Руководители IBM во внутренней переписке называли работников старше 40 лет «динозаврами, которые должны вымереть» Статьи редакции
По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».
Документы, в которых приводится переписка, были представлены в качестве доказательства обвинений компании в эйджизме и «вытеснении сотрудников старшего возраста». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебный иск от бывших работников IBM.
В нескольких письмах отмечается, что увольнение сотрудников старше 40 лет в 2018 году было частью плана компании «ускорить изменения внутри IBM, чтобы динозавры уступили место миллениалам». «Они действительно ничего не понимают в общении и во взаимодействии. Они не цифровое поколение. Это реальная угроза для нас», — сказано в переписке между руководителями компании.
Пресс-секретарь IBM Крис Мумма рассказала Business Insider, что руководство «никогда не занималась системной дискриминацией по возрасту». Она отметила, что в 2020 году средний возраст сотрудника IBM в США составлял 48 лет, как и 10 лет назад.
На ТЖ тоже пора аннигилировать всех кому за 30
сука, а весь скоро и я таким динозавром буду.
Не жаль
так и ты будешь, или уже стал
Мне 15
Это заметно
Смотрю сейчас Кобаяши
@Вахтёр тут педефил, прошу пермач юзеру
осуждаю
Зачем? Чтобы качество комментариев упало еще ниже? И так каждый второй здесь - ноющий соевый левачок.
за 20
подставляй щеку
Давно пора, даёшь молодёжь!
тогда на тж никого не останется
Только пожалуйста быстрее, пока мне 29.
Молодых легче учить и подстраивать под себя
И ебать легче, если секретарши
ну если пепси за 30, ему уже тяжело кого-то ебать
Ахахаха сука
Ебешься с мужиками?
Не подсказывай им идеи для ролевухи
главное не забывай про смазку
Поговори с ним про Стартрек, потом пивка, потом животик погладь...
Не, мне похуй на это. Какой смысл?
И гораздо проще ввести в заблуждение, чтобы обвести вокруг пальца
Просто тупой
чем больше сталкиваюсь с этим, тем больше убеждаюсь, что это лишь стереотип. Знаю людей которые в 60 охуенные специалисты, и полно знаю тех кто в 30 несмотря на отличное здоровье и все возможности долбоеб-долбоебом. А менеджерам IBM видимо самим ума не хватает, ну либо иммитируют ценную деятельность, выдумывая для этого врага в виде стареющих сотрудников, которых побеждают
А что насчёт пожилых совков, которые голосуют за Путина?
А что насчёт пожилых совков, которые не голосуют за Путина?
А что насчёт не пожилых совков, которые голосуют за Путина?
А что насчёт не пожилых совков, которые не голосуют за Путина?
Это другое
У них не в возрасте дело, а в том что совок обучил подходу что за них вверху решают и отстутвии критического мышления по отношению к СМИ. Так они будут голосовать хоть за кого, кого им пропаганда заливать будет.
Так возрастные изменения существуют конечно, но они уже ближе к 70-80, явно не в 40+ , как в статье.
Так миллениалы тоже этого критическго мышления не имеют. Их детсво пришлось на расцвет самых желтушных сми, адской рекламы и адского проникновения информационного мусора во все сферы жизи.
То что они называют "критическим мышлением" ничего общего с мышлением не имеет, часто это просто позиция от противного. Раз путин плохой- все новости плохие. Такое лол, что вообще.
Хорошо что на расцвет, зумеры в подобном всю жизнь живут.
Их детсво пришлось на расцвет самых желтушных сми, адской рекламы и адского проникновения информационного мусора во все сферы жизи.
так это как раз на своем опыте и учит анализировать инофрмацию на предмет того как она тобой манипулирует. В отличие от совка, где все подавали только одну пропагандитстскую точку зрения, и даже людей заставляли ее заучивать наизусть
eeeee boiiii
Блять, при чём тут силовикм? Они же не умновики
М? Про силовиков не писал ничего
Ну они же не умновики, афункционеры. Государству (любому) очень удобно подкармливать миф, что функционеры из ВСи особенно офицерский состав — это вообще очень классные ребята, очень умные, очень-очень. На деле же, это часто не так. Они на тои функционеры, что их задача получать приказы сверху и выполнять, а не изучать политологию и искать оптимальные пути решения проблем.
Руководители IBM во внутренней переписке называли работников в возрасте «динозаврами, которые должны вымереть»
То есть сами себя они так называли, что ли?
Это ж классика - "а нас то за что!?"
Слышать это от IBM дико смешно.
Только тупые дети могли додуматься использовать оскорбления в рабочей переписке
Я скажу так. Ожидание от поколения Х – зрелые, сложившиеся профессионалы. Реальность – бодание друг с другом, много пиздежа, токсичная для миллениалов атмосфера (для зуммеров вообще ядерный ад).
Но на текущем ИТ-рыночке я бы даже не вздумал обобщать. Потому что иногда бывают приятные, профессиональные люди с большим опытом и в 40 и в 50.
Просо не нужно давать себе ржаветь. Это не значит, что нужно сидеть в тиктоке тип ты на волне с молодыми, впрочем
Помню ехал в тралике, зашёл пацан лет 20, уселся и сука всю дорогу в тиктоке сидел. Пиздец.
Аналогичная ситуация, но вместо пацана - тётка, лет 50.
Это ещё хуже
We live in a society
Охуеть
Согласен
динозаврами, которые должны вымереть
ну и в чем они неправы?
руководители видимо перестали стареть
Они себя видимо исключением считают. Обычно так это оправдывается в головах у принимающих такие решения людей
И что же с ними интересно будет?
Та аще пахую
Расстреляют
На основе этих событий Netflix выпустит сериал "Отверженные". Роли уволенных сотрудников и пришедших им на замену миллениалов сыграют темнокожие актрисы.
Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
В январе похожий документ внесла КПРФ.