Западные СМИ и политики заявили «о скором вторжении» России на Украину. Более 10 стран попросили граждан уехать оттуда Статьи редакции
Собрали последние заявления и данные о новом этапе обострения ситуации вокруг Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе и во время Олимпиады в Пекине. По его словам, Штаты продолжают фиксировать «очень тревожащие» признаки эскалации со стороны России.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпийских игр.
- Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявление Салливана необоснованным. «Российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — сказал он.
- Издание Politico со ссылкой на источник пишет, что президент США Джо Байден во время переговоров с представителями ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии предупредил союзников о нападении России на Украину 16 февраля. Британский чиновник сообщил Politico, что у Лондона «другая интерпретация» разведывательных данных.
- По данным Der Spiegel, дату 16 фераля правительству США и странам НАТО назвали в ЦРУ. «Были конкретно описаны маршруты российского вторжения, а также отдельные русские части и то, какие задачи они должны взять на себя», — пишет издание со ссылкой на источники в немецких военных и дипломатических кругах.
- Bloomberg со ссылкой на источники заявил о нападении России на Украину 15 февраля.
- Британские военные инструкторы покинут Украину 12-13 февраля.
- На фоне этих сообщений более 10 стран попросили своих граждан срочно покинуть Украину. С такими заявлениями выступили в том числе США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Израиль, Латвия, Черногория, Северная Македония, Япония и Южная Корея.
- Сербия экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты из-за ситуации вокруг Украины. Чиновники уже заказали «10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, 30 млн кг муки». «Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», — сообщил президент Сербии Александар Вучич.
- МИД Украины призвал «сохранять спокойствие». Там заявили, что военные «готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины».
- МИД РФ сообщил об оптимизации штата загранучреждений России на Украине из-за «возможных провокаций киевского режима».
- МИД РФ считает, что власти западных стран и зарубежные СМИ участвуют в сговоре и создают искусственную эскалацию вокруг Украины. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — сообщили в ведомстве.
- 12 февраля Владимир Путин проведет телефонные переговоры с Байденом и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
куда?
В Польшу
В Москву. Там можно и кремль захватить сразу.
Может в этом и план, дождаться, пока все не уедут и забрать незаселенную территорию
Зеленский сказал, что всё зря нагнетают. Я верю человеку, которого избрал народ Украины.
ух бля
Потом боснийцам и хорватам предлагать будут, но те откажутся
Гороховый сыр, ну как вариант. :)
Хохлам продавать будут
1 млн кг фасоли, столько же гороха
Опа, сербы химоружия решили замутить
ну простите за тупую шутку, буду знать :)
Дегенераты, которые пишут, что ничего не будет - сожрут ли они свои трусы, если все таки будет?
Дегенераты, которые пишут, что всё будет - сожрут ли они свои трусы, если все таки ничего не будет?
Я не писал, что все будет, моя позиция: что все говорит о том, что что-то готовится. Я не понимаю, то ли русские просто ставки поднимают, то ли ведут реальную подготовку для начала военных действий, поэтому НАТО, которые готовятся к военным действиям и алармируют - я понимаю
Другой еды не будет
думаешь у рашки даже трусов не останется?
Галстуки надо жрать, галстуки!11!
гульфик для каждого уважающего себя либерала – это святое
А дегенераты, которые говорят что вот-вот Путин нападет - готовы сожрать свои трусы если ничего не будет?
А ты свои сожрешь если не будет?
У вас фетиш по трусикам?
Сколько месяцев этот цирк уже? Не надоело?
примерно 96
очередная грязная провокация пиндосов, очевидно, что Путин Владимир Владимирович никогда не отправит россиян воевать против украинцев
ой подождите..
Действительно. Предположить такое, ровно что и подумать, как украинцы будут убивать украинцев. Це невозможно..
Ой подождите..
почему украинцы не убивают украинцев в одессе, но убивают в луганске?
почему путин защитил русских в донецке, но всего в нескольких десятках километров оставил бедных мариупольцев терпеть укропские пытки?
Да, давайте, обрушьте ещё и экономику нам сейчас в Украине окончательно.
Уже восьмой год этой ебалы с вечным колесом генотьбы.
Звісно що нічого не станеться, але це нікого не здивує.
А хули вы там!
Живу, работаю. Гражданин
Ничего будет
НУ ВОТ БЛЯТЬ НАХУЯ? НУ НАХУЯ СУКА БЛЯТЬ, НУ ВОТ НАХУЯЯЯЯЯ????
Не паникуй ничего не происходит ещё
Виталий привет. Конкретно вот твоё мнение по моему вопросу интересует, ты вроде шаришь и вообще мужик не глупый.
Вот такой вопрос:
В чем выгода нагнетать «российское вторжение» для всяких там стран из европы и для сша. Потому что они ведь правда накидывают похлеще чем Путин с ппопогандонами. А если накидываются значит есть выгода. Но вот какая - не могу понять.
Мне в целом на всю эту историю наспать абсолютно, но тут я просто даже не понимаю зачем. А когда я чего-то не понимаю я волнуюсь.
В чем из выгода от разгона этой темы?
ЧУВАК УЖЕ ГОДАМИ ОРУТ СУКА БЛЯТЬ, ГОДАМИ! НИХУЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ЧЕЛ ПРИКИНЬ ТУШИСЬ БЛЯЯЯ!!!!
величие
Меня очень пугает какой набег на тж с ботофермы...
Это как бы косвенный признак, что все не шуточки. Информационное поле готовится...
Меня очень пугает какой набег
Чего? Какой такой, ты куда звонишь? :D
это не ботоферама, это обычные либерахи, когда тем касается украины
Так это хобби твое - читать тупой алармизм и бояться, бояться. Наслаждайся же!
Мне интересно, все вот эти дегенераты, что клеют наклейки "Можем повторить", они, в случае чего, пойдут "повторять"? Или плоскостопие?
Ну это же не немцы... Вот были бы немцы тогда другой разговор.
Или
Не, ну вот я не понимаю. Если нападать не собираются, то зачем сливать такую кучу бабла, перебрасывая все военные округа к западной границе, если можно бряцать оружием и держать напряженость значительно меньшими силами и плюс уже явно дали понять, что на понт просто так не взять, и на дальнейшую торговлю договоренностями Запад не очень настроен.
Ну а если все таки собираются напасть, то зачем, какие профиты? Экономика и внешняя политика полетит в жопу. Полит очки, набранные по аналогии Крыма, съест холодильник и сверху очередная бюджетная дыра в виде Донбаса или всей Украины. Типа расчет, что и на этот раз все всё схавают?
Все так, но ответов на вопросы зачем и почему попросту может не существовать, понимаешь? Система внезапно может выебать сама себя, а почему бы и нет
Те кто говорят, что ничего не произойдет - вам передают привет из Армении и Азербайджана, Израиля и Иордании, Афганистана...
А будет очередной 5.11.17
маленький гнусный плешак шо творит ...
видимо у пыни нет больше выхода, возможно нападение на Украину очередная провальная многоходовка и возня башен. Возможно кто-то действительно иностранный агент завербованный еще в 80е
А сегодня не успееют ?
Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных. Телескоп пока не готов к полноценной работе.
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