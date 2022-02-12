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Новости
Артём Мазанов

Süddeutsche Zeitung: Telegram после встречи Дурова с властями Германии заблокировал 64 канала за разжигание вражды Статьи редакции

Власти допускали блокировку Telegram за игнорирование местных законов и отказ удалить запрещённый контент.

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Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию МВД и правительства. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.

При попытке открыть эти каналы из Германии теперь появляется уведомление «Канал нельзя открыть, потому что он нарушает местные законы». Под блокировку попал в том числе телеграм-канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и немецкого националиста Аттилы Хильдмана. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть или содержат угрозы смертью.

Источники Süddeutsche Zeitung рассказали, что власти Германии провели две встречи с представителями Telegram. На первой присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров. Стороны «договорились поддерживать контакт». «Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов»,— считает Фезер.

В декабре 2021 года Фезер назвала Telegram одной из главных угроз в условиях пандемии и роста ковид-скептицизма. Позже она допустила блокировку мессенджера, но назвала это крайней мерой.

10 января министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране. Он уточнил, что за игнорирование этого требования мессенджеру могут грозить штрафы «в миллионном размере». В этом же месяце стало известно, что «ведомство по делам юстиции ведёт два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram». По первому делу Telegram могут оштрафовать на €50 миллионов, а по второму — на €5 миллионов.

#новости #telegram

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150 комментариев
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Путин спас Россию

Это цензура в Германии или другое?)

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36
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VladimirV

Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
В России да конечно, потому что выборов нет, власть вводит ограничения в основном в своих интересах

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–2
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Путин спас Россию

Там избранное на свободных и честных выборах правительство, которое выполняет волю избирателей, я вляется представителем народа. Так что нет.
"Нас обвиняют в эксплуатации крестьян. Это наглая ложь, потому что у нас социализм, а при социализме эксплуатации быть не может!" 😄

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27
2 комментария
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Обязательный огонь

Ты у избирателей уточнял хотят ли они блокировки? Был референдум или я что-то пропустил? Почему подобные решения принимает власть, а не демократическое большинство в каждом отдельном регионе?

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17
26 комментариев
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new_comment

Цензура - это когда правительство (неважно какое) затыкает тебе рот и лишает права высказывать то, что ты думаешь.
Пусть она хорошая, добрая, правильная и демократическая, но это - цензура.

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12
3 комментария
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MadRat96

В Канаде сейчас протесты дальнобойщиков проходят, означает ли это что в Канаде воля избирателей это называть митингующих маргиналами, гомофобами, расистами и т.д., как это сделал Трюдо? Я так не думаю.

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6
1 комментарий
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Ирина Китаева

стало легче

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0
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Эффективный магнит

Это удаление правачков, которые призывают к насилию.

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–6
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Путин спас Россию

Т.е. правильная цензура во имя благой цели?

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20
9 комментариев
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Обязательный огонь

Покажи, пожалуйста, эти каналы и отдельные посты где призывали к насилию. Хотя бы скринами.

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5
30 комментариев
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Предельный клуб

Другое

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1
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Ирина Китаева

64 канала за разжигание вражды или прлная блокировка

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2
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Андрей Охапкин

Приземлили Телеграм

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2
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new_comment

А как же цифровое сопротивление? Куплено?

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0
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Влажный спрей

ну да, а что такого не бывает в германии, как раз в германии бывает

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1
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Путин спас Россию

Блин и не возразишь. Получается это не помеха тому чтобы считаться демократией?

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0
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Пакет с пакетами

Например, зависит от того что будет блочиться. В России например - это канал умного голосования и ещё тысячи других подобных примеров.

Пиздец борцуны с либералами настолько тупы и ограничены в своей позиции, что таких простых вещей не видят. На полном серьёзе после блокировок тг-каналов начинают сравнивать свободу слова в Германии и России )))

Даже вату больше уважаешь, те хотя бы просто из другого мира.

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0
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Эффективный магнит

Всё правильно. Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.

