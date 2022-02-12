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Артём Мазанов

Западные СМИ и политики заявили «о скором вторжении» России на Украину. Более 10 стран попросили граждан уехать оттуда Статьи редакции

Собрали последние заявления и данные о новом этапе обострения ситуации вокруг Украины.

Новый снимок Maxar Technologies, на котором видно наращивание российских войск вблизи Украины (Крым)
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе и во время Олимпиады в Пекине. По его словам, Штаты продолжают фиксировать «очень тревожащие» признаки эскалации со стороны России.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпийских игр.
  • Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявление Салливана необоснованным. «Российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — сказал он.
  • Издание Politico со ссылкой на источник пишет, что президент США Джо Байден во время переговоров с представителями ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии предупредил союзников о нападении России на Украину 16 февраля. Британский чиновник сообщил Politico, что у Лондона «другая интерпретация» разведывательных данных.
  • По данным Der Spiegel, дату 16 фераля правительству США и странам НАТО назвали в ЦРУ. «Были конкретно описаны маршруты российского вторжения, а также отдельные русские части и то, какие задачи они должны взять на себя», — пишет издание со ссылкой на источники в немецких военных и дипломатических кругах.
  • Bloomberg со ссылкой на источники заявил о нападении России на Украину 15 февраля.
  • Британские военные инструкторы покинут Украину 12-13 февраля.
  • На фоне этих сообщений более 10 стран попросили своих граждан срочно покинуть Украину. С такими заявлениями выступили в том числе США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Израиль, Латвия, Черногория, Северная Македония, Япония и Южная Корея.
  • Сербия экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты из-за ситуации вокруг Украины. Чиновники уже заказали «10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, 30 млн кг муки». «Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», — сообщил президент Сербии Александар Вучич.
  • МИД Украины призвал «сохранять спокойствие». Там заявили, что военные «готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины».
  • МИД РФ сообщил об оптимизации штата загранучреждений России на Украине из-за «возможных провокаций киевского режима».
  • МИД РФ считает, что власти западных стран и зарубежные СМИ участвуют в сговоре и создают искусственную эскалацию вокруг Украины. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — сообщили в ведомстве.
  • 12 февраля Владимир Путин проведет телефонные переговоры с Байденом и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Новый снимок Maxar Technologies, на котором видно размещение ракетных установок в Крыму

#новости #украина #россия

2429 просмотров
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Функциональный калькулятор

Почему Украина до сих пор не попросила своих граждан уехать?

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25
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Исполнительный цветок

Цель каждого украинца с рождения — покинуть Украину, поэтому и не просят. На генетическом уровне всё так устроено.

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10
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Китайский Кирилл

Прямо как у русских, братский народ

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3
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Dan

куда?

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Виталий Лановой

В Польшу

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2
3 комментария
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Олег Новиков

В Москву. Там можно и кремль захватить сразу.

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Парижский блик

Попроси ты

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1
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Алексей Иванов

Может в этом и план, дождаться, пока все не уедут и забрать незаселенную территорию

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Андрей Охапкин

Зеленский сказал, что всё зря нагнетают. Я верю человеку, которого избрал народ Украины.

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–1
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Функциональный калькулятор

Жирно брат

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1
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Рациональный щит

Чиновники уже заказали «10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, 30 млн кг муки».
Что они из этого собираются приготовить?

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9
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Навальнята спасают Фермана

ух бля

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19
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Владимир Старик

Потом боснийцам и хорватам предлагать будут, но те откажутся

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0
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Chikk

Гороховый сыр, ну как вариант. :)

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2
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Корпоративный хичхакер

мой любимый

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1 комментарий
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Интеллигентный кофе

Алсо, им бы трав и новых обоев

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Интеллигентный кофе

Когда старые начнут отваливаться

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Азат Салихьянов

Хохлам продавать будут

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Непрерывный магнит

Ебанёт?

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9
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Своеобразный космос

Не должно

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9
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Предельный клуб

Нечего не будет

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1
7 комментариев
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Барон Витчхаузен

1 млн кг фасоли, столько же гороха
 Опа, сербы химоружия решили замутить

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11
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Лишенный Валера

Они традиционно едят много бобовых, как и болгары ). Ну и тут запаслись, понятное дело.

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Барон Витчхаузен

ну простите за тупую шутку, буду знать :)

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Алексей Логачев

Дегенераты, которые пишут, что ничего не будет - сожрут ли они свои трусы, если все таки будет?

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–4
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Андрей Охапкин

Дегенераты, которые пишут, что всё будет - сожрут ли они свои трусы, если все таки ничего не будет?

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30
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Алексей Логачев

Я не писал, что все будет, моя позиция: что все говорит о том, что что-то готовится. Я не понимаю, то ли русские просто ставки поднимают, то ли ведут реальную подготовку для начала военных действий, поэтому НАТО, которые готовятся к военным действиям и алармируют - я понимаю

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2
1 комментарий
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Исполнительный цветок

Зачем жрать трусы??

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6
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Rodion

Другой еды не будет

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1
16 комментариев
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Taras Klunyk

думаешь у рашки даже трусов не останется?

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0
2 комментария
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Chikk

Галстуки надо жрать, галстуки!11!

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2
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Навальный спас Белоруссию

гульфик для каждого уважающего себя либерала – это святое

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Сергей Степанов

А дегенераты, которые говорят что вот-вот Путин нападет - готовы сожрать свои трусы если ничего не будет?

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0
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Предельный клуб

Ничего не будет

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–1
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Clear

А ты свои сожрешь если не будет?

