По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».

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Документы, в которых приводится переписка, были представлены в качестве доказательства обвинений компании в эйджизме и «вытеснении сотрудников старшего возраста». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебный иск от бывших работников IBM.

В нескольких письмах отмечается, что увольнение сотрудников старше 40 лет в 2018 году было частью плана компании «ускорить изменения внутри IBM, чтобы динозавры уступили место миллениалам». «Они действительно ничего не понимают в общении и во взаимодействии. Они не цифровое поколение. Это реальная угроза для нас», — сказано в переписке между руководителями компании.

Пресс-секретарь IBM Крис Мумма рассказала Business Insider, что руководство «никогда не занималась системной дискриминацией по возрасту». Она отметила, что в 2020 году средний возраст сотрудника IBM в США составлял 48 лет, как и 10 лет назад.

IBM уволила сотрудников из-за меняющихся условий бизнеса, а не из-за их возраста. Некоторые формулировки в электронных переписках между бывшими руководителями IBM, о которых сообщалось, не соответствуют принципам уважения, с которым в компании принято относиться к сотрудникам. Крис Мумма пресс-секретарь IBM

