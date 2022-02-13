Камила Валиева на фоне допинг-скандала выступит в короткой программе на Олимпиаде. Её не отстранили Статьи редакции
Издание «Спорт-Экспресс» заявляло, что Валиеву не допустят до личного турнира. Позже эту публикацию удалили.
Российскую фигуристку Камилу Валиеву включили в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований. Она выступит под 26-м номером. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.
Другие россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова выступят под 28-м и 29-м стартовыми номерами. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.
В день жеребьёвки Всемирное антидопинговое агентство заявило, что проверит тренеров, врачей и других взрослых, окружающих Валиеву.
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил отстранение.
Netflix выпустит сериал про это событие. Камилу Валиеву сыграет темнокожая актриса.
Вообще-то суд через пару часов, там будут решать правомерно ли РУСАДА сняло с неё временное отстранение. Причём решение объявят только завтра
Суд сегодня, а решение завтра
Щенки...
2004 ಡ ͜ ʖ ಡ
Второе конечно. Я видел как танки из Тульской военной части в Москву в 93м гоняли)
Ппц ты древний оказывается
Через 2.5 месяца станет легальной.
Деду и сейчас можно
Фига. Мы ровесники. Я думал ты младше.
Стало быть, отлично выглядишь!
Не ты один
32 -полёт нормальный 🤟👍🤝
Почки пока две, ещё не накопил :(
Это спортсру? Минусанул это говно.
Ей нет 16 чтобы ее за допинг привлекать
Всё верно. Опекуны отвечают за косяки детей.
Так и делают. Почему бы и нет?
Ну, да, но только из-за этого после 16 тебе нужно будет долго чилить чтобы вывести все что ты нажрал за это время, и после этого упадешь в результатах и все, спорткарьера под откос, поэтому лафхак не рабочий
С точки зрения спортсмена это крах, никто на такое не пойдет сам, поэтому начали расследовние в отношение окружения
Похуй, удаляй.
хочу турнир фигуристок, где им разрешать принимать вообще все. безумные тренеры ради карьеры с позволения сумасшедших мамаш с авоськой комплексов будут пичкать пигалиц лошадиными дозами препаратов.
те будут сражаться на льду прыгая сальто с одной ноги, отжимаясь на одной руке и делая «женственные» движения, лол. победит выжившая. потому что мотор выдержит не у каждой.
В Америке есть очень талантливая гимнастка и на неё оказывалось очень сильное давление что она должна быть первой и она снялась с соревнований чтобы не зафакапить все. Это было позорище, а если Камила выступит хорошо это будет прямо крутой ролик пропаганды потом на первом со сравнениями.
Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.
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