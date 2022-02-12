Чуть позже стало не хватать самолётов ВВС. И Минобороны США за свой счёт фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием… И везли в Россию. То же самое делала и Европа

И это были тысячи тонн.Да, они частично разворовывались