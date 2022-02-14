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Новости
Яна Ломакина

Обострение конфликта вокруг Украины: СМИ пишут о датах и сценариях вторжения, а санкции против России грозятся усилить Статьи редакции

Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.

93 93 комментария
4439 просмотров
Российские военные части и техника в Крыму, спутниковый снимок Maxar Technologies

Ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой. Власти США заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины, а СМИ со ссылкой на источники назвали предполагаемой датой начала наступления 16 февраля. О переброске техники свидетельствуют и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждает, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».

TJ собрал главные новости об обострении ситуации вокруг Украины.

Американские военные допустили вторжение России на Украину 16 февраля

  • 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину «в любой момент», в том числе и во время Олимпийских игр в Пекине. По его словам, они продолжают фиксировать «очень тревожащие» признаки эскалации со стороны России.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что Россия сконцентрировала у границ Украины достаточно войск для вторжения. Он допустил, что они могут атаковать Киев, начал с воздушных бомбардировок и ракетных атак. При этом Салливан уточнил, что у американских властей нет информации, принял ли Владимир Путин окончательное решение о начале войны.
  • Президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля, сообщили источники Politico. По данным Der Spiegel, эту дату властям США и странам НАТО сказали в ЦРУ и американской армии. Военные, ссылаясь на «многочисленные источники информации», описали маршруты вторжения и задачи отдельных российских подразделений, рассказали изданию в дипломатических кругах.
Зона размещения российских войск в Курске, фото DPA 
  • Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о возможном нападении 15 февраля.
  • Белый дом призвал американских граждан покинуть Украину в течение 24-48 часов. «Если вы остаётесь, вы берёте на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет», — сказал Салливан.
  • Назвать точную дату «вторжения» американские власти не могут. Однако они допускают, что оно может начаться «в любой день» и «очень скоро», заявил Салливан в интервью CNN.

Страны Европы призвали своих граждан покинуть Украину. Киев попросил «сохранять спокойствие»

  • Страны «Большой семёрки» предупредили Россию о готовности ввести серьёзные совместные санкции в случае вторжения на Украину. По словам глав финансовых ведомств G7, экономические санкции «будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».
Обложки британских газет от 12 февраля с призывами к британцам немедленно покинуть Украину. Коллаж из телеграм-канала ryabikov 
  • Госдепартамент США решил эвакуировать часть сотрудников американского посольства в Киеве.
  • Германия, Нидерланды, Канада и Австралия объявили, что перенесут свои дипломатические представительства из Киева во Львов.
  • МИД Украины призвал «сохранять спокойствие» и «избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику». Ведомство заявило, что военные «готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет».
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ». Он отметил, что «пока полномасштабной войны в Украине нет» и он как президент «должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию».
  • Мэрия Киева утвердила план эвакуации на случай нападения российских войск.

Россия отрицает заявления о вторжении

  • Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявление Салливана проявлением «стремления американской администрации повысить градус пропагандистской кампании против РФ». «Вашингтон лишь продолжает „пускать пыль в глаза”, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — сказал он. Антонов подчеркнул, что российское руководство «неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается».
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала она.
  • МИД заявил о «сговоре» западных властей и СМИ с целью «нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».
  • В тот же день Владимир Путин созвонился с президентами Франции и США, чтобы обсудить кризис вокруг Украины. Байден заявил, что Штаты и союзники введут серьёзные санкции в случае начала вторжения, а Путин говорил об опасности «милитаризации Украины, её накачки современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма».

Расследователи заявили о размещении войск на границе с Украиной. Власти России и Белоруссии объяснили это учениями

  • Группа Conflict Intelligence Team (CIT) cообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — они разместились на территории Белоруссии. По их данным, технику перебросили из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

Состав перевозимой техники довольно разнообразен — на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК «Тор» или ЗСУ «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно.

