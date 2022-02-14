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Новости
Sasha Shambilova

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции

В январе похожий документ внесла КПРФ.

68 68 комментариев
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Авторами проекта стали первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Документ опубликовали в базе данных Госдумы.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Госдума рассмотрит два проекта постановления о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля. Первый внесли 11 депутатов от КПРФ, предлагающие направить обращение сразу Владимиру Путину. Проект «Единой России» предполагает сначала направить документы в министерство обороны и МИД РФ.

Как отмечают коммунисты, в ДНР и ЛНР «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», а Украина не соблюдает Минские соглашения. Признание республик независимыми, по мнению депутатов, должно защитить граждан «от внешних угроз». Ни одно из государств-членов ООН не признало ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот проект отреагировал просьбой не пытаться заработать «политические очки» на «тонкой и хрупкой» теме.

Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжённая, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».

С октября 2021 года СМИ сообщают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В конце января НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.

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#новости #украина #россия

68 68 комментариев
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Sweety bread for my bratishka

Всем пока!

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25
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Dan

не самое страшное что может случится

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8
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Dan

Ебаный рот этого казино, блять. Ты кто такой, сука? Чтоб это сделать?
Вы че, дибилы? Вы че, ебанутые? Вы внатуре ебанутые.

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22
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Сделаю Россию вновь великой

Не хочешь Украина исполнять Минские соглашения, лишись территории

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–14
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Dan

а за щеку не хочешь?

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12
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Сделаю Россию вновь великой

Киев хочу 16 февраля

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–17
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Dan

Хотеть не вредно

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5
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Путин спас Россию

Рановато, передвинь на 20-е)

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–5
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Dan

возьмут двумя десантными полками

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0
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Объективный клуб

Ох уж эти маня-мечты

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0
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Александр Авдеев

готовься умирать за величие, хули
а отпрыскам твоим быть голодными

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5
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Danil Bazdyrev

То, что Украина не хочет исполнять минские соглашения, не повод начинать против неё войну

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–2
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Сеня

- у вас КПРФ есть, чтоб это сделать, мудак ёбаный!
- хорошо, будет вносить КПРФ. Раньше это делал всегда я..

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2
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Dan

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

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0
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Новый Уренгой

Опять рубль пиздой пойдёт, спасибо

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12
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Gedevan

Так покупай доллары и не парься по этому поводу.

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Михаил Октябрьский

ага, только зарплата останется в рублях

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1
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Слава Инженеров

зарплата останется
 а ты оптимист

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1
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Антон Петров

Ага, а потом, когда перекроют доллар, банки атоматом конвертнут их в рубли

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0
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syrslava

по 30 руб/доллар

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2
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Задумчивой Кот

Это пока излишки валюты враждебного государства не начали у народа изымать.

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0
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Трансгендолет

Авторами проекта стали первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров
Да определенно признав эти два образования интеграция в регионе и связи однозначно улучщаться и окрепнут. Можно еще ядеркой ебануть по соседям для укрепления связей и большей интеграции

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8
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Gedevan

С кем-то улучшится, с кем-то и так не судьба была улучшить.

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0
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Dark Soul

Сука, терь точно признают и присоединят, въебашат санкции, будут стрелять, а мы ахуевать и хуй без соли доедать

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5
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syrslava

признают И присоединят
Как опилки попадают в головы к людям?

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1
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syrslava

взаимоисключающие, сука, параграфы

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2
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syrslava

ух подгорело

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Владимир Старик

https://www.interfax.ru/russia/365307

http://kremlin.ru/events/president/news/20605

Россия признала Крым независимым государством
Россия признала Крым независимым государством
www.interfax.ru
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1
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syrslava

ТС написал это как естественную последовательность событий (которая вообще нахуй не естественная)

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Сделаю Россию вновь великой

Признают независимым государством, смысл присоединят

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Сделаю Россию вновь великой

Признают независимым государством, смысл присоединят

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0
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Dan

Ну так хорошо. Не по вашим же домам будут стрелять

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–1
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aliftin

Думал куплю себе квартиру к весне, начну жить спокойно, сейчас. Кажется в ближайшее время государство обеспечит меня одеждой, едой и ночлегом. Жалко только ночевать придётся в поле и стрелять в живых людей. Сука.

