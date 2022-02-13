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Новости
Олег Щеглов

Камила Валиева на фоне допинг-скандала выступит в короткой программе на Олимпиаде. Её не отстранили Статьи редакции

Издание «Спорт-Экспресс» заявляло, что Валиеву не допустят до личного турнира. Позже эту публикацию удалили.

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Фото: Lan Hongguang

Российскую фигуристку Камилу Валиеву включили в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований. Она выступит под 26-м номером. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Другие россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова выступят под 28-м и 29-м стартовыми номерами. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

В день жеребьёвки Всемирное антидопинговое агентство заявило, что проверит тренеров, врачей и других взрослых, окружающих Валиеву.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил отстранение.

Новости
Sasha Shambilova
Российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой после её положительной пробы Статьи редакции

После этой допинг-пробы РУСАДА отстраняла фигуристку, но перед Олимпиадой отменило это решение. Теперь это обжалуют в суде WADA и МОК.

Фото РИА «Новости»

#спорт #пекин2022 #новости

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Региональный кот

Только зарегался и сразу в бой. Как резво стали появляться новые редакторы.

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9
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Секретный каякер

редактоботы

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Даниил Слесарчук

Netflix выпустит сериал про это событие. Камилу Валиеву сыграет темнокожая актриса.

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Газетный Гоша

ага, Симона Байлз

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Газетный Гоша
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iollk

Вообще-то суд через пару часов, там будут решать правомерно ли РУСАДА сняло с неё временное отстранение. Причём решение объявят только завтра

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Драгоценный яд

медаль и через пару месяцев могут отобрать, дадут выступить чтоб скандал был меньше именно сейчас

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Михаил Зеленин

Суд сегодня, а решение завтра

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Газетный Гоша

#ЯБУДУСМОТРЕТЬЭТО!!

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Газетный Гоша

Дата рождения: 26 апр. 2006
 я в том году школу закончил....

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Валера спас Россию

Щенки...

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Газетный Гоша

сам какого левела будешб

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Валера спас Россию

2004 ಡ ͜ ʖ ಡ

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Газетный Гоша

родился или школу закончил?

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Валера спас Россию

Второе конечно. Я видел как танки из Тульской военной части в Москву в 93м гоняли)

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Чмоня

Ппц ты древний оказывается

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Anderkeks

Через 2.5 месяца станет легальной.

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Пластиковое Окно

Деду и сейчас можно

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сироп от щекотки

Фига. Мы ровесники. Я думал ты младше.
Стало быть, отлично выглядишь!

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Газетный Гоша

давно ты меня не видел, брат(

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Василий Алёхин

Не ты один

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Газетный Гоша

ха-ха, дед пердед))

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Василий Алёхин

32 -полёт нормальный 🤟👍🤝

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Серьезный шмель

Квартиру купил уже?

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Василий Алёхин

Почки пока две, ещё не накопил :(

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Andy

Это спортсру? Минусанул это говно.

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Рядовой мангал

Ничего не понял, как это работает? Нашли и подтвердили допинг, но решение обжаловали и типа ну ок, пусть выступает. А так можно было?

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Павел Каташев

Ей нет 16 чтобы ее за допинг привлекать

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Рядовой мангал

И? То есть если тебе нет 16 можно жрать допинг и выступать, но привлекут других?

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Chikk

Всё верно. Опекуны отвечают за косяки детей.

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Рядовой мангал

Это вполне легальный способ тянуть обколотых несовершеннолетних спортсменов на олимпиаду для побед

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Chikk

Так и делают. Почему бы и нет?

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Невероятный микроскоп

может поэтому фигуристки сплошь сикухи? обколются своим допингом и прыгают десятерные тулупы, прокаты, квады и че там ещё делают

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Рядовой мангал

Нормальный такой лайфхак

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Павел Каташев

Ну, да, но только из-за этого после 16 тебе нужно будет долго чилить чтобы вывести все что ты нажрал за это время, и после этого упадешь в результатах и все, спорткарьера под откос, поэтому лафхак не рабочий

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Рядовой мангал

Ну главное, что золото и ра си я, а через 4 года найдут новых малых

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Павел Каташев

С точки зрения спортсмена это крах, никто на такое не пойдет сам, поэтому начали расследовние в отношение окружения

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Валера спас Россию

Похуй, удаляй.

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Невероятный микроскоп

хочу турнир фигуристок, где им разрешать принимать вообще все. безумные тренеры ради карьеры с позволения сумасшедших мамаш с авоськой комплексов будут пичкать пигалиц лошадиными дозами препаратов.
те будут сражаться на льду прыгая сальто с одной ноги, отжимаясь на одной руке и делая «женственные» движения, лол. победит выжившая. потому что мотор выдержит не у каждой.

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Невероятный микроскоп

но настоящая война будет в комментариях на спортсе, где шайка-лейка поехавших тётенек рассыпая понятные только им аббревиатуры будут спорить у кого лучше прокат и кто красивее умер.

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Selfish Ledger

В Америке есть очень талантливая гимнастка и на неё оказывалось очень сильное давление что она должна быть первой и она снялась с соревнований чтобы не зафакапить все. Это было позорище, а если Камила выступит хорошо это будет прямо крутой ролик пропаганды потом на первом со сравнениями.

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–4
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Кузькин отец
Профессор Талк @SergejTalk
ТАСС. МИД РФ призвал россиян ввиду опасности покинуть Россию. Так уже сделали дочь министра, дети пресс-секретаря и других министров.
7 7 комментариев
79
листочок
Круглый шар
вот сидели шутили про лахту

а я сейчас реально бумажку писал сплошной пиздеж, но ведь от её итогов всем станет только лучше

9 9 комментариев
3
Дизайн и архитектура
Артём Мазанов
На въезде в Териберку установили стелу в форме хвоста «только что показавшегося из воды кита» Статьи редакции

Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Фотография студии Артемия Лебедева
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73
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Кузькин отец
Андрей Пивоваров @brewerov
Цензура не пропустила к осуждённому на шесть лет за «нападение на офис "Единой России"» математику Азату Мифтахову учебник «Обыкновенные дифференциальные уравнения». Видимо, слишком сложные слова для тюремщиков.
10 10 комментариев
43
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Кузькин отец
тренер-русафоп
Sem4k @Sem4K
Как-то так....
4 4 комментария
19
Vadim Sergeev-Sulaev
Коллективно-разделенные метаморфозы имперства

Проблема управления разделенными обществами и, шире, этнокультурной разнородностью часто проявляется в ходе постимперского государственного строительства. Как правило, новые государства включают в себя этнические, религиозные, региональные и иные примордиальные группы, которые не разделяют цели и ценности продвигаемых правящими элитами…

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–1
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Кузькин отец
Директор✖️Кладбища @directklad
Стримерша и дочь экс-губернатора Ставрополья Mira HS, проживающая в США, случайно спалила свой счёт в банке во время трансляции
❗️ Война до победы и.❗️ @55privet555
Вы прикинте как Путин с братвой дербанит Россию- Гаевский последние 5 лет был сенатором- его доход за 2020 год был 26 миллионов рубасов
А сейчас у его дочи только на карточке 800 тысяч долларов!!!

Вот же твари!
65 65 комментариев
50
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Leonid Gozman @Leonid_Gozman
Если наше вторжение состоится, то украинцы будут погибать, защищая Родину, а наши - погибать и убивать ради понтов одного человека.
115 115 комментариев
56
Nem Exodare
Внезапный фитиль
Винные дегустации

Так как я постоянно посылаю всех на винные дегустации, то решила наглядно показать, как выглядит место назначения и чего там ожидать.

93 93 комментария
26
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