расследователи CIT
Изображение CIT
  • Исследователи Digital Forensic Research Lab опубликовали информацию о выгрузке реактивных систем залпового огня в Речице Гомельской области. Поезда с военной техникой заметили также в Минске и Гомеле.
Скриншоты видео из диктора с колоннами российской военной техники
  • Российские войска на юге Гомельской области видно на спутниковых снимках. О переброске техники, по данным СIT, свидетельствует и геолокация видео и фото из социальных сетей.
Mike Eckel @Mike_Eckel
Images 11-14: Zyabrovka airfield near Gomel, Belarus; also Rechitsa, Belarus.
The Lookout @The_Lookout_N
This equipment at Unecha Railway Station - Bryansk Oblast, was still parked there on January 2nd, but has since been moved elsewhere.

The parking area is empty on today's Sentinel-2 pass, at 0905z. https://twitter.com/danvan71/status/1479235310793940992
Danvan @danvan71
Станція Унеча, Брянська обл., відео було опубліковано 30.12.21, місце зйомки 52.8429268539263, 32.680646020601294
  • Минобороны РФ заявило, что российские военные начали учения в регионах, граничащих с Украиной. По утверждению властей, в них участвуют около трёх тысяч человек и приблизительно 300 единиц военной техники.
  • Александр Лукашенко объяснил переброску российской военной техники проведением совместных учений «Союзная решимость-2022». По его словам, они нужны «для того, чтобы определиться, где держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: оттуда идёт поток оружия, формирование лагерей, приток диверсантов».

#новости #россия #украина

93 93 комментария
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93 комментария
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Кислоебальный
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32
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Ферман спас Россию

В среду по всем новостям

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–1
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Путин спас Россию

ВПЕРЁД РОССИЯ!!!

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–30
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Rocco

Ферман, а с каких пор ты кукухой тронулся?

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11
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Ферман спас Россию

Всегда был

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11
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Ферман спас Россию

За это и любим

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4
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Rocco

@your bunny wrote шавка с имперкой на аве, жопа не устала рваться?

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0
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Rocco

@Директор интернета ещё одна жопа вечно рваная

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1
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Rocco

А так это одна и та же чепуха на разных акках

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1
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Областной Абдужаббор

Эти дурики вечно рвутся, второй вообще эмгота :)

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1
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Rocco

Да это один и тот же тип, но под разными акками. Либо любящая друг друга пара

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0
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пепси

Он тип троллит. Сидит тут рил 24/7 и набрасывает.

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1
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Rocco

Да че я, фермана не знаю?!

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0
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Сухой микроскоп

@Мистер Дельтоплан у тебя подражатели

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10
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Особенный волк

А чё он не отвечает тут?)))))))))))0)))))))000000)))))))))))) 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😎

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6
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Rocco

Не хочет

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1
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Прочий паук например
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2
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Разноцветный глобус

Ну не совсем подражатели, методы те же, а цели разные: Дыня пытается быть смешным, а Ферман пытается сделать смешными нас

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0
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Вынужденный турник

Либералы, минусим черта

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5
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Путин спас Россию

Вы просто ненавидите Россию, признайтесь ведь

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8
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Вынужденный турник

Это база

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7
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Прочий паук например

База не отвечает

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3
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сироп от щекотки

Бэйсд!!!

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2
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ziggy stardust

словно что-то плохое.

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2
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Сеньор Помидор

Хватит быть пушечным мясом для кремлёвского вождя и его хозяев, англо-американских капиталистов

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2
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Особенный волк

Да, мой хозяин

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4
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Вынужденный турник

Ого даже так 😼

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4
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Ферман спас Россию

А в чистом поле
Система Град
За нами Путин!
И москвабад

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3
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aliftin

Все так, только не ВПЕРЕД, а на НАЗАД.

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1
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Прочий паук например

Никогда еще партия в HOI4 не была такой долгой

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12
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Dmitry Sursin

Ты нахрена в советники идеолога из другой партии взял?

