Завтра у Алексея начинается суд — ему могут продлить срок на 15 лет.



Российские власти хотят сделать так, чтобы суд прошёл тихо и незаметно. Накинуть быстренько 15 лет — и дело с концом.



Наша задача на этой неделе — говорить об этом как можно больше.



Свободу Навальному!