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Sasha Shambilova

На «Госуслуги» вернули возможность поменять паспорт по причине смены пола после жалобы правозащитников в прокуратуру Статьи редакции

Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».

Трансгендерные люди вновь могут заменить паспорт через «Госуслуги» по причине «изменения пола». Это случилось после коллективной жалобы правозащитников из фонда «Сфера», Российской ЛГБТ-сети, общественного движения «Маяк», СПИД.ЦЕНТРа и других во властные структуры. Об этом сообщает «Новая газета».

В жалобе заявители указали, что невозможность поменять паспорт после смены пола — это нарушение административного регламента МВД, поскольку трансгендерные люди не могли получить скидку на оплату госпошлины, а сам процесс оказался усложнён. Документ направили октября 2021 года в Генпрокуратуру, МВД, Минцифры, Минэкономразвития и Уполномоченному по правам человека в РФ.

Как объяснила юрист благотворительного фонда «Сфера» Екатерина Диковская, смена паспорта через «Госулуги» позволяет не только сэкономить на оплате пошлины, но и ускорить процесс получения документов.

Ещё в 2020 году нам показалось странным, что пропала техническая возможность подачи документов именно для людей, сменивших пол, хотя для всех остальных случаев замены документов, все работало. Но мы очень рады, что Минцифры всё же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру.

Екатерина Диковская
юрист фонда «Сфера»

Правозащитники сообщили «Новой газете», что возможность поменять паспорта по причине «изменения» пола пропала с «Госуслуг» в 2020 году. По какой конкретно причине это произошло, представители сайта не раскрывали, а в Минцифры лишь заявляли о «технических проблемах».

#новости

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Миша Рашкин

Какого нахер смены пола? Как его можно сменить то епт? Ты рождаешься либо женской особью, либо мужской, и накакими операциями и лекарствами ты это не изменишь, насколько правдоподобно твой пол не стал бы похож на противоположный.

И фас, либура!

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Промышленный калькулятор
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Зимний хичхакер

Пол это социальный конструкт, чендж май майнд

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Лысина Арика

Гендер это социальный конструкт/

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2
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Промышленный калькулятор

Социальный конструкт это социальный конструкт

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Барон Витчхаузен

если пол это социальный конструкт, то у таких так думающих в головах пластины

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Anderkeks

Не знаю ни одного мужика, который выносил и родил ребенка. Чейндж май майнд.

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Зимний хичхакер

Потому что у некоторых ЛЮДЕЙ нет матки, гений

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Николай Бойко

Какого нахер смены пола?
Чтобы заменить элемент бесклеевого покрытия, со стороны ближней к нему снимается плинтус. Все плиты до поврежденной аккуратно демонтируются, для чего каждая из них приподнимается под углом, чтобы освободиться от замка.

Поврежденная плита снимается и заменяется, после чего покрытие собирается заново, скрепляясь замками. По окончании монтажа нужно еще раз проверить наличие технологического зазора между ламинатом и стеной.

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Миша Рашкин

И зачем для этого менять паспорт на госуслугах?

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Фактический Абдужаббор

кто такой либура?

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Павел Каташев

У тебя пичот?

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Фактический Абдужаббор

хочу определения этого нового термина, а то непонятно

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Павел Каташев

Ну у тебя от новости припекло или нет?

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Фактический Абдужаббор

не, на новость насрать. починили баг и хорошо.
но кто такой либура я так и не услышал

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Павел Каташев

А от комментария припекло?

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Павел Каташев

Короче, если припекло, то ты либура, если нет, то нужно искать тех у кого припекло.
Либура, она же либерда, леволибералы, либерахи и т.д.

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Щячло Попячтса

А что про интерсекс людей?

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Приятный огонь

Это болезнь физическая

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Щячло Попячтса

Какой код по МКБ?

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Приятный огонь

Q50 - q56

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Дратути

А код MCC?

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Щячло Попячтса

Q56 и правда подходит

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Николай Бойко

Так это генетический дефект

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Щячло Попячтса

Им не может понадобиться официальная смена пола в документах? У транссексуальности тоже могут быть генетические причины.

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Николай Бойко

Им не может понадобиться официальная смена пола в документах?
 Может, только вопрос был не про это
У транссексуальности тоже могут быть генетические причины.
 Можете рассказать подробнее? Неиронично

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Растительный американец

в Минцифры объясняли это «техническими проблемами»

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Возрастной цветок

Техническая проблема: апи не отдавало

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IO

Надеюсь там теперь есть возможность выбрать боевой вертолет в качестве пола

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Андрей Иванов

И пройти еще миссию в гта на этом вертолете!!!

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Даниил Слесарчук

хочу сменить возраст и пол и стать маленькой девятилетней девочкой

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2
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Даниил Слесарчук

и записаться в какой-нить кружок девятилетних

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Даниил Слесарчук

и чтоб тж с медузой про меня писали как про звезду и героя

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Пенсионный паркур

Майкл, ты? Можно автограф?

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Даниил Слесарчук

нет, меня зовут Кристина

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Чмоня

@Путин спас Россию уведомление

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Сеня

в чем прикол, пол это же просто буква в паспорте

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Павел Каташев

Играл в papers, please?

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Сеня

неа

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Павел Каташев

Ты играешь за пограничника в авторитарном если не сказать в тоталитарном государстве и теюя ебут за каждого, кто имеет нарушения, и если пол с паспортом и лицом расходится, то делают рентген на котором проверяшь наличие или отсутствие пинуса, если все сходится, отпускаешь, если нет то в тюрьму

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Миллениал флакон

У меня аж музыка из игры в голове заиграла

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Павел Каташев

Там за такие расхождения тебя в тюрьму садят

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Павел Каташев

При ошибке в паспорте может возникнуть сомнения в его оригинальности

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1
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Промышленный калькулятор

Услуга пропала с сайта в 2020 году
Я даже не заметил пропажи этой услуги

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Андрей Иванов

Оставлю жалобу на правозащитников и новую газету. И доносом сверху закреплю. Дон.

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Михаил Зеленин

И где наши консервативные скрепы?
Интересно в Венгрии или Польше такое вообще возможно?

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Llaren Hlaalo

СПИД.ЦЕНТРа
 Que ?

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На «Госуслуги» вернули возможность поменять паспорт по причине смены пола после жалобы правозащитников в прокуратуру Статьи редакции

Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».

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