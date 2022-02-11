На «Госуслуги» вернули возможность поменять паспорт по причине смены пола после жалобы правозащитников в прокуратуру Статьи редакции
Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».
Трансгендерные люди вновь могут заменить паспорт через «Госуслуги» по причине «изменения пола». Это случилось после коллективной жалобы правозащитников из фонда «Сфера», Российской ЛГБТ-сети, общественного движения «Маяк», СПИД.ЦЕНТРа и других во властные структуры. Об этом сообщает «Новая газета».
В жалобе заявители указали, что невозможность поменять паспорт после смены пола — это нарушение административного регламента МВД, поскольку трансгендерные люди не могли получить скидку на оплату госпошлины, а сам процесс оказался усложнён. Документ направили октября 2021 года в Генпрокуратуру, МВД, Минцифры, Минэкономразвития и Уполномоченному по правам человека в РФ.
Как объяснила юрист благотворительного фонда «Сфера» Екатерина Диковская, смена паспорта через «Госулуги» позволяет не только сэкономить на оплате пошлины, но и ускорить процесс получения документов.
Правозащитники сообщили «Новой газете», что возможность поменять паспорта по причине «изменения» пола пропала с «Госуслуг» в 2020 году. По какой конкретно причине это произошло, представители сайта не раскрывали, а в Минцифры лишь заявляли о «технических проблемах».
Какого нахер смены пола? Как его можно сменить то епт? Ты рождаешься либо женской особью, либо мужской, и накакими операциями и лекарствами ты это не изменишь, насколько правдоподобно твой пол не стал бы похож на противоположный.
И фас, либура!
Гендер это социальный конструкт/
если пол это социальный конструкт, то у таких так думающих в головах пластины
Не знаю ни одного мужика, который выносил и родил ребенка. Чейндж май майнд.
Какого нахер смены пола?
Чтобы заменить элемент бесклеевого покрытия, со стороны ближней к нему снимается плинтус. Все плиты до поврежденной аккуратно демонтируются, для чего каждая из них приподнимается под углом, чтобы освободиться от замка.
Поврежденная плита снимается и заменяется, после чего покрытие собирается заново, скрепляясь замками. По окончании монтажа нужно еще раз проверить наличие технологического зазора между ламинатом и стеной.
И зачем для этого менять паспорт на госуслугах?
У тебя пичот?
Ну у тебя от новости припекло или нет?
А от комментария припекло?
Короче, если припекло, то ты либура, если нет, то нужно искать тех у кого припекло.
Либура, она же либерда, леволибералы, либерахи и т.д.
А что про интерсекс людей?
Какой код по МКБ?
А код MCC?
Q56 и правда подходит
Так это генетический дефект
Им не может понадобиться официальная смена пола в документах? У транссексуальности тоже могут быть генетические причины.
Им не может понадобиться официальная смена пола в документах?
Может, только вопрос был не про это
У транссексуальности тоже могут быть генетические причины.
Можете рассказать подробнее? Неиронично
Надеюсь там теперь есть возможность выбрать боевой вертолет в качестве пола
И пройти еще миссию в гта на этом вертолете!!!
хочу сменить возраст и пол и стать маленькой девятилетней девочкой
и записаться в какой-нить кружок девятилетних
и чтоб тж с медузой про меня писали как про звезду и героя
нет, меня зовут Кристина
@Путин спас Россию уведомление
в чем прикол, пол это же просто буква в паспорте
Играл в papers, please?
неа
Ты играешь за пограничника в авторитарном если не сказать в тоталитарном государстве и теюя ебут за каждого, кто имеет нарушения, и если пол с паспортом и лицом расходится, то делают рентген на котором проверяшь наличие или отсутствие пинуса, если все сходится, отпускаешь, если нет то в тюрьму
У меня аж музыка из игры в голове заиграла
Там за такие расхождения тебя в тюрьму садят
При ошибке в паспорте может возникнуть сомнения в его оригинальности
Оставлю жалобу на правозащитников и новую газету. И доносом сверху закреплю. Дон.
И где наши консервативные скрепы?
Интересно в Венгрии или Польше такое вообще возможно?
СПИД.ЦЕНТРа
Que ?
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