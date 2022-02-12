СМИ: Telegram после встречи Дурова с властями Германии заблокировал 64 канала за разжигание вражды Статьи редакции
Власти допускали блокировку Telegram за игнорирование местных законов и отказ удалить запрещённый контент.
Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию МВД и правительства. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.
При попытке открыть эти каналы из Германии теперь появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». Под блокировку попал в том числе телеграм-канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и немецкого националиста Аттилы Хильдмана. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.
Источники Süddeutsche Zeitung рассказали, что власти Германии провели две встречи с представителями Telegram. На первой присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров. Стороны «договорились поддерживать контакт». «Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов»,— считает Фезер.
В декабре 2021 года Фезер назвала Telegram одной из главных угроз в условиях пандемии и роста ковид-скептицизма. Позже она допустила блокировку мессенджера, но назвала это крайней мерой.
10 января министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране. Он уточнил, что за игнорирование этого требования мессенджеру могут грозить штрафы «в миллионном размере». В этом же месяце стало известно, что «ведомство по делам юстиции ведёт два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram». По первому делу Telegram могут оштрафовать на €50 миллионов, а по второму — на €5 миллионов.
Это цензура в Германии или другое?)
Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
В России да конечно, потому что выборов нет, власть вводит ограничения в основном в своих интересах
Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
"Нас обвиняют в эксплуатации крестьян. Это наглая ложь, потому что у нас социализм, а при социализме эксплуатации быть не может!" 😄
ФРГ = СССР
Ясно понятно
Власть = власть
Вывески для наивных лопухов могут различаться, это да
Немцы так решили
Что тебе доказать. Что они на свободных и честных выборах наделяют власть полномочиями?
В среде навальнят это слово равноценно личному оскорблению 😄
Цензура - это когда правительство (неважно какое) затыкает тебе рот и лишает права высказывать то, что ты думаешь.
Пусть она хорошая, добрая, правильная и демократическая, но это - цензура.
Да как ты смеешь!
Не осталось на Земле мест для либертарианцев.
стало легче
Т.е. правильная цензура во имя благой цели?
Ахахахахаха
Ради стабильности!
В Германии не хотят возвращения 30-х.
да
Хорошо)
Самые честные в мире, конеччно же
Да ну что ты, разве можно позволять сомнениям вредить такой святой вере?
😂
64 канала за разжигание вражды или прлная блокировка
Приземлили Телеграм
А как же цифровое сопротивление? Куплено?
Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.
Спасибо за обоснование бана навальнят, господин Бастрыкин 😄
ты хорошо заметил, нет проблем в бане террористов, есть проблема в том, кого диктатура считает террористами
Да вроде нет проблемы 🤗
А там банят навальнят? Их навальнята в бундестаге сидят
Скорее в бундесрате. У тебя отвратительная подготовка в вопросах, которыми ты пытаешься оперировать.
Их парламент это Бундестаг. Бундесрат это немного другая история. Хотя может и туда попали. Там же демократия.
Das ist ein anderes
В этом нет никаких сомнений.
Хоть скажи кто там власть захватил, в чьих интересах цензура?
К чему ты это? Опять рандомные вопросы начал постить?
Нейросети - они такие)
Это да. Небольшой сбой в БД и вот - результат. Отвратительно.
павел дуров молодец
Политик, лидер и борец!
И за щекой держит хуец
Хуец найдётся для каждого, вот Павлику разонравился русский хуец он попробовал арабский, хотел ещё американский попробовать но им ему только поводили по губам и на этом закончилось, теперь Павлик вернулся Гюга родину, домашнее всегда вкусней)
Прогнулся
У тебя сегодня нет уроков?
И правильно. Правых обезьян и вообще фашиков надо блокировать где только можно, жаль у нас такого пока нет
Борцунство с разжиганием это такие ветряные мельницы конечно
Что лучше — блокировка 64 канала, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?
С арабами вроде было дело
@Иван Прохоров позиция Светова по этому вопросу известна?
Значит, записывай позицию, она очень проста:
Он пишет жалобы на активистов со времён учёбы в университете.