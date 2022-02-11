Частных детективов, получивших биллинги сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального, приговорили к колонии Статьи редакции
Игорь Зайцев и Пётр Катков получили по два года и штраф в 90 тысяч рублей, Александр Зеленцов — четыре года.
Их признали виновными в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Приговор вынес Центральный районный суд Тулы. Об этом сообщается на сайте суда.
О деле стало известно в начале ноября. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Александр Зеленцов, Пётр Катков и Игорь Зайцев помогли получить Навальному сведения, использованные в одном из его расследований. Baza уточняет, что речь идёт о сотрудниках ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.
Детективов раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Источник ТАСС заявил, что «их использовали, как говорится, „в тёмную”».
Детективное агентство «Лекс Гранд» открыли Зеленцов и Катков в 2020 году. В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. По данным Baza, они зарабатывали около 300-350 тысяч в месяц.
Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.
В декабре 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Расследование также выпустил и сам Навальный. Согласно ему, политика отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Материал строился на основе телефонных биллингов.
выдали премию за отравление смертельным веществом, от которого никто не умер.
Рукожопы
нет, блин, профессиональные отравители
Если это "профессионалы",то самые хуёвые в их рядах уже мертвы походу - сами себя отравили
попробуйте отравить получше. Посмотрим, что у вас получится :roflanebalo:
В смысле попробуйте? Зачем?
Я про то, что челики обучались этому, получали зарплату, но в итоге сделали всё хуёво. Какие же они профессионалы?)
Пацаны к успеху шли, не фортануло.
Главное участие
Да
А мож цель была попугать?
Не попугать, а надолго вывести из строя/сделать инвалидом. Убивать как Немцова было нельзя у Навального стороников на 3-4 порядка больше, могла случиться революция, а непонятная ситуация решала проблема
Убивать как Немцова было нельзя у Навального стороников на 3-4 порядка больше, могла случиться революция
Ну да, а Кудрявцев просто так объяснял, почему не получилось, что самолёт посадили, врачи противоядие вкололи. Это яд, который хер ты нанесешь в таком объеме, что сделает человека инвалидом.
чё за бред
Ну а чего его не набутылят в тюряге. Тесака ж набутылили. Или хотят лет 10 подождать пока хомяки поразбегутся
Нельзя набутыливать преемника)
ясно. Завтра с утра на приём к психиатру.
Так кто такой Тесак - особенно для мирового сообщества, и кто такой Навальный.
Придет ли на похороны Навального через 10 лет столько людей - вопрос. Навальный столько не сидел и он политик. Всем пытается угодить. И правым, и левым, и про Крым не комментирует, и у него бюджет есть
Тесака лет 5-10 не бутылили в тюрьме. Навальный только год. Все впереди, жди.
Ето правда?
Они же провалили миссию, думал мож их заслали куда нибудь в тайгу в отделе с медведями сидеть
Его никто не отравлял, а по номерам которым он звонил был фейк и постанова. Но вот челки которые ему дали фейковые биллинги - сели в тюрьму. По мне так все логично.
Обтекай, шыз.
Блять какой же ты потешный воен, ты даже иронии уже не видишь своими налитыми кровью глазками 😄
фаната лёши подшконочного спросить забыли
@Санитар лахта срёт. Уберите тело.
всё, успокойся. Без сопливых здесь, окей?
В фильме "Навальный" написали про исчезновения того чела, который сдал всё Навальному, когда он ему позвонил. Остальные хрен знает где... Но судя по прошлым годам - ищи их где то на Донбассе, в генеральских погонах.
Ну раз Мишкин и Чепига на повышение пошли, то этих тоже устроят.
Я пропустил момент, когда либеральные тройки уже точно определили возможных отравителей?
Ты правда хочешь копаться в бреднях душевнобольных?
не позорься ты
есть мнение, что их закроют, если они будут писать без "возможно"
Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.
Странно, что в заголовке не написали "посадили за помощь Навальному", я бы не удивился такому заголовку
По факту за это их и посадили. Если бы они не взяли заказ у Навального, они бы до сих пор занимались пробивом, никакого уголовного дела бы не было
За Майнкрафт
Стойте, но ведь расследование Навального это чушь и компот и всё это пиздежь либералов? За что тогда посадили?
Зайцев купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей
Действительно, за что же его посадили...
а как можно нарушить тайну постановочной переписки?
С липовой ксивой и липовым решением суда
Звучит как бизнес план
В телеге легко вспышку купить, да и вообще полный пробив
Хайли Лайкли. Возможно. Очень может быть. Вот только срок получили за вполне конкретные нарушения закона.
Не ну а че они травить мешают
Ты дурак? Это отменяет тот факт, что ходить выбивать биллинги с поддельной ксивой нельзя?
А остальное с поддельной ксивой можно выходит? Или если ты в ГРУ и под прикрытием, то тогда можно?
Или если ты в ГРУ и под прикрытием, то тогда можно?
Ну какбэ да
На благо родины и ещё медаль дадут
Именно так. На то они и спецслужбы)
Монополия государства на насилие
И нарушение законов, когда надо
Когда срок вахтеру за предотвращение травли?
всмысли билинги? а как же помощь цру?
Интересно, а по какой статье?
И сам факт деятельности этих "сотрудников" в суде рассматривался?
Прям как детектив... можно сериал снимать смело
Вот, кстати, в фильме от HBO это осветили или нет? Интересно.
Бля, хреново, но как по мне детективы знали, на что шли. Что там за гонорары такие были, чтобы они того стояли.
но как по мне детективы знали, на что шли
Ага, на этапе покупки липовой ксивы и подделки документов
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Мы на войне, надеюсь все это поняли.
почему для навального не найти своего ли харви освальда среди SERB
Игорь Зайцев и Пётр Катков получили по два года и штраф в 90 тысяч рублей, Александр Зеленцов — четыре года.
Стоимость в теневых магазинах превышает рыночную в два раза.
К перезапуску вспоминаем, что «Футурама» подарила интернету: что-то ушло на покой, другое сохранилось, а третье возвращается снова и снова.
Он пишет жалобы на активистов со времён учёбы в университете.