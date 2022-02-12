Власти допускали блокировку Telegram за игнорирование местных законов и отказ удалить запрещённый контент.

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Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию МВД и правительства. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.

При попытке открыть эти каналы из Германии теперь появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». Под блокировку попал в том числе телеграм-канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и немецкого националиста Аттилы Хильдмана. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.

Источники Süddeutsche Zeitung рассказали, что власти Германии провели две встречи с представителями Telegram. На первой присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров. Стороны «договорились поддерживать контакт». «Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов»,— считает Фезер.

В декабре 2021 года Фезер назвала Telegram одной из главных угроз в условиях пандемии и роста ковид-скептицизма. Позже она допустила блокировку мессенджера, но назвала это крайней мерой.