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vc.ru

WebMoney прекратила все операции по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчётного банка Статьи редакции

«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил Центробанк.

WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Центробанк указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.

Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».

Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов». Но в сумме не более 1,4 миллиона рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».

#новости #webmoney

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Статистический кофе

Ушла эпоха.

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Новый Уренгой

Пришёл алоха

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Организационный спрей

скоро останется банков 20 федеральных и всё

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Кузькин отец

электронные деньги постепенно уничтожают. а не это вот всё

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Anatoliy Lyashenko

У Вебмани проблемы с банками не первый раз.

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Ден

не "российские", а "рублёвые" кошельки (WMP и WMR) попали в бан. так что пофиг. ими мало уже кто пользовался. в основном нужны долларовые и другие валютные кошельки

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Специфический самолет

я с тобой согласен, что эти рубли нормальному человеку не нужны, но если пришли за рублями, скоро придут и за долларами, увы но возможности WMZ и т.д. временные

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queueue

За рублями давно пришли. Гривны давно запретили. Вообще там схема примерно как у криптовалютных стейблов (Tether итп), в итоге концы на всяких Мальтах и Сейшеллах.

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Специфический самолет

я о чем, сам webmoney скоро исчезнет полностью, не надо мечтать, что WMZ это надолго

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Андрей Охапкин

Гривны то за шо?

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Денис Гайворонский

А при отзыве лицензии или ликвидации банка с долларовыми кошельками ничего не случится?

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Татьяна Кузнецова

WebMoney

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Вооруженный Мурод

Ваще блин, у меня от этих вебмани флешбеки 10+ летней давности

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Chikk

Уже в который раз, уже даже как-то скучно. WM с каким-то маниакальным упорством возрождают рубли в своём сервисе, хотя по сути - они там нахер не нужны.

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Chikk

@Марк Захаров расскажи нам про рубли. Лонгридом желательно.

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queueue

Штрафы и налоги на госуслугах платить.

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призрак не вольных

А как де покупать ключики на plati ru?

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God Damn

Тот самый звук закрепите пожалуйста

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Роман Стиханов

Пришлите адрес, где похороны будут проходить, станцую на могилке. Так им и надо )

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Chikk

Покажешь на картинке в которые места тебя дядя обижал? Сервис как сервис, а "так им и надо" намекает на какое-то школярство и "лишь бы у соседа корова сдохла". Без негатива.

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Евгений Кочин

«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил Центробанк.
 Один из последних если не последний, кто не просто мог, а делал. Спасибо им за это.

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умный человек

скиньте номера волшебных кошельков

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