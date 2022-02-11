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Новости
Sasha Shambilova

Российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой после её положительной пробы Статьи редакции

После этой допинг-пробы РУСАДА отстраняла фигуристку, но перед Олимпиадой отменило это решение. Теперь это обжалуют в суде WADA и МОК.

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Фото РИА «Новости»

Расследование в отношении персонала Камилы Валиевой инициировали из-за возраста спортсменки, которое ещё нет 16 лет. Из-за этого по правилам Всемирного антидопингового кодекса она считается «защищённым лицом». Об этом пресс-служба Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) сообщила ТАСС.

Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица».

РУСАДА

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил остранение.

ITA опубликовало эту информацию, поскольку «некоторые СМИ» не предоставили Валиевой защиты, «широко освещая её дело на основе неофициальных данных». По правилам Всемирного антидопингового кодекса, так как она не достигла 16 лет, её имя и детали любого дела, с которым связана фигуристка, нельзя оглашать публично.

Международный олимпийской комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) заявили о планах обжаловать отмену отстранения в суде. Решение примут до 15 февраля, когда начнутся соревнования в женском одиночном катании.

9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами».

Новости
Sasha Shambilova
На Олимпиаде — допинг-скандал у российских фигуристов. Награждение отложили, причиной называют пробу 15-летней Валиевой Статьи редакции

Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

Фото Getty Images

#новости #пекин2022 #спорт

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Растительный американец

Неужели это всё действительно так важно кому-то? В этот раз вообще не следил за олимпиадой, а тут оказывается ещё и скандалы какие-то.

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8
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Ледяной кофе

Олимпиада это политика, а в политике всегда скандалы, лучше спроси где Украинские медали??

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14
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Растительный американец

Чего не запостишь в @Вопросы??

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6
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Клинический алмаз

Пусть попробует обжаловать в @Диспут

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4
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Клинический алмаз

АХ ДА

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4
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Растительный американец

АХ ДА

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5
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Налоговый микроскоп

Олимпиада вне политики.

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–1
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Добро и позитив

Олимпиада - отличное время поднять националистичные настроения, рейтинги, попропагандировать чего-нибудь. Бесит нереально, люди с ума сходят, СМИ вбрасывает постоянно что-то про "наших умниц" и плохих всех остальных.

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12
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Сеня

пропаганда спорта внезапно полезная для нации вещь, ну типа дети, чтобы в хоккей играли, а не бомбы делали или наркотики употребляли

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3
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Добро и позитив

Это само собой, но умудряются не только спорт пропагандировать

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1
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BTopHuk

Что-то мне в пионерском детстве не помогло

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1
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Барон Витчхаузен

чтобы не делали бомбы и наркотики надо забанить торбровузер, а они хуй сосут, и будут сосать

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0
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Сеня

А ещё пиздить, ногами

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0
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BTopHuk

А там ещё маленькая победоносная за распятого мальчика...

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–1
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Организационный спрей

мне важно

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1
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Растительный американец

Тогда ладно. Я без наезда спросил.

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6
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испанский смех
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2
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Навальнята спасают Фермана

тебе важно первым запостить

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6
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Организационный спрей

чушь

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Навальнята спасают Фермана

хорошо

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Zakhar Zakharov

компот?

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BTopHuk

Почему? Правда интересно

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0
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FOX

конечно - ведь это новые набросы про "русофобию"

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Rocco

Как минимум это важно для тех кто там выступает

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0
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испанский смех

может ты еще и телевизор не смотришь?!

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Растительный американец

Нет.

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Алексей Михайлов

Важно. Смотрю олимпиаду каждый день. Мне интересно.

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Фактический Абдужаббор

ничерта не понятно

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5
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FOX

все все знали (все как обычно), но чтобы она поехала - скрыли
потом все вскрылось
теперь будут судить не ее, а рос персонал, который скрыл этот факт

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7
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Dmitry Novikov

Не очень понимаю, как РУСАДА могла знать, если они взяли допинг-пробу на чемпионате России и отправили ее в лабораторию в Стокгольм, а вскрыли ее только 8 февраля

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2
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Районный цветок

авось прокатит(с)

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1
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Распространенный рубин

О пробе стало известно только 8 февраля

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Rocco

А могли бы и на Навального завести дело

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6
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испанский смех

