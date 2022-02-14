В суде отмечают, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом её статуса «защищённой персоны».

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Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся с 15 февраля. Об этом сказано в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), рассмотревшего апелляцию по делу Валиевой.

CAS допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады с учётом статуса «защищённой персоны», потому что ей меньше 16 лет. Он позволяет не допустить временного отстранения от соревнований. В суде добавили, что недопуск российской спортсменки до Олимпиады «нанесёт ей непоправимый вред». В комиссии CAS отметили «серьёзные проблемы» с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки.

CAS также отклонил жалобы Международного Олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе нашли запрещённый препарат триметазидин.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, в которых принимала участие Валиева. Тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил отстранение.