Новости
Артём Мазанов

Власти Белоруссии объяснили блокировку TJ размещением «экстремистского» материала Статьи редакции

Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.

Министерство информации Белоруссии рассказало, что 9 февраля TJ заблокировали в республике из-за размещения на сайте «информации, признанной решением суда экстремистскими материалами».

Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идёт речь. Сайт могут разблокировать «после устранения нарушений законодательства о СМИ».

Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ.

Министерство информации Белоруссии

О блокировке TJ в Белорусии мы узнали 10 февраля.

#новости #право

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104 комментария
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Металлический ключ
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80
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зумик

Удаляйте все, не прогадаете

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48
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Налоговый микроскоп

Если прогнётесь под агрофюрера - это будет непростительный зашквар.

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35
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Рыжий

это будет непростительный зашквар
 С чего вдруг? CUMитет разве где-то позиционировал себя оппозицией или защитой оппозиции или вроде того?

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16
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Налоговый микроскоп

Съеби, а.

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–4
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iFlow Games

Вообще тж удаляет статьи по требованию всяких голубых господ. Почему не удалить тут?

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8
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Занятый щит

@Михаил Темнов так сказал

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5
1 комментарий
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Показательный Илья

Чтобы написать статью что нас требуют удалить такую то статью, ВНИМАНИЕ, статью ЭТУ

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1
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Русский Кексик

Как жить-то, если навальнята считают тебя зашкваром

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3
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Vyacheslav Gorin

Уйдут Навальнята, и кто будет рекламу смотреть? Кремлеботы?

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0
1 комментарий
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Путин спас Россию

И навальнята наконец сьебут отсюда?

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–1
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Налоговый микроскоп

Из твоей комнаты?

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0
1 комментарий
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Андрей Охапкин

Тем более, что он сделает, он же в другом городе

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0
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Знаменитый цвет

Это из-за набросов листочека, инфа сотка

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13
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Antony Duke

Что за листочок? Это который на груди у рэпера? )

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2
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Знаменитый цвет

Который как туалетная бумага к ботинку прилип

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1
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Кузькин отец

после устранения нарушений законодательства о СМИ
TJ - не СМИ же

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12
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Михаил Желтухин

И не таблоид

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0
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Статистический кофе

Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идёт речь.
 Очевидно, речь идёт о сайте TJ.

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11
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Верен Дар

Удаляйте ТЖ

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10
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Показательный Илья

это единственный материал за 9
https://tjournal.ru/by/530035

Запись в подсайте Беларусь — Беларусь на TJ
После выхода фильма Дудя о беларусах вынужденных покинуть свою родину и естественно желающих…
tjournal.ru
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4
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Показательный Илья

в теории могли доебаться до этого куска, флага и пару предложений

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5
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Сергей Звезда

да не, дата блокировки не означает, что «экстремистский» материал опубликован в этот же день, бюрократическая машина так не работает

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4
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Показательный Илья

ууу, ну тогда тут только на кофейной гуще гадать. могли вообще просто так забанить, как один из популярных ресурсов. А причины нет, просто чтобы вы перед ними побегали поуважали

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0
6 комментариев
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киллер для Дыни

Ну да, может какой - то материал любой давности.

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0
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Сергей Звезда

Ваши предположения, за какой материал?

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3
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Kivane

Чык-Чырык

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Прочный бас

может это?
https://tjournal.ru/by/518061-leonid-kanevskiy-razoblachil-glavnogo-prestupnika

Леонид Каневский разоблачил главного преступника…
Леонид Каневский разоблачил главного преступника — Беларусь на TJ
tjournal.ru
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3
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Сергей Звезда

было бы орно

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0
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Кривой череп

Что-то про рэп

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1
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Сергей Звезда

у нас есть про рэп и Лукашенко!

https://tjournal.ru/by/409330-polzovateli-youtube-ostavlyayut-mnozhestvo-negativnyh-kommentariev-v-kanale-repera-seregi

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3
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Показательный Илья

https://tjournal.ru/news/531302-vlasti-belorussii-obyasnili-blokirovku-tj-razmeshcheniem-ekstremistskogo-materiala?comment=7394412&from=copylink&type=quick

Власти Белоруссии объяснили блокировку TJ…
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
tjournal.ru
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1
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Металлический ключ

https://tjournal.ru/flood/33435-kak-smi-posorevnovalis-v-napisanii-samogo-nepristoynogo-zagolovka-o-morkovke-lukashenko

Как СМИ посоревновались в написании самого…
25 августа голливудский актёр Стивен Сигал в рамках своего визита в Белоруссию встретился с…
tjournal.ru
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1
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Иван Кусакин

Хороший, наверное..