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2
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Навальнята спасают Фермана

Жди дефолтных квартир. Два года люди набирали жильё под предлогом низкой ставки по завышенной цене. Скоро банки будут выставлять жильё должников

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4
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Жаль

Скоро можно будет просто заселяться в опустевшие квартиры 😏

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–1
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Навальнята спасают Фермана

Уже можно. Есть чудесные места в сторону Воркуты

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4
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Андрей

Хоть раз что-то подешевело в этой стране?)

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Андрей Охапкин

Жалко только ночевать придётся в поле и стрелять в живых людей
 Почему ты так думаешь?

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Рыжий

В головах многих людей война = всеобщей мобилизации. Хотя сколько РФ воюет последние 20 лет - ее не было...

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Artem 88

Ну они ж щас мировую войну ждут, не локальную)

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1
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Рыжий

Да мне тут уже расписывали, что в случае начала войны в Украине, в РФ зайдет Турция войной

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Путин спас Россию

Это будет весьма нелепое самоубийство

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2
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Сеня

интересно как она будет через Кавказ перебираться

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Путин спас Россию

Маск гиперлупы пробурит

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aliftin

Меня уже военкомат ищет в попытке ещё чему нибудь научить. Таких как я мобилизуют в первую очередь.

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Рыжий

Ну сам виноват. Меня военкомат ни разу еще не дергал, да и отца выдернули в начале нулевых раз только

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Имя И Фамилия

Таких как я
 Не понимающих, что можно просто хуй забить? Или каких?

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Сделаю Россию вновь великой

Так бери кредит сейчас, в случае войны кредит подешевеет

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1
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Gedevan

И где тут логика? Может тогда лучше войны подождать и взять дешевый кредит?

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Ты берёшь кредит который равен 10 долларам, отдаёшь 5 долларов

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Gedevan

В параллельной реальности все может быть. Я про нашу.

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Рыжий

А я почти успел...

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Ziggy Stardust

По неадекватным текущим ценам и под 12%?

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Рыжий

Так это же квартира. Хоть какие ты цены сделай - все равно будут покупать

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prados

8 лет не признавали, а тут вдруг возьмут и признают, ггг.

Донбасс — это как чемодан без ручки, Россия оттуда всё своровала уже, а теперь пытаются впихнуть Украине его обратно. А признания эти всем до пизды, просто у плешивого гоблина жопу рвёт, что его весь мир на бутылку посадил.

Лучше бы думал под каким предлогом Крым возвращать будет, который незаконно аннексировал и это признано всем цивилизованными миром.

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Сделаю Россию вновь великой

Ахахаха, Крым русский возвращать его аэааээаэа

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1
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prados

Да кто тебя спрашивать будет, крестьянин, без тебя разберутся.

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–1
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Сделаю Россию вновь великой

Так вас не спрашивали и забрали, Крым даже навальный отдавать не будет, дальше мечтай

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Путин спас Россию

Да это Найтмарез с очередным припадком. Вон уже начал учить как Путина свергнуть 😄

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Maxim Rebitsky

Ну не до пизды признание, по сути это будет значит выходит из Минских договоренностей, а они хоть как то но остановили военные действия активные в свое время, хоть и не выгодны они для Украины

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prados

Хуйло не пойдёт на Украину, это будут похороны для России и для него самого в частности.

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испанский смех

ну всё, нам пизда

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Alexander Ilinykh

Главным треком этой весны для всех пацанов до 70 лет рискует стать песня "Юность в сапогах"

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2
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prados

А вы проявите гражданскую позицию и пошлите хуйло на хуй. А лучше свергните его на хуй и повесьте на Красной площади, этой мразоте только такой удел.

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syrslava

Что надо проявить? Проявить что нужно? Не поняли, что нам нужно проявить?

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1
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prados

Тебе ничего, ты послушный крестьянин, иди дальше на царя молись :)

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Ivar Ragnarsson

Мы первые придумали, полейте нас тоже говном!
 — прокомментировал проект представитель КПРФ

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2
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Maksim Romanenko

После признания украинцам придётся наступать и забирать свои территории - абсурд, а там уже русский мир, который побежит защищать Путин

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Самарский файл

Опять вы на ровном месте возбудились. Примут проек ЕР и будут бесконечно тянуть

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