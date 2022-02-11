«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил Центробанк.

WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Центробанк указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.

Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».

Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов». Но в сумме не более 1,4 миллиона рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».