Новости
Яна Ломакина

В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек — впервые с начала пандемии Статьи редакции

722 человека умерли.

Прошедшие сутки стали рекордными для России по количеству новых инфицированных коронавирусом. Положительные тесты на Covid-19 сдали 203 949 человек в 85 регионах, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба.

При этом количество госпитализаций сократилось на 0,85% по сравнению с 10 февраля и составило 19 281 человек.

Рост заболеваемости власти связывают с распространением нового заразного штамма омикрон.

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Sasha Shambilova
«Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает мир Статьи редакции

Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно.

Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP

#новости #коронавирус #covid19 #омикрон

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Яна Ломакина

Друзья, не болейте, а кто заболел — выздоравливайте!! Иначе бан 👊

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Поразительный кубок

Смерть или бан; я выбираю смерть

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ununnamed
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6
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Организационный спрей

бан меня

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2
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Промышленный калькулятор

Да-да, бан его!

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Рыжий

А ты играешь жестко

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Тихий Абдужаббор

или блокировка тг?

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Возрастной цветок

Бан в жбан нахуй

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Ферман спас Россию

Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и забаненным

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Искусственный бас

Я - среди них. Вчера посадили на изоляцию на неделю. Ковид

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8
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Единственный череп

Лады

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Статистический кофе

Сейчас все, кто отвечал в этой ветке, заразятся от Зоибаны. Ты доволен????

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4 комментария
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Солидный корабль

Ты там поправляйся
Все таки ты в зоне риска, пенсионеры и пожилые люди все такое

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Организационный спрей

блювал сегодня дважды от таблеток сука

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Искусственный бас

блювал
блю чизом?

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5
19 комментариев
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Рыжий

Как узнал? Врача вызвал?

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Искусственный бас

Ниже расписал

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2 комментария
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Павел Мусатов

Время создавать телеграм канал!

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Ivan

Лол) нету сейчас никакой изоляции)

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Искусственный бас

Тебе бумагу показать?

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13 комментариев
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Возрастной цветок

Изоляцию же отменили

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Искусственный бас

нет. Неделя

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2 комментария
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Стас Фарбер

Держи в курсе

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Алексей Куликов

В Москве давно уже всем параллельно на изоляцию.

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Возрастной цветок

Ещё и тесты не всегда дают верный результат.
Переболел короной, окружение тоже переболело в январе-феврале массово, 2/3 тесты положительны.
У меня отрицательны, в итоге одышка была сильная

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Искусственный бас

у меня 3 экспресс-теста положительные.
ПЦР сказали можно даже не делать. Нет смысла.
У жены и экспресс и ПЦР отрицательные. Хотя все симптомы один в один

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Возрастной цветок

У меня экспресс и пцр отрицательны, но я пошёл в поликлинику в тот же день как стал себя хреново чувствовать

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2
7 комментариев
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Рациональный жар

Открою маленький секрет. Когда начинает лихорадить, то это финальная стадия борьбы с вирусом, когда антитела начинают облеплять вирус и выводить из организма. Поэтому концентрация вируса падает и его можно даже не обнаружить.

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1 комментарий
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Chikk

Действительно, просто сверхзаразное заболевание. :)
Выздоравливай.

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Artur Kutushev

Экспресс-тесты сейчас в аптеках продаются?

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4 комментария
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Статистический кофе

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ!

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испанский смех

еее, победа многонационального лидера над коронавирусом!

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Знаменитый цвет

При входе на тж сдаём пцр!

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Знаменитый цвет

Комментируем только в масочках и перчаточках

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ununnamed
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Поразительный кубок

Пиздец

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Добро и позитив

Недавно совсем же сотка была

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Миллениал флакон

Всей семьёй болеем, хорошо что привитые, и всех просто 3 дня с температурой поколбасило и отпустило с остаточным насморком и небольшим кашлем

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Владислав Недзвецкий

разжигает!

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Алексей Куликов

Омикрону пофиг на прививки.

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Вооруженный Мурод

Похуй

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Организационный спрей

ок.

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Ze Katze

Вчера заразились 10 людей
Впервые с начала пандемии

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Благородный Никита

От тебя?

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ununnamed

Какое село?

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Шахматный цвет

не какое, а как

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Аналогичный магнит

приходится теперь гонять в респираторе

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Искусственный бас

По идее уже 2 года так

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Аналогичный магнит

раньше было достаточно медицинской маски

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Komatsu D335A

Яка жахлива новина

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VladimirV

И умирают не старики старше 80ти как на западе. А молодые..

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Алексей Куликов

Кто? Где? От гриппа тоже каждый год не так уж и мало погибает, а Омикрон походу не страшнее сезонного гриппа.

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