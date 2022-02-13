Новый инструмент Bellingcat позволяет обнаружить действующие военные радары благодаря открытым данным спутников Статьи редакции
Инструмент уже смог подтвердить перемещение военной техники вблизи границы России с Украиной.
Radar Interference Tracker (RIT) — новый инструмент с открытым исходным кодом, созданный Олли Баллинджером. Он позволяет искать активные военные радиолокационные системы в любой точке Земли.
Программа использует открытые данные со спутников Sentinel-1, которые излучают импульсы радиоволн и измеряют отражённый от поверхности Земли сигнал. Это похоже на способ, который используют летучие мыши для ориентации в пространстве. Помимо собственного «эха» Sentinel-1 способен улавливать и мощный выброс радиоволн некоторых наземных радаров. На снимках радиоволны выглядят как помехи, перпендикулярные орбитальному пути спутника.
Такую особенность спутников в 2018 году заметил израильский инженер Харел Дан. Просматривая снимки радара с синтетической апертурой (SAR), он заметил сильные помехи на большей части Ближнего Востока. Позже выяснилось, что эти помехи создавали действующие системы противоракетной обороны.
Полоса излучения радара Sentinel-1 — 250 километров в длину и 5 километров в ширину. Если мощный наземный радар создаст помехи в зоне действия излучения спутника, то это затронет весь участок. Чтобы сузить зону поиска радара, можно объединить снимки с двух спутников, сделанных под разными углами, тогда линии помех пересекутся.
RIT позволяет любому человеку отслеживать, где и когда развертываются определенные военные радиолокационные системы. Нужные помехи создают в том числе американский зенитный ракетный комплекс Patriot, японская корабельная система управления оружием FCS-3 и российский зенитный ракетный комплекс C-400.
Bellingcat называет этот инструмент полезным для отслеживания перемещения российский войск. В сентябре 2021 года RIT обнаружил два сильных сигнала рядом с российскими городами Погоново и Лиски, которые находятся рядом с границей Украины. Как заявляет Bellingcat, это связано с активностью российских вооружённых сил вблизи границы. В течение 2019 и 2020 годов в этих местах не было зарегистрировано никаких сигналов.
Баллинджер утверждает, что не каждый случай таких помех связан с военными системами радиолокации. Некоторое наземное оборудование работает на той же частоте, например, метеорологические радары.
Также RIT не может отобразить каждый сигнал военного радара из-за особенностей движения Sentinel-1. Обычно спутник посещает конкретный участок раз в пять дней, поэтому, если включить и выключить наземный радар в определённое время, то поймать его помехи не удастся.
страшно представить, на что способны спутники цру
Давно уже все нашли, просто им незачем хвастаться своими возможностями, сочинять мультики про гиперзвук и все такое прочее подобное.
я так и сказал
А следом и я
ТВОЮ МАМКУ
(Без негатива)
Но ведь ее и так видно из открытого космоса
Без негатива конечно
Если без негатива значит не получится проявить
Тогда уж, твоего батю, который вышел за сигаретами 15 лет назад
Они стреляют лазером с орбиты и человек просто испаряется
Это если нерусский человек.
Русского человека просто так не испаришь.
Его найдут лишь обуглившимся
Русский человек накопит энергию луча и направит её против врагов отечества
Либерал = Свободный
Это что за куколдизм у кремлеботов топить против свободы?
Либерал = Свободный
Навальный не либерал, получается
Они ещё в прошлом веке умудрялись чуть ли не газеты читать с орбиты, сейчас и подумать страшно.
Был разбор на пикабу. Этого сделать физически невозможно (заранее скажу мне лень искать пост)
Я в курсе, что это преувеличение и законы оптики так просто не отменишь. Потому и написал "чуть ли не читать".
Но какчественная оптика + нейросети могут очень многое в плане улучшения картинки (не до чтения букв конечно).
Да ничего. Делать скриншоты. В Афгане почему то они не помогли.
можно на русском???
@Нейроорлов Что с ним не так?
А зато у нас спортмены дальше всех прыгнули на шесте и получили золото на олимпиаде, СОСАТБ.
Христо Грозев сам на коленке собрал?
да
При помощи двух детективов с поддельными дипломами инженеров
почему журалисты федерал экспресс так не могут???
А ты что, прячешься когда дрочишь?
Нет, но иногда пассажиры в метро уж очень косятся.
От него прячутся
Какая технология тут используется что позволяет просвечивать объекты?
В отличие от мультиков Путина тут по-настоящему.
У наших тоже наверняка такое есть, технология не секретная. Стеб не уместен.
Но ведь это работает не только против России, но и против Украины?
ее забыли спросить
чет я в америке ссу немного это приложени на телефон устанавливать, а то выебут меня по полной за проверку того в каком направлении ракеты стоят
Швабру в жопу засунут?
не швабру, но баланду кушать могу пойти на пару лет. С этим делом здесь очень просто.
А там негры со своими кожаными швабрами
ты с мексов на негров перешел теперь?
Ну или мексы - это же не я перешёл, это ты там мучаешься в асашае от произвола.
Сначала мексы, потом негры. Или наоборот, как получится.
Беги оттуда, пока не поздно
мне отлично, а ты рвешься от моих фактиков
Да я просто тебе завидую
не надо, у каждого свое счастье и оно не в деньгах. средний класс и миллионеры счастиливы на одном уровне. Когда убираешь проблему недостатка денег, то дальше все зависит тольк от тебя. А сколько тебе денег надо это в голове у каждого свое.
Сочувствую, надо было выбирать свободную страну для жизни. У вас там небось и за скачивание пиратских фильмов штрафы дают.
Комкаст присылает оповещение что в курсе что я качаю и дают мне Страйк. Я почти ничего не качаю потому что они все хорошие торкреты знают и палят.
Технологии, которые мы заслужили
That's a good job, guys!
Вот так русские и проиграют
снгшные помойки последные лет 100 только и проигрывают
Посмотрел, нет такого приложения 🤔
Wow, so excited, such cool! Independent reseaechers, thank you!
Этой "технологией" можно "эффективно отслеживать" только памятники, ибо: "Кто ж их посадит...".
Ничего нового в этой "технологии" нет! Всё спизжено из старых СССРовских и американских разработок 40- летней давности.
А графики прохождения спутников в СА висели уже в середине 80х, ещё тогда мы по времени выключали и маскировали технику, которая "отсвечивала" на спутники.
Инструмент уже смог подтвердить перемещение военной техники вблизи границы России с Украиной.
Первое золото с 1980 года.