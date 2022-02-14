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Новости
Сергей Исенеков

Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде Статьи редакции

В суде отмечают, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом её статуса «защищённой персоны».

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Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся с 15 февраля. Об этом сказано в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), рассмотревшего апелляцию по делу Валиевой.

CAS допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады с учётом статуса «защищённой персоны», потому что ей меньше 16 лет. Он позволяет не допустить временного отстранения от соревнований. В суде добавили, что недопуск российской спортсменки до Олимпиады «нанесёт ей непоправимый вред». В комиссии CAS отметили «серьёзные проблемы» с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки.

CAS также отклонил жалобы Международного Олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе нашли запрещённый препарат триметазидин.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, в которых принимала участие Валиева. Тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил отстранение.

Новости
Sasha Shambilova
Российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой после её положительной пробы Статьи редакции

После этой допинг-пробы РУСАДА отстраняла фигуристку, но перед Олимпиадой отменило это решение. Теперь это обжалуют в суде WADA и МОК.

Фото РИА «Новости»

#новости #пекин2022 #спорт

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unknown

Не знаю, как вы, а я радуюся за неё

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24
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Имя Фамилия
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1
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Закомплексованная Душа

Да все рады

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Alexander Ilinykh

Спорт давно перестал быть чистым. Уже по меньшей мере полвека спортсмены показывают результаты за гранью человеческих возможностей. Убежден, что "жрут" допниг абсолютно все. Просто кто-то употребляет современную фарму, которую сложно обнаружить в организме, а кто то жрет Мельдоний, которому тоже уже полвека.

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12
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Максим Шпилёв

Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется
Я лично бухаю, но могу ускориться

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14
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испанский смех

Кто-то любит горы Кавказа, кто-то горы кокоса.
Кто-то любит море таблеток, а кто-то море просто.

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3
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Dr. Acula

не стоит надумывать в фарме о каких-то чудодейственных таблетках
в спорте результаты улучшаются на десятые/сотые доли секунд потому, 1) что есть прошлые рекорды, которые хочется превзойти, 2) условия проведения тех или иных соревнований могут меняться (та же фигурка), 3) подготовка спортсменов с годами от накопленного опыта становится все более продвинутой (это самое главное)

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4
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Мистер Андерсон

ебать он умный, я бы его каким-нибудь министром сделал

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1
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Уголовный шмель

Обратный карго-культ.

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0
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Зянон

Маленьким допинг все же можно.

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5
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Разноцветный глобус

Немножко

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Научно-Технический Филипп

ну и катись, и не жри чё попало

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–1
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Уголовный шмель

учетом её статуса «защищённой персоны»
Круто...

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0
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Слава Инженеров

А вы еще говорили что статусы в контакте ерунда

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2
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Закомплексованная Душа

Ржомба

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Корнелий Шнапс

«Спортсмена, который не достиг 16 лет на момент нарушения антидопинговых правил, нельзя официально признать виновным в их нарушении»
Так а кто виноват тогда? Олимпиада для несовершеннолетних - допинг марафон что ли? На них биг фарма тестит свою баланду?

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iollk

Ищут виноватых в окружении спорстмена

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Андрей Лузин

И что из этого следует?
Медали то выдадут в итоге? При дальнейшем участии она может получить медаль или по фану только выступит?

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Карасик

Дадут выступить в индивидуальной. А отберут или нет будут решать отдельно, но наверное результат предсказуем

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Андрей Лузин

Че-то сюр какой-то. Потенциально медали она может получить, но выигранные уже не получит (скорее всего)

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iollk

Ну шанс 10-20% лучше, чем нулевой

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Harry Callahan

Насколько я понял, то оставили в силе решение РУСАДА о снятии отстранения, которое ранее сама РУСАДА и ввела. Ничто не мешает WADA и ISU подать апелляцию и добиться отстранения Валиевой после ОИ.

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IO

В смысле типа раз пиздюк то можно жрать допинг?

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Научно-Технический Филипп

ну девачка же, малышка наша, надежда <вставить страну>

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Евгений Кочин

Поддержка девочки фигуристки это круто и мило, но не менее громко надо осудить и захуесосить её команду, которая так облажалась с этим веществом. Блчдь ну как можно так косячить, что тебя даже твоя собственная насквозь коррумпированная РУСАДА ловит. Ссаными тряпками таких «профессионалов».

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Офтоп
Вынужденный турник
Валентинка моему любимому пользователю тж
24 24 комментария
17
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BTopHuk
Милонов захотел запретить День святого Валентина в России фразой «мы не папуасы»

«Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни»

6 6 комментариев
7
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Кузькин отец
Serg Wысоцкий @SergAibertich
Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
14 14 комментариев
48
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Bodega Cats @Bodegacats_
1 1 комментарий
14
Artem R

А чем вы завтракаете?

6 6 комментариев
2
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Кузькин отец
Марина Молчанова @molchalyga
Вообще, конечно, список явлений, которые портят жизнь россиянам, разнообразен:

- видеоигры;
- Святой Валентин;
- санкционные сыры и хамон;
- Украина;
- Америка;
- бродячие собаки.
10 10 комментариев
32
Заботливый Майонез
Былой щит
Плиту выключил? Точно?
4 4 комментария
4
Oldfag TV
Доброе утро

тем, кто хуевничает. Остальным соболезную.

9 9 комментариев
4
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Кузькин отец
ИА «Панорама» @ia_panorama
Российские банки предложили сделать положительным образ старухи-процентщицы в "Преступлении и наказании"
3 3 комментария
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