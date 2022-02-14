МОК отменит церемонию награждения в женском фигурном катании, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева Статьи редакции
Награждения также не будет в командном турнире, где россияне выиграли золото.
От церемонии награждения в командном турнире отказались из-за присутствия в российской команде 15-летней Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Также организация рекомендовала Международному союзу конькобежцев (ISU) допустить до произвольной программы спортсменку, которая займёт 25 место по результатам короткой программы, если российская фигуристка окажется среди первых 24 участниц. В МОК такие решения объяснили тем, что расследование в отношении Валиевой ещё не закончено.
Как отмечают в комитете, они учитывают позицию Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле российской спортсменки. Он разрешил ей продолжить участие в Олимпиаде, однако окончательного решения, нарушила ли Валиева антидопинговые нормы, до сих пор нет. После завершения расследования МОК пообещал провести церемонии награждения.
9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами», но 11 февраля подтвердили информацию издания и подали жалобу на отмену отстранения фигуристки в CAS. Тогда российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой.
нельзя награждать тех, кто использует допинг
ну так проф спортсмены и их родители прекрасно должны понимать в какую помойку они полезли
всякие гиманстики, фигурные катание и другие виды, где нет способа на 100% обьективно оценивать результат, вообще максимально сгнившие
а конкретно фигурное еще и для латентных педофилов
Сейчас Климов порвётся.
Согласен.
Почему сразу для озабоченных?
Детям тоже что-то смотреть надо - я вот на летней олимпиаде гимнастику ласт раз смотрел в 2012, чтобы посмотреть на красивых ровесниц в обтягивающей одежде (мне тогда было 14).
Вот за последний абзац - дай я тебя обниму. :D
на 100% нет, но можно побеждать с заделом и очевидным превосходством
собственно девочка страдает по одной простой причине.
При ВВП начали очень много придавать внимания проф.спорту в плане пиара и престижа страны. Пытаясь этим прикрыть полный провал во всех остальных областях.
Плюс лично ВВП очень нравится явно вот эти Олимпиады, спорт достижения и т.п.
И по сути это санкции лично против ВВП, по больному месту.
Не будь Крыма, не было бы и громких скандалов с допингом такого масштаба...
и мы молодые были. у меня при Димоне спина не болела и колену пизда не была
Да и интернет по всей стране скоростной провёл, и 3G распространил на мобильные устройства для практики молодых киберспортсменов
А еще он слушал теплый ламповый звук с царапулек через золотые провода, вообще красавчик, Стив Джобс ему айфон подарил, я лично гордился медведевым и тем, что я русский.
господи, я ожидал минусов от ридонли, а тут олд повёлся на очевидную иронию
На проекте с 21 года. «Олд».
Не рвись, умоляю
ты тоже буквально вчера зарегистрировался, но мы оба знаем, что это не так
В следующий раз, когда надумаешь тонко потроллить - не пиши очевидные вещи.
Это не плюсаторы лохи, это ты перемудрил со своей постиронией, с меня плюс.
плюсаторы не лохи, это умнейшие люди тж. жаль, что сообразительные первыми увидели коммент, и он сразу пошёл в плюсы. но я ещё успеваю покекать с этих
Хавают все, но попалась только наша, ага.
Согласен, России пытаются не дать встать с колен!
и все же, "все его хавают" - есть ли хоть что то это доказывающее?
очевидно все не хавают из списка запрещенного - это палится на тестах на раз-два.
список этот пополняется каждый год, т.е. он актуален, так что можно с уверенностью сказать что то что классифицируется как доппинги они не хавают. есть пару исключений по справкам, но статистически это фигня
что остается? БАДы? рыбий жир? это вряд ли дает преимущество в моменте - тяжелая работа никуда не девается
есть ли хоть что то это доказывающее?
почитай про слив базы ВАДА, кто на чем сидит
"После детального изучения взломанных баз данных WADA мы выяснили, что множество американских спортсменов сдали положительные допинг-тесты. Призеры Олимпийских игр в Рио регулярно употребляли запрещенные вещества, получив разрешение на их использование в терапевтических целях. Другими словами, они получили лицензии на использование допинга", — сказано в заявлении хакеров.
В WADA подтвердили взлом базы данных ADAMS и заявили, что атаки были выполнены российскими хакерами.
