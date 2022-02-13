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Новости
Олег Щеглов

Новое приложение Bellingcat позволяет обнаружить действующие военные радары благодаря открытым данным спутников Статьи редакции

Инструмент уже смог подтвердить перемещение военной техники вблизи границы России с Украиной.

51 51 комментарий
3218 просмотров

Radar Interference Tracker (RIT) — новый инструмент с открытым исходным кодом, созданный Олли Баллинджером. Он позволяет искать активные военные радиолокационные системы в любой точке Земли.

Программа использует открытые данные со спутников Sentinel-1, которые излучают импульсы радиоволн и измеряют отражённый от поверхности Земли сигнал. Это похоже на способ, который используют летучие мыши для ориентации в пространстве. Помимо собственного «эха» Sentinel-1 способен улавливать и мощный выброс радиоволн некоторых наземных радаров. На снимках радиоволны выглядят как помехи, перпендикулярные орбитальному пути спутника.

Такую особенность спутников в 2018 году заметил израильский инженер Харел Дан. Просматривая снимки радара с синтетической апертурой (SAR), он заметил сильные помехи на большей части Ближнего Востока. Позже выяснилось, что эти помехи создавали действующие системы противоракетной обороны.

RIT: Радиопомехи над Балтийским морем. Скриншот TJ

Полоса излучения радара Sentinel-1 — 250 километров в длину и 5 километров в ширину. Если мощный наземный радар создаст помехи в зоне действия излучения спутника, то это затронет весь участок. Чтобы сузить зону поиска радара, можно объединить снимки с двух спутников, сделанных под разными углами, тогда линии помех пересекутся.

RIT позволяет любому человеку отслеживать, где и когда развертываются определенные военные радиолокационные системы. Нужные помехи создают в том числе американский зенитный ракетный комплекс Patriot, японская корабельная система управления оружием FCS-3 и российский зенитный ракетный комплекс C-400.

Bellingcat называет этот инструмент полезным для отслеживания перемещения российский войск. В сентябре 2021 года RIT обнаружил два сильных сигнала рядом с российскими городами Погоново и Лиски, которые находятся рядом с границей Украины. Как заявляет Bellingcat, это связано с активностью российских вооружённых сил вблизи границы. В течение 2019 и 2020 годов в этих местах не было зарегистрировано никаких сигналов.

Баллинджер утверждает, что не каждый случай таких помех связан с военными системами радиолокации. Некоторое наземное оборудование работает на той же частоте, например, метеорологические радары.

Также RIT не может отобразить каждый сигнал военного радара из-за особенностей движения Sentinel-1. Обычно спутник посещает конкретный участок раз в пять дней, поэтому, если включить и выключить наземный радар в определённое время, то поймать его помехи не удастся.

#технологии

51 51 комментарий
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51 комментарий
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Волшебный Дождь

страшно представить, на что способны спутники цру

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18
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Ферман спас Россию

Давно уже все нашли, просто им незачем хвастаться своими возможностями, сочинять мультики про гиперзвук и все такое прочее подобное.

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7
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Волшебный Дождь

я так и сказал

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7
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Ферман спас Россию

А следом и я

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3
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Xu Li

ТВОЮ МАМКУ
(Без негатива)

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4
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Злобный Капитан Немо

Но ведь ее и так видно из открытого космоса

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1
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Злобный Капитан Немо

Без негатива конечно

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1
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Kirill Semin

Тогда уж, твоего батю, который вышел за сигаретами 15 лет назад

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0
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Путин спас Россию

Они стреляют лазером с орбиты и человек просто испаряется

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2
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Ферман спас Россию

Это если нерусский человек.
Русского человека просто так не испаришь.
Его найдут лишь обуглившимся

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0
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Путин спас Россию

Русский человек накопит энергию луча и направит её против врагов отечества

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2
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лала лало

Либерал = Свободный

Это что за куколдизм у кремлеботов топить против свободы?

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0
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Путин спас Россию

Либерал = Свободный
Навальный не либерал, получается

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0
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Джонни Мнемоников

Они ещё в прошлом веке умудрялись чуть ли не газеты читать с орбиты, сейчас и подумать страшно.

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1
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Александр Федоров

Был разбор на пикабу. Этого сделать физически невозможно (заранее скажу мне лень искать пост)

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3
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Джонни Мнемоников

Я в курсе, что это преувеличение и законы оптики так просто не отменишь. Потому и написал "чуть ли не читать".
Но какчественная оптика + нейросети могут очень многое в плане улучшения картинки (не до чтения букв конечно).

