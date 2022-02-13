Российские лыжники впервые за 42 года выиграли золото на Олимпиаде в мужской эстафете Статьи редакции
Первое золото с 1980 года.
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4 x 10 километров на зимних Олимпийских играх в Пекине. Российские лыжники на последней отсечке побеждали с преимуществом больше минуты.
До этого сборная России никогда не выигрывала олимпийскую эстафету. В последний раз золото завоевала в 1980 году сборная СССР в Лейк-Плэсиде, США. Тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
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Да ну нет у меня такой кнопки. Нет!11! :(
Слава российской фармакологии!
Рано радоваться, нужно ждать результаты допинг тестов
Норвегам реально чтоль колёса провезти не дали ?
Где тег #спорт, Тёмка?
Стоит теперь
Красавы
Допинг сила - США могила!
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