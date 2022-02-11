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Сергей Исенеков

Власти Испании с помощью анализа ДНК вернули британцу вставную челюсть, потерянную во время пьянки 11 лет назад Статьи редакции

По словам мужчины, он потерял протез после того, как выпил много сидра.

Пол Бишоп вместе с найденной вставной челюстью / Фото PA Media

Испанская полиция нашла на свалке вставную челюсть и определила с помощью базы ДНК личность владельца. Им оказался 65-летний житель Пол Бишоп из Сталибриджа. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Бишопа, в 2011 году он потерял вставные зубы во время пьянки у одного из баров на испанском курорте Бенидорма. Он перебрал с алкоголем и его вырвало в мусорный ящик рядом с заведением. Пропажу протеза заметил друг Бишопа, когда они пили уже в другом баре. Они вернулись в первое заведение, однако все попытки найти челюсть у них провалились.

Со временем он забыл о потерянных протезах и сделал новые, а спустя десятилетие их нашли и отправили по почте законному владельцу. Бишоп поблагодарил испанские власти и назвал этот случай невероятным.

Когда вставная челюсть пришла ко мне по почте, я сразу же подумал о розыгрыше, потому что уже смутно помню ту ночь. Теперь все знают о моих зубах. Мне кажется, что пора открывать музей в Сталибридже.

Пол Бишоп

#новости #великобритания #испания

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Налоговый микроскоп

нашла на свалке вставную челюсть
Охуеть спасибо нах.

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Николай Бойко

Тогда уж картинку прицепляй

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Shenmue

Сейчас бы найти кто в лифте периодически ссыт, а то у нас на этаже даже участковый живёт и все бесполезно

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2
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Чрезвычайный месяц

так это участковый и ссыт

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8
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Павел Каташев

Так вот же они слева направо

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Новый Уренгой

Загнивающий запад

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Сеня

не смог за 10 лет на новую накопить

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Michael Konovalov

Что за база ДНК?

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Андрей Парусников

а у ФСБ есть такая база??

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Chikk

Вот вам и причина, по которой люди не сдают тесты.

Путин и Макрон на переговорах сидели за огромным…
«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.
tjournal.ru
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Shenmue

Если не сдадите тест так и ходить Вам без челюсти!

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Прочный бас
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Alex Fielding

вот эт я понимаю новости

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IO

Не таблоид

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сироп от щекотки

Лол, это же Тим Кук

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Emile Zäkiev

обблёванные, на свалке 10+ лет грязью и крысами и тараканами и чайками обосранные, любимые вставные зубы - подумал этот британец

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Antony Duke
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Буржуазный корабль

Британец уронил сосиску и вставную челюсть! ❗❕‼‼‼‼‼‼

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Мудрый парфюмер

А вот Макрону бы ее не вернули.

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Благородный Никита

Испанская полиция нашла на свалке вставную челюсть и определила с помощью базы ДНК личность владельца.
Зачем испанская полиция роется на свалке?
Почему не было бы логично предположить что НА СВАЛКУ челюсть выкинули специально? Они для всего мусора делают ДНК-тест?

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