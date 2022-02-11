Российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой после её положительной пробы Статьи редакции
После этой допинг-пробы РУСАДА отстраняла фигуристку, но перед Олимпиадой отменило это решение. Теперь это обжалуют в суде WADA и МОК.
Расследование в отношении персонала Камилы Валиевой инициировали из-за возраста спортсменки, которое ещё нет 16 лет. Из-за этого по правилам Всемирного антидопингового кодекса она считается «защищённым лицом». Об этом пресс-служба Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) сообщила ТАСС.
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил остранение.
ITA опубликовало эту информацию, поскольку «некоторые СМИ» не предоставили Валиевой защиты, «широко освещая её дело на основе неофициальных данных». По правилам Всемирного антидопингового кодекса, так как она не достигла 16 лет, её имя и детали любого дела, с которым связана фигуристка, нельзя оглашать публично.
Международный олимпийской комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) заявили о планах обжаловать отмену отстранения в суде. Решение примут до 15 февраля, когда начнутся соревнования в женском одиночном катании.
9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами».
Чего не запостишь в @Вопросы??
Пусть попробует обжаловать в @Диспут
Олимпиада - отличное время поднять националистичные настроения, рейтинги, попропагандировать чего-нибудь. Бесит нереально, люди с ума сходят, СМИ вбрасывает постоянно что-то про "наших умниц" и плохих всех остальных.
пропаганда спорта внезапно полезная для нации вещь, ну типа дети, чтобы в хоккей играли, а не бомбы делали или наркотики употребляли
Это само собой, но умудряются не только спорт пропагандировать
Что-то мне в пионерском детстве не помогло
чтобы не делали бомбы и наркотики надо забанить торбровузер, а они хуй сосут, и будут сосать
А ещё пиздить, ногами
А там ещё маленькая победоносная за распятого мальчика...
тебе важно первым запостить
хорошо
компот?
Почему? Правда интересно
конечно - ведь это новые набросы про "русофобию"
Как минимум это важно для тех кто там выступает
может ты еще и телевизор не смотришь?!
Важно. Смотрю олимпиаду каждый день. Мне интересно.
все все знали (все как обычно), но чтобы она поехала - скрыли
потом все вскрылось
теперь будут судить не ее, а рос персонал, который скрыл этот факт
Не очень понимаю, как РУСАДА могла знать, если они взяли допинг-пробу на чемпионате России и отправили ее в лабораторию в Стокгольм, а вскрыли ее только 8 февраля
А могли бы и на Навального завести дело
так и завели
Потому как если ты не школьница, в дело вступает физиология - у тебя появляется "лишний" вес, который не позволяет тебе тягаться с ними на равных, исполнять все эти элементы "ультра си". Впрочем, через несколько лет нижний возрастной порог будет повышен, так что может быть мы дождёмся новых слуцких, а фигуристки перестанут выходить на пенсию вместе с получением аттестата о среднем образовании.
Дело не в лишнем весе, а в некоторых особенностях сформировавшейся женской фигуры. Например, у женщин ниже центр тяжести, поэтому они не могут прыгать высоко.
из-за мясистой и увесистой брухи?
Нет, из-за того, что у женщин ноги короче, а тело длиннее, чем у мужчин. Например, при одинаковом росте женщина сидя будет выше мужчины.
Так я про это и говорю, только не стал уточнять, где этот "лишний" вес откладывается.
Ты не очень правильно используешь формулировку "лишний вес". Потому что дело совсем не в весе - мужчина при одинаковом росте с женщиной будет тяжелее. Дело в конституции тела, длине конечностей, туловища
Ну так давай ещё говорить о том, что у мужиков большая мышечная масса по сравнению с женщинами, и поэтому им прибавляемый вес не вредит.
дождёмся новых слуцких
депутатов?!
В депутаты и нынешние фигуристки попруться после окончания карьеры, один хрен больше ничего не умеют
Отмена отмены отстранения.... Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
Сейчас кто-то начнёт рваться. Или не начнёт? Делаем ставки. :)
когда узнали
рвется уже
Тогда всё норм. Жизнь идёт как положено. :)
я тоже рвусь из-за превышение допустимого и в моем инфополе плясунов на льду
Согласен. Тем более они почти без одежды и совсем несовершеннолетние. Пора бы уже санкции за такие картинки ввести.
В анус себе введи
Кыш.
совсем с ума посходили со своим допингом.
фигуристке то он вообще зачем? что он даст, чисто теоретически?
Чисто теоритически если, то этот препарат может влиять на переносимость нагрузок во время тренировочного процесса.
Позволяет гораздо больше и эффективней тренироваться, переносить большие нагрузки и быстрее восстанавливаться от мелких травм. По сути там целый комплекс препаратов. По сути они постоянно под чем то в период тренеровк
Может просто написать что фигуристка и ее тренера были уволены 2 недели назад? и дело с концамм.
нам принеси
Ну и ещё пара пикантных новостей по теме:
США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова». Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
https://www.sports.ru/figure-skating/1106466040-ssha-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-rossiyan-prichastnyx-k-situaczii.html
Винер-Усманова о Валиевой: «Как говорит великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело. Ее дело перед богом – выдержать»
https://www.sports.ru/figure-skating/1106473533-viner-usmanova-o-valievoj-kak-govorit-velikij-chelovek-rukovoditel-nas.html
Надо стать шуе и требовать мефедрон, как в этих ваших штатах. И все ок будет
Почему ее зовут так же, как и вице-президента сша? Они что, родственники ?
Надо еще больше распятых девочек в трусиках
Удалено пользователем
Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».
Большой разговор о проекте «Реаниматрица», ретро-мемах, эпохе +100500 и цензуре в юморе.
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.