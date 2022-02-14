Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции
В январе похожий документ внесла КПРФ.
Авторами проекта стали первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Документ опубликовали в базе данных Госдумы.
«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Госдума рассмотрит два проекта постановления о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля. Первый внесли 11 депутатов от КПРФ, предлагающие направить обращение сразу Владимиру Путину. Проект «Единой России» предполагает сначала направить документы в министерство обороны и МИД РФ.
Как отмечают коммунисты, в ДНР и ЛНР «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», а Украина не соблюдает Минские соглашения. Признание республик независимыми, по мнению депутатов, должно защитить граждан «от внешних угроз». Ни одно из государств-членов ООН не признало ДНР и ЛНР.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот проект отреагировал просьбой не пытаться заработать «политические очки» на «тонкой и хрупкой» теме.
В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».
С октября 2021 года СМИ сообщают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В конце января НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.
Всем пока!
не самое страшное что может случится
Ебаный рот этого казино, блять. Ты кто такой, сука? Чтоб это сделать?
Вы че, дибилы? Вы че, ебанутые? Вы внатуре ебанутые.
Не хочешь Украина исполнять Минские соглашения, лишись территории
а за щеку не хочешь?
Киев хочу 16 февраля
Хотеть не вредно
Рановато, передвинь на 20-е)
возьмут двумя десантными полками
готовься умирать за величие, хули
а отпрыскам твоим быть голодными
То, что Украина не хочет исполнять минские соглашения, не повод начинать против неё войну
- у вас КПРФ есть, чтоб это сделать, мудак ёбаный!
- хорошо, будет вносить КПРФ. Раньше это делал всегда я..
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Опять рубль пиздой пойдёт, спасибо
Так покупай доллары и не парься по этому поводу.
ага, только зарплата останется в рублях
зарплата останется
а ты оптимист
Ага, а потом, когда перекроют доллар, банки атоматом конвертнут их в рубли
по 30 руб/доллар
Это пока излишки валюты враждебного государства не начали у народа изымать.
Авторами проекта стали первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров
Да определенно признав эти два образования интеграция в регионе и связи однозначно улучщаться и окрепнут. Можно еще ядеркой ебануть по соседям для укрепления связей и большей интеграции
С кем-то улучшится, с кем-то и так не судьба была улучшить.
Сука, терь точно признают и присоединят, въебашат санкции, будут стрелять, а мы ахуевать и хуй без соли доедать
признают И присоединят
Как опилки попадают в головы к людям?
взаимоисключающие, сука, параграфы
ух подгорело
ТС написал это как естественную последовательность событий (которая вообще нахуй не естественная)
Признают независимым государством, смысл присоединят
Признают независимым государством, смысл присоединят
Ну так хорошо. Не по вашим же домам будут стрелять
Думал куплю себе квартиру к весне, начну жить спокойно, сейчас. Кажется в ближайшее время государство обеспечит меня одеждой, едой и ночлегом. Жалко только ночевать придётся в поле и стрелять в живых людей. Сука.
Жди дефолтных квартир. Два года люди набирали жильё под предлогом низкой ставки по завышенной цене. Скоро банки будут выставлять жильё должников
Скоро можно будет просто заселяться в опустевшие квартиры 😏
Уже можно. Есть чудесные места в сторону Воркуты
Хоть раз что-то подешевело в этой стране?)
Жалко только ночевать придётся в поле и стрелять в живых людей
Почему ты так думаешь?
В головах многих людей война = всеобщей мобилизации. Хотя сколько РФ воюет последние 20 лет - ее не было...
Ну они ж щас мировую войну ждут, не локальную)
Да мне тут уже расписывали, что в случае начала войны в Украине, в РФ зайдет Турция войной
Это будет весьма нелепое самоубийство
интересно как она будет через Кавказ перебираться
Маск гиперлупы пробурит
Меня уже военкомат ищет в попытке ещё чему нибудь научить. Таких как я мобилизуют в первую очередь.
Ну сам виноват. Меня военкомат ни разу еще не дергал, да и отца выдернули в начале нулевых раз только
Таких как я
Не понимающих, что можно просто хуй забить? Или каких?
Так бери кредит сейчас, в случае войны кредит подешевеет
И где тут логика? Может тогда лучше войны подождать и взять дешевый кредит?
Ты берёшь кредит который равен 10 долларам, отдаёшь 5 долларов
В параллельной реальности все может быть. Я про нашу.
А я почти успел...
По неадекватным текущим ценам и под 12%?
Так это же квартира. Хоть какие ты цены сделай - все равно будут покупать
8 лет не признавали, а тут вдруг возьмут и признают, ггг.
Донбасс — это как чемодан без ручки, Россия оттуда всё своровала уже, а теперь пытаются впихнуть Украине его обратно. А признания эти всем до пизды, просто у плешивого гоблина жопу рвёт, что его весь мир на бутылку посадил.
Лучше бы думал под каким предлогом Крым возвращать будет, который незаконно аннексировал и это признано всем цивилизованными миром.
Ахахаха, Крым русский возвращать его аэааээаэа
Да кто тебя спрашивать будет, крестьянин, без тебя разберутся.
Так вас не спрашивали и забрали, Крым даже навальный отдавать не будет, дальше мечтай
Да это Найтмарез с очередным припадком. Вон уже начал учить как Путина свергнуть 😄
Ну не до пизды признание, по сути это будет значит выходит из Минских договоренностей, а они хоть как то но остановили военные действия активные в свое время, хоть и не выгодны они для Украины
Хуйло не пойдёт на Украину, это будут похороны для России и для него самого в частности.
ну всё, нам пизда
Главным треком этой весны для всех пацанов до 70 лет рискует стать песня "Юность в сапогах"
А вы проявите гражданскую позицию и пошлите хуйло на хуй. А лучше свергните его на хуй и повесьте на Красной площади, этой мразоте только такой удел.
Что надо проявить? Проявить что нужно? Не поняли, что нам нужно проявить?
Тебе ничего, ты послушный крестьянин, иди дальше на царя молись :)
Мы первые придумали, полейте нас тоже говном!
— прокомментировал проект представитель КПРФ
После признания украинцам придётся наступать и забирать свои территории - абсурд, а там уже русский мир, который побежит защищать Путин
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.
Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.
Хакер не признал свою вину.