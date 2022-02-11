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Новости
Sasha Shambilova

Пропавший из аптек антидепрессант «Золофт» начали продавать в даркнете путём «закладок» Статьи редакции

Стоимость в теневых магазинах превышает рыночную в два раза.

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Скриншот Znak.com

В Петербурге «Золофт» с действующим веществом сертралин реализуют через четыре магазина в даркнете, а оригинальный препарат от компании Viatris можно купить только в одном из них. Об этом сообщает Znak.com.

После заказа «Золофт» нужно ещё какое-то время подождать. Распространяют его с помощью «закладок», как и наркотики. По данным издания, число заказов препарата в даркнете увеличилось в конце 2021 года.

Собеседники издания сообщили, что «Золофт» им нужен по медицинским показаниям. Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что за его приобретение в теневых магазинах покупателям ничего не грозит. Это подтвердил и юрист проекта Hand-help Арсений Левинсон в комментарии «Новой газете». Он заявил, что сертралин не может рассматриваться как производное какого-либо наркотика, поскольку включён в Государственный реестр лекарственных средств.

Более того, он включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. И обеспечение доступа к этому препарату для пациентов — обязанность государства.

Арсений Левинсон
юрист проекта Hand-help

Несмотря на это, один из собеседников Znak.com рассказал о попытке силовиков его задержать. После допроса его отпустили.

Меня там заметили и допросили многоуважаемые жители Москвы, но ничем плохим для меня это не закончилось, так как «клад» снялся «в касание» [легко], а товар не попадает под 228 [статью УК РФ]. Имейте в виду, в этом месте люди уже, судя по всему, давно что-то подозревают.

покупатель «Золофта» через даркнет

«Золофт» — третий по популярности препарат у потребителей антидепрессантов, по данным DSM Group. Его назначают при депрессивных расстройствах из-за минимального количества побочных эффектов.

Проблемы с поставками препарата в Россию начались весной 2021 года. Как сообщили РБК в аптечной сети «36,6», компания полностью перестала получать «Золофт» в октябре. В «Viatris Россия» рассказали, что это связано с выросшим спросом на препарат во всём мире из-за Covid-19, а возобновить поставки удастся не ранее марта 2022 года.

#новости #даркнет

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76 комментариев
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Клинический алмаз

Лол, может через даркнет начать хамон с пармезаном продавать?

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solawind

Ты не поверишь. Но уже

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12
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Михаил Зеленин

и что реально роют закладки с пармезаном?

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2
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Семь потомков Ноя

Затем собирают по частям как калаши

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8
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Левая повесточка

В основном по почте. Друг рассказывал

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3
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Левая повесточка

Товарищ майор я вообще пошутил

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6
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Приятный огонь

Зачем русским антидепрессанты, нейролептиков с головой хватит.

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8
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Vovonyka .

Азалептинчик ни кто не отменял!

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Владимир Старик

Лул, для меня прям актуал очка, сижу на Золофте как раз

Ждём марта и надеемся -_-

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5
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Semen Semenov

Зачем? От него член не стоит.

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0
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Владимир Старик

А мне и не надо

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12
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Nagibator RusPro

Стоит там всё, а вот кончить уже сложнее.

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3
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Зимний хичхакер

Этот кончить нам нахуй не нужон

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1
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Зимний хичхакер

От каких стоит?

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1
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Semen Semenov

Виагра вроде

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1
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Зимний хичхакер

Это не антидепр

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1
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Semenov Ivan .

У меня на флуоксетине хорошо стоит.

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0
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Владимир Старик

Хз, кого это вообще парит

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Зимний хичхакер

Рецептурное?

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Semenov Ivan .

Поверь, на сертралине ещё не всё так плохо со стоямбой

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Semenov Ivan .

Дженерик ничем не хуже. Серената, серлифт. Перекантоваться пока золофт не вернётся на них, ничего страшного не будет. Ranbaxy и Torrent хорошие, качественные фармкомпании. Говна не делают.

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3
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Владимир Старик

Torrent

Уже и таблетки пиратят и по торрентам передают...

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5
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Michael Konovalov

Много раздач?

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Владимир Старик

Не знаю, я пока не проверял(

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Владимир Старик

Ну, а так, у меня пока запас есть, до марта дотяну)

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Sweety bread for my bratishka

О, помню ты, кажется, боялся наконец задействовать СИОЗС, вижу всё-таки решился, ну и как, работает? :)

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Владимир Старик

Да, начал пить)
Эффект есть, но не сказать, чтобы оч сильный) Но я свою дозу пока только пятый день пью, нврн, надо ещё подождать, прежде чем выводы делать =)

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1
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Sweety bread for my bratishka

Да, там накопительный, от двух недель, поэтому резкого "вау-эффекта" в любом случае не будет, нужно постараться запомнить как было до этого и как станет и потом уже сравнивать, anyway молодец :-)

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Владимир Старик

Ну, я пью уже месяц почти, но свою дозу только пятый день) А с этой дичью обычно да, около месяца-двух надо пить, вроде бы)
Посмотрим, в общем)

Пасиб за поддержку :3

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Sweety bread for my bratishka

Всегда пожалуйста :-)
Транки на начало приёма выписывали для "прикрытия" или "на живую" входил, тяжко было?

