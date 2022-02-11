В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек — впервые с начала пандемии Статьи редакции
722 человека умерли.
Прошедшие сутки стали рекордными для России по количеству новых инфицированных коронавирусом. Положительные тесты на Covid-19 сдали 203 949 человек в 85 регионах, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба.
При этом количество госпитализаций сократилось на 0,85% по сравнению с 10 февраля и составило 19 281 человек.
Рост заболеваемости власти связывают с распространением нового заразного штамма омикрон.
Друзья, не болейте, а кто заболел — выздоравливайте!! Иначе бан 👊
А ты играешь жестко
Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и забаненным
Как узнал? Врача вызвал?
Время создавать телеграм канал!
Лол) нету сейчас никакой изоляции)
Держи в курсе
В Москве давно уже всем параллельно на изоляцию.
Действительно, просто сверхзаразное заболевание. :)
Выздоравливай.
Экспресс-тесты сейчас в аптеках продаются?
еее, победа многонационального лидера над коронавирусом!
Недавно совсем же сотка была
Всей семьёй болеем, хорошо что привитые, и всех просто 3 дня с температурой поколбасило и отпустило с остаточным насморком и небольшим кашлем
разжигает!
Омикрону пофиг на прививки.
Вчера заразились 10 людей
Впервые с начала пандемии
Какое село?
Яка жахлива новина
И умирают не старики старше 80ти как на западе. А молодые..
Кто? Где? От гриппа тоже каждый год не так уж и мало погибает, а Омикрон походу не страшнее сезонного гриппа.
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