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Новости
Артём Мазанов

СМИ: Telegram после встречи Дурова с властями Германии заблокировал 64 канала за разжигание вражды Статьи редакции

Власти допускали блокировку Telegram за игнорирование местных законов и отказ удалить запрещённый контент.

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Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию МВД и правительства. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.

При попытке открыть эти каналы из Германии теперь появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». Под блокировку попал в том числе телеграм-канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и немецкого националиста Аттилы Хильдмана. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.

Источники Süddeutsche Zeitung рассказали, что власти Германии провели две встречи с представителями Telegram. На первой присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров. Стороны «договорились поддерживать контакт». «Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов»,— считает Фезер.

В декабре 2021 года Фезер назвала Telegram одной из главных угроз в условиях пандемии и роста ковид-скептицизма. Позже она допустила блокировку мессенджера, но назвала это крайней мерой.

10 января министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране. Он уточнил, что за игнорирование этого требования мессенджеру могут грозить штрафы «в миллионном размере». В этом же месяце стало известно, что «ведомство по делам юстиции ведёт два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram». По первому делу Telegram могут оштрафовать на €50 миллионов, а по второму — на €5 миллионов.

#новости #telegram

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75 комментариев
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Путин спас Россию

Это цензура в Германии или другое?)

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12
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VladimirV

Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
В России да конечно, потому что выборов нет, власть вводит ограничения в основном в своих интересах

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–3
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Путин спас Россию

Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
"Нас обвиняют в эксплуатации крестьян. Это наглая ложь, потому что у нас социализм, а при социализме эксплуатации быть не может!" 😄

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8
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VladimirV

ФРГ = СССР
Ясно понятно

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0
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Путин спас Россию

Власть = власть

Вывески для наивных лопухов могут различаться, это да

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1
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Обязательный огонь

Ты у избирателей уточнял хотят ли они блокировки? Был референдум или я что-то пропустил? Почему подобные решения принимает власть, а не демократическое большинство в каждом отдельном регионе?

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3
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VladimirV

Немцы так решили

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0
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Обязательный огонь

Докажи.

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1
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VladimirV

Что тебе доказать. Что они на свободных и честных выборах наделяют власть полномочиями?

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0
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Обязательный огонь

Доказать, что немцы не против. Тот факт, что правительство выбрали на честных выборах не исключает, что немцы не против (или против) такого решения.

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1
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Путин спас Россию

В среде навальнят это слово равноценно личному оскорблению 😄

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0
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new_comment

Цензура - это когда правительство (неважно какое) затыкает тебе рот и лишает права высказывать то, что ты думаешь.
Пусть она хорошая, добрая, правильная и демократическая, но это - цензура.

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2
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Путин спас Россию

Да как ты смеешь!

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1
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new_comment

Не осталось на Земле мест для либертарианцев.

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1
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Ирина Китаева

стало легче

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Эффективный магнит

Это удаление правачков, которые призывают к насилию.

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Путин спас Россию

Т.е. правильная цензура во имя благой цели?

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5
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Эффективный магнит

Это не цензура.

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–2
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Путин спас Россию

Ахахахахаха

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3
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Эффективный магнит

С себя ржош?

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Предельный клуб

С тебя

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6
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Эффективный магнит

Хватит твинковать, додо.

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–1
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Предельный клуб

Не пизди

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new_comment

Ради стабильности!
В Германии не хотят возвращения 30-х.

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Андрей Петкевич

да

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Путин спас Россию

Хорошо)

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1
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Обязательный огонь

Покажи, пожалуйста, эти каналы и отдельные посты где призывали к насилию. Хотя бы скринами.

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1
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Эффективный магнит

Они заблокированы.

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0
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Обязательный огонь

Тогда откуда ты знаешь, что они все поголовно призывали к насилию?

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1
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Эффективный магнит

СМИ сообщили.

