Reuters: Путин и Макрон на переговорах сидели за огромным столом из-за отказа президента Франции сдать ПЦР-тест в России Статьи редакции
«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Москве 7 февраля соблюдали дистанцию, сидя за четырёхметровым столом, поскольку Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.
По данным агенства, Макрону предложили пройти тестирование с помощью российских врачей и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и держаться на безопасном расстоянии.
«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал собеседник Reuters, ссылаясь на соображения безопасности.
Другой источник уточнил, что Макрон перед вылетом в Россию прошёл ПЦР-тестирование во Франции, а после приезда в Москву сдал антиген-тест. Процедуры проводил его личный врач.
7 февраля Путин и Макрон на переговорах в Москве обсуждали обострение ситуации вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Беседа заняла более пяти часов: по версии рунета, из-за слишком длинного стола в Кремле — в соцсетях решили, что президенты просто не слышали друг друга.
Пффф это так тупо, если бы хотели защититься от утечки ДНК - на встречу надо было иди в скафандре
У вас в россии блять людей травят хим оружием сейчас бы позволить что то себе в рот или нос в этой стране положить
Та не, думаю ему позволили бы передать мазок на своей палочке
А как, блять, он по твоему там ел? с собой из франции привёз?
Ониж улиток едят че там везти
по факту
Это мне напомнило о том, что по приданию, Путин со своим ночным горшком по миру ездит.
А, специальный целый фсошник с чемоданчиком в Елисейском дворце, помню, забавно да. Вилкой вычищает, наверное, до последнего кусочка
Мы не могли допустить, чтобы они заполучили ДНК президента
То да, сразу бы в сикретных лабораториях Лубянки вырастили бы своего Макрона и заменили бы им текущего. Точно - весна уже скоро, шиза прогрессирует на всём глобусе. :)
Обычная безопасность
А разве ДНК не самые что ни на есть персональные данные?
Посмотрел, защищены GDPR
А поч нет, сделали бы Макрону двойников, наш норм пользуется
Ага, а ссать ходил в бутылочку и с собой забрал. Такой бред. Он же ночевал в отеле. При желании, найдут волосы или другие образцы.
То есть Токаев сидел две недели в карантине?)
А китайский дедушка за два дня до этого "куда тут нужно сдавать свои анализы?".
Вместе с главнокомандующим он и другие солдаты стояли по пояс в воде.
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