Награждения также не будет в командном турнире, где россияне выиграли золото.

{"id":533286} 6264 просмотров

Фото AP

От церемонии награждения в командном турнире отказались из-за присутствия в российской команде 15-летней Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также организация рекомендовала Международному союзу конькобежцев (ISU) допустить до произвольной программы спортсменку, которая займёт 25 место по результатам короткой программы, если российская фигуристка окажется среди первых 24 участниц. В МОК такие решения объяснили тем, что расследование в отношении Валиевой ещё не закончено.

В интересах справедливости по отношению ко всем заинтересованным спортсменам и Национальным олимпийским комитетам было бы неуместно проводить церемонию награждения командного зачёта по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, так на ней будет присутствовать спортсмен, сдавший положительный тест, но не признанный виновным в нарушении антидопинговых правил. МОК

Как отмечают в комитете, они учитывают позицию Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле российской спортсменки. Он разрешил ей продолжить участие в Олимпиаде, однако окончательного решения, нарушила ли Валиева антидопинговые нормы, до сих пор нет. После завершения расследования МОК пообещал провести церемонии награждения.

9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами», но 11 февраля подтвердили информацию издания и подали жалобу на отмену отстранения фигуристки в CAS. Тогда российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой.