Проектом занимался бывший разработчик «ВКонтакте» независимо от команды TON Foundation.

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Ton.Place создана на основе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation, рассказал vc.ru основатель соцсети, бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев.

В Ton.Place практически все функции платные. Можно просматривать часть контента, но чтобы опубликовать собственные записи, подписываться на других людей и создать сообщество, нужно оформить подписку. Она стоит 2 Toncoin в месяц. По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку. Чтобы зарегистрироваться, нужно авторизоваться через Telegram.

Гоглев рассказал vc.ru, что занимался проектом самостоятельно, но в команде есть дизайнер, копирайтер и люди, которые отвечают за поддержку и модерацию. К TON Foundation Гоглев отношения не имеет, TON – открытый блокчейн, на базе которого может создать свой сервис любой разработчик.

Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно, их сумма зависит от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.

Соцсеть берёт комиссию в 10%, часть которой идёт на поддержку реферальной системы — по ней можно пригласить в Ton.Place друга и получать 2,5% от его доходов. Ещё часть — на содержание платформы и маркетинг. Также комиссия есть за каждую транзакцию — 0,02 Toncoin (около $0,05 или 4 рубля).

В соцсети уже зарегистрирован аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей, рассказал Гоглев.

По его словам, до этого он несколько лет работал в «ВКонтакте», занимался разработкой мини-приложения для анонимных вопросов «Спроси» и фотоприложения Snapster.