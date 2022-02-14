Новости
Сергей Исенеков

Руководители IBM во внутренней переписке называли работников старше 40 лет «динозаврами, которые должны вымереть» Статьи редакции

По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».

Фото Getty Images

Документы, в которых приводится переписка, были представлены в качестве доказательства обвинений компании в эйджизме и «вытеснении сотрудников старшего возраста». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебный иск от бывших работников IBM.

В нескольких письмах отмечается, что увольнение сотрудников старше 40 лет в 2018 году было частью плана компании «ускорить изменения внутри IBM, чтобы динозавры уступили место миллениалам». «Они действительно ничего не понимают в общении и во взаимодействии. Они не цифровое поколение. Это реальная угроза для нас», — сказано в переписке между руководителями компании.

Пресс-секретарь IBM Крис Мумма рассказала Business Insider, что руководство «никогда не занималась системной дискриминацией по возрасту». Она отметила, что в 2020 году средний возраст сотрудника IBM в США составлял 48 лет, как и 10 лет назад.

IBM уволила сотрудников из-за меняющихся условий бизнеса, а не из-за их возраста. Некоторые формулировки в электронных переписках между бывшими руководителями IBM, о которых сообщалось, не соответствуют принципам уважения, с которым в компании принято относиться к сотрудникам.

Крис Мумма
пресс-секретарь IBM

#новости #ibm #сша

4521 просмотров
91 91 комментарий
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
91 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
пепси

На ТЖ тоже пора аннигилировать всех кому за 30

Ответить
28
Развернуть ветку
Новый Уренгой

сука, а весь скоро и я таким динозавром буду.

Ответить
6
Развернуть ветку
пепси

Не жаль

Ответить
1
Развернуть ветку
Новый Уренгой

так и ты будешь, или уже стал

Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Мне 15

Ответить
4
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Это заметно

Ответить
12
Развернуть ветку
Невинный Данила

Мне 7.

Ответить
3
Развернуть ветку
Особенный волк
Ответить
7
Развернуть ветку
Невинный Данила

Это какие-то взрослые шутки, дядя ПП??

Ответить
5
Развернуть ветку
пепси

Смотрю сейчас Кобаяши

Ответить
1
Развернуть ветку
Невероятный единорожек88

@Вахтёр тут педефил, прошу пермач юзеру

Ответить
0
Развернуть ветку
Невероятный единорожек88

@Санитар

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

осуждаю

Ответить
2
Развернуть ветку
Понятный ихтиандр

Да мы и так все ушли уже, кроме тех кто переизобрели двач (уж не знаю какого возраста)

Ответить
4
Развернуть ветку
The Other Side

Зачем? Чтобы качество комментариев упало еще ниже? И так каждый второй здесь - ноющий соевый левачок.

Ответить
1
Развернуть ветку
Невинный Данила

за 25

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

за 20

Ответить
0
Развернуть ветку
Невинный Данила

Так и быть. Возьму за 15.

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

подставляй щеку

Ответить
1
Развернуть ветку
Невинный Данила
Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Давно пора, даёшь молодёжь!

Ответить
0
Развернуть ветку
artemykairyak

тогда на тж никого не останется

Ответить
0
Развернуть ветку
jibob87715

Только пожалуйста быстрее, пока мне 29.

Ответить
0
Развернуть ветку
Невероятный единорожек88

Молодые же тупые

Ответить
10
Развернуть ветку
Новый Уренгой

Молодых легче учить и подстраивать под себя

Ответить
7
Развернуть ветку
пепси

И ебать легче, если секретарши

Ответить
10
Развернуть ветку
Стальной супер_стар

их в любом возрасте не сложно

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

ну если пепси за 30, ему уже тяжело кого-то ебать

Ответить
2
Развернуть ветку
Стальной супер_стар

ну если стояк забился, то тут ничем не поможешь, разве что всякие спецсредства

Ответить
2
Развернуть ветку
Товарный корабль

Секс стабильно 2 3 раза в неделю. 36. Что я делаю не так?

Ответить
0
Развернуть ветку
Понятный ихтиандр

Байтишься

Ответить
1
Развернуть ветку
Товарный корабль

Да я байтюсь потому что такими словами вы отпугиваете молодых тян

Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Ахахаха сука

Ответить
0
Развернуть ветку
Понятный ихтиандр

В чем проблема, подошёл, взял за руку, уверенно сказал "тебя это ебать не должно"

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Ебешься с мужиками?

