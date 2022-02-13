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Артём Мазанов

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли золото на Олимпиаде в мужской эстафете Статьи редакции

Первое золото с 1980 года.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4 x 10 километров на зимних Олимпийских играх в Пекине. Российские лыжники на последней отсечке побеждали с преимуществом больше минуты.

До этого сборная России никогда не выигрывала олимпийскую эстафету. В последний раз золото завоевала в 1980 году сборная СССР в Лейк-Плэсиде, США. Тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

#новости #пекин2022 #спорт

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Свойственный ключ

ЗАТКНУЛИ ЗА ПОЯС ГНИЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ . Так ДЕРЖАТЬ!!!!

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9
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Круглый шар

ЧЕСТЬ ИМЕЮ👍👍🤝🏻🤝🏻🤝🏻🤛🤛

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Chikk

Хочешь повторить вчерашний подвиг? Или это проект по обучению пользователей иронии? :D

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Свойственный ключ

Уроки конкатенации

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Круглый шар

Удали комментарий срочно

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1
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Chikk

Да ну нет у меня такой кнопки. Нет!11! :(

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Пожилой ключ
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Ферман спас Россию

Слава российской фармакологии!

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H8isGR8

Рано радоваться, нужно ждать результаты допинг тестов

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4
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Саша

Норвегам реально чтоль колёса провезти не дали ?

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Круглый шар

Упоротые лежат в сортирах

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Скрытый микроскоп

победили Украину ?

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Круглый шар

Разве можно по-другому?

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3
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Свойственный ключ

С ними даже воевать не надо, они так всё отдают

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3
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Скрытый микроскоп

да, обмельдоненные правда были

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Скрытый микроскоп

"пена на губах губерниева" - продаю ник

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Stanley H. Tweedle

Где тег #спорт, Тёмка?

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Артём Мазанов

Стоит теперь

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Dan

Красавы

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Петя Миров

Допинг сила - США могила!

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Dan
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листочок
Круглый шар
вот сидели шутили про лахту

а я сейчас реально бумажку писал сплошной пиздеж, но ведь от её итогов всем станет только лучше

9 9 комментариев
2
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Кузькин отец
Директор✖️Кладбища @directklad
Стримерша и дочь экс-губернатора Ставрополья Mira HS, проживающая в США, случайно спалила свой счёт в банке во время трансляции
❗️ Война до победы и.❗️ @55privet555
Вы прикинте как Путин с братвой дербанит Россию- Гаевский последние 5 лет был сенатором- его доход за 2020 год был 26 миллионов рубасов
А сейчас у его дочи только на карточке 800 тысяч долларов!!!

Вот же твари!
31 31 комментарий
28
Twitter
спасибо Коле Редькину @ot_semi_nedug
краем глаза прочитал спор «Могут ли эльфы быть чернокожими?»

вспомнил, как однажды был на ролёвке, и за полночь её сильно пьяные участники где-то час обсуждали, носила ли Галадриэль трусы

вот там люди РУБИЛИСЬ не на жизнь, а на смерть
23 23 комментария
18
Dan
2 2 комментария
1
Twitter
Кузькин отец
Андрей Пивоваров @brewerov
Цензура не пропустила к осуждённому на шесть лет за «нападение на офис "Единой России"» математику Азату Мифтахову учебник «Обыкновенные дифференциальные уравнения». Видимо, слишком сложные слова для тюремщиков.
7 7 комментариев
30
Дизайн и архитектура
Артём Мазанов
На въезде в Териберку установили стелу в форме хвоста «только что показавшегося из воды кита» Статьи редакции

Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Фотография студии Артемия Лебедева
40 40 комментариев
47
Twitter
Кузькин отец
Профессор Талк @SergejTalk
ТАСС. МИД РФ призвал россиян ввиду опасности покинуть Россию. Так уже сделали дочь министра, дети пресс-секретаря и других министров.
7 7 комментариев
69
Twitter
Кузькин отец
тренер-русафоп
Sem4k @Sem4K
Как-то так....
2 2 комментария
8
Twitter
Leonid Gozman @Leonid_Gozman
Если наше вторжение состоится, то украинцы будут погибать, защищая Родину, а наши - погибать и убивать ради понтов одного человека.
78 78 комментариев
38
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