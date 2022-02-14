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Новости
Сергей Исенеков

Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии лидера хакерской группировки Lurk, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ Статьи редакции

Хакер не признал свою вину.

26 26 комментариев
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Константин Козловский в здании суда / Фото ТАСС

Кировский районный суд Екатеринбурга признал хакера Константина Козловского виновным в части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Об этом сообщил Znak со ссылкой на адвоката Федора Акчермышева.

По версии следствия, хакеры из Lurk украли около 1,26 миллиарда рублей со счетов крупных российских банков и турфирм. В деле фигурируют 22 человека, никто из них не признал вину.

Обновлено 13:21: Остальные участники хакерской группировки получили от пяти до 13 лет колонии, сообщает ТАСС.

Константина Козловского задержали в 2016 году. В суде он неоднократно заявлял, что на протяжении «многих лет» сотрудничал с ФСБ и занимался кибератаками на США по поручению сотрудников ведомства. По словам Козловского, он ответственен за взлом переписки Клинтон, Национального комитета Демпартии США, а также «очень серьёзных военных предприятий США».

#новости #хакеры #суды

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26 комментариев
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Frank Ferd

Будет урок тем, кто думает, что сможет играть с системой на равных. По итогу будут списаны как отработанный материал.

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25
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умный человек

Присмотритесь

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2
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André

Да не будет это уроком, таких уроков история уже предоставила достатчно.

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0
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ХАНТЕР73

Мало кто извлекает этот урок.

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0
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vodka.redbull

Так точно!!! Списаны и уничтожены)))) слишком много знают...

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0
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Рыжий

Константина Козловского задержали в 2016 году. В суде он неоднократно заявлял, что на протяжении «многих лет» сотрудничал сотрудничал с ФСБ и занимался кибератаками на США по поручению сотрудников ведомства
 Передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка (с)

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24
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Romula Daraa

Ну хоть не сказал, что убил Кеннеди

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–1
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Никитин Алексей

Чувак сможет замутить стартап в тюрячке - прикрутит нейронку на телефонные звонки или выдумает более хитрые схемы. Ну или внезапно вскроется за то, что слишком много пиздел про чекистов.

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4
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Paletz

Это уже сделал сбербанк

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0
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Александр Однофамильцев

Вскрылся?

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0
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Никитин Алексей

Совершит самоубийство

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0
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No Name

Больше похож на чоткого пацанчика

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3
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Алый алмаз
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1
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Ядерный динозавр

Жестко, но справедливо (и заслуженно). Даже фамилия подходящая. "Козел" подумал, что он на равных с паханами, но не прокатило.

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3
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Alexander Star

ФСБшники спиздили деньги и на 14 лет засадили тех, кто им помогал. Вот так.

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1
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Невинный Данила

в суде он неоднократно заявлял, что на протяжении «многих лет» сотрудничал сотрудничал с ФСБ
 И не знает про основное правило??
Не работай по ру

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Chikk

Немного не так.
Не работай по стране своего ПМЖ.

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2
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Невинный Данила

В оригинале так, но возможны любые размышления на тему, конечно.

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0
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Роман Александров

И важное добавление- не выезжай из страны, так как из кучи стран тебя могут банально вывезти легально и нелегально в страну юрисдикция которой может иметь на тебя зуб.

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0
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Andrej Krav

он по ру и не работал

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Невинный Данила

По версии следствия, хакеры из Lurk украли около 1,26 миллиарда рублей со счетов крупных российских банков и турфирм.

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1
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Христов космос

отличный подарок в день компьютерщика

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Владислав Янучковский

Миллиардер
@
Живёт в России

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0
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Здешний кот
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0
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Ivan

Если бы реально были такими полезными, то хер бы их кто сдал, ломали бы дальше кого надо. Видимо залупнулись на что-то серьезное

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0
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Olegio Dr

Досотрудничался

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Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии лидера хакерской группировки Lurk, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ Статьи редакции

Хакер не признал свою вину.

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https://www.znak.com/2022-02-14/yuliya_navalnaya_potrebovala_dopustit_ee_na_sud_protiv_alekseya_navalnogo
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