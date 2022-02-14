{"id":1095,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1095&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=5ff0f555ca1c4eedcb71902bea82d0cf3765d7bfb90bc817ff9fd239652fce95","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

МОК отменит церемонию награждения в женском фигурном катании, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева Статьи редакции

Награждения также не будет в командном турнире, где россияне выиграли золото.

94 94 комментария
6264 просмотров
Фото AP

От церемонии награждения в командном турнире отказались из-за присутствия в российской команде 15-летней Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также организация рекомендовала Международному союзу конькобежцев (ISU) допустить до произвольной программы спортсменку, которая займёт 25 место по результатам короткой программы, если российская фигуристка окажется среди первых 24 участниц. В МОК такие решения объяснили тем, что расследование в отношении Валиевой ещё не закончено.

В интересах справедливости по отношению ко всем заинтересованным спортсменам и Национальным олимпийским комитетам было бы неуместно проводить церемонию награждения командного зачёта по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, так на ней будет присутствовать спортсмен, сдавший положительный тест, но не признанный виновным в нарушении антидопинговых правил.

МОК

Как отмечают в комитете, они учитывают позицию Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле российской спортсменки. Он разрешил ей продолжить участие в Олимпиаде, однако окончательного решения, нарушила ли Валиева антидопинговые нормы, до сих пор нет. После завершения расследования МОК пообещал провести церемонии награждения.

9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами», но 11 февраля подтвердили информацию издания и подали жалобу на отмену отстранения фигуристки в CAS. Тогда российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой.

Новости
Sasha Shambilova
На Олимпиаде — допинг-скандал у российских фигуристов. Награждение отложили, причиной называют пробу 15-летней Валиевой Статьи редакции

Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

Фото Getty Images

#новости #пекин2022 #спорт #деловалиевой

94 94 комментария
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Научно-Технический Филипп

бля какие мелочные люди, дайте девочке медальку если выиграет, че как жлобы обиженные

Ответить
21
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

нельзя награждать тех, кто использует допинг

Ответить
35
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

давай по чесноку - они там все его хавают, просто есть те кто не палится, а есть еще политика, как бы спортсмены не пиздели что они вне политики

Ответить
21
Развернуть ветку
Навальный спас Белоруссию

ну так проф спортсмены и их родители прекрасно должны понимать в какую помойку они полезли

всякие гиманстики, фигурные катание и другие виды, где нет способа на 100% обьективно оценивать результат, вообще максимально сгнившие

а конкретно фигурное еще и для латентных педофилов

Ответить
13
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

фигурка вообще для озабоченных - некоторые женские наряды дадут фору самым развратным нарядам из секс шопов

Ответить
13
Развернуть ветку
Chikk

Сейчас Климов порвётся.

Ответить
1
Развернуть ветку
Частый браслет

..но это никак не связано с этим тредом

Ответить
4
Развернуть ветку
Chikk

Согласен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Astraeus

Почему сразу для озабоченных?
Детям тоже что-то смотреть надо - я вот на летней олимпиаде гимнастику ласт раз смотрел в 2012, чтобы посмотреть на красивых ровесниц в обтягивающей одежде (мне тогда было 14).

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Вот за последний абзац - дай я тебя обниму. :D

Ответить
3
Развернуть ветку
Dr. Acula

на 100% нет, но можно побеждать с заделом и очевидным превосходством

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

собственно девочка страдает по одной простой причине.
При ВВП начали очень много придавать внимания проф.спорту в плане пиара и престижа страны. Пытаясь этим прикрыть полный провал во всех остальных областях.
Плюс лично ВВП очень нравится явно вот эти Олимпиады, спорт достижения и т.п.
И по сути это санкции лично против ВВП, по больному месту.
Не будь Крыма, не было бы и громких скандалов с допингом такого масштаба...

Ответить
4
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

бля как хорошо при Димоне было, тот в бадминтончик поиграет да и всё на этом

Ответить
7
Развернуть ветку
Рыжий

и мы молодые были. у меня при Димоне спина не болела и колену пизда не была

Ответить
6
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

ой да брось, если цена того чтобы всего этого идиотизма не было - это новенькие кроссовочки и домик для уточки, да пожалуйста.

