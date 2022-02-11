«Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает

Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно.