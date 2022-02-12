Почему для кого-то не очевидно что в комнату к ребёнку надо стучать? Что нельзя брать его вещи без спроса? Что если ты что-то ему подарил (например телефон или ноут там) то это ЕГО БЛЯТЬ ВЕЩЬ а не рычаг давления и повод для наказания?



Вы блять ебанутые?