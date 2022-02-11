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Новости
Sasha Shambilova

Baza: частных детективов, получивших биллинги сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального, приговорили к колонии Статьи редакции

Игорь Зайцев и Пётр Катков получили по два года, Александр Зеленцов — три года.

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Их обвиняли в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Приговор вынесли в тульском суде. Об этом сообщает Baza.

О деле стало известно в начале ноября. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Александр Зеленцов, Пётр Катков и Игорь Зайцев помогли получить Навальному сведения, использованные в одном из его расследований. Baza уточняет, что речь идёт о сотрудниках ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.

Детективов раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Источник ТАСС заявил, что «их использовали, как говорится, „в тёмную”».

Детективное агентство «Лекс Гранд» открыли Зеленцов и Катков в 2020 году. В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. По данным Baza, они зарабатывали около 300-350 тысяч в месяц.

Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.

В декабре 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Расследование также выпустил и сам Навальный. Согласно ему, политика отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Материал строился на основе телефонных биллингах.

Новости
Артём Мазанов
The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Главное Статьи редакции

По данным СМИ, к отравлению причастно специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

#новости #отравлениенавального

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Растительный американец

А с отравителями что?

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Растительный американец

А, квартиры раздали.

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Злыдень.

выдали премию за отравление смертельным веществом, от которого никто не умер.

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6
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Bkmz Иванов

Рукожопы

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1
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Злыдень.

нет, блин, профессиональные отравители

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Bkmz Иванов

Если это "профессионалы",то самые хуёвые в их рядах уже мертвы походу - сами себя отравили

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Злыдень.

попробуйте отравить получше. Посмотрим, что у вас получится :roflanebalo:

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Bkmz Иванов

В смысле попробуйте? Зачем?
Я про то, что челики обучались этому, получали зарплату, но в итоге сделали всё хуёво. Какие же они профессионалы?)

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Michael Konovalov

Пацаны к успеху шли, не фортануло.

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1
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Petr

А мож цель была попугать?

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0
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Злыдень.

чё за бред

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Petr

Ну а чего его не набутылят в тюряге. Тесака ж набутылили. Или хотят лет 10 подождать пока хомяки поразбегутся

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Злыдень.

ясно. Завтра с утра на приём к психиатру.

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Дмитрий Щёлоков

Не попугать, а надолго вывести из строя/сделать инвалидом. Убивать как Немцова было нельзя у Навального стороников на 3-4 порядка больше, могла случиться революция, а непонятная ситуация решала проблема

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Мистер Блондин

Ето правда?
Они же провалили миссию, думал мож их заслали куда нибудь в тайгу в отделе с медведями сидеть

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Alexander Quartz

Его никто не отравлял, а по номерам которым он звонил был фейк и постанова. Но вот челки которые ему дали фейковые биллинги - сели в тюрьму. По мне так все логично.

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2
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Налоговый микроскоп

Обтекай, шыз.

Шапка горит. ФСБ признала подлинность…
В распоряжение The Insider и Bellingcat попали документы, из которых следует, что Управление…
theins.ru
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2
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Путин спас Россию

Блять какой же ты потешный воен, ты даже иронии уже не видишь своими налитыми кровью глазками 😄

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–1
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Налоговый микроскоп

Без сопливых.

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0
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Злыдень.

фаната лёши подшконочного спросить забыли

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–8
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Налоговый микроскоп

@Санитар лахта срёт. Уберите тело.

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2
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Злыдень.

всё, успокойся. Без сопливых здесь, окей?

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–3
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Подходящий кран

В программе Россия Будущего на Навальный LIVE вчера сказали, что их никто не может найти

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2
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Dmitry Sursin

В фильме "Навальный" написали про исчезновения того чела, который сдал всё Навальному, когда он ему позвонил. Остальные хрен знает где... Но судя по прошлым годам - ищи их где то на Донбассе, в генеральских погонах.

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Налоговый микроскоп

возможных отравителей Навального
Не позорьтесь.

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7
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Владимир Керенский

Я пропустил момент, когда либеральные тройки уже точно определили возможных отравителей?

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Налоговый микроскоп

Осенью 2020 года.

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1
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Рыжий

Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.
 Странно, что в заголовке не написали "посадили за помощь Навальному", я бы не удивился такому заголовку

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4
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Дмитрий Щёлоков

По факту за это их и посадили. Если бы они не взяли заказ у Навального, они бы до сих пор занимались пробивом, никакого уголовного дела бы не было

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1
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Владимир Керенский

За Майнкрафт

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Андреi Кулыжiн

Хайли Лайкли. Возможно. Очень может быть. Вот только срок получили за вполне конкретные нарушения закона.

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Коровка спасла Россию

Не ну а че они травить мешают

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John Rickman

Ты дурак? Это отменяет тот факт, что ходить выбивать биллинги с поддельной ксивой нельзя?

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k. wintermute

Когда срок вахтеру за предотвращение травли?

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Олег Тимофеев

Интересно, а по какой статье?
И сам факт деятельности этих "сотрудников" в суде рассматривался?

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Nikita Polyanov

Прям как детектив... можно сериал снимать смело

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Ramierl

Вот, кстати, в фильме от HBO это осветили или нет? Интересно.

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Зимний хичхакер

То есть эти данные можно получить буквально в любой палатке у метро?

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