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарный корабль

С женой, которой 26 :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

Прикинь, когда у тебя начал стоять ей было 3 годика ))

Ответить
3
Развернуть ветку
Товарный корабль

Фу. Кстати, жена Достоевского была его младше на 15 лет. Так что норм :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

А ко мне-то какой вопрос?) Только не говори, что это простой факт тебе в голову не приходил...

Ответить
1
Развернуть ветку
Товарный корабль

Я люблю волосатую манду, поэтому не приходил :)

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Не подсказывай им идеи для ролевухи

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

главное не забывай про смазку

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарный корабль

Ну молодую секретаршу реально легче под себя подстроить, а вот челика, который проектируют железо или пишет высоконагруженный наукоемкий код под себя, увы, не подстроить.

Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Поговори с ним про Стартрек, потом пивка, потом животик погладь...

Ответить
1
Развернуть ветку
Товарный корабль

Чел, пойми, чем сильнее ты хейтишь старперов, тем сильнее у тебя будет депрессуха, когда ты сам станешь старпером, так как хуевое мнение о стариках ты будешь проецировать на себя :) Уже было, проходили :)

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Не, мне похуй на это. Какой смысл?

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарный корабль

Да тебе так кажется :) Сейчас все ребята которые 10 лет назад хеййтели старперов очень сильно расстраиваются, когда их девочки начинают на Вы называть :)

Ответить
0
Развернуть ветку
André

И гораздо проще ввести в заблуждение, чтобы обвести вокруг пальца

Ответить
0
Развернуть ветку
Стальной супер_стар

эйджист, как и они

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Просто тупой

Ответить
0
Развернуть ветку
Стальной супер_стар

просто-просто тупой-тупой

Ответить
2
Развернуть ветку
solawind

чем больше сталкиваюсь с этим, тем больше убеждаюсь, что это лишь стереотип. Знаю людей которые в 60 охуенные специалисты, и полно знаю тех кто в 30 несмотря на отличное здоровье и все возможности долбоеб-долбоебом. А менеджерам IBM видимо самим ума не хватает, ну либо иммитируют ценную деятельность, выдумывая для этого врага в виде стареющих сотрудников, которых побеждают

Ответить
9
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

А что насчёт пожилых совков, которые голосуют за Путина?

Ответить
4
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

А что насчёт пожилых совков, которые не голосуют за Путина?

Ответить
6
Развернуть ветку
_nevo

А что насчёт не пожилых совков, которые голосуют за Путина?

Ответить
10
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

А что насчёт не пожилых совков, которые не голосуют за Путина?

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Это другое

Ответить
6
Развернуть ветку
solawind

У них не в возрасте дело, а в том что совок обучил подходу что за них вверху решают и отстутвии критического мышления по отношению к СМИ. Так они будут голосовать хоть за кого, кого им пропаганда заливать будет.
Так возрастные изменения существуют конечно, но они уже ближе к 70-80, явно не в 40+ , как в статье.

Ответить
3
Развернуть ветку
Медный цвет

Так миллениалы тоже этого критическго мышления не имеют. Их детсво пришлось на расцвет самых желтушных сми, адской рекламы и адского проникновения информационного мусора во все сферы жизи.

То что они называют "критическим мышлением" ничего общего с мышлением не имеет, часто это просто позиция от противного. Раз путин плохой- все новости плохие. Такое лол, что вообще.

Ответить
2
Развернуть ветку
vbfnffc xcvxcbv

Хорошо что на расцвет, зумеры в подобном всю жизнь живут.

Ответить
1
Развернуть ветку
solawind

Их детсво пришлось на расцвет самых желтушных сми, адской рекламы и адского проникновения информационного мусора во все сферы жизи.
 так это как раз на своем опыте и учит анализировать инофрмацию на предмет того как она тобой манипулирует. В отличие от совка, где все подавали только одну пропагандитстскую точку зрения, и даже людей заставляли ее заучивать наизусть

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

Этот бой они проиграли...