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0
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Обязательный огонь

А пруфы будут, или слепая вера на уровне ватников которые верят всему что говорят на RT или первом канале?

Ты не просто смешной, но ещё и невероятно глупый и наивный.

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1
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Эффективный магнит

Пруфы сам ищи.

@Сторож оскорбление и фейкомётство.

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Путин спас Россию

Самые честные в мире, конеччно же

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Эффективный магнит

Есть сомнения в их честности в этом вопросе?

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Путин спас Россию

Да ну что ты, разве можно позволять сомнениям вредить такой святой вере?

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1
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Эффективный магнит

Вере в то, что твой тухлый троллинг кому-то кажется забавным?

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0
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Путин спас Россию

😂

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Предельный клуб

Другое

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2
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Ирина Китаева

64 канала за разжигание вражды или прлная блокировка

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1
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Андрей Охапкин

Приземлили Телеграм

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1
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new_comment

А как же цифровое сопротивление? Куплено?

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Эффективный магнит

Всё правильно. Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.

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–1
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Путин спас Россию

Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.
Спасибо за обоснование бана навальнят, господин Бастрыкин 😄

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7
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Андрей Петкевич

ты хорошо заметил, нет проблем в бане террористов, есть проблема в том, кого диктатура считает террористами

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2
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Эффективный магнит

Не мешай убогому ферману пытаться тролить.

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0
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Путин спас Россию

Да вроде нет проблемы 🤗

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VladimirV

А там банят навальнят? Их навальнята в бундестаге сидят

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Chikk

Скорее в бундесрате. У тебя отвратительная подготовка в вопросах, которыми ты пытаешься оперировать.

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1
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VladimirV

Их парламент это Бундестаг. Бундесрат это немного другая история. Хотя может и туда попали. Там же демократия.

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0
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Эффективный магнит

Ебать ты клуонесса... Хотя даже ебать стрёмно.

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–1
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Трансгендолет

Das ist ein anderes

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5
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Chikk

В этом нет никаких сомнений.

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1
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VladimirV

Хоть скажи кто там власть захватил, в чьих интересах цензура?

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2
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Chikk

К чему ты это? Опять рандомные вопросы начал постить?

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1
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Путин спас Россию

Нейросети - они такие)

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1
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Chikk

Это да. Небольшой сбой в БД и вот - результат. Отвратительно.

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1
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Предельный клуб

Че

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Ирина Китаева

павел дуров молодец
Политик, лидер и борец!

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2
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Rocco

И за щекой держит хуец

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Веня Геморроев

Хуец найдётся для каждого, вот Павлику разонравился русский хуец он попробовал арабский, хотел ещё американский попробовать но им ему только поводили по губам и на этом закончилось, теперь Павлик вернулся Гюга родину, домашнее всегда вкусней)

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0
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Vas Tupovets

Прогнулся

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2
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Предельный клуб

Ты

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–4
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Vas Tupovets

У тебя сегодня нет уроков?

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3
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Предельный клуб

Уже больше десяти лет как нет

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0
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За свободу и демократию

И правильно. Правых обезьян и вообще фашиков надо блокировать где только можно, жаль у нас такого пока нет

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–1
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Исторический лолипоп

В смысле нету? Это ж их любимая статья УК, дабы сажать неугодных.

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1
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Эффективный магнит

У нас они все во власти или подсасывают ей.

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0
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Предельный клуб

Есть контакт

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1
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Миллениал флакон

Борцунство с разжиганием это такие ветряные мельницы конечно

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Eugene Arbatsky

Что лучше — блокировка 64 канала, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?

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Решительный рубин

а встречался ли он с властями других стран? Что-то не припомню.

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Алексей Горячев

С арабами вроде было дело

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Эффективный магнит

@Иван Прохоров позиция Светова по этому вопросу известна?

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–2
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Предельный клуб

Похуй

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Chikk

Значит, записывай позицию, она очень проста:

А кого я оскорбил в новостях?
Давайте скрин
tjournal.ru
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