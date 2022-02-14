Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде Статьи редакции
В суде отмечают, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом её статуса «защищённой персоны».
Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся с 15 февраля. Об этом сказано в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), рассмотревшего апелляцию по делу Валиевой.
CAS допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады с учётом статуса «защищённой персоны», потому что ей меньше 16 лет. Он позволяет не допустить временного отстранения от соревнований. В суде добавили, что недопуск российской спортсменки до Олимпиады «нанесёт ей непоправимый вред». В комиссии CAS отметили «серьёзные проблемы» с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки.
CAS также отклонил жалобы Международного Олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе нашли запрещённый препарат триметазидин.
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля, после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, в которых принимала участие Валиева. Тогда РУСАДА условно отстранила фигуристку от Игр. На следующий день Валиева обжаловала решение в Дисциплинарном комитете организации, который отменил отстранение.
Не знаю, как вы, а я радуюся за неё
Да все рады
Спорт давно перестал быть чистым. Уже по меньшей мере полвека спортсмены показывают результаты за гранью человеческих возможностей. Убежден, что "жрут" допниг абсолютно все. Просто кто-то употребляет современную фарму, которую сложно обнаружить в организме, а кто то жрет Мельдоний, которому тоже уже полвека.
Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется
Я лично бухаю, но могу ускориться
Кто-то любит горы Кавказа, кто-то горы кокоса.
Кто-то любит море таблеток, а кто-то море просто.
не стоит надумывать в фарме о каких-то чудодейственных таблетках
в спорте результаты улучшаются на десятые/сотые доли секунд потому, 1) что есть прошлые рекорды, которые хочется превзойти, 2) условия проведения тех или иных соревнований могут меняться (та же фигурка), 3) подготовка спортсменов с годами от накопленного опыта становится все более продвинутой (это самое главное)
ебать он умный, я бы его каким-нибудь министром сделал
Маленьким допинг все же можно.
А вы еще говорили что статусы в контакте ерунда
Ржомба
«Спортсмена, который не достиг 16 лет на момент нарушения антидопинговых правил, нельзя официально признать виновным в их нарушении»
Так а кто виноват тогда? Олимпиада для несовершеннолетних - допинг марафон что ли? На них биг фарма тестит свою баланду?
Ищут виноватых в окружении спорстмена
И что из этого следует?
Медали то выдадут в итоге? При дальнейшем участии она может получить медаль или по фану только выступит?
Дадут выступить в индивидуальной. А отберут или нет будут решать отдельно, но наверное результат предсказуем
Че-то сюр какой-то. Потенциально медали она может получить, но выигранные уже не получит (скорее всего)
Ну шанс 10-20% лучше, чем нулевой
Насколько я понял, то оставили в силе решение РУСАДА о снятии отстранения, которое ранее сама РУСАДА и ввела. Ничто не мешает WADA и ISU подать апелляцию и добиться отстранения Валиевой после ОИ.
В смысле типа раз пиздюк то можно жрать допинг?
Поддержка девочки фигуристки это круто и мило, но не менее громко надо осудить и захуесосить её команду, которая так облажалась с этим веществом. Блчдь ну как можно так косячить, что тебя даже твоя собственная насквозь коррумпированная РУСАДА ловит. Ссаными тряпками таких «профессионалов».