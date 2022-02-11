По словам Бишопа, в 2011 году он потерял вставные зубы во время пьянки у одного из баров на испанском курорте Бенидорма. Он перебрал с алкоголем и его вырвало в мусорный ящик рядом с заведением. Пропажу протеза заметил друг Бишопа, когда они пили уже в другом баре. Они вернулись в первое заведение, однако все попытки найти челюсть у них провалились.