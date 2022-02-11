Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».

Трансгендерные люди вновь могут заменить паспорт через «Госуслуги» по причине «изменения пола». Это случилось после коллективной жалобы правозащитников из фонда «Сфера», Российской ЛГБТ-сети, общественного движения «Маяк», СПИД.ЦЕНТРа и других во властные структуры. Об этом сообщает «Новая газета».

В жалобе заявители указали, что невозможность поменять паспорт после смены пола — это нарушение административного регламента МВД, поскольку трансгендерные люди не могли получить скидку на оплату госпошлины, а сам процесс оказался усложнён. Документ направили октября 2021 года в Генпрокуратуру, МВД, Минцифры, Минэкономразвития и Уполномоченному по правам человека в РФ.

Как объяснила юрист благотворительного фонда «Сфера» Екатерина Диковская, смена паспорта через «Госулуги» позволяет не только сэкономить на оплате пошлины, но и ускорить процесс получения документов.

Ещё в 2020 году нам показалось странным, что пропала техническая возможность подачи документов именно для людей, сменивших пол, хотя для всех остальных случаев замены документов, все работало. Но мы очень рады, что Минцифры всё же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру. Екатерина Диковская юрист фонда «Сфера»

Правозащитники сообщили «Новой газете», что возможность поменять паспорта по причине «изменения» пола пропала с «Госуслуг» в 2020 году. По какой конкретно причине это произошло, представители сайта не раскрывали, а в Минцифры лишь заявляли о «технических проблемах».