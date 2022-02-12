Минобороны РФ заявило об обнаружении в территориальных водах подлодки США. Россия применила «соответствующие средства» Статьи редакции
По данным Минобороны, военные США проигнорировали требование всплыть.
Министерство обороны России рассказало, что 12 февраля во время учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп военные обнаружили американскую подлодку типа «Вирджиния».
По словам Минобороны РФ, военные передали американскому экипажу сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Это требование США проигнорировали, после чего экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства».
Минобороны РФ не уточнило, что это были за средства. После их применения подлодка США покинула территориальные воды РФ.
После этого инцидента Минобороны России вызвало военного атташе США.
Ага. Так испугались, что просто уплыли, а им ничего не сделали кроме скулежа в новостях. Получается любой может нарушать границы РФ на военной технике и уходит безнаказанно?
а когда российская атомная подлодка всплыла у статуи свободы и ничего не сделали, получается можно спокойно нарушать границы США на военной технике и уходить??
лол, нахуя такая лодка которую может спалить отсталая россия?
Кит даже не понял, херли к нему приколупались на этом сраном катере!
И напугать
Ну, если это так, то это обычная провокация
Сказали, что если не уплывут, то сделают доллар по 200, после чего почти никто в россии не сможет купить айфон
Рубль искали
А как лодке в подводном положении передать команду? Это по корпусу постучать? Есть подводники, участники пояснительной бригады? :)
на дно
Ладно.
Дновального отправили
ну в данном случае по пейджеру. в сша как раз ими пользуются еще
Да я душню, на самом деле. Однако, как ни крути, связь в подводном положении - это тема сложная. А тут мало того, что обнаружили, так ещё и смогли предупредить (якобы). Может просто не туда звонили? :)
Я не хочу думать, я вопрос задаю. Подводникам, прошу заметить. :)
Отправляли видимо через выгребной сортир? В России очень популярны.
Откуда инфа о популярности? Газеты или журнал "Мурзилка"?
Например от спикера совета федерации РФ. А ещё, Я уже давно, в отличие от тебя, гуляю где хочу и имею возможность наблюдать.
То есть спикер возмутилась, а в твоей голове это преобразовалось в популярность? Можно узнать точный сорт грибов? Спасибо.
А радиоволны разве в воде не передаются?
Крайне неохотно и катастрофически затухающе. Рыбки мешают им и прочие осьминоги. :)
Вот так вот американцы на хую вертели требования российских военных. Слава России🇷🇺🇷🇺🇷🇺
я те секрет открою, еще ни одна лодка не сплыла после обнаружения )
А зачем они просили их всплыть тогда?
Пишешь, как будто ты вкусе о фактах обнаружения всех подводных лодок.
Нахуя тогда просить всплыть, если этого не кто не делает?
Доооо… так все и было. Когда презентация снимков со спутника? Украинский истребитель тоже пролетал рядом в этот раз?
надо бы напомнить американцам как наша атомная подлодка сплыла у статуи свободы
плавно
Хуявно
че порвался то
Надо было ебануть, никто бы не осудил за такое.
есть специальные противолодочные сети. Вот это более мучительная смерть
Норвежцы сетями даже траулер Электрон поймать не смогли, что уж говорить про ловлю американской субмарины?
с максимальной скоростью покинула территориальные воды
Как-то уже натянуто. Зачем вообще подлодка, когда можно со спутника посмотреть
Как раз на спутнике никого не было
Сегодня там пасмурно. Не увидите.
солдаты НАТО топчик
Принимала диверсионный отряд боевых лифтовых ссунов.
военные США проигнорировали требование всплыть
"Всплывает говно" - прокомментировали данную ситуацию военные США!
Байдена сделали мальчиком, который очень много раз кричал "волки!!!"
нам всем надо успокоится
Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных. Телескоп пока не готов к полноценной работе.