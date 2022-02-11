Власти Испании с помощью анализа ДНК вернули британцу вставную челюсть, потерянную во время пьянки 11 лет назад Статьи редакции
По словам мужчины, он потерял протез после того, как выпил много сидра.
Испанская полиция нашла на свалке вставную челюсть и определила с помощью базы ДНК личность владельца. Им оказался 65-летний житель Пол Бишоп из Сталибриджа. Об этом пишет «Би-би-си».
По словам Бишопа, в 2011 году он потерял вставные зубы во время пьянки у одного из баров на испанском курорте Бенидорма. Он перебрал с алкоголем и его вырвало в мусорный ящик рядом с заведением. Пропажу протеза заметил друг Бишопа, когда они пили уже в другом баре. Они вернулись в первое заведение, однако все попытки найти челюсть у них провалились.
Со временем он забыл о потерянных протезах и сделал новые, а спустя десятилетие их нашли и отправили по почте законному владельцу. Бишоп поблагодарил испанские власти и назвал этот случай невероятным.
Тогда уж картинку прицепляй
Сейчас бы найти кто в лифте периодически ссыт, а то у нас на этаже даже участковый живёт и все бесполезно
Так вот же они слева направо
Загнивающий запад
не смог за 10 лет на новую накопить
Что за база ДНК?
а у ФСБ есть такая база??
Вот вам и причина, по которой люди не сдают тесты.
Если не сдадите тест так и ходить Вам без челюсти!
вот эт я понимаю новости
Не таблоид
Лол, это же Тим Кук
обблёванные, на свалке 10+ лет грязью и крысами и тараканами и чайками обосранные, любимые вставные зубы - подумал этот британец
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