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0
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Сергей Звезда

ну было бы обидно, если бы за плохой

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0
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Отец Григорий

Эта телега в списке экстремистского материала

В Солигорске шахтёр приковал себя наручниками в…
Он требовал отставки Лукашенко и прекращения запугивания трудящихся.
tjournal.ru
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0
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Stanley H. Tweedle

Надеюсь кто-нибудь его сохранит и будет постить каждый день

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4
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Показательный Илья

как в паблике с фоткой путина, скачивать и загружать каждый день

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1
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Екатерина Кузнецова

Господи какой бред

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4
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Егор Владимирович

А какая у вас аудитория в РБ?

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0
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ziggy stardust

НЕВЕРОЯТНАЯ!

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12
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Сергей Звезда

Уникальная, красивая и любимая!

(по количеству — третья после России и Украины)

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1
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Глубокий волк

ну и кто эта крыса

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2
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Глубокий волк

отлично сработано

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1
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Глубокий волк

шучу

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1
4 комментария
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Rocco

Что лучше?
1. Прогнуться под картофельного Рэмбо
2. Полное прекращение работы TJ на территории Беларуси
3. Полное прекращение работы Telegram в России

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2
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Яночка

4. прекращение работы рембо на территории Беларуси

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1
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Европейский инструмент

Власти Белоруссии
 Сайт могут разблокировать
 ))))))))

Много уже ресурсов разблокировали?
А знаете ещё, что в РБ все интернет-комментаторы должны быть авторизованы по номеру телефона? ТЖ готов прикрутить такую фичу на радость режиму?

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2
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киллер для Дыни

Да щаз. Все брошу и пойду привязывать номер телефона.

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0
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Европейский инструмент

Именно.

Но тут важно, что обещание разблокировки в любом случае наглое наебалово.

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1 комментарий
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Кривой череп

«Возобновление доступа к ресурсу возможно после консультаций с вашим главным редактором по адресу г. Минск пер. 1-й Окрестина 36»

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2
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Культурный теркин30см

Беларусь*

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2
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Катя

эх, ностальгия

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0
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Кривой череп
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1
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Европейский инструмент

Скорей всего тут Коля сидел инкогнито, где-то неосмотрительно набросил, словил бан, и вот.

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1
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Солидный корабль

100% за какой-то из разбор мемов

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1
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fst one

Ееееееее, пуш
Как бы я жил без него

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1
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Классный торшер

Ресурс под угрозой, ну ты чего

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0
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Максим Ростокин

Земля пухом Батьке

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1
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Владимир Старик

TJ экстремистский
Все мы немножко экстремисты в душе

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1
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Volodya Polezhaev

Считаю, что Звезда должен записать видео извинение!

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1
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Нынешний диод

Да, у вас на сайте несколько раз упоминается фамилия очень опасного террориста. «Хованский» его зовут.

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0
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Катя

не пойман - не вор, дома пока сидит, пока не до конца террорист

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0
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Нынешний диод

Его прямо после этого видео арестовали.

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2
1 комментарий
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Илья Брегман

Получается, теперь официально читатели экстремистского ресурса, угрожающего власти? Горжусь

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0
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Bolshov

Ну так, развели тут у себя рассадник, "Беларусь" с "погоней")

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0
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Alexey Shirshov

Дошутились

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0
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No Name

Скоро иноагенты 😍

(Ургант не сможет ссылаться на платформу)

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0
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Al

Пиздец шиза.

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0
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Plan 🇧&🇨

подкину-ка «информации, признанной решением суда экстремистскими материалами»

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0
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Саша Кораблёв

Тут же только экскремистские материалы

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0
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Лёша Ивашкевич

тут два списка. первое "экстремистские материалы". второе "организации"

https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642

чтобы восстановить доступ придется удалить примерно все, что касается Беларуси

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Транспортный Мурод

А не похер ли на это? Что, с Беларуси идет прямо таки поток прибыли? А кому надо, зайдет через ВПН.

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Алексей Кальян

Скоро и в России!

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0
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Отец Григорий

Смотрите что вы публиковали из этого списка и удаляйте или не удаляйте.
http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/

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0
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киллер для Дыни

комментарий удален

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Дизайнер Павленко

Я думаю стоит удалить те посты на которые укажут. И продолжить работу

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–1
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taraskiy lotots

Просили снести все посты какого-то там дизайнера

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0
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Прочный бас

что-то на П

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0
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Налоговый микроскоп

Зачем подчиняться требованиям террористов?

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0
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Рыжий

Деньги не пахнут же

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0
1 комментарий
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Организационный спрей

Батька пидор

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–3
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Николай Бойко

А Климов?

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0
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Организационный спрей

тоже для кого-то, а чо?

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0
1 комментарий
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киллер для Дыни

Из-за тебя долбоеба потом проблемы могут быть у сайта

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0
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Налоговый микроскоп

Проблемы здесь только у тебя, ребёнок.

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0
1 комментарий
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