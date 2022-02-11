Власти Белоруссии объяснили блокировку TJ размещением «экстремистского» материала Статьи редакции
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
Министерство информации Белоруссии рассказало, что 9 февраля TJ заблокировали в республике из-за размещения на сайте «информации, признанной решением суда экстремистскими материалами».
Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идёт речь. Сайт могут разблокировать «после устранения нарушений законодательства о СМИ».
О блокировке TJ в Белорусии мы узнали 10 февраля.
Удаляйте все, не прогадаете
это будет непростительный зашквар
С чего вдруг? CUMитет разве где-то позиционировал себя оппозицией или защитой оппозиции или вроде того?
Вообще тж удаляет статьи по требованию всяких голубых господ. Почему не удалить тут?
@Михаил Темнов так сказал
Как жить-то, если навальнята считают тебя зашкваром
Уйдут Навальнята, и кто будет рекламу смотреть? Кремлеботы?
И навальнята наконец сьебут отсюда?
Тем более, что он сделает, он же в другом городе
Что за листочок? Это который на груди у рэпера? )
после устранения нарушений законодательства о СМИ
TJ - не СМИ же
И не таблоид
Удаляйте ТЖ
это единственный материал за 9
https://tjournal.ru/by/530035
да не, дата блокировки не означает, что «экстремистский» материал опубликован в этот же день, бюрократическая машина так не работает
Ну да, может какой - то материал любой давности.
Ваши предположения, за какой материал?
Чык-Чырык
было бы орно
у нас есть про рэп и Лукашенко!
https://tjournal.ru/by/409330-polzovateli-youtube-ostavlyayut-mnozhestvo-negativnyh-kommentariev-v-kanale-repera-seregi
Хороший, наверное..
ну было бы обидно, если бы за плохой
Эта телега в списке экстремистского материала
Надеюсь кто-нибудь его сохранит и будет постить каждый день
Господи какой бред
А какая у вас аудитория в РБ?
НЕВЕРОЯТНАЯ!
Уникальная, красивая и любимая!
(по количеству — третья после России и Украины)
Что лучше?
1. Прогнуться под картофельного Рэмбо
2. Полное прекращение работы TJ на территории Беларуси
3. Полное прекращение работы Telegram в России
4. прекращение работы рембо на территории Беларуси
Да щаз. Все брошу и пойду привязывать номер телефона.
эх, ностальгия
Ееееееее, пуш
Как бы я жил без него
Земля пухом Батьке
TJ экстремистский
Все мы немножко экстремисты в душе
Считаю, что Звезда должен записать видео извинение!
не пойман - не вор, дома пока сидит, пока не до конца террорист
Получается, теперь официально читатели экстремистского ресурса, угрожающего власти? Горжусь
Ну так, развели тут у себя рассадник, "Беларусь" с "погоней")
Дошутились
Скоро иноагенты 😍
(Ургант не сможет ссылаться на платформу)
Пиздец шиза.
подкину-ка «информации, признанной решением суда экстремистскими материалами»
Тут же только экскремистские материалы
тут два списка. первое "экстремистские материалы". второе "организации"
https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642
чтобы восстановить доступ придется удалить примерно все, что касается Беларуси
Скоро и в России!
Смотрите что вы публиковали из этого списка и удаляйте или не удаляйте.
http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/
комментарий удален
Я думаю стоит удалить те посты на которые укажут. И продолжить работу
Просили снести все посты какого-то там дизайнера
Деньги не пахнут же
А Климов?
Из-за тебя долбоеба потом проблемы могут быть у сайта
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