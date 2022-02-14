Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии лидера хакерской группировки Lurk, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ Статьи редакции
Хакер не признал свою вину.
Кировский районный суд Екатеринбурга признал хакера Константина Козловского виновным в части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Об этом сообщил Znak со ссылкой на адвоката Федора Акчермышева.
По версии следствия, хакеры из Lurk украли около 1,26 миллиарда рублей со счетов крупных российских банков и турфирм. В деле фигурируют 22 человека, никто из них не признал вину.
Обновлено 13:21: Остальные участники хакерской группировки получили от пяти до 13 лет колонии, сообщает ТАСС.
Константина Козловского задержали в 2016 году. В суде он неоднократно заявлял, что на протяжении «многих лет» сотрудничал с ФСБ и занимался кибератаками на США по поручению сотрудников ведомства. По словам Козловского, он ответственен за взлом переписки Клинтон, Национального комитета Демпартии США, а также «очень серьёзных военных предприятий США».
Будет урок тем, кто думает, что сможет играть с системой на равных. По итогу будут списаны как отработанный материал.
Присмотритесь
Да не будет это уроком, таких уроков история уже предоставила достатчно.
Мало кто извлекает этот урок.
Так точно!!! Списаны и уничтожены)))) слишком много знают...
Константина Козловского задержали в 2016 году. В суде он неоднократно заявлял, что на протяжении «многих лет» сотрудничал сотрудничал с ФСБ и занимался кибератаками на США по поручению сотрудников ведомства
Передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка (с)
Ну хоть не сказал, что убил Кеннеди
Чувак сможет замутить стартап в тюрячке - прикрутит нейронку на телефонные звонки или выдумает более хитрые схемы. Ну или внезапно вскроется за то, что слишком много пиздел про чекистов.
Это уже сделал сбербанк
Вскрылся?
Совершит самоубийство
Больше похож на чоткого пацанчика
ФСБшники спиздили деньги и на 14 лет засадили тех, кто им помогал. Вот так.
Немного не так.
Не работай по стране своего ПМЖ.
И важное добавление- не выезжай из страны, так как из кучи стран тебя могут банально вывезти легально и нелегально в страну юрисдикция которой может иметь на тебя зуб.
он по ру и не работал
Миллиардер
@
Живёт в России
Если бы реально были такими полезными, то хер бы их кто сдал, ломали бы дальше кого надо. Видимо залупнулись на что-то серьезное
Досотрудничался
Хакер не признал свою вину.
Наиболее интересные моменты главного события года в американском спорте: ход матча, шоу в перерыве, мемы и реклама.
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