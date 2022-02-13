Инструмент уже смог подтвердить перемещение военной техники вблизи границы России с Украиной.

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Radar Interference Tracker (RIT) — новый инструмент с открытым исходным кодом, созданный Олли Баллинджером. Он позволяет искать активные военные радиолокационные системы в любой точке Земли.

Программа использует открытые данные со спутников Sentinel-1, которые излучают импульсы радиоволн и измеряют отражённый от поверхности Земли сигнал. Это похоже на способ, который используют летучие мыши для ориентации в пространстве. Помимо собственного «эха» Sentinel-1 способен улавливать и мощный выброс радиоволн некоторых наземных радаров. На снимках радиоволны выглядят как помехи, перпендикулярные орбитальному пути спутника.

Такую особенность спутников в 2018 году заметил израильский инженер Харел Дан. Просматривая снимки радара с синтетической апертурой (SAR), он заметил сильные помехи на большей части Ближнего Востока. Позже выяснилось, что эти помехи создавали действующие системы противоракетной обороны.

RIT: Радиопомехи над Балтийским морем. Скриншот TJ

Полоса излучения радара Sentinel-1 — 250 километров в длину и 5 километров в ширину. Если мощный наземный радар создаст помехи в зоне действия излучения спутника, то это затронет весь участок. Чтобы сузить зону поиска радара, можно объединить снимки с двух спутников, сделанных под разными углами, тогда линии помех пересекутся.

RIT позволяет любому человеку отслеживать, где и когда развертываются определенные военные радиолокационные системы. Нужные помехи создают в том числе американский зенитный ракетный комплекс Patriot, японская корабельная система управления оружием FCS-3 и российский зенитный ракетный комплекс C-400.

Bellingcat называет этот инструмент полезным для отслеживания перемещения российский войск. В сентябре 2021 года RIT обнаружил два сильных сигнала рядом с российскими городами Погоново и Лиски, которые находятся рядом с границей Украины. Как заявляет Bellingcat, это связано с активностью российских вооружённых сил вблизи границы. В течение 2019 и 2020 годов в этих местах не было зарегистрировано никаких сигналов.

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Баллинджер утверждает, что не каждый случай таких помех связан с военными системами радиолокации. Некоторое наземное оборудование работает на той же частоте, например, метеорологические радары.