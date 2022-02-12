Süddeutsche Zeitung: Telegram после встречи Дурова с властями Германии заблокировал 64 канала за разжигание вражды Статьи редакции
Власти допускали блокировку Telegram за игнорирование местных законов и отказ удалить запрещённый контент.
Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию МВД и правительства. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.
При попытке открыть эти каналы из Германии теперь появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». Под блокировку попал в том числе телеграм-канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и немецкого националиста Аттилы Хильдмана. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.
Источники Süddeutsche Zeitung рассказали, что власти Германии провели две встречи с представителями Telegram. На первой присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров. Стороны «договорились поддерживать контакт». «Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов»,— считает Фезер.
В декабре 2021 года Фезер назвала Telegram одной из главных угроз в условиях пандемии и роста ковид-скептицизма. Позже она допустила блокировку мессенджера, но назвала это крайней мерой.
10 января министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране. Он уточнил, что за игнорирование этого требования мессенджеру могут грозить штрафы «в миллионном размере». В этом же месяце стало известно, что «ведомство по делам юстиции ведёт два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram». По первому делу Telegram могут оштрафовать на €50 миллионов, а по второму — на €5 миллионов.
Это цензура в Германии или другое?)
Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
В России да конечно, потому что выборов нет, власть вводит ограничения в основном в своих интересах
Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
"Нас обвиняют в эксплуатации крестьян. Это наглая ложь, потому что у нас социализм, а при социализме эксплуатации быть не может!" 😄
Цензура - это когда правительство (неважно какое) затыкает тебе рот и лишает права высказывать то, что ты думаешь.
Пусть она хорошая, добрая, правильная и демократическая, но это - цензура.
В Канаде сейчас протесты дальнобойщиков проходят, означает ли это что в Канаде воля избирателей это называть митингующих маргиналами, гомофобами, расистами и т.д., как это сделал Трюдо? Я так не думаю.
стало легче
Т.е. правильная цензура во имя благой цели?
64 канала за разжигание вражды или прлная блокировка
Приземлили Телеграм
А как же цифровое сопротивление? Куплено?
Блин и не возразишь. Получается это не помеха тому чтобы считаться демократией?
Например, зависит от того что будет блочиться. В России например - это канал умного голосования и ещё тысячи других подобных примеров.
Пиздец борцуны с либералами настолько тупы и ограничены в своей позиции, что таких простых вещей не видят. На полном серьёзе после блокировок тг-каналов начинают сравнивать свободу слова в Германии и России )))
Даже вату больше уважаешь, те хотя бы просто из другого мира.
Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.
Спасибо за обоснование бана навальнят, господин Бастрыкин 😄
ты хорошо заметил, нет проблем в бане террористов, есть проблема в том, кого диктатура считает террористами
А там банят навальнят? Их навальнята в бундестаге сидят
Это из нового выступления Путина?
Если по этой же причине заблокируют Мишу солнышко, так же будешь говорить ?
павел дуров молодец
Политик, лидер и борец!
И за щекой держит хуец
Хуец найдётся для каждого, вот Павлику разонравился русский хуец он попробовал арабский, хотел ещё американский попробовать но им ему только поводили по губам и на этом закончилось, теперь Павлик вернулся на родину, домашнее оно всегда вкусней)
Das ist ein anderes
В этом нет никаких сомнений.
Хоть скажи кто там власть захватил, в чьих интересах цензура?
Прогнулся
У тебя сегодня нет уроков?
И правильно. Правых обезьян и вообще фашиков надо блокировать где только можно, жаль у нас такого пока нет
Чего ж нет? Навальный вот сел, иноагентов кучу заклеймили. Радостно?
Люблю когда вещатели о не чёрно-белом мире не понимают чем власть в Германии и России отличается в принципе.
Как говорили великие: "Всё не так однозначно"
Мировоззрение выстроенное через мемасики, обожаю
Борцунство с разжиганием это такие ветряные мельницы конечно
Ну Германия всегда умела держать марку в этом вопросе, что во времена Бисмарка, что во времена Рейха, что сейчас. Там никогда не было нормальной свободы слова в принципе.
"Никакой свободы врагам свободы" и ещё 50 тысяч оговорок с "этодругое", лишь бы оправдать собственный этатизм, всё по Маркузе
Что лучше — блокировка 64 канала, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?
Что лучше — блокировка 128 каналов, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?
Предупредите заранее, у вас скольки разрядная шутка?
Согласен , если там заблокировали не политических оппонентов а просто неадекватов, нормальные люди и не заметят что небольшим количеством хуйни в телеге стало меньше
@Иван Прохоров позиция Светова по этому вопросу известна?
Значит, записывай позицию, она очень проста:
С арабами вроде было дело
Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.