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0
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Даниил Слесарчук

"Диктатор наносит последний удар". Netflix выпустит сериал на основе текущих событий. Путина и Зеленского сыграют темнокожие актрисы.

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9
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Selfish Ledger

Так все уже закончилось, Зеленский сдал страну на конференции с Шольцем, нет? США поддерживают минские соглашения и Зеленский пообещал особый статус Донбассу. Значит братья будут промываь друг другу мозги вместо того чтобы стрелять американскими пулями.

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6
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Александр Белов

Зеленский сдал страну на конференции с Шольцем, нет?
 НЕТ!

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1
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Selfish Ledger

а что произошло?

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1
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Александр Белов

Посмотри: https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg

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0
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Selfish Ledger

мне от его еблета уже тошно стало. Украина выебывалась, а сейчас дает Донбассу особый статус. Это ли не перевес сил в сторону противника?

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–1
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Taras Klunyk

"а сейчас дает Донбассу особый статус"
ты в этом уверен?

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1
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Selfish Ledger

он напиздел своим западным союзникам? Он прямо на пресс конференции это сказал. США это поддерживают.

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5
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Taras Klunyk

Этот закон "принимают" уже 8 лет.
В Украине улица решает больше чем президент

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1
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Путин спас Россию

В Украине улица решает больше чем президент
Нормуль, а государство вы когда изобретёте?

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0
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Selfish Ledger

ебать у тебя отмазы когда президент такое задвигает после разговоров с хозяином северного потока и с 140 тыс солдат за углом.

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0
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Избирательный велосипед

Ага ага

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–1
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Разгром7

А почему Зеленский должен быть против особого статуса Донбасса? Не он Минские соглашения подписывал, не ему их и отменять. Пусть выполняет, а если это предательство, то почему подписант до сих не на бутылке?

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1
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Selfish Ledger

правильно, вот так должны думать все украинцы. Теперь не предьявы, а обьяснения, оправдания.

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0
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Разгром7

Какие оправдания то? Порошенко говорил про безальтернативность Минска, Зеленский тоже говорил, никто пока не выполнил. Если Зеленский против особого статуса, то пусть валит и объявляет досрочные выборы, будем искать того, кто выполнит их.

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0
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Selfish Ledger

ну вот теперь кто-то выполнит. Это именно то чего хотела Россия.

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Женщинам нельзя писать такие статьи, им еще рожать!

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4
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Dmitry Smirnoff

...солдат.

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6
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Грязный завод

@Сергей Звезда дискриминация женщин! Матка должна быть свободной!

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Вообще если реально гонят старую технику , то ожидать ничего не стоит
Зачем воевать градами, когда есть солнцепёки или искандеры

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5
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Егор Васильев

правильный вопрос "зачем воевать"

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0
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Избирательный велосипед

Так снаряды построили, не выкидывать же

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0
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Сделаю Россию вновь великой

так ядерные боеголовки существуют не выкидывать же

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0
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Владимир Горячев

Так себе аргумент. Солнцепёки с Искандерами на парадах нужны, а старьё всё равно списывать.
Ну по крайней мере пополнить ассортимент военторга.

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0
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Самарский файл

всё это херня

Новая газета - novayagazeta.ru
Новая газета - novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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4
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Миллениал флакон

Интересная статья, спасибо

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2
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заказ наряд

Как написали это, так напишут и другое.

Как только путин отведет войска, с ним больше никто ни о чем разговаривать не будет. Он ставит себя над законами и над понятиями, нет смысла с ним ни о чем договариваться.

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1
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Особенный волк

Вполне возможно, что готовят войска для ввода в т.н. «Донбасс», на случай признания Россией независимости т.н. ДНР и ЛНР.

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2
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Александр Белов

России невыгодно признавать ЛНР и ДНР, ПОКА НЕ ВЫГОДНО.

