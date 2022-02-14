На базе блокчейна TON создали соцсеть с авторизацией через телеграм. Практически все функции — платные Статьи редакции
Проектом занимался бывший разработчик «ВКонтакте» независимо от команды TON Foundation.
Ton.Place создана на основе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation, рассказал vc.ru основатель соцсети, бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев.
В Ton.Place практически все функции платные. Можно просматривать часть контента, но чтобы опубликовать собственные записи, подписываться на других людей и создать сообщество, нужно оформить подписку. Она стоит 2 Toncoin в месяц. По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку. Чтобы зарегистрироваться, нужно авторизоваться через Telegram.
Гоглев рассказал vc.ru, что занимался проектом самостоятельно, но в команде есть дизайнер, копирайтер и люди, которые отвечают за поддержку и модерацию. К TON Foundation Гоглев отношения не имеет, TON – открытый блокчейн, на базе которого может создать свой сервис любой разработчик.
Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно, их сумма зависит от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.
Соцсеть берёт комиссию в 10%, часть которой идёт на поддержку реферальной системы — по ней можно пригласить в Ton.Place друга и получать 2,5% от его доходов. Ещё часть — на содержание платформы и маркетинг. Также комиссия есть за каждую транзакцию — 0,02 Toncoin (около $0,05 или 4 рубля).
В соцсети уже зарегистрирован аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей, рассказал Гоглев.
По его словам, до этого он несколько лет работал в «ВКонтакте», занимался разработкой мини-приложения для анонимных вопросов «Спроси» и фотоприложения Snapster.
Ну и кому она нужна. Еще и платная.
Элите, но не особо долго. Будет как с клабхаусом - нагонят туда тех кто будет рекламировать, срубят денег и оно медленно сдохнет.
Действительно, я думал что ебанутых разработчиков в ВК нет, а нет, оказывается есть ну или были. Хотя после ухода дурова нормальные все поуходили.
Хех, надеюсь что они смогут оплатить хотя бы хостинг
Надо на TJ ввести плату 100р за коммент. Сразу казахов за путина поубавится
Российские пародии на либералов, как обычно, мечтают заткнуть рот неугодным 😊
Путин, как обычно, спас Россию
Регистрацию по подписке 76 рублей в месяц.
Вы хотите что бы я платил вам за то что бы сидеть в вашей пустой соцсети? Предлагаю платить мне за это
15 лет назад люди платили...
Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку.
Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.
отличный аналог онлифанс и сервис для толкания дури 👍
аудионаркотиков
вот эта кринжатина, заставить молодых смотреть мургерштэра за платные тоны
на виси уже все сказали - кал
А вот и её маскот подъехал
Какая же постная хуйня.
в чем value
Делать людям нехуй.
первый подписочный сервис, которым будет интересно и приятно пользоваться.
вот пусть все пейвольшики уходят
Так то ты все-равно платишь. Продажей своих данных, просмотром рекламы, активностью по кликбейтам. Было бы неплохо это все убрать и оставить только прямую оплату
Когда никак не можешь забыть голоса ВКонтакте.
Кто зареган и имеет подписку - как там с медиаконтентом? Видео грузить можно? Как файлопомойку можно вести страницу?
Был какой-то децентрализованный видеохостинг на блокчейне, с собственной криптой, возможностью получать её за просмотр рекламы, ей же донатить и, с помощью сей, прозрачной монетизацией просмотров.
Название уже не помню, но суть - не взлетел... Хотя задумка получше этой была, в теории.
МММ web3
По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку
Идеальное время гуглить тупую хуйню
После того как власти сша завернули тон в штатах, ничего хорошего эту крипту не ждёт. Максимум в первые месяцы успеют сливки снять и то не факт что хоть кто-то кроме разрабов с этого поимеет прибыли. Скам.
В январе похожий документ внесла КПРФ.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».
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