{"id":1096,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=1096&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=c04a82cb8bfbb8a2ae6209cde4b6977a1b300b8aa9258d2480179c66b2e0404d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

ESET: NFT-токены стали основными механизмами распространения вредоносного ПО для майнинга и кражи криптокошельков Статьи редакции

В компании отмечают, что в 2021 году Россия сохранила лидерство по числу пострадавших от атак, связанных с криптовалютой.

9 9 комментариев
740 просмотров

В мобильные приложения чаще вшивают инструменты для криптоджекинга — тайного майнинга криптовалюты. На Россию пришлось 11,2% случаев подобных атак. Об этом «Коммерсанту» рассказали в компании ESET.

Наибольшая активность фиксировалась с сентября по декабрь 2021 года. Она составила 12,3% от всех обнаружений в мире. В ESET связали это с ростом курса цифровых валют. «После снижения летом и в сентябре 2021 года число обнаружений криптовалютных гроз подскочило вместе с рекордными показателями роста стоимости Bitcoin — около 68 тысяч долларов на пике в ноябре», — отмечают в компании.

По словам руководителя компании Exantech Дениса Восквицова, теоретически злоумышленники могут подготовить NFT, которые затем станут источником уязвимостей.

NFT обычно организовано таким образом, что контент хранится вне блокчейна, поэтому теоретически злоумышленник может подготовить токены, которые в момент продажи представляют собой обычные картинки, а после продажи на сервере злоумышленника они изменятся, чтобы, например, эксплуатировать какую-либо уязвимость в мобильном кошельке.

Денис Восквицов

руководитель Exantech

«Коммерсантъ» отмечает, что в октябре 2021 года CheckPoint обнаружила уязвимость на популярном NFT-маркетплейсе OpenSea. Злоумышленник мог с помощью специального SVG-изображения внедрить произвольный JavaScript-код в поддомен storage.opensea.com. Хакеры отправляли жертве NFT с эксплойтом, в котором происходило обращение к криптовалютному кошельку Metamask. При просмотре токена у жертвы открывалось окно подтверждения транзакции, при этом в интерфейсе кошелька отображался домен OpenSea, а не фейковый сайт.

По мнению соучредителя ENCRY Foundation Романа Некрасова, распространение подобных атак в России обусловлено низкой технической и финансовой грамотностью населения. «Мошенникам в принципе достаточно запустить сайт с продажей якобы NFT от перспективной блокчейн-игры, и деньги потекут рекой», — сказал он. Основатель TerraCrypto Никита Вассев добавил, что многие участники криптосообщества «могут просто не догадываться о том, что кто-то получил доступ к их вычислительным мощностям и использует для майнинга».

#новости #криптовалюты #nft #мошенники

9 9 комментариев
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Научно-Технический Филипп

#nft #мошенники
 отныне так везде пожалуйста

Ответить
8
Развернуть ветку
Структурный супер_стар

Тире забыли между ними

Ответить
3
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

равно

Ответить
3
Развернуть ветку
Структурный супер_стар

Все равно

Ответить
3
Развернуть ветку
Международный бокал

распространение подобных атак в России обусловлено низкой технической и финансовой грамотностью населения.
 В России две беды...

Ответить
4
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

причем взаимосвязанные

Ответить
4
Развернуть ветку
испанский смех

армия и флот

Ответить
1
Развернуть ветку
лала лало

Ну все, баним нфт как вирус, нечего с преступниками цацкаться

Ответить
1
Развернуть ветку
Frank Ferd

Ну всё, купил nft-картинку, теперь буду ждать, пока цена вырастет и продам лохам в n раз дороже. А почему мой баланс уменьшается?

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Artem R

А чем вы завтракаете?

5 5 комментариев
2
Заботливый Майонез
Былой щит
Плиту выключил? Точно?
4 4 комментария
4
Oldfag TV
Доброе утро

тем, кто хуевничает. Остальным соболезную.

9 9 комментариев
4
Twitter
Кузькин отец
ИА «Панорама» @ia_panorama
Российские банки предложили сделать положительным образ старухи-процентщицы в "Преступлении и наказании"
3 3 комментария
15
Новости
Сергей Исенеков
ESET: NFT-токены стали основными механизмами распространения вредоносного ПО для майнинга и кражи криптокошельков Статьи редакции

В компании отмечают, что в 2021 году Россия сохранила лидерство по числу пострадавших от атак, связанных с криптовалютой.

9 9 комментариев
8
Twitter
Кузькин отец
Serg Wысоцкий @SergAibertich
Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
14 14 комментариев
48
Офтоп
Вынужденный турник
Валентинка моему любимому пользователю тж
24 24 комментария
17
Twitter
Bodega Cats @Bodegacats_
1 1 комментарий
14
Twitter
Кузькин отец
Марина Молчанова @molchalyga
Вообще, конечно, список явлений, которые портят жизнь россиянам, разнообразен:

- видеоигры;
- Святой Валентин;
- санкционные сыры и хамон;
- Украина;
- Америка;
- бродячие собаки.
10 10 комментариев
32
Больше статей
null