрите даже великие лидеры подчиняются правилам, так что не пиздите и дейлайте то сказано.

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0
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Forrest_Dumb

А я и не скрываю свое презрение к Пыне, что тут такого? Ты любитель этой подворотно-бункерной крысы и у тебя полыхает, когда указывают на его неадекватное поведение? А респираторы высокого класса защиты это эффективное средство, если бы Пыня сам надел такой и попросил Макрона сделать тоже самое, то это защитило бы от вирусов, если уж он так боится, гораздо лучше, чем клованский стол. Но, выходит, смешные понты ему важнее всего. Это еще один факт, которые хорошо обличает культурно-интеллектуальное убожество Пыни.

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3
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glimpse unthinkable

Интересно, если Путин скажет что срать полезно, как долго ты выдержишь не сря?

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0
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Forrest_Dumb

Ты сейчас написал полную чушь, на которую и отвечать по сути не стоит.

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1
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glimpse unthinkable

Лол, во всех твоих словах просто сквозит позиция, всё что делает Путин априори хуёво. Хотя в реальности уровень шизы на одном уровне, но ты же не можешь с этим согласится, правда, ведь это сделает Путина не ёбаным дьяволом во плоти, а обычным человеком.

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–2
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Вооруженный Мурод

всё что делает Путин
 А что он делает хорошего?

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1
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Forrest_Dumb

Ты похоже не способен понять очень простую мысль, которую я уже несколько раз повторил. Попробую разжевать тебе ее в последний раз: есть два метода защиты от вируса - один, ношение респираторов, эффективный, беззатратный и являющийся общепринятой непривлекающей внимание практикой. А есть особый даунский метод, который не использует никто, кроме Пыни. И этот метод предполагает высокие раходы, смешные выходки типа киллометоровых столов, принуждения к заключению на карантин и сидение в подвалах. И этот метод выделяется своей неадекватностью, на что я и обратил внимание, как и ряд других наблюдателй.

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1
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Сеня

про бункеры это какая-то пропагандская телега. Настоящая шиза это когда толпой кого-нибудь пиздят за отказ надеть маску

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0
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Матвей Нилов

Просто он стесняется

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0
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Вадим Маслихин

А поч нет, сделали бы Макрону двойников, наш норм пользуется

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4
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Чрезвычайный месяц

Макрон боится что дед приготовит оборотное зелье

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4
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Misha Timoshin

Приворотное.

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Поразительный кубок

Потому что Макрон рептилоид

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3
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Максим Готовцев

То есть Токаев сидел две недели в карантине?)

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1
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aliftin

А китайский дедушка за два дня до этого "куда тут нужно сдавать свои анализы?".

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1
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Прекрасный пистолет

Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента
Лол. Французы ожидали, что Макрона заразят фоксдаем?

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1
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BTopHuk
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0
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гчк

мдаа, ну понятно, российские лаборатории клонирования соснули как обычно. хватит! тут еще с банкетным что делать не понятно.

запомните - клон не человек, гоните его, надсмехайтесь над ним.

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Иванов

Для ДНК одного волоса достаточно, вроде. Макрону надо было лысым приезжать.

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Василий Дробовский

Правильно, а то ещё клон Макрона возникнет и тогда вообще ... ну )

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Oleg VL

"про розы и ДНК"
Когда Путин в Питере розы на мемориал приносил.
Но это другое, это ж Макрон!

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Misha Timoshin

У кого шиза крепче.

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Антон Лисин

Скорее Путин побоялся, что в нос что-то запихают

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Ramierl

Насмотрятся Джеймсов Бондов всяких…

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Михал Константинович

Нахер было вообще ехать, созвонились бы по Зуму. Ну или по Скайпу для Бизнеса, если по Зуму очкуют

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Андрей Васильев

а в Украине получается сдал без проблем?

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Дима Правденко

Я люблю TJ, она галимая истина моей головы.

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