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Владимир Старик

Выписывали, стрезам) Но я без него пропил норм, побочек почти нет)

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Sweety bread for my bratishka

Это здорово, а то там обычно приписывают повышенный риск 'роскомнадзора' на входе, очень хорошо, что мимо :)

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0
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пепси

Делать нехуй?

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Владимир Старик

В см

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пепси

Делать нехуй? Спортом займись

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Владимир Старик

При чём тут спорт?)

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пепси

Интересно

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0
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Владимир Старик

Я по кишечнику пью, у меня с этим траблы

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0
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пепси

Чё с ним?

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0
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Владимир Старик

СРК) И, возможно, ФД

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пепси

Так и думал

А ФД это что

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Владимир Старик

Функциональная диспепсия)

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0
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пепси

Меньше колы пить надо

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Поразительный кубок

Хорошо, что у меня пароксетин

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3
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Semen Semenov

Тебе зачем он? Что улучшает?

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Поразительный кубок

У меня F32.2

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1
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ユリー シャネ

Причем самый дешевый дженерик оного оказался для меня лучше, чем оригинальный паксил и израильский плизил-н

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Anton NS

обязанность государства
 Топ фраза чтоб стриггерить любого чиновника, барин не обязан, холопы обязаны.

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Семь потомков Ноя

Звучит как бизнес план

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Семь потомков Ноя

Напишу про него в офтоп

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1
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Приятный огонь

Воровать циклодол у деда и продавать на Пикабу?

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4
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Семь потомков Ноя

Та чо его у меня воровать, я могу за пол цены по рецепту его толкать

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1
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Зимний хичхакер

@Семь потомков Ноя срочно бизнес план готовь

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Семь потомков Ноя

Не поверишь

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Дмитрий Семёнов

"Ивановец превращал продукты в наркотики"

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В Иванове сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазинов самообслуживания. Как оказалось, в…
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ユリー シャネ

Дженерики есть, нахер пить золофт по 700+ когда есть серлифт который ничем не хуже

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ayy

Хороший вопрос. Да и разные SSRI уже давно на маркетах продают в даркнете (как и многие другие препараты из аптеки). Твиттерские делают новости из нихуя.

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Жак Фреско

Если это легальная вещь, то почему не продавать на авито например?

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Зимний хичхакер

Она рецептурная

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Армейский Артем

Нужно продавать там где твой покупатель

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Serhii Osmolenko

Хм... Отправлю почтой ;000

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Bender Rodriguez

ты его без рецепта не купишь

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Алексей Юрганов

купишь

только цена неадекватная на скрине

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Serhii Osmolenko

Значит не отправлю

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Злой Никита

Хорошо что не мои колёса

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пепси

Тебе ничего не поможет

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Растительный американец

Вот что значит подстроились под рынок.

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Антон Холодов

Хах, менты, к тому же ещё и питерские, принимают людей с закладками, а сделать ничего не могут, вот так номер

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Наташа Буринская

Ужас, конечно. те, кто принимал АД знают, как себя чувствуешь при резкой отмене. Если что, у меня есть пачка или пара - мне не подошел!

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Наташа Буринская

ой нет, перепутала Золофт с Флуоксетином. Нету у меня его

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Paletz

Фенотропил тоже перестали продавать уже несколько лет как. Покупал его вместе с журналистом с федерального тв в одной местной аптеке(случайно получилось). Похоже, по мнению правительства русский должен быть депрессивный и неработоспособный.

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Джон Кроули

Слыш холоп, а бояра на что? Бояра это универсальный антидепрессант, лечит любые виды депрессии, психозы. А все эти ваши западные химии специально созданы для разрушения русского человека.

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Александр Сурков

хз обычный антидепрессант. В москве есть магазинчик, который привозит все без рецепта- перепробывал штук 6-8 в свое время. Золофт, паксил, прозак и прочая байда действуют 1 в 1. Просто опускают негативный фон+ затупляют положительные эмоции. Замени золофт на прозак пациент вобще не заметит разницы. Лучший был ципралекс- опускал только негативные- на нем превращаешься в хипи, а социофоб превратиться в экстроверта.

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пепси

С таким подходом можно просто любой препарат с гамк ебашить и всё. Неогабин.

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Александр Сурков

любой гамк препарат вызывает привыкание и зависимость. Кроме каких то вечеринок их нет смысла принимать. Ады же более менее безопасны даже на промежутке 3+ лет и хорошо помогают социофобам и депрессивным.

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Игорь Головин

Так есть дженерики сертралина нормальные хех

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