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

eeeee boiiii

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

boy

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Блять, при чём тут силовикм? Они же не умновики

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

М? Про силовиков не писал ничего

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Ну они же не умновики, афункционеры. Государству (любому) очень удобно подкармливать миф, что функционеры из ВСи особенно офицерский состав — это вообще очень классные ребята, очень умные, очень-очень. На деле же, это часто не так. Они на тои функционеры, что их задача получать приказы сверху и выполнять, а не изучать политологию и искать оптимальные пути решения проблем.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Personazhe

Руководители IBM во внутренней переписке называли работников в возрасте «динозаврами, которые должны вымереть»

То есть сами себя они так называли, что ли?

Ответить
5
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Это ж классика - "а нас то за что!?"

Ответить
0
Развернуть ветку
Fedor Andreev

Слышать это от IBM дико смешно.

Ответить
3
Развернуть ветку
Neketa Fo

Только тупые дети могли додуматься использовать оскорбления в рабочей переписке

Ответить
3
Развернуть ветку
Teddy Loaf

Я скажу так. Ожидание от поколения Х – зрелые, сложившиеся профессионалы. Реальность – бодание друг с другом, много пиздежа, токсичная для миллениалов атмосфера (для зуммеров вообще ядерный ад).

Но на текущем ИТ-рыночке я бы даже не вздумал обобщать. Потому что иногда бывают приятные, профессиональные люди с большим опытом и в 40 и в 50.

Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Просо не нужно давать себе ржаветь. Это не значит, что нужно сидеть в тиктоке тип ты на волне с молодыми, впрочем

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

Тик-ток народная соцсеть, там уже всех зуммерков скоро выпиздят

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Помню ехал в тралике, зашёл пацан лет 20, уселся и сука всю дорогу в тиктоке сидел. Пиздец.

Ответить
0
Развернуть ветку
Frank Ferd

Аналогичная ситуация, но вместо пацана - тётка, лет 50.

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Это ещё хуже

Ответить
0
Развернуть ветку
Frank Ferd

We live in a society

Ответить
1
Развернуть ветку
Медный цвет

Мне ИПшник сдающий в аренду компрессоры дал визитку с тик-током, ему около 50

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Охуеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Медный цвет

Он там снимает видосики типа как мы газопровод продуваем, вот я, вот Васян, вот наш дизельный компрессор, всем привет, бригада работает...

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Согласен

Ответить
0
Развернуть ветку
Taras Klunyk
Ответить
2
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

динозаврами, которые должны вымереть
 ну и в чем они неправы?

Ответить
0
Развернуть ветку
Зарегистрировался только что

руководители видимо перестали стареть

Ответить
0
Развернуть ветку
solawind

Они себя видимо исключением считают. Обычно так это оправдывается в головах у принимающих такие решения людей

Ответить
2
Развернуть ветку
Xu Li

И что же с ними интересно будет?

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Та аще пахую

Ответить
0
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

Расстреляют

Ответить
0
Развернуть ветку
sear.scar
Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

На основе этих событий Netflix выпустит сериал "Отверженные". Роли уволенных сотрудников и пришедших им на замену миллениалов сыграют темнокожие актрисы.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 91 комментарий
Twitter
No Context Russia @Russia_NC
32 32 комментария
60
the art of гепард
Положительный Петя

Где мои валентинки слыште э!!! Срочно рисуйте а я вам в ответ тоже нарисую

30 30 комментариев
4
Интернет
Сергей Исенеков
Китайская лыжница в ответ на критику интернет-цензуры написала о «бесплатном VPN». В Weibo зацензурировали комментарий Статьи редакции

Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.

Эйлин Гу / Фото Getty Images
65 65 комментариев
53
Дитковский
Сухой микроскоп
Доброе утро, наши девочки 💐

От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎

50 50 комментариев
28
Вопросы
StarDog
Как называется эта болезнь?
27 27 комментариев
17
Новости
Sasha Shambilova
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции

В январе похожий документ внесла КПРФ.

193 193 комментария
26
Twitter
Buitengebieden @buitengebieden_
“Did I say stop?” 😅
0 Обсудить
30
Скромный Маркетолог
Как продавать фитнес-тренировки онлайн
0 Обсудить
13
Дизайн и архитектура
Христов космос
Арт-объект на фоне Храма на Крови в Екатеринбурге
185 185 комментариев
63
Больше статей
null