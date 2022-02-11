Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.

Министерство информации Белоруссии рассказало, что 9 февраля TJ заблокировали в республике из-за размещения на сайте «информации, признанной решением суда экстремистскими материалами».

Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идёт речь. Сайт могут разблокировать «после устранения нарушений законодательства о СМИ».

Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ. Министерство информации Белоруссии

О блокировке TJ в Белорусии мы узнали 10 февраля.