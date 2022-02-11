Стоимость в теневых магазинах превышает рыночную в два раза.

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Скриншот Znak.com

В Петербурге «Золофт» с действующим веществом сертралин реализуют через четыре магазина в даркнете, а оригинальный препарат от компании Viatris можно купить только в одном из них. Об этом сообщает Znak.com.

После заказа «Золофт» нужно ещё какое-то время подождать. Распространяют его с помощью «закладок», как и наркотики. По данным издания, число заказов препарата в даркнете увеличилось в конце 2021 года.

Собеседники издания сообщили, что «Золофт» им нужен по медицинским показаниям. Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что за его приобретение в теневых магазинах покупателям ничего не грозит. Это подтвердил и юрист проекта Hand-help Арсений Левинсон в комментарии «Новой газете». Он заявил, что сертралин не может рассматриваться как производное какого-либо наркотика, поскольку включён в Государственный реестр лекарственных средств.

Более того, он включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. И обеспечение доступа к этому препарату для пациентов — обязанность государства. Арсений Левинсон юрист проекта Hand-help

Несмотря на это, один из собеседников Znak.com рассказал о попытке силовиков его задержать. После допроса его отпустили.

Меня там заметили и допросили многоуважаемые жители Москвы, но ничем плохим для меня это не закончилось, так как «клад» снялся «в касание» [легко], а товар не попадает под 228 [статью УК РФ]. Имейте в виду, в этом месте люди уже, судя по всему, давно что-то подозревают. покупатель «Золофта» через даркнет

«Золофт» — третий по популярности препарат у потребителей антидепрессантов, по данным DSM Group. Его назначают при депрессивных расстройствах из-за минимального количества побочных эффектов.