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0
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Предельный клуб

Я тебя сожру с говном

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–1
2 комментария
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Anatoliy Lyashenko

У вас фетиш по трусикам?

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0
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Dan
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10
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Semen Semenov

Сколько месяцев этот цирк уже? Не надоело?

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9
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Навальный спас Белоруссию

примерно 96

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–1
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Навальный спас Белоруссию

очередная грязная провокация пиндосов, очевидно, что Путин Владимир Владимирович никогда не отправит россиян воевать против украинцев

ой подождите..

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5
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сироп от щекотки

Действительно. Предположить такое, ровно что и подумать, как украинцы будут убивать украинцев. Це невозможно..

Ой подождите..

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–1
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Навальный спас Белоруссию

почему украинцы не убивают украинцев в одессе, но убивают в луганске?

почему путин защитил русских в донецке, но всего в нескольких десятках километров оставил бедных мариупольцев терпеть укропские пытки?

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5
3 комментария
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not like you

Да, давайте, обрушьте ещё и экономику нам сейчас в Украине окончательно.
Уже восьмой год этой ебалы с вечным колесом генотьбы.
Звісно що нічого не станеться, але це нікого не здивує.

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6
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Путин спас Россию

А хули вы там!

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1
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not like you

Живу, работаю. Гражданин

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3
1 комментарий
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Предельный клуб

Ничего не будет

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6
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Bibba La Bibba

Ничего будет

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0
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Предельный клуб

Ничего не будет

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0
1 комментарий
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Миша Рашкин

НУ ВОТ БЛЯТЬ НАХУЯ? НУ НАХУЯ СУКА БЛЯТЬ, НУ ВОТ НАХУЯЯЯЯЯ????

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5
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Виталий Лановой

Не паникуй ничего не происходит ещё

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3
2 комментария
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Чувак менять ник раз в три мес

Виталий привет. Конкретно вот твоё мнение по моему вопросу интересует, ты вроде шаришь и вообще мужик не глупый.

Вот такой вопрос:
В чем выгода нагнетать «российское вторжение» для всяких там стран из европы и для сша. Потому что они ведь правда накидывают похлеще чем Путин с ппопогандонами. А если накидываются значит есть выгода. Но вот какая - не могу понять.

Мне в целом на всю эту историю наспать абсолютно, но тут я просто даже не понимаю зачем. А когда я чего-то не понимаю я волнуюсь.

В чем из выгода от разгона этой темы?

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2
1 комментарий
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thekitakun

ЧУВАК УЖЕ ГОДАМИ ОРУТ СУКА БЛЯТЬ, ГОДАМИ! НИХУЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ЧЕЛ ПРИКИНЬ ТУШИСЬ БЛЯЯЯ!!!!

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1
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Dan

величие

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1 комментарий
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Madegghead

Меня очень пугает какой набег на тж с ботофермы...
Это как бы косвенный признак, что все не шуточки. Информационное поле готовится...

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Chikk

Меня очень пугает какой набег
 Чего? Какой такой, ты куда звонишь? :D

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1
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Навальный спас Белоруссию

это не ботоферама, это обычные либерахи, когда тем касается украины

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–2
1 комментарий
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Сергей Степанов

Так это хобби твое - читать тупой алармизм и бояться, бояться. Наслаждайся же!

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2 комментария
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Дмитрий Куклин

Мне интересно, все вот эти дегенераты, что клеют наклейки "Можем повторить", они, в случае чего, пойдут "повторять"? Или плоскостопие?

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Недоперепил

Ну это же не немцы... Вот были бы немцы тогда другой разговор.

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Фасфолют Гель

Или

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Авиационный каякер
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Предельный клуб

Да

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Yufers

Не, ну вот я не понимаю. Если нападать не собираются, то зачем сливать такую кучу бабла, перебрасывая все военные округа к западной границе, если можно бряцать оружием и держать напряженость значительно меньшими силами и плюс уже явно дали понять, что на понт просто так не взять, и на дальнейшую торговлю договоренностями Запад не очень настроен.
Ну а если все таки собираются напасть, то зачем, какие профиты? Экономика и внешняя политика полетит в жопу. Полит очки, набранные по аналогии Крыма, съест холодильник и сверху очередная бюджетная дыра в виде Донбаса или всей Украины. Типа расчет, что и на этот раз все всё схавают?

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Алексей Иванов

Все так, но ответов на вопросы зачем и почему попросту может не существовать, понимаешь? Система внезапно может выебать сама себя, а почему бы и нет

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Миша Рашкин

Те кто говорят, что ничего не произойдет - вам передают привет из Армении и Азербайджана, Израиля и Иордании, Афганистана...

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Предельный клуб

Нам похуй

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1 комментарий
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Своеобразный космос

Хочется верить что так нагнетают чтобы ничего не произошло

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Andy

А будет очередной 5.11.17

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Решительный рубин

А зачем русские дипломаты уезжают?
Думаю, что как раз удобно нападать, ведь Украина думает, что этого не произойдёт.

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William Nash

маленький гнусный плешак шо творит ...

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Алексей Иванов

видимо у пыни нет больше выхода, возможно нападение на Украину очередная провальная многоходовка и возня башен. Возможно кто-то действительно иностранный агент завербованный еще в 80е

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Поразительный пистолет

Чиновники уже заказали «10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, 30 млн кг муки»
А туалетная бумага?

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Поразительный пистолет
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Миржан Досымбаев

А сегодня не успееют ?

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Предельный клуб

Ничего не будет

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