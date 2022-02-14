Обострение конфликта вокруг Украины: СМИ пишут о датах и сценариях вторжения, а санкции против России грозятся усилить Статьи редакции
Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.
Ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой. Власти США заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины, а СМИ со ссылкой на источники назвали предполагаемой датой начала наступления 16 февраля. О переброске техники свидетельствуют и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждает, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».
TJ собрал главные новости об обострении ситуации вокруг Украины.
Американские военные допустили вторжение России на Украину 16 февраля
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину «в любой момент», в том числе и во время Олимпийских игр в Пекине. По его словам, они продолжают фиксировать «очень тревожащие» признаки эскалации со стороны России.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что Россия сконцентрировала у границ Украины достаточно войск для вторжения. Он допустил, что они могут атаковать Киев, начал с воздушных бомбардировок и ракетных атак. При этом Салливан уточнил, что у американских властей нет информации, принял ли Владимир Путин окончательное решение о начале войны.
- Президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля, сообщили источники Politico. По данным Der Spiegel, эту дату властям США и странам НАТО сказали в ЦРУ и американской армии. Военные, ссылаясь на «многочисленные источники информации», описали маршруты вторжения и задачи отдельных российских подразделений, рассказали изданию в дипломатических кругах.
- Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о возможном нападении 15 февраля.
- Белый дом призвал американских граждан покинуть Украину в течение 24-48 часов. «Если вы остаётесь, вы берёте на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет», — сказал Салливан.
- Назвать точную дату «вторжения» американские власти не могут. Однако они допускают, что оно может начаться «в любой день» и «очень скоро», заявил Салливан в интервью CNN.
Страны Европы призвали своих граждан покинуть Украину. Киев попросил «сохранять спокойствие»
- Страны «Большой семёрки» предупредили Россию о готовности ввести серьёзные совместные санкции в случае вторжения на Украину. По словам глав финансовых ведомств G7, экономические санкции «будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».
- На фоне заявлений США более 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда. С такими заявлениями выступили власти Нидерландов, Великобритании, Финляндии, Израиля, Латвии, Японии, Южной Кореи и других государств.
- Госдепартамент США решил эвакуировать часть сотрудников американского посольства в Киеве.
- Германия, Нидерланды, Канада и Австралия объявили, что перенесут свои дипломатические представительства из Киева во Львов.
- МИД Украины призвал «сохранять спокойствие» и «избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику». Ведомство заявило, что военные «готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ». Он отметил, что «пока полномасштабной войны в Украине нет» и он как президент «должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию».
- Мэрия Киева утвердила план эвакуации на случай нападения российских войск.
Россия отрицает заявления о вторжении
- Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявление Салливана проявлением «стремления американской администрации повысить градус пропагандистской кампании против РФ». «Вашингтон лишь продолжает „пускать пыль в глаза”, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — сказал он. Антонов подчеркнул, что российское руководство «неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается».
- Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала она.
- МИД заявил о «сговоре» западных властей и СМИ с целью «нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».
- В тот же день Владимир Путин созвонился с президентами Франции и США, чтобы обсудить кризис вокруг Украины. Байден заявил, что Штаты и союзники введут серьёзные санкции в случае начала вторжения, а Путин говорил об опасности «милитаризации Украины, её накачки современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма».
Расследователи заявили о размещении войск на границе с Украиной. Власти России и Белоруссии объяснили это учениями
- Исследователи Digital Forensic Research Lab опубликовали информацию о выгрузке реактивных систем залпового огня в Речице Гомельской области. Поезда с военной техникой заметили также в Минске и Гомеле.
- Российские войска на юге Гомельской области видно на спутниковых снимках. О переброске техники, по данным СIT, свидетельствует и геолокация видео и фото из социальных сетей.
- Минобороны РФ заявило, что российские военные начали учения в регионах, граничащих с Украиной. По утверждению властей, в них участвуют около трёх тысяч человек и приблизительно 300 единиц военной техники.
- Александр Лукашенко объяснил переброску российской военной техники проведением совместных учений «Союзная решимость-2022». По его словам, они нужны «для того, чтобы определиться, где держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: оттуда идёт поток оружия, формирование лагерей, приток диверсантов».
В среду по всем новостям
ВПЕРЁД РОССИЯ!!!
Ферман, а с каких пор ты кукухой тронулся?
Всегда был
За это и любим
@your bunny wrote шавка с имперкой на аве, жопа не устала рваться?
@Директор интернета ещё одна жопа вечно рваная
А так это одна и та же чепуха на разных акках
Да это один и тот же тип, но под разными акками. Либо любящая друг друга пара
Он тип троллит. Сидит тут рил 24/7 и набрасывает.
Да че я, фермана не знаю?!
@Мистер Дельтоплан у тебя подражатели
Не хочет
Вы просто ненавидите Россию, признайтесь ведь
Бэйсд!!!
словно что-то плохое.
