The Insider: большинство экспертиз по делам о демонстрации запрещённой символики сделал 22-летний доносчик Статьи редакции
Он пишет жалобы на активистов со времён учёбы в университете.
Автором большинства экспертиз по делам о демонстрации экстремистской символики стал 22-летний «судебный эксперт» Данила Михеев. Он начал писать доносы, когда был студентом, а позже зарегистрировал свою судебно-экспертную фирму, выяснил The Insider.
За последние два года Михеев стал основным экспертом в делах против нескольких активистов:
- В декабре 2021 года на основании экспертизы Михеева арестовали крымского татарина Мустафу Сейдалиева. В 2019 году он вместе с другими крымскими татарами вышел на протест к Верховному суду РФ в Москве, выступая против преследования соотечественников, обвиняемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Михеев нашёл в его публикациях за 2012 и 2014 годы демонстрацию символики экстремистских организаций из-за двух флагов белого и чёрного цвета, с традиционной мусульманской шахадой — свидетельством веры. Михеев заключил, что это символика Хизб ут-Тахрир, а к экспертизе приложил сертификат о прохождении курсов «Основы ислама для начинающих».
- Фемактивистка Дарья Серенко получила 15 суток административного ареста из-за публикации в инстаграме логотипа «Умного голосования» — красного восклицательного знака в белом квадрате с синей рамкой. Экспертизу по этому делу сделал Михеев;
- Участницу Pussy Riot Марию Алёхину отправили в спецприёмник, потому что Михеев усмотрел на её фотографии пропаганду нацистской символики;
- 25 января московского активиста партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Александра Рыбкина арестовали на 14 суток за демонстрацию символики экстремистской организации в видеоролике. В феврале его снова отправили в спецприёмник — на этот раз из-за татуировки с логотипом британской даркфолк-группы Death in June и руной из скандинавского футарка Альгиз. В обоих случаях экспертизу делал Михеев.
На основании «комплексного психолого-лингвистического исследования» Михеева заблокировали и правозащитный сайт «ОВД-Инфо». Он заключил, что «в основе идейной направленности <проекта> лежит убеждение адресатов в необходимости участвовать в несогласованных акциях протеста, а также нарушать действующее законодательство».
Данила Михеев пишет доносы со времен учёбы в Социальном университете (РГСУ). По его словам, он помогал в «поимке реальных террористов, экстремистов и тех, кто еще не дорос до их категории».
- В 2019 году он написал жалобу на студента РГСУ Владимира Утенкова. Он указал, что Утенков опубликовал видеоролик, в котором демонстрировались нацистские символы. Суд в видео «Последние дни Третьего Рейха, оборона Берлина (Немецкая документалистика 1945 г.)» пропаганды не нашёл.
- В феврале 2020 года суд Вологодской области повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети «ВКонтакте» с критикой президента Владимира Путина. Оба раза на него доносил Михеев.
- В сентябре 2021 года Михеев пожаловался на уральского политолога Федора Крашенниникова за критику прокурора Екатерины Фроловой, выступавшей гособвинителем в нескольких делах основателя ФБК Алексея Навального.
- В июне 2020 года петрозаводского активиста Алексея Чеснокова обвинили в оскорблении представителя власти, следователя ФСБ. Дело завели после комментария в фейсбуке под постом осужденной за оправдание терроризма анархистки Екатерины Мурановой. О комментарии в ФСБ сообщил Михеев.
- Анархистке Екатерине Мурановой назначили штраф в 350 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма по доносу Михеева. Он сообщил о комментарии девушки под новостью о Михаиле Жлобицком, подорвавшем себя в приёмной архангельского управления ФСБ. В комментарии она написала «Мир праху его! Герой*». Позже в суде девушка подчёркивала, что неоднозначно относится к поступку Жлобицкого, поэтому поставила звёздочку.