Ответить
5
Развернуть ветку
ununnamed

Да и интернет по всей стране скоростной провёл, и 3G распространил на мобильные устройства для практики молодых киберспортсменов

Ответить
2
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

А еще он слушал теплый ламповый звук с царапулек через золотые провода, вообще красавчик, Стив Джобс ему айфон подарил, я лично гордился медведевым и тем, что я русский.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

господи, я ожидал минусов от ридонли, а тут олд повёлся на очевидную иронию

Ответить
1
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

отменяю ответ

Ответить
1
Развернуть ветку
Алый алмаз

* обнуляю

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Картузов

На проекте с 21 года. «Олд».

Ответить
1
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

в профиле 2.0 не просто так

Ответить
1
Развернуть ветку
Стас Картузов

Не рвись, умоляю

Ответить
0
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

нет ты послушай

Ответить
2
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

ты тоже буквально вчера зарегистрировался, но мы оба знаем, что это не так

Ответить
0
Развернуть ветку
Алый алмаз

в наше время олдами за месяц становятся
независимо от проекта

Ответить
0
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

В следующий раз, когда надумаешь тонко потроллить - не пиши очевидные вещи.
Это не плюсаторы лохи, это ты перемудрил со своей постиронией, с меня плюс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

плюсаторы не лохи, это умнейшие люди тж. жаль, что сообразительные первыми увидели коммент, и он сразу пошёл в плюсы. но я ещё успеваю покекать с этих

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Star

Хавают все, но попалась только наша, ага.

Ответить
1
Развернуть ветку
Опытный кофе

Так это потому что русских людей обижают. Все нам завидуют!

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Star

Согласен, России пытаются не дать встать с колен!

Ответить
0
Развернуть ветку
Весенний вентилятор

давай по чесноку, нигде прием допинга еще не был на уровне государства и спецслужб, как в одной сверхдержаве.

Ответить
0
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

алё, олимпиада в Китае проходит

Ответить
0
Развернуть ветку
Уголовный шмель

Кто там чего хавает, пиздеть зачем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

ты опять на связь выходишь

Ответить
1
Развернуть ветку
Бумажный Орзэмэс

они там все его хавают, просто есть те кто не палится
 это лишь твои домыслы, не подтвержденные никакими данными

Ответить
0
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

твои юношеские соревнования на уровне области или федерального округа просто не подразумевали той подготовки и тех ухищрений, которые от них требуются

Ответить
0
Развернуть ветку
Бумажный Орзэмэс

и все же, "все его хавают" - есть ли хоть что то это доказывающее?

очевидно все не хавают из списка запрещенного - это палится на тестах на раз-два.

список этот пополняется каждый год, т.е. он актуален, так что можно с уверенностью сказать что то что классифицируется как доппинги они не хавают. есть пару исключений по справкам, но статистически это фигня

что остается? БАДы? рыбий жир? это вряд ли дает преимущество в моменте - тяжелая работа никуда не девается

Ответить
0
Развернуть ветку
Akiba

есть ли хоть что то это доказывающее?
 почитай про слив базы ВАДА, кто на чем сидит
"После детального изучения взломанных баз данных WADA мы выяснили, что множество американских спортсменов сдали положительные допинг-тесты. Призеры Олимпийских игр в Рио регулярно употребляли запрещенные вещества, получив разрешение на их использование в терапевтических целях. Другими словами, они получили лицензии на использование допинга", — сказано в заявлении хакеров.
 В WADA подтвердили взлом базы данных ADAMS и заявили, что атаки были выполнены российскими хакерами.
 В соответствии с опубликованными группировкой документами, WADA с 2010 по 2013 год разрешало теннисистке Винус Уильямс принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Ее младшая сестра Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах получала разрешение на прием оксикодона, гидроморфона, преднизона, преднизолона и метилпреднизолона.
 четырехкратная медалистка Олимпийских игр в Рио, американская гимнастка Симона Байлз, во время соревнований четыре раза сдавала положительный тест на психостимулятор метилфенида. Также опубликовано медицинское разрешение, позволявшее Балйз принимать препарат фокалин, содержащий данное вещество.