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–8
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Путин спас Россию

Когда свободой слова пользуются террористы и просто опасные агрессивные уебаны, для них свободы слова не нужно.
Спасибо за обоснование бана навальнят, господин Бастрыкин 😄

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25
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Андрей Петкевич

ты хорошо заметил, нет проблем в бане террористов, есть проблема в том, кого диктатура считает террористами

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7
3 комментария
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Эффективный магнит

Ебать ты клуонесса... Хотя даже ебать стрёмно.

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0
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VladimirV

А там банят навальнят? Их навальнята в бундестаге сидят

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0
2 комментария
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Зянон

Это из нового выступления Путина?

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1
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Эффективный магнит

Нет, это просто база.

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–1
3 комментария
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Фасфолют Гель

Если по этой же причине заблокируют Мишу солнышко, так же будешь говорить ?

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0
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Эффективный магнит

Какого Мишу?

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0
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Ирина Китаева

павел дуров молодец
Политик, лидер и борец!

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10
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Rocco

И за щекой держит хуец

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Веня Геморроев

Хуец найдётся для каждого, вот Павлику разонравился русский хуец он попробовал арабский, хотел ещё американский попробовать но им ему только поводили по губам и на этом закончилось, теперь Павлик вернулся на родину, домашнее оно всегда вкусней)

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2
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Трансгендолет

Das ist ein anderes

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7
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Chikk

В этом нет никаких сомнений.

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1
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VladimirV

Хоть скажи кто там власть захватил, в чьих интересах цензура?

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3
3 комментария
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Предельный клуб

Че

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0
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Vas Tupovets

Прогнулся

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7
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Предельный клуб

Ты

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–6
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Vas Tupovets

У тебя сегодня нет уроков?

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5
1 комментарий
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За свободу и демократию

И правильно. Правых обезьян и вообще фашиков надо блокировать где только можно, жаль у нас такого пока нет

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–6
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Исторический лолипоп

В смысле нету? Это ж их любимая статья УК, дабы сажать неугодных.

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6
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Зянон

Чего ж нет? Навальный вот сел, иноагентов кучу заклеймили. Радостно?

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2
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Китайский Кирилл

Охуенно

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Эффективный магнит

У нас они все во власти или подсасывают ей.

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–2
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Stanley H. Tweedle

Люблю когда вещатели о не чёрно-белом мире не понимают чем власть в Германии и России отличается в принципе.

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1
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Андрей Охапкин

Как говорили великие: "Всё не так однозначно"

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Stanley H. Tweedle

Мировоззрение выстроенное через мемасики, обожаю

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8 комментариев
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Миллениал флакон

Борцунство с разжиганием это такие ветряные мельницы конечно

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1
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Комиссар

Ну Германия всегда умела держать марку в этом вопросе, что во времена Бисмарка, что во времена Рейха, что сейчас. Там никогда не было нормальной свободы слова в принципе.

"Никакой свободы врагам свободы" и ещё 50 тысяч оговорок с "этодругое", лишь бы оправдать собственный этатизм, всё по Маркузе

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Eugene Arbatsky

Что лучше — блокировка 64 канала, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?

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Миллениал флакон

Что лучше — блокировка 128 каналов, или полное прекращение работы Telegram на территории Германии?

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3
1 комментарий
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fullmetalboy48151623 .

Предупредите заранее, у вас скольки разрядная шутка?

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5
1 комментарий
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Китайский Кирилл

Все правильно сделали, молодцы!

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Olegio Dr

Согласен , если там заблокировали не политических оппонентов а просто неадекватов, нормальные люди и не заметят что небольшим количеством хуйни в телеге стало меньше

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Предельный клуб

Есть контакт

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Эффективный магнит

@Иван Прохоров позиция Светова по этому вопросу известна?

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–3
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Предельный клуб

Похуй

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Chikk

Значит, записывай позицию, она очень проста:

А кого я оскорбил в новостях?
Давайте скрин
tjournal.ru
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Решительный рубин

а встречался ли он с властями других стран? Что-то не припомню.

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Алексей Горячев

С арабами вроде было дело

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0
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