так и завели

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Районный цветок

помню блистала слуцкая и типа для всего этого нужен был опыт и миллиарды тренировок. а теперь какие-то сплошные школьницы на олимпиадах, хз. мысль не сформирую, но че-то как-то у меня не сходится с восприятием этого спорта. еще и вечные конфликты и скандалы там

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1
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Романелло Кивогенс

Потому как если ты не школьница, в дело вступает физиология - у тебя появляется "лишний" вес, который не позволяет тебе тягаться с ними на равных, исполнять все эти элементы "ультра си". Впрочем, через несколько лет нижний возрастной порог будет повышен, так что может быть мы дождёмся новых слуцких, а фигуристки перестанут выходить на пенсию вместе с получением аттестата о среднем образовании.

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10
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Это не шутки

Дело не в лишнем весе, а в некоторых особенностях сформировавшейся женской фигуры. Например, у женщин ниже центр тяжести, поэтому они не могут прыгать высоко.

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2
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испанский смех

из-за мясистой и увесистой брухи?

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0
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Это не шутки

Нет, из-за того, что у женщин ноги короче, а тело длиннее, чем у мужчин. Например, при одинаковом росте женщина сидя будет выше мужчины.

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3
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Романелло Кивогенс

Так я про это и говорю, только не стал уточнять, где этот "лишний" вес откладывается.

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0
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Это не шутки

Ты не очень правильно используешь формулировку "лишний вес". Потому что дело совсем не в весе - мужчина при одинаковом росте с женщиной будет тяжелее. Дело в конституции тела, длине конечностей, туловища

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1
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Романелло Кивогенс

Ну так давай ещё говорить о том, что у мужиков большая мышечная масса по сравнению с женщинами, и поэтому им прибавляемый вес не вредит.

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испанский смех

дождёмся новых слуцких
 депутатов?!

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Задумчивой Кот

В депутаты и нынешние фигуристки попруться после окончания карьеры, один хрен больше ничего не умеют

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Polina Malahova

Отмена отмены отстранения.... Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.

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3
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Chikk

Сейчас кто-то начнёт рваться. Или не начнёт? Делаем ставки. :)

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0
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Муниципальный шар

Домохозяйки в ярости

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5
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испанский смех

когда узнали

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0
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Навальнята спасают Фермана

рвется уже

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0
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Chikk

Тогда всё норм. Жизнь идёт как положено. :)

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0
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Навальнята спасают Фермана

я тоже рвусь из-за превышение допустимого и в моем инфополе плясунов на льду

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1
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Chikk

Согласен. Тем более они почти без одежды и совсем несовершеннолетние. Пора бы уже санкции за такие картинки ввести.

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0
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Путин спас Россию

В анус себе введи

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0
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Chikk

Кыш.

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0
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Jay Green

совсем с ума посходили со своим допингом.
фигуристке то он вообще зачем? что он даст, чисто теоретически?

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–1
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Dmitry Novikov

Чисто теоритически если, то этот препарат может влиять на переносимость нагрузок во время тренировочного процесса.

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3
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Задумчивой Кот

Позволяет гораздо больше и эффективней тренироваться, переносить большие нагрузки и быстрее восстанавливаться от мелких травм. По сути там целый комплекс препаратов. По сути они постоянно под чем то в период тренеровк

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1
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Dhdjjd Dbdbdn

Может просто написать что фигуристка и ее тренера были уволены 2 недели назад? и дело с концамм.

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1
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Смешанный Филипп

пойду на спорце комментарии почитаю

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0
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Навальнята спасают Фермана

нам принеси

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0
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Романелло Кивогенс

Ну и ещё пара пикантных новостей по теме:

США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова». Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
https://www.sports.ru/figure-skating/1106466040-ssha-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-rossiyan-prichastnyx-k-situaczii.html

Винер-Усманова о Валиевой: «Как говорит великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело. Ее дело перед богом – выдержать»
 https://www.sports.ru/figure-skating/1106473533-viner-usmanova-o-valievoj-kak-govorit-velikij-chelovek-rukovoditel-nas.html

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0
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Иван Дмитриев

Надо стать шуе и требовать мефедрон, как в этих ваших штатах. И все ок будет

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0
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Daniel Shnaider

Почему ее зовут так же, как и вице-президента сша? Они что, родственники ?

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–1
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Даниил Слесарчук

Надо еще больше распятых девочек в трусиках

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–1
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Роман Александров

Удалено пользователем

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–5
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