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0
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Arthur Sergeev

Да ничего. Делать скриншоты. В Афгане почему то они не помогли.

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0
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Волшебный Дождь

можно на русском???

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Arthur Sergeev

@Нейроорлов Что с ним не так?

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1
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Selfish Ledger

Христо Грозев сам на коленке собрал?

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8
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Волшебный Дождь

да

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1
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Достойный Илья

охуенно

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6
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Волшебный Дождь

почему журалисты федерал экспресс так не могут???

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5
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Достойный Илья

мельче пашем(

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0
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Selfish Ledger

чет я в америке ссу немного это приложени на телефон устанавливать, а то выебут меня по полной за проверку того в каком направлении ракеты стоят

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–4
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Философский турник

Установи пожалуйста

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7
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Петя Миров

Швабру в жопу засунут?

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0
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Selfish Ledger

не швабру, но баланду кушать могу пойти на пару лет. С этим делом здесь очень просто.

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0
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Ферман спас Россию

А там негры со своими кожаными швабрами

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1
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Selfish Ledger

ты с мексов на негров перешел теперь?

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–1
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Ферман спас Россию

Ну или мексы - это же не я перешёл, это ты там мучаешься в асашае от произвола.
Сначала мексы, потом негры. Или наоборот, как получится.
Беги оттуда, пока не поздно

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2
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Selfish Ledger

мне отлично, а ты рвешься от моих фактиков

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–1
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Ферман спас Россию

Да я просто тебе завидую

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0
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Selfish Ledger

не надо, у каждого свое счастье и оно не в деньгах. средний класс и миллионеры счастиливы на одном уровне. Когда убираешь проблему недостатка денег, то дальше все зависит тольк от тебя. А сколько тебе денег надо это в голове у каждого свое.

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–1
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Пожилой ключ

Вспомнил, что есть спутник, снимающий предметы, которые видны насквозь.

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0
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Пожилой ключ

Подрочить теперь спокойно нельзя, сука.

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6
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Ферман спас Россию

А ты что, прячешься когда дрочишь?

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Смутный парфюмер

на красную плёнку

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Paletz

Какая технология тут используется что позволяет просвечивать объекты?

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Пожилой ключ
Радиолокационное синтезирование апертуры
Радиолокационное синтезирование апертуры (РСА) — способ, который позволяет получать…
ru.wikipedia.org
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Текущий космос

Чет там не понятно нихуя

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Пожилой ключ

Это снимки с низким разрешением по данной технологии. С более высоким разрешением снимки в паблике не найти, их может приобрести вроде только правительство США. Там на них типа видно кабинеты отдельные, людей, и т.д., не особо вдавался в подробности.

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Текущий космос

Понятно, как гиперзвуковая ракета, увидеть ее работу может только путин, всем остальным мультики ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Пожилой ключ

Ну, эта штука серьезно нарушает приватность людей и компаний, отсюда и ограничения на их получение

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Джонни Мнемоников

В отличие от мультиков Путина тут по-настоящему.

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Oldfag TV

Технологии, которые мы заслужили

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Русский Кексик

Но ведь это работает не только против России, но и против Украины?

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Волшебный Дождь

ее забыли спросить

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Антон Лисин

Вот так русские и проиграют

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President Biden

That's a good job, guys!

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Yury Popov

Посмотрел, нет такого приложения 🤔

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Кузькин отец
Директор✖️Кладбища @directklad
Стримерша и дочь экс-губернатора Ставрополья Mira HS, проживающая в США, случайно спалила свой счёт в банке во время трансляции
❗️ Война до победы и.❗️ @55privet555
Вы прикинте как Путин с братвой дербанит Россию- Гаевский последние 5 лет был сенатором- его доход за 2020 год был 26 миллионов рубасов
А сейчас у его дочи только на карточке 800 тысяч долларов!!!

Вот же твари!
95 95 комментариев
103
Nem Exodare
Внезапный фитиль
Винные дегустации

Так как я постоянно посылаю всех на винные дегустации, то решила наглядно показать, как выглядит место назначения и чего там ожидать.

129 129 комментариев
39
Кнорозов

Я вернулся с Турции. Потом сделаю статью с фотками и советами. Щас лень.

Так как дыня не хочет в вестник Британии, расскажите че было за неделю

23 23 комментария
7
Человек-человек
Железнодорожный фонарь
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