Ответить
0
Развернуть ветку
Бумажный Орзэмэс

да, я почитал, https://www.rbc.ru/research/society/05/02/2018/5a7302719a79472f92d386d4

интересно узнать ситуацию на 2022 год

Легальный допинг: все, что надо знать про…
Всемирная антидопинговая организация ежегодно фиксирует прирост выдачи спортсменам…
www.rbc.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Akiba

сейчас и российские спортсмены получили больше 100 исключений
Девять запросов получило в марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) от отечественных спортсменов на терапевтические исключения (TUE) — использование запрещённых веществ для лечения.
 Имена спортсменов не разглашаются. В случае одобрения запроса они смогут определённое время использовать для лечения лекарства, содержащие запрещённые ВАДА вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
 В январе, добавили в агентстве, таких запросов было восемь, в феврале — три. В 2020 году в РУСАДА поступило 67 подобных запросов, в 2019-м — 104.
и Валиевой его бы сделали, если бы она реально принимала

Ответить
1
Развернуть ветку
Научно-Технический Филипп

внизу довольно патриотичный комментатор дал более умный коммент

Ответить
0
Развернуть ветку
Akiba

это лишь твои домыслы, не подтвержденные никакими данными
 есть факты что огромное количество спортсменов получают терапевтические исключения на запрещенные препараты, и ВАДА им разрешает их принимать

и русские спортсмены сейчас так же делают

поэтому и не верится, что Валиева принимала допинг, и ей не стали оформлять терапевтическое исключение, чтобы это было легально

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Ну так в том и суть что не палятся. Наши же каждый раз упарываются и попадаются. Так что хотя бы за тупость - никаких медалей

Ответить
0
Развернуть ветку
ХАНТЕР73

Ну не спалиться тоже в каком то роде спорт.
Спалили - проиграл.

Ответить
0
Развернуть ветку
Федеральный огонь

Ну так значит не МОК виноват, а государства, за которые эти спортсмены выступают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Для начала нельзя допускать к олимпиаде тех, кто использует допинг. Всем было пох, пока она топ место не взяла. Это же хуйня политическая чистой воды

Ответить
10
Развернуть ветку
solawind

Ну так ее россия допустила. Не смотря на то что декабрьская проба была положительной.

Ответить
1
Развернуть ветку
Akiba

анализ проб делают не в России, и до 8 февраля в России никто не знал про положительный тест

Ответить
2
Развернуть ветку
Олег Новиков

Никто не знал, что она положительная до победы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

ну и ебанько)

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

поставь себе в подпись

Ответить
3
Развернуть ветку
Стеклянный холод

Но Байлз же многократно награждали, наградите и Валиеву

Ответить
0
Развернуть ветку
Дон Бужарон

Ага. Всем норвежским лыжникам можно принимать средства от астмы, ВСЕЙ БЛЯДЬ КОМАНДЕ, а допинг нашли только у русских.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

обожаю вас, спасибо 🤗

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Брындиков

Какое точное слово - "жлобы"!

Ответить
0
Развернуть ветку
Особенный волк

Обосраться даже там, где свои выступают не под флагом своей страны, браво. Браво Путин, браво Кремль.

Ответить
5
Развернуть ветку
Єрмак

🕷

Ответить
3
Развернуть ветку
Особенный волк

Коварный Запад подмешал в чай российской девочке в кулуарах Олимпиады триметазидин, ай-яй-яй

Ответить
5
Развернуть ветку
Рыжий

Коварный Запад хуй забил на то, в ее пробах есть допинг и допустил к Олимпиаде

Ответить
0
Развернуть ветку
solawind

это не правда. Ты какую-то ватную пропаганду распространяешь, видимо которую потребляешь сам

Ответить
0
Развернуть ветку
Никого не спас
Ответить
2
Развернуть ветку
Алый алмаз

Также организация рекомендовала
не занимать российским спортсменам первые шесть мест в этот раз

Ответить
12
Развернуть ветку
Дизайнер Павленко

олимпиада заебала и никому не интересна

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Рычков

На самом деле много кому. Факт, смирись.

Ответить
9
Развернуть ветку
Дизайнер Павленко

Ну если ты напишешь исторический лонгрид об олимпиаде и о том как она постепенно становится никому неинтересной, я почитаю с интересом, а вот так — не интересно))

Ответить
4
Развернуть ветку
Сеня

вот когда закончится заживем

Ответить
1
Развернуть ветку
anton platonov

и ведь есть люди, которые понимают о чем тут речь и им не похуй

Ответить
3
Развернуть ветку
Трансгендолет

Я вот не понимаю, о мне хочется понять в чем суть

Ответить
1
Развернуть ветку
aliftin

Какая-то странная херня - мы не можем её отстранить из-за статуса, но и медальку не дадим. Они нормально принимать решения могут?

