Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

В январе похожий документ внесла КПРФ.

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Авторами проекта стали первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Документ опубликовали в базе данных Госдумы.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Госдума рассмотрит два проекта постановления о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля. Первый внесли 11 депутатов от КПРФ, предлагающие направить обращение сразу Владимиру Путину. Проект «Единой России» предполагает сначала направить документы в министерство обороны и МИД РФ.

Как отмечают коммунисты, в ДНР и ЛНР «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», а Украина не соблюдает Минские соглашения. Признание республик независимыми, по мнению депутатов, должно защитить граждан «от внешних угроз». Ни одно из государств-членов ООН не признало ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот проект отреагировал просьбой не пытаться заработать «политические очки» на «тонкой и хрупкой» теме.

Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжённая, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».