С осени 2021 года Михеев стал фактически внештатным сотрудником ФСБ — он стал делать для силовиков экспертизы. Михеев зарегистрировал фирму АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз «Независимый эксперт» с юридическим адресом в подмосковном Солнечногорске. На заключениях по делам стоит печать этой организации. При этом в реестре судебно-экспертных организаций такой компании не существует.
Блять он даже выглядит как чёрт какой-то обиженный на всё и вся 😂
Ну такие крысами и становятся.
Так он вообще ваххабит
Опа, очередной претендент на донос
@листочок Пизда тебе Данила спалился
в Казахстан
Тут бородатых не любят
Ля ты крыса
Причём страшная пиздец. Я бы написал донос на твою мерзкую бородёнку, мб от нее ты такая залупа?
Михеев спас Россию
Ебать страна, заинтересованное лицо по своему же доносу делает экспертизу. О какой-либо непредвзятости речи даже не идёт. За такое с волчьим билетом без права заниматься деятельностью выкинут в любой стране, а тут спокойно себе сидит и рисует, "эксперт" хуев.
Навскидку, даже инквизиция поскромнее была.
Интересны его мотивы и психологический портрет. Вот бы интервью с одним из тез кто работает на гос машину из какой нибудь кибердружины доносчиков.
Интересны его мотивы
https://www.youtube.com/watch?v=KWHk9FVi2Bw
Если найти фотографии эксперта, то сразу же в глаза бросится «ваххабитская» бородка с тщательно выбритыми усами. На телефон Михеева в «ВКонтакте» зарегистрированы еще две страницы — Сады Альгамбры (сейчас заморожена) и Хасан Юсуф. Последний подписан на 4 исламских паблика, в одном из которых, زهد, в профиле даны ссылки на Telegram-канал @Knowledge_Salaf очень интересного содержания.
Во-первых, весь канал посвящен обвинениям прочих мусульман в куфре (неверии), что является отличительной особенностью салафитов, причем среди признаков ширка (язычества) названы (https://telegra.ph/Salyaf-06-08) «проявление уважения национальному гимну и флагу» и «демократия» как власть, не установленная Аллахом. Во-вторых, что интересно, ведут этот канал русские мусульмане — в самом свежем посте упомянут «один из админов данной группы, брат Абу Исмаил ар-Руси».
Последняя личность крайне интересна, так как эмигрировавший из России на Украину Артем Иванов, он же Абу Исмаил ар-Руси, он же Муслим ас-Саляфи, он же в Facebook Abu Musa As-Salafi Al-Asari еще несколько лет назад публично призывал (https://abumuhammaddagestani.files.wordpress.com/2019/04/fb_img_1550103609794637482286306851040.jpg) «мусульман быть с государством Ирака и Шама, которое запрещает ширк». Государство это у нас называлось Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ) и запрещено в 2014 году решением Верховного суда РФ.
Нихуя не понял, но я сразу по фотографии почуял не ладное, русских людей сажает на бутылку не русский с бородой козленка, это норм или как?
Всегда было
@Сломалось чё с версткой, шаблон жив?
IE 6 - говно.
В каком браузере смотреть?
Одно то что Михеев сдал Крымского татарина, а то бишь брата по вере, говорит что он пиздобол.
Нормальные муслимы из-за подобного со службы уходят.
Какие муслимы? с Какой службы? что это значит? У них свой закон, своя конституция значит? Религиозная.
Тжешник наверное. Тут тоже крысятничают по любой хуйне. Ещё и посты строчить начинают если моментально не банят оппонента
Молю, закройте кавычки🙏
Вот и деванон. Интересно, что теперь будет с доносчиком без анонимности.
Миша Темнов его уже обоссал в этом треде 💪💪💪
Он психически больной. Отвратителен внешне и внутренне.
В прекрасной России будущего четвертуют
В прекрасной России будущего, никто никого не будет убивать.
Зачем опять здесб запятая
Ну и нахуя она такая нужна тогда?
Прекрасная Россия будущего
Децимируют
Стукачок вырос.