В соответствии с опубликованными группировкой документами, WADA с 2010 по 2013 год разрешало теннисистке Винус Уильямс принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Ее младшая сестра Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах получала разрешение на прием оксикодона, гидроморфона, преднизона, преднизолона и метилпреднизолона.
четырехкратная медалистка Олимпийских игр в Рио, американская гимнастка Симона Байлз, во время соревнований четыре раза сдавала положительный тест на психостимулятор метилфенида. Также опубликовано медицинское разрешение, позволявшее Балйз принимать препарат фокалин, содержащий данное вещество.
да, я почитал, https://www.rbc.ru/research/society/05/02/2018/5a7302719a79472f92d386d4
интересно узнать ситуацию на 2022 год
сейчас и российские спортсмены получили больше 100 исключений
Девять запросов получило в марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) от отечественных спортсменов на терапевтические исключения (TUE) — использование запрещённых веществ для лечения.
Имена спортсменов не разглашаются. В случае одобрения запроса они смогут определённое время использовать для лечения лекарства, содержащие запрещённые ВАДА вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
В январе, добавили в агентстве, таких запросов было восемь, в феврале — три. В 2020 году в РУСАДА поступило 67 подобных запросов, в 2019-м — 104.
и Валиевой его бы сделали, если бы она реально принимала
это лишь твои домыслы, не подтвержденные никакими данными
есть факты что огромное количество спортсменов получают терапевтические исключения на запрещенные препараты, и ВАДА им разрешает их принимать
и русские спортсмены сейчас так же делают
поэтому и не верится, что Валиева принимала допинг, и ей не стали оформлять терапевтическое исключение, чтобы это было легально
Ну так в том и суть что не палятся. Наши же каждый раз упарываются и попадаются. Так что хотя бы за тупость - никаких медалей
Ну не спалиться тоже в каком то роде спорт.
Спалили - проиграл.
Для начала нельзя допускать к олимпиаде тех, кто использует допинг. Всем было пох, пока она топ место не взяла. Это же хуйня политическая чистой воды
Ну так ее россия допустила. Не смотря на то что декабрьская проба была положительной.
анализ проб делают не в России, и до 8 февраля в России никто не знал про положительный тест
Никто не знал, что она положительная до победы.
ну и ебанько)
поставь себе в подпись
Ага. Всем норвежским лыжникам можно принимать средства от астмы, ВСЕЙ БЛЯДЬ КОМАНДЕ, а допинг нашли только у русских.
обожаю вас, спасибо 🤗
Какое точное слово - "жлобы"!
🕷
Коварный Запад хуй забил на то, в ее пробах есть допинг и допустил к Олимпиаде
это не правда. Ты какую-то ватную пропаганду распространяешь, видимо которую потребляешь сам
олимпиада заебала и никому не интересна
На самом деле много кому. Факт, смирись.
Ну если ты напишешь исторический лонгрид об олимпиаде и о том как она постепенно становится никому неинтересной, я почитаю с интересом, а вот так — не интересно))
вот когда закончится заживем
и ведь есть люди, которые понимают о чем тут речь и им не похуй
Я вот не понимаю, о мне хочется понять в чем суть
Какая-то странная херня - мы не можем её отстранить из-за статуса, но и медальку не дадим. Они нормально принимать решения могут?
Медаль дадут, но без церемонии награждения
Флага нет, гимна нет, награждений нет.... дожили...
Допинг есть)
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Не впервые
Ни дня без драмы. Слишком насыщенная жизнь на этом глобусе, когда уже космолёт на Марс?
30-го февраля
Спасибо. А то у меня с открытой датой от NASA билет, боюсь пропустить посадку.
Можно просто не читать новости
Когда этот позор кончится?..
30-го февраля
То есть никогда?
Как бы есть такое понятие, как презумпция невиновности
А есть положительный допинг-тест, при котором презумпция уже не действует по определению.
Даже если человеку подсунули вещества в еду без его ведома, его спортивные результаты уже не справедливо учитывать.
Ее уже допустили до олимпиады, это официальное решение
Придумайте что-то новое в следующий раз, уже не интересно
Боже мой, да всем насрать
О, бан закончился😀
Наиболее интересные моменты главного события года в американском спорте: ход матча, шоу в перерыве, мемы и реклама.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
Хакер не признал свою вину.
Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.