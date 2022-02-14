ESET: NFT-токены стали основными механизмами распространения вредоносного ПО для майнинга и кражи криптокошельков Статьи редакции
В компании отмечают, что в 2021 году Россия сохранила лидерство по числу пострадавших от атак, связанных с криптовалютой.
В мобильные приложения чаще вшивают инструменты для криптоджекинга — тайного майнинга криптовалюты. На Россию пришлось 11,2% случаев подобных атак. Об этом «Коммерсанту» рассказали в компании ESET.
Наибольшая активность фиксировалась с сентября по декабрь 2021 года. Она составила 12,3% от всех обнаружений в мире. В ESET связали это с ростом курса цифровых валют. «После снижения летом и в сентябре 2021 года число обнаружений криптовалютных гроз подскочило вместе с рекордными показателями роста стоимости Bitcoin — около 68 тысяч долларов на пике в ноябре», — отмечают в компании.
По словам руководителя компании Exantech Дениса Восквицова, теоретически злоумышленники могут подготовить NFT, которые затем станут источником уязвимостей.
«Коммерсантъ» отмечает, что в октябре 2021 года CheckPoint обнаружила уязвимость на популярном NFT-маркетплейсе OpenSea. Злоумышленник мог с помощью специального SVG-изображения внедрить произвольный JavaScript-код в поддомен storage.opensea.com. Хакеры отправляли жертве NFT с эксплойтом, в котором происходило обращение к криптовалютному кошельку Metamask. При просмотре токена у жертвы открывалось окно подтверждения транзакции, при этом в интерфейсе кошелька отображался домен OpenSea, а не фейковый сайт.
По мнению соучредителя ENCRY Foundation Романа Некрасова, распространение подобных атак в России обусловлено низкой технической и финансовой грамотностью населения. «Мошенникам в принципе достаточно запустить сайт с продажей якобы NFT от перспективной блокчейн-игры, и деньги потекут рекой», — сказал он. Основатель TerraCrypto Никита Вассев добавил, что многие участники криптосообщества «могут просто не догадываться о том, что кто-то получил доступ к их вычислительным мощностям и использует для майнинга».
#nft #мошенники
отныне так везде пожалуйста
армия и флот
Ну все, баним нфт как вирус, нечего с преступниками цацкаться
Ну всё, купил nft-картинку, теперь буду ждать, пока цена вырастет и продам лохам в n раз дороже. А почему мой баланс уменьшается?
В компании отмечают, что в 2021 году Россия сохранила лидерство по числу пострадавших от атак, связанных с криптовалютой.