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5
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Вынужденный турник

Сашу Белого спросить забыли

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5
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Александр Белов

При чём тут я? Это как идёшь ты по улице, встречает меня полиция и спрашивает, где мирон янович, я говорю шёл куда-то по улице, а они такие ну да, шёл, тебя забыл спросить. Вот уже юморко.

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0
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Вынужденный турник

Извини путин делает все как решают на тж, тут вчера реши что войны не будет, ебало хлоп

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7
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Олег Новиков

Мы с первого класса вместе.

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1
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Вынужденный турник

Пчела, ты??

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1
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Олег Новиков

Нет, Космос Юрьевич Холмогоров. Белый не признал.

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2
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Вынужденный турник

Извини перебрал брат

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Александр Белов

ахахахаах

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1
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Taras Klunyk

признание ОРДЛО, это победа Украины, не придется выполнять "минские соглашения"

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Избирательный велосипед

Территории тоже не придётся возвращать

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Pulp Fiction

Зачем они им нужны? Там ничего толком нет, а регион будет сосать дофига денег, как он сосал их с Украины.

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Владимир Горячев

Напомню, что ЛДНР провозгласили себя в границах областей, а сейчас занимают от силы треть их территории...

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Дизайнер Павленко

Больше олимпиады меня заебала только эта вот чушь про войну, которая длится уже хрен знает сколько, но все никак не случится. Думаю февраль закончится, а мусолить это будут также усердно, говоря, что война начнется вот вот, 5 марта, 10, 15, 20 и т.д.

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3
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Александр Белов

Ну вот же пидарасы европейские.

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2
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Полезный цвет
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Полезный цвет
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0
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Областной Абдужаббор

ДНК ПУТИНА???

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Anatoliy Lyashenko

Колин Пауэлл и пробирка: Версия 2022 года. Фейки бессмертны!

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Nick No

Хуйня это всё, год назад тоже орали-пугали

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1
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Земельный алмаз

Хвост виляет собакой.

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Областной Абдужаббор

Власти России и Белоруссии объяснили это учениями
 Почему руssкие не проводят учения где-нибудь у себя в сибири? Места там хоть обвоюйся, заодно инфраструктуру можно привести в порядок. Опять пиздят получается!

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1
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Мордовский Русский

Учения в Сибири это тренировка война Китай большой брат - мудрый не одобрит

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Областной Абдужаббор

Тут конечно хорошо одобрили

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Ramierl

Это какая по счету точная дата?

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Сеньор Помидор

МИД заявил о «сговоре» западных властей и СМИ с целью «нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий
Как будто о себе говорят

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Глеб Ворончихин

"Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала она."

то есть тип Запад нагнетает, нагнетает, провоцирует и РФ такая спровоцировалась: "АЙ ЛАДНО !! ВЫ ВИНОВАТЫ ПРОВОКАТОРЫ, ТОГДА НАПАДАЕМ!"

так что ли это работает?

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0
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заказ наряд

как в детском саду

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0
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Областной Абдужаббор

Так она алкоголик запойный, там в горячке и не такое бывает

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0
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заказ наряд

Хорошая версия, но нет.
Ей платят не за то, что она алкоголик запойный.

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0
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Областной Абдужаббор

Это просто удачная синергия

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Stan Majors

Мое желание путешествовать в евро и долларовую зону впервые с 2019 делает бдыщ;(
Рост цен делает вжуууххх;)

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0
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Разноцветный глобус

Ну вот так вот, заполонили у нас танки. Что дальше будет я не знаю.
Возможно будет срок

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–1
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Robo Krabe

Вот нам повезло с соседями...

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–2
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Читать все 93 комментария
Мистер Дельтоплан
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ставь лайк, если тоже ждешь от листочкка обзор на новые биметаллические радиаторы роял термо в ютубе и взятие украины
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Nala @imntavailable
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27
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Наша задача на этой неделе — говорить об этом как можно больше.

Свободу Навальному!
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