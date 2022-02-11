Путин и Макрон на переговорах сидели за огромным столом из-за отказа президента Франции сдать ПЦР-тест в России Статьи редакции
«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве 7 февраля соблюдали дистанцию, сидя за четырёхметровым столом, поскольку Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.
По данным агенства, Макрону предложили пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и держаться на безопасном расстоянии.
«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал собеседник Reuters, ссылаясь на соображения безопасности.
Другой источник уточнил, что Макрон перед вылетом в Россию прошёл ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Москву сдал антиген-тест. Процедуры проводил его личный врач.
Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон не стал делать российский тест на коронавирус перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на расстоянии.
7 февраля Путин и Макрон на переговорах в Москве обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Беседа заняла более пяти часов: по версии рунета, из-за слишком длинного стола в Кремле — в соцсетях решили, что президенты просто не слышали друг друга.
Пффф это так тупо, если бы хотели защититься от утечки ДНК - на встречу надо было иди в скафандре
У вас в россии блять людей травят хим оружием сейчас бы позволить что то себе в рот или нос в этой стране положить
А как, блять, он по твоему там ел? с собой из франции привёз?
Ониж улиток едят че там везти
Это расизм……
Правильно, Жизни Лягушек Важны
по факту
Долго, в том и дело.
Возят, а что в этом сложного? На президентском борту и повар может летать.
Та не, думаю ему позволили бы передать мазок на своей палочке
Пффф! Путин на официальных приемах со своим фужеро и шампанским, когда остальные главы гос-в пьют из принесенных официантом.
А чтож ты сидишь на вражеском российском сайте? Иди на свой
Это украинский сайт
тогда я типа должен валить получается?
коварный, переиграл меня
Нет, оставайся. В отличии от русских мы украинцы гостеприимны и не гоним никого
ЯлюблюTJ,онагалимаяистинамоейголовы
Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего. Точно - весна уже скоро, шиза прогрессирует на всём глобусе. :)
А разве ДНК не самые что ни на есть персональные данные?
Посмотрел, защищены GDPR
Хорошо, что не GPL
Да дебилы все-равно. Сделали бы экспресс-тест, забрал бы он потом свое ДНК с собой в карманчике.
Обычная безопасность
Причем скорее всего Алжирского происхождения. Или Сенегальского.
А ещё Путина параноиком называют
сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего
Да не, просто порчу навели бы 😁
Так это путин хотел сидеть за 4х метровым столом. Макрону похер.
По биоматериалам могут составить представление о текущем состоянии здоровья и сделать прогноз на будущее.
Не капец, но теоретически это можно использовать довольно удачно. Скажем есть ряд психических или других стигматизируемых обществом заболеваний, склонность к которым определяется генетически. Вдруг узнают какой-то руководитель имеет такой набор ДНК, а потом начнут распространять сведения о его предпологаемой болезни. Тут есть почва для шантажа, манипуляций и других схем.
Главное карты правильно раскинуть с левой руки
По волоску вроде как нельзя секвенировать ДНК. Только если выдрать с корешком - по луковице можно.
Это мне напомнило о том, что по приданию, Путин со своим ночным горшком по миру ездит.
Это чтобы отпечатков не оставалось на экране? 🤔
А, специальный целый фсошник с чемоданчиком в Елисейском дворце, помню, забавно да. Вилкой вычищает, наверное, до последнего кусочка
Может, чтоб не оставлять биоматериал, чемоданчик и есть унитаз, а в сортир идут чтоб просто соблюсти процедуры
Это не придание, а реальность. Компактный биосортир таскают за Пыней как ядерный чемоданчик и непонятно какое устройство для него теперь важнее.
Ага, а ссать ходил в бутылочку и с собой забрал. Такой бред. Он же ночевал в отеле. При желании, найдут волосы или другие образцы.
Похоже гнилые пынины понты уже достигли уровня религиозных воззрений и эта религия запрещает ему носить нормальный FFP3 респиратор? Если он так сильно ссыт заражения чем-нибудь, то почему бы просто не надеть защиту, какую носят все другие лидеры, а не устраивать весь этот тошнотворный цирк с гротескными столами, карантинами, бункерами и прочей шизой?
будто общение в респираторах не является гротеском
На сегодняшний день это распространенная практика не привлекающая внимание. А вот киллометровые столы и бункеры - это явно выбивающаяся из общепринятых норм шиза.
Разницы никакой, оба признаки долбоёбов.
Разница есть огромная и она состоит в том, что этот клован пытается демонстрировать свой мачизм и избранность смешными и затратными методами, вместо того чтобы прибегнуть к беззатратной, непривлекающей внимание, эффективной и общепринятой практике.
Разница только в том, что у тебя от Путина жопень полыхает, а так респираторы это поебень для плебса, мол смотрите даже великие лидеры подчиняются правилам, так что не пиздите и дейлайте то сказано.
А я и не скрываю свое презрение к Пыне, что тут такого? Ты любитель этой подворотно-бункерной крысы и у тебя полыхает, когда указывают на его неадекватное поведение? А респираторы высокого класса защиты это эффективное средство, если бы Пыня сам надел такой и попросил Макрона сделать тоже самое, то это защитило бы от вирусов, если уж он так боится, гораздо лучше, чем клованский стол. Но, выходит, смешные понты ему важнее всего. Это еще один факт, которые хорошо обличает культурно-интеллектуальное убожество Пыни.
Интересно, если Путин скажет что срать полезно, как долго ты выдержишь не сря?
Ты сейчас написал полную чушь, на которую и отвечать по сути не стоит.
Лол, во всех твоих словах просто сквозит позиция, всё что делает Путин априори хуёво. Хотя в реальности уровень шизы на одном уровне, но ты же не можешь с этим согласится, правда, ведь это сделает Путина не ёбаным дьяволом во плоти, а обычным человеком.
Ты похоже не способен понять очень простую мысль, которую я уже несколько раз повторил. Попробую разжевать тебе ее в последний раз: есть два метода защиты от вируса - один, ношение респираторов, эффективный, беззатратный и являющийся общепринятой непривлекающей внимание практикой. А есть особый даунский метод, который не использует никто, кроме Пыни. И этот метод предполагает высокие раходы, смешные выходки типа киллометоровых столов, принуждения к заключению на карантин и сидение в подвалах. И этот метод выделяется своей неадекватностью, на что я и обратил внимание, как и ряд других наблюдателй.
про бункеры это какая-то пропагандская телега. Настоящая шиза это когда толпой кого-нибудь пиздят за отказ надеть маску
Просто он стесняется
А поч нет, сделали бы Макрону двойников, наш норм пользуется
Приворотное.
То есть Токаев сидел две недели в карантине?)
А китайский дедушка за два дня до этого "куда тут нужно сдавать свои анализы?".
мдаа, ну понятно, российские лаборатории клонирования соснули как обычно. хватит! тут еще с банкетным что делать не понятно.
запомните - клон не человек, гоните его, надсмехайтесь над ним.
Для ДНК одного волоса достаточно, вроде. Макрону надо было лысым приезжать.
Правильно, а то ещё клон Макрона возникнет и тогда вообще ... ну )
"про розы и ДНК"
Когда Путин в Питере розы на мемориал приносил.
Но это другое, это ж Макрон!
У кого шиза крепче.
Скорее Путин побоялся, что в нос что-то запихают
Насмотрятся Джеймсов Бондов всяких…
Нахер было вообще ехать, созвонились бы по Зуму. Ну или по Скайпу для Бизнеса, если по Зуму очкуют
а в Украине получается сдал без проблем?
Я люблю TJ, она галимая истина моей головы.
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
Вместе с главнокомандующим он и другие солдаты стояли по пояс в воде.
«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.
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