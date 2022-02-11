После этой допинг-пробы РУСАДА отстраняла фигуристку, но перед Олимпиадой отменило это решение. Теперь это обжалуют в суде WADA и МОК.

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Фото РИА «Новости»

Расследование в отношении персонала Камилы Валиевой инициировали из-за возраста спортсменки, которое ещё нет 16 лет. Из-за этого по правилам Всемирного антидопингового кодекса она считается «защищённым лицом». Об этом пресс-служба Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) сообщила ТАСС.

Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица». РУСАДА

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил остранение.

ITA опубликовало эту информацию, поскольку «некоторые СМИ» не предоставили Валиевой защиты, «широко освещая её дело на основе неофициальных данных». По правилам Всемирного антидопингового кодекса, так как она не достигла 16 лет, её имя и детали любого дела, с которым связана фигуристка, нельзя оглашать публично.

Международный олимпийской комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) заявили о планах обжаловать отмену отстранения в суде. Решение примут до 15 февраля, когда начнутся соревнования в женском одиночном катании.

9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами».