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Новости
Артём Мазанов

Минобороны РФ заявило об обнаружении в территориальных водах подлодки США. Россия применила «соответствующие средства» Статьи редакции

По данным Минобороны, военные США проигнорировали требование всплыть.

62 62 комментария
1822 просмотров

Министерство обороны России рассказало, что 12 февраля во время учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп военные обнаружили американскую подлодку типа «Вирджиния».

По словам Минобороны РФ, военные передали американскому экипажу сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Это требование США проигнорировали, после чего экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства».

Минобороны РФ не уточнило, что это были за средства. После их применения подлодка США покинула территориальные воды РФ.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

Минобороны РФ

После этого инцидента Минобороны России вызвало военного атташе США.

#новости #россия

62 62 комментария
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62 комментария
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Персональный Петя

Применили google translate и повторили на английском

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26
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Функциональный калькулятор

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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1
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Персональный Петя
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21
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Функциональный калькулятор

сука))

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3
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Законный месяц

😂😂😂

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0
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Функциональный калькулятор

Ха ха шавки ИСПУАЛИСЬ русской ракеты ! ВОН с нашей Территории!

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–5
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solawind
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31
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Aleksandr Dolgikh

Ага. Так испугались, что просто уплыли, а им ничего не сделали кроме скулежа в новостях. Получается любой может нарушать границы РФ на военной технике и уходит безнаказанно?

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9
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Функциональный калькулятор

Скулеж устраивают либерахи типа тебя в комментариях, ничего не способные сделать кроме как из любого инфоповода приплести свою русофобию

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2
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Сделаем Россию вновь великой

а когда российская атомная подлодка всплыла у статуи свободы и ничего не сделали, получается можно спокойно нарушать границы США на военной технике и уходить??

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0
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Функциональный калькулятор

Это другое

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2
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Исполнительный цветок

Их по прибытию в территориальные воды США свои же утопят.

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–3
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Функциональный калькулятор

в США настолько могущественный флот что ходят легенлды что там сами своих же подлодок утопить не смогут, не говори всякой чепухи тут, вата

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0
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Пропитанный картон

лол, нахуя такая лодка которую может спалить отсталая россия?

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0
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Персональный Петя

А была ли лодка

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13
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ИгорьOK

Кит даже не понял, херли к нему приколупались на этом сраном катере!

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1
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Selfish Ledger

И напугать

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–1
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Александр Мирошников

Ну, если это так, то это обычная провокация

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Алексей Иванов

Сказали, что если не уплывут, то сделают доллар по 200, после чего почти никто в россии не сможет купить айфон

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6
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Stanley H. Tweedle

Рубль искали

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6
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Chikk

А как лодке в подводном положении передать команду? Это по корпусу постучать? Есть подводники, участники пояснительной бригады? :)

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1
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Персональный Петя

Дневального отправили

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7
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испанский смех

на дно

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3
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ИгорьOK

Ладно.
Дновального отправили

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0
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Пропитанный картон

ну в данном случае по пейджеру. в сша как раз ими пользуются еще

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1
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Chikk

Если только предварительно провод протянули. Силами, как написал @MMT2.0 ниже, дневального. :)

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1
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Персональный Петя

Когда в армии дневального отправляют в штаб сообщить что то, это называется "отправить смс-ку"

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1
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Chikk

Да я душню, на самом деле. Однако, как ни крути, связь в подводном положении - это тема сложная. А тут мало того, что обнаружили, так ещё и смогли предупредить (якобы). Может просто не туда звонили? :)

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1
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Персональный Петя

Не стоит вскрывать эту тему

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1
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Чужой паркур

по сонару сигнал аля морзе отправили, думаешь там в телеге списываются?

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0
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Chikk

Я не хочу думать, я вопрос задаю. Подводникам, прошу заметить. :)

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0
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Aleksandr Dolgikh

Отправляли видимо через выгребной сортир? В России очень популярны.

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0
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Chikk

Откуда инфа о популярности? Газеты или журнал "Мурзилка"?

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0
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Aleksandr Dolgikh

Например от спикера совета федерации РФ. А ещё, Я уже давно, в отличие от тебя, гуляю где хочу и имею возможность наблюдать.

"Это позор всем нам": Матвиенко возмутилась…
Спикер Совфеда связала это упущение со вновь ставшей актуальной демографической проблемой: "Я…
www.newsru.com
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0
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Chikk

То есть спикер возмутилась, а в твоей голове это преобразовалось в популярность? Можно узнать точный сорт грибов? Спасибо.

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Боковой ключ

Хуем по корпусу постучать
(азбука морзе)

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Тарас Макух

А радиоволны разве в воде не передаются?

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Chikk

Крайне неохотно и катастрофически затухающе. Рыбки мешают им и прочие осьминоги. :)

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0
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Aleksandr Dolgikh

Вот так вот американцы на хую вертели требования российских военных. Слава России🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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2
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Пропитанный картон

я те секрет открою, еще ни одна лодка не сплыла после обнаружения )

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Стас Картузов

А зачем они просили их всплыть тогда?

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2
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Исполнительный цветок

Регламент.

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Aleksandr Dolgikh

Пишешь, как будто ты вкусе о фактах обнаружения всех подводных лодок.

Нахуя тогда просить всплыть, если этого не кто не делает?

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Парижский блик

Минобороны РФ не уточнило, что это были за средства. После их применения подлодка США покинула территориальные воды РФ.
Выпустили Виталий Иваныча в эфир с охуительной историей

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Рыжий яд

Россия применила пук

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Дмитрий Алексеенков

Доооо… так все и было. Когда презентация снимков со спутника? Украинский истребитель тоже пролетал рядом в этот раз?

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1
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Сделаем Россию вновь великой

надо бы напомнить американцам как наша атомная подлодка сплыла у статуи свободы

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–3
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Рыжий яд

Как?

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1
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Сделаем Россию вновь великой

плавно

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–3
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Aleksandr Dolgikh

Хуявно

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Сделаем Россию вновь великой

че порвался то

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–1
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Simon Adebisi

Надо было ебануть, никто бы не осудил за такое.

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Пропитанный картон

есть специальные противолодочные сети. Вот это более мучительная смерть

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Aleksandr Dolgikh

Норвежцы сетями даже траулер Электрон поймать не смогли, что уж говорить про ловлю американской субмарины?

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Semen Semenov

с максимальной скоростью покинула территориальные воды
 Как-то уже натянуто. Зачем вообще подлодка, когда можно со спутника посмотреть

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Николай Щорс

Как раз на спутнике никого не было

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Sergei Timofeyev

Сегодня там пасмурно. Не увидите.

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испанский смех

солдаты НАТО топчик

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Джонни Мнемоников

Принимала диверсионный отряд боевых лифтовых ссунов.

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ИгорьOK

военные США проигнорировали требование всплыть
"Всплывает говно" - прокомментировали данную ситуацию военные США!

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александр александр

Байдена сделали мальчиком, который очень много раз кричал "волки!!!"

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Навальнята спасают Фермана

нам всем надо успокоится

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