Ну и в чем он не прав?
Кстати, открытая публикация фото документа с персональными данными норм? Помнится, по тому же поводу жопы рвались на ТЖ в отношении публикации персданных МГшной тусовкой. Это другое?
Ну рвались и рвались
должностное лицо на службе государства. Тут нет перс.данных...
Чо старое гавно вспоминать
первый кнут стукачу
Ну да, эти максимум вахтерам бегут ябедничать на русофобию, а тут прямо человечище, экая глыбища.
@Шеф по повесточке, вот каких ментов деанонить надо, а не тех кто не дружит с головой и считает себя хуй пойми кем
Чувак красавчик, в около-20-летнее соло организовал столько резонансных дел. Герой России! Разрыватель либусрак! Молодец!
Единственное, я бы ему порекомендовал триммер Philips oneblade, чтоб с бородой поработал.
Мамкины леваки я смотрю даже в иронию не умеют- нахуячили минусов, пздц, они там реально шутки скоро отменят
Так вот кто написал 4 млн доносов
да это все уже разоблаченный фейк давно.
Называть доносом выбитое в подвалах под пытками - это такое себе... Донос нахер.
Ну и такие же серийные писатели доносов писали также. Т.е. не 4 млн человек их написали, а десяток тысяч пидорасов....
Интересно что собираются делать подобные персонажи, когда Пыня сдохнет или власть сменится каким-то иным образом? Все законы уже стерты и размыты, никто на них уже не будет обращать внимание. Куда им бежать, кто их примет? Даже Китаю такие засранцы не будут нужны, а уж тем более их никто не пустит на Запад. Пусть бы почитали, что происходило во Франции во времена Робеспьера. А подобное время обязательно наступит, вся история России показывает некую цикличность и то, что когда пружина сильно сжимается, то потом следует неизбежный взрывной ответ.
при развале ссср кгб было очень занято уничтожением документов.
Советские люди в тот момент не были так обозлены, они находились в каком-то комнатно-тепличном состоянии. Поздние совки имели в голове много странных иллюзий, они плохо понимали жизненные реалии в обществе накопления капитала. Один из самых раздражающих и срывающих массам башню моментов - это колоссальное неравенство. Не зря вычисляют коэффициент Джини и другие подобные показатели. И в Совке КГБшники и партийцы не были миллиардерами, не строили дворцы круче чем у африканских президентов-людоедов, их дети не гоняли на золотых роллс-ройсах и не выкладывали фотки в частных безнес-джетах. Редко кто из высших партийцев воровал миллионы рублей, но свое богатство они тщательно прятали. Даже дома они по закону не могли строить больше определенных размеров, чтобы не выделяться среди обычных работяг. А сейчас в народе скрыто бешеное озверение, накопленное за все годы дикого капитализма и наглого открытого ограбления, с последующей демонстрацией прожигания украденных денег на вещи типа самолетов для собачек. Нарастает что-то подобное 1917 году, когда низшие обездоленные слои просто сорвались с цепи и рвали всех, кто попадался под руку. А уж если этот человек публично накосячил, то участь его совсем незавидная.
Что будешь делать? Чечню отделять? что ты предлагаешь?
DDOSчик
ершик
С такой бородой я бы тоже доносчиком стал.
Типичная обиженка - генерал калитки
Навряд ли кто-нибудь ему позавидует, ведь это клеймо на всю жизнь.
а к экспертизе приложил сертификат о прохождении курсов «Основы ислама для начинающих».
Порог входа в экспертизу для российского суда не очень высокий.
Фемактивистка
закрывайте интернет
Достойный преемник Путина.
Видимо очередного недовахабита держат за яйца и таким образом он "отрабатывает"
Когда заставят зачищать статьи Insider?
Он пишет жалобы на активистов со времён учёбы в университете.
Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».
Большой разговор о проекте «Реаниматрица», ретро-мемах, эпохе +100500 и цензуре в юморе.
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.