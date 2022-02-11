Игорь Зайцев и Пётр Катков получили по два года и штраф в 90 тысяч рублей, Александр Зеленцов — четыре года.

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Их признали виновными в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Приговор вынес Центральный районный суд Тулы. Об этом сообщается на сайте суда.

Обновлено (21:02) Изначально в заметке сообщалось, что Зеленцова приговорили к трём годам колонии. Согласно информации с сайта суда, он получил четыре года колонии строгого режима. Приносим извинения.

О деле стало известно в начале ноября. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Александр Зеленцов, Пётр Катков и Игорь Зайцев помогли получить Навальному сведения, использованные в одном из его расследований. Baza уточняет, что речь идёт о сотрудниках ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.

Детективов раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Источник ТАСС заявил, что «их использовали, как говорится, „в тёмную”».

Детективное агентство «Лекс Гранд» открыли Зеленцов и Катков в 2020 году. В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. По данным Baza, они зарабатывали около 300-350 тысяч в месяц.

Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.

В декабре 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Расследование также выпустил и сам Навальный. Согласно ему, политика отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Материал строился на основе телефонных биллингов.