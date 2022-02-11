WebMoney прекратила все операции по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчётного банка Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил Центробанк.
WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Центробанк указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов». Но в сумме не более 1,4 миллиона рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Пришёл алоха
электронные деньги постепенно уничтожают. а не это вот всё
У Вебмани проблемы с банками не первый раз.
не "российские", а "рублёвые" кошельки (WMP и WMR) попали в бан. так что пофиг. ими мало уже кто пользовался. в основном нужны долларовые и другие валютные кошельки
За рублями давно пришли. Гривны давно запретили. Вообще там схема примерно как у криптовалютных стейблов (Tether итп), в итоге концы на всяких Мальтах и Сейшеллах.
Гривны то за шо?
А при отзыве лицензии или ликвидации банка с долларовыми кошельками ничего не случится?
WebMoney
Уже в который раз, уже даже как-то скучно. WM с каким-то маниакальным упорством возрождают рубли в своём сервисе, хотя по сути - они там нахер не нужны.
@Марк Захаров расскажи нам про рубли. Лонгридом желательно.
Штрафы и налоги на госуслугах платить.
А как де покупать ключики на plati ru?
Тот самый звук закрепите пожалуйста
Пришлите адрес, где похороны будут проходить, станцую на могилке. Так им и надо )
Покажешь на картинке в которые места тебя дядя обижал? Сервис как сервис, а "так им и надо" намекает на какое-то школярство и "лишь бы у соседа корова сдохла". Без негатива.
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил Центробанк.
Один из последних если не последний, кто не просто мог, а делал. Спасибо им за это.
скиньте номера волшебных кошельков
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