Пропавший из аптек антидепрессант «Золофт» начали продавать в даркнете путём «закладок» Статьи редакции
Стоимость в теневых магазинах превышает рыночную в два раза.
В Петербурге «Золофт» с действующим веществом сертралин реализуют через четыре магазина в даркнете, а оригинальный препарат от компании Viatris можно купить только в одном из них. Об этом сообщает Znak.com.
После заказа «Золофт» нужно ещё какое-то время подождать. Распространяют его с помощью «закладок», как и наркотики. По данным издания, число заказов препарата в даркнете увеличилось в конце 2021 года.
Собеседники издания сообщили, что «Золофт» им нужен по медицинским показаниям. Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что за его приобретение в теневых магазинах покупателям ничего не грозит. Это подтвердил и юрист проекта Hand-help Арсений Левинсон в комментарии «Новой газете». Он заявил, что сертралин не может рассматриваться как производное какого-либо наркотика, поскольку включён в Государственный реестр лекарственных средств.
Несмотря на это, один из собеседников Znak.com рассказал о попытке силовиков его задержать. После допроса его отпустили.
«Золофт» — третий по популярности препарат у потребителей антидепрессантов, по данным DSM Group. Его назначают при депрессивных расстройствах из-за минимального количества побочных эффектов.
Проблемы с поставками препарата в Россию начались весной 2021 года. Как сообщили РБК в аптечной сети «36,6», компания полностью перестала получать «Золофт» в октябре. В «Viatris Россия» рассказали, что это связано с выросшим спросом на препарат во всём мире из-за Covid-19, а возобновить поставки удастся не ранее марта 2022 года.
Ты не поверишь. Но уже
и что реально роют закладки с пармезаном?
Затем собирают по частям как калаши
В основном по почте. Друг рассказывал
Товарищ майор я вообще пошутил
Азалептинчик ни кто не отменял!
Лул, для меня прям актуал очка, сижу на Золофте как раз
Ждём марта и надеемся -_-
Зачем? От него член не стоит.
А мне и не надо
Стоит там всё, а вот кончить уже сложнее.
Виагра вроде
У меня на флуоксетине хорошо стоит.
Хз, кого это вообще парит
Поверь, на сертралине ещё не всё так плохо со стоямбой
Дженерик ничем не хуже. Серената, серлифт. Перекантоваться пока золофт не вернётся на них, ничего страшного не будет. Ranbaxy и Torrent хорошие, качественные фармкомпании. Говна не делают.
Torrent
Уже и таблетки пиратят и по торрентам передают...
Много раздач?
Не знаю, я пока не проверял(
Ну, а так, у меня пока запас есть, до марта дотяну)
О, помню ты, кажется, боялся наконец задействовать СИОЗС, вижу всё-таки решился, ну и как, работает? :)
Да, начал пить)
Эффект есть, но не сказать, чтобы оч сильный) Но я свою дозу пока только пятый день пью, нврн, надо ещё подождать, прежде чем выводы делать =)
Да, там накопительный, от двух недель, поэтому резкого "вау-эффекта" в любом случае не будет, нужно постараться запомнить как было до этого и как станет и потом уже сравнивать, anyway молодец :-)
Ну, я пью уже месяц почти, но свою дозу только пятый день) А с этой дичью обычно да, около месяца-двух надо пить, вроде бы)
Посмотрим, в общем)
Пасиб за поддержку :3
Всегда пожалуйста :-)
Транки на начало приёма выписывали для "прикрытия" или "на живую" входил, тяжко было?
Выписывали, стрезам) Но я без него пропил норм, побочек почти нет)
Это здорово, а то там обычно приписывают повышенный риск 'роскомнадзора' на входе, очень хорошо, что мимо :)
Делать нехуй?
В см
Делать нехуй? Спортом займись
При чём тут спорт?)
Интересно
Я по кишечнику пью, у меня с этим траблы
Чё с ним?
СРК) И, возможно, ФД
Так и думал
А ФД это что
Функциональная диспепсия)
Меньше колы пить надо
Тебе зачем он? Что улучшает?
Причем самый дешевый дженерик оного оказался для меня лучше, чем оригинальный паксил и израильский плизил-н
обязанность государства
Топ фраза чтоб стриггерить любого чиновника, барин не обязан, холопы обязаны.
Звучит как бизнес план
Напишу про него в офтоп
Та чо его у меня воровать, я могу за пол цены по рецепту его толкать
@Семь потомков Ноя срочно бизнес план готовь
Не поверишь
"Ивановец превращал продукты в наркотики"
Дженерики есть, нахер пить золофт по 700+ когда есть серлифт который ничем не хуже
Хороший вопрос. Да и разные SSRI уже давно на маркетах продают в даркнете (как и многие другие препараты из аптеки). Твиттерские делают новости из нихуя.
Если это легальная вещь, то почему не продавать на авито например?
Хм... Отправлю почтой ;000
ты его без рецепта не купишь
купишь
только цена неадекватная на скрине
Значит не отправлю
Тебе ничего не поможет
Хах, менты, к тому же ещё и питерские, принимают людей с закладками, а сделать ничего не могут, вот так номер
Ужас, конечно. те, кто принимал АД знают, как себя чувствуешь при резкой отмене. Если что, у меня есть пачка или пара - мне не подошел!
ой нет, перепутала Золофт с Флуоксетином. Нету у меня его
Фенотропил тоже перестали продавать уже несколько лет как. Покупал его вместе с журналистом с федерального тв в одной местной аптеке(случайно получилось). Похоже, по мнению правительства русский должен быть депрессивный и неработоспособный.
Слыш холоп, а бояра на что? Бояра это универсальный антидепрессант, лечит любые виды депрессии, психозы. А все эти ваши западные химии специально созданы для разрушения русского человека.
хз обычный антидепрессант. В москве есть магазинчик, который привозит все без рецепта- перепробывал штук 6-8 в свое время. Золофт, паксил, прозак и прочая байда действуют 1 в 1. Просто опускают негативный фон+ затупляют положительные эмоции. Замени золофт на прозак пациент вобще не заметит разницы. Лучший был ципралекс- опускал только негативные- на нем превращаешься в хипи, а социофоб превратиться в экстроверта.
С таким подходом можно просто любой препарат с гамк ебашить и всё. Неогабин.
любой гамк препарат вызывает привыкание и зависимость. Кроме каких то вечеринок их нет смысла принимать. Ады же более менее безопасны даже на промежутке 3+ лет и хорошо помогают социофобам и депрессивным.
Так есть дженерики сертралина нормальные хех
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