Хватит быть пушечным мясом для кремлёвского вождя и его хозяев, англо-американских капиталистов
А в чистом поле
Система Град
За нами Путин!
И москвабад
Все так, только не ВПЕРЕД, а на НАЗАД.
Ты нахрена в советники идеолога из другой партии взял?
"Диктатор наносит последний удар". Netflix выпустит сериал на основе текущих событий. Путина и Зеленского сыграют темнокожие актрисы.
Так все уже закончилось, Зеленский сдал страну на конференции с Шольцем, нет? США поддерживают минские соглашения и Зеленский пообещал особый статус Донбассу. Значит братья будут промываь друг другу мозги вместо того чтобы стрелять американскими пулями.
Зеленский сдал страну на конференции с Шольцем, нет?
НЕТ!
а что произошло?
мне от его еблета уже тошно стало. Украина выебывалась, а сейчас дает Донбассу особый статус. Это ли не перевес сил в сторону противника?
"а сейчас дает Донбассу особый статус"
ты в этом уверен?
он напиздел своим западным союзникам? Он прямо на пресс конференции это сказал. США это поддерживают.
Этот закон "принимают" уже 8 лет.
В Украине улица решает больше чем президент
В Украине улица решает больше чем президент
Нормуль, а государство вы когда изобретёте?
ебать у тебя отмазы когда президент такое задвигает после разговоров с хозяином северного потока и с 140 тыс солдат за углом.
А почему Зеленский должен быть против особого статуса Донбасса? Не он Минские соглашения подписывал, не ему их и отменять. Пусть выполняет, а если это предательство, то почему подписант до сих не на бутылке?
правильно, вот так должны думать все украинцы. Теперь не предьявы, а обьяснения, оправдания.
Какие оправдания то? Порошенко говорил про безальтернативность Минска, Зеленский тоже говорил, никто пока не выполнил. Если Зеленский против особого статуса, то пусть валит и объявляет досрочные выборы, будем искать того, кто выполнит их.
ну вот теперь кто-то выполнит. Это именно то чего хотела Россия.
Женщинам нельзя писать такие статьи, им еще рожать!
...солдат.
@Сергей Звезда дискриминация женщин! Матка должна быть свободной!
Вообще если реально гонят старую технику , то ожидать ничего не стоит
Зачем воевать градами, когда есть солнцепёки или искандеры
правильный вопрос "зачем воевать"
так ядерные боеголовки существуют не выкидывать же
Так себе аргумент. Солнцепёки с Искандерами на парадах нужны, а старьё всё равно списывать.
Ну по крайней мере пополнить ассортимент военторга.
всё это херня
Интересная статья, спасибо
Как написали это, так напишут и другое.
Как только путин отведет войска, с ним больше никто ни о чем разговаривать не будет. Он ставит себя над законами и над понятиями, нет смысла с ним ни о чем договариваться.
России невыгодно признавать ЛНР и ДНР, ПОКА НЕ ВЫГОДНО.
При чём тут я? Это как идёшь ты по улице, встречает меня полиция и спрашивает, где мирон янович, я говорю шёл куда-то по улице, а они такие ну да, шёл, тебя забыл спросить. Вот уже юморко.
Мы с первого класса вместе.
Нет, Космос Юрьевич Холмогоров. Белый не признал.
ахахахаах
признание ОРДЛО, это победа Украины, не придется выполнять "минские соглашения"
Зачем они им нужны? Там ничего толком нет, а регион будет сосать дофига денег, как он сосал их с Украины.
Напомню, что ЛДНР провозгласили себя в границах областей, а сейчас занимают от силы треть их территории...
Больше олимпиады меня заебала только эта вот чушь про войну, которая длится уже хрен знает сколько, но все никак не случится. Думаю февраль закончится, а мусолить это будут также усердно, говоря, что война начнется вот вот, 5 марта, 10, 15, 20 и т.д.
Ну вот же пидарасы европейские.
Колин Пауэлл и пробирка: Версия 2022 года. Фейки бессмертны!
Хуйня это всё, год назад тоже орали-пугали
Учения в Сибири это тренировка война Китай большой брат - мудрый не одобрит
Это какая по счету точная дата?
МИД заявил о «сговоре» западных властей и СМИ с целью «нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий
Как будто о себе говорят
"Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала она."
то есть тип Запад нагнетает, нагнетает, провоцирует и РФ такая спровоцировалась: "АЙ ЛАДНО !! ВЫ ВИНОВАТЫ ПРОВОКАТОРЫ, ТОГДА НАПАДАЕМ!"
так что ли это работает?
как в детском саду
Хорошая версия, но нет.
Ей платят не за то, что она алкоголик запойный.
Мое желание путешествовать в евро и долларовую зону впервые с 2019 делает бдыщ;(
Рост цен делает вжуууххх;)
Вот нам повезло с соседями...
По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».
Интернет не впервые задумался о происхождении шаблона с универсальным ответом в любом споре, но теперь к нескольким энтузиастам присоединились тысячи пользователей соцсетей.