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Медаль дадут, но без церемонии награждения

Ответить
11
Развернуть ветку
Депутат миллионов

Флага нет, гимна нет, награждений нет.... дожили...

Ответить
3
Развернуть ветку
ununnamed

Допинг есть)

Ответить
5
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Значит все не так уж плохо на сегодняшний день

Ответить
2
Развернуть ветку
супрематизм 2.0
Ответить
2
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Не впервые

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Ни дня без драмы. Слишком насыщенная жизнь на этом глобусе, когда уже космолёт на Марс?

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Кузнецова

30-го февраля

Ответить
5
Развернуть ветку
Chikk

Спасибо. А то у меня с открытой датой от NASA билет, боюсь пропустить посадку.

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Майер

Можно просто не читать новости

Ответить
0
Развернуть ветку
Здешний кот
Ответить
1
Развернуть ветку
Здешний кот

Ну чот такое

Ответить
1
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

Когда этот позор кончится?..

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Кузнецова

30-го февраля

Ответить
2
Развернуть ветку
Ramierl

То есть никогда?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ramierl

Как бы есть такое понятие, как презумпция невиновности

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Бабич

А есть положительный допинг-тест, при котором презумпция уже не действует по определению.
Даже если человеку подсунули вещества в еду без его ведома, его спортивные результаты уже не справедливо учитывать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Ее уже допустили до олимпиады, это официальное решение

Ответить
0
Развернуть ветку
Невинный Данила

МОК

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Придумайте что-то новое в следующий раз, уже не интересно

Ответить
0
Развернуть ветку
Выдающийся браслет

и в чем смысл всего этого? Оправдали, но не оправдали?

Ответить
0
Развернуть ветку
Fedor Molchanov

Боже мой, да всем насрать

Ответить
0
Развернуть ветку
киллер для Дыни

О, бан закончился😀

Ответить
0
Развернуть ветку
Воздушный бас

Самое ебанутое решение из возможных

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 94 комментария
Интернет
Женя Кузьмин
Интрига до конца, ностальгия миллениалов, колено Эминема и перевёрнутый 50 Cent: чем запомнился Супербоул-2022 Статьи редакции

Наиболее интересные моменты главного события года в американском спорте: ход матча, шоу в перерыве, мемы и реклама.

Фото Getty
59 59 комментариев
49
Человек-человек
Невероятный единорожек88

Валентинка для моих подписчиков(без негатива)

11 11 комментариев
8
Дитковский
Сухой микроскоп
Доброе утро, наши девочки 💐

От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎

47 47 комментариев
26
Twitter
Кузькин отец
Serg Wысоцкий @SergAibertich
Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
36 36 комментариев
120
Новости
Сергей Исенеков
Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии лидера хакерской группировки Lurk, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ Статьи редакции

Хакер не признал свою вину.

Константин Козловский в здании суда / Фото ТАСС
26 26 комментариев
18
Twitter
Кузькин отец
Znak.com @znak_com
Юлия Навальная потребовала допустить ее на заседание суда над ее мужем. На 16 февраля у Навальных было назначено длительное свидание, которого они ждали 2 месяца, но вместо этого будет заседание суда в колонии, «открытое» только для тех, кто уже внутри
https://www.znak.com/2022-02-14/yuliya_navalnaya_potrebovala_dopustit_ee_na_sud_protiv_alekseya_navalnogo
Николай Ляскин @nlyaskin
Просто по закону суд обязан допустить Юлию Навальную на суд к Алексею.
5 5 комментариев
40
Скромный Маркетолог
Как продавать фитнес-тренировки онлайн
0 Обсудить
6
Интернет
Сергей Исенеков
Китайская лыжница в ответ на критику интернет-цензуры написала о «бесплатном VPN». В Weibo зацензурировали комментарий Статьи редакции

Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.

Эйлин Гу / Фото Getty Images
61 61 комментарий
36
Дизайн и архитектура
Христов космос
Арт-объект на фоне Храма на Крови в Екатеринбурге
118 118 комментариев
36
Больше статей
null