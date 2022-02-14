Юлия Навальная потребовала допустить ее на заседание суда над ее мужем. На 16 февраля у Навальных было назначено длительное свидание, которого они ждали 2 месяца, но вместо этого будет заседание суда в колонии, «открытое» только для тех, кто уже внутри