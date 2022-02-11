Он пишет жалобы на активистов со времён учёбы в университете.

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Фото «Грати»

Автором большинства экспертиз по делам о демонстрации экстремистской символики стал 22-летний «судебный эксперт» Данила Михеев. Он начал писать доносы, когда был студентом, а позже зарегистрировал свою судебно-экспертную фирму, выяснил The Insider.

За последние два года Михеев стал основным экспертом в делах против нескольких активистов:

В декабре 2021 года на основании экспертизы Михеева арестовали крымского татарина Мустафу Сейдалиева. В 2019 году он вместе с другими крымскими татарами вышел на протест к Верховному суду РФ в Москве, выступая против преследования соотечественников, обвиняемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Михеев нашёл в его публикациях за 2012 и 2014 годы демонстрацию символики экстремистских организаций из-за двух флагов белого и чёрного цвета, с традиционной мусульманской шахадой — свидетельством веры. Михеев заключил, что это символика Хизб ут-Тахрир, а к экспертизе приложил сертификат о прохождении курсов «Основы ислама для начинающих».



Фемактивистка Дарья Серенко получила 15 суток административного ареста из-за публикации в инстаграме логотипа «Умного голосования» — красного восклицательного знака в белом квадрате с синей рамкой. Экспертизу по этому делу сделал Михеев;

Участницу Pussy Riot Марию Алёхину отправили в спецприёмник, потому что Михеев усмотрел на её фотографии пропаганду нацистской символики;

25 января московского активиста партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Александра Рыбкина арестовали на 14 суток за демонстрацию символики экстремистской организации в видеоролике. В феврале его снова отправили в спецприёмник — на этот раз из-за татуировки с логотипом британской даркфолк-группы Death in June и руной из скандинавского футарка Альгиз. В обоих случаях экспертизу делал Михеев.

На основании «комплексного психолого-лингвистического исследования» Михеева заблокировали и правозащитный сайт «ОВД-Инфо». Он заключил, что «в основе идейной направленности <проекта> лежит убеждение адресатов в необходимости участвовать в несогласованных акциях протеста, а также нарушать действующее законодательство».

Во всех делах последних месяцев, связанных с запрещённой символикой, он [Михеев] у нас фигурирует в качестве эксперта. Исследования его, конечно, поражают своей глубиной и количеством допущений, что противоречит законодательству об экспертной деятельности, но судам этого оказывается достаточно. Станислав Селезнёв адвокат проекта «Сетевые свободы»

Данила Михеев

Данила Михеев пишет доносы со времен учёбы в Социальном университете (РГСУ). По его словам, он помогал в «поимке реальных террористов, экстремистов и тех, кто еще не дорос до их категории».

В 2019 году он написал жалобу на студента РГСУ Владимира Утенкова. Он указал, что Утенков опубликовал видеоролик, в котором демонстрировались нацистские символы. Суд в видео «Последние дни Третьего Рейха, оборона Берлина (Немецкая документалистика 1945 г.)» пропаганды не нашёл.

В феврале 2020 года суд Вологодской области повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети «ВКонтакте» с критикой президента Владимира Путина. Оба раза на него доносил Михеев.



В сентябре 2021 года Михеев пожаловался на уральского политолога Федора Крашенниникова за критику прокурора Екатерины Фроловой, выступавшей гособвинителем в нескольких делах основателя ФБК Алексея Навального.

В июне 2020 года петрозаводского активиста Алексея Чеснокова обвинили в оскорблении представителя власти, следователя ФСБ. Дело завели после комментария в фейсбуке под постом осужденной за оправдание терроризма анархистки Екатерины Мурановой. О комментарии в ФСБ сообщил Михеев.

Анархистке Екатерине Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма по доносу Михеева. Он сообщил о комментарии девушки под новостью о Михаиле Жлобицком, подорвавшем себя в приёмной архангельского управления ФСБ. В комментарии она написала «Мир праху его! Герой*». Позже в суде девушка подчёркивала, что неоднозначно относится к поступку Жлобицкого, поэтому поставила звёздочку.