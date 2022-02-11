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Новости
Яна Ломакина

Reuters: Путин и Макрон на переговорах сидели за огромным столом из-за отказа президента Франции сдать ПЦР-тест в России Статьи редакции

«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.

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Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве 7 февраля соблюдали дистанцию, сидя за четырёхметровым столом, поскольку Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.

По данным агенства, Макрону предложили пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и держаться на безопасном расстоянии.

«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал собеседник Reuters, ссылаясь на соображения безопасности.

Другой источник уточнил, что Макрон перед вылетом в Россию прошёл ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Москву сдал антиген-тест. Процедуры проводил его личный врач.

7 февраля Путин и Макрон на переговорах в Москве обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Беседа заняла более пяти часов: по версии рунета, из-за слишком длинного стола в Кремле — в соцсетях решили, что президенты просто не слышали друг друга.

Интернет
Максим Друковский
Путин и Макрон разговаривали в Кремле пять часов. В соцсетях нашли причину долгих переговоров — слишком длинный стол Статьи редакции

Пока одни удивлялись, как президенты двух стран вообще слышат друг друга на таком расстоянии, другие превращали стол в объект для мемов.

Фото пресс-службы Кремля

#новости #политика #путин #covid19

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Igor Nikitin

Пффф это так тупо, если бы хотели защититься от утечки ДНК - на встречу надо было иди в скафандре

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11
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Мистер Блондин

У вас в россии блять людей травят хим оружием сейчас бы позволить что то себе в рот или нос в этой стране положить

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5
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Igor Nikitin

Та не, думаю ему позволили бы передать мазок на своей палочке

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0
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Новый Уренгой

А как, блять, он по твоему там ел? с собой из франции привёз?

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Мистер Блондин

Ониж улиток едят че там везти

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0
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Новый Уренгой

по факту

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Dan

Это мне напомнило о том, что по приданию, Путин со своим ночным горшком по миру ездит.

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8
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Металлический ключ
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2
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Алексей Иванов

А, специальный целый фсошник с чемоданчиком в Елисейском дворце, помню, забавно да. Вилкой вычищает, наверное, до последнего кусочка

https://www.youtube.com/watch?v=-4PO0HMxQ_s

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1
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Промышленный калькулятор

Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента
А если он где-то волосок обронил? Всё, конец света?
И как вообще может пригодиться эта информация?

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4
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Нормативный франт

А если он где-то волосок обронил?
 А вот путину это уже не светит

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2
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Chikk

Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
 То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего. Точно - весна уже скоро, шиза прогрессирует на всём глобусе. :)

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3
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Мистер Блондин

Обычная безопасность

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3
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Добро и позитив

А разве ДНК не самые что ни на есть персональные данные?

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2
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Добро и позитив

Посмотрел, защищены GDPR

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2
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Статистический кофе

То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона
 А выросла бы в итоге ЛЯГУШКА

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1
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Удобный космос

Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
 - Как будто у нас его нет, - пожал плечами Путин

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3
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Растительный американец

Может даже уже давно старого на клона заменили. ВЕЛИЧИЕ!

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Вадим Маслихин

А поч нет, сделали бы Макрону двойников, наш норм пользуется

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1
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Павел Павлов

Ага, а ссать ходил в бутылочку и с собой забрал. Такой бред. Он же ночевал в отеле. При желании, найдут волосы или другие образцы.

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Статистический кофе

Тем более уже есть опытная структура, которая умеет в моче и труханах копаться — ФСБ

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Поразительный кубок

Потому что Макрон рептилоид

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BTopHuk
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Максим Готовцев

То есть Токаев сидел две недели в карантине?)

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aliftin

А китайский дедушка за два дня до этого "куда тут нужно сдавать свои анализы?".

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