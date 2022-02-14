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Новости
vc.ru

На базе блокчейна TON создали соцсеть с авторизацией через телеграм. Практически все функции — платные Статьи редакции

Проектом занимался бывший разработчик «ВКонтакте» независимо от команды TON Foundation.

41 41 комментарий
3155 просмотров

Ton.Place создана на основе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation, рассказал vc.ru основатель соцсети, бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев.

В Ton.Place практически все функции платные. Можно просматривать часть контента, но чтобы опубликовать собственные записи, подписываться на других людей и создать сообщество, нужно оформить подписку. Она стоит 2 Toncoin в месяц. По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку. Чтобы зарегистрироваться, нужно авторизоваться через Telegram.

Гоглев рассказал vc.ru, что занимался проектом самостоятельно, но в команде есть дизайнер, копирайтер и люди, которые отвечают за поддержку и модерацию. К TON Foundation Гоглев отношения не имеет, TON – открытый блокчейн, на базе которого может создать свой сервис любой разработчик.

Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно, их сумма зависит от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.

Соцсеть берёт комиссию в 10%, часть которой идёт на поддержку реферальной системы — по ней можно пригласить в Ton.Place друга и получать 2,5% от его доходов. Ещё часть — на содержание платформы и маркетинг. Также комиссия есть за каждую транзакцию — 0,02 Toncoin (около $0,05 или 4 рубля).

В соцсети уже зарегистрирован аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей, рассказал Гоглев.

По его словам, до этого он несколько лет работал в «ВКонтакте», занимался разработкой мини-приложения для анонимных вопросов «Спроси» и фотоприложения Snapster.

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Фото Reuters

#новости #криптовалюта #ton #telegram

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41 комментарий
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киллер для Дыни

Ну и кому она нужна. Еще и платная.

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12
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Сергей Звезда
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aliftin

Элите, но не особо долго. Будет как с клабхаусом - нагонят туда тех кто будет рекламировать, срубят денег и оно медленно сдохнет.

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17
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Медный цвет

Я не готов платить за посты Моргенштерна!

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0
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Александр Белов

Действительно, я думал что ебанутых разработчиков в ВК нет, а нет, оказывается есть ну или были. Хотя после ухода дурова нормальные все поуходили.

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1
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ZGMarty

Хех, надеюсь что они смогут оплатить хотя бы хостинг

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11
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solawind

Надо на TJ ввести плату 100р за коммент. Сразу казахов за путина поубавится

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9
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Путин спас Россию

Российские пародии на либералов, как обычно, мечтают заткнуть рот неугодным 😊

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2
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Илья Ишутин

Путин, как обычно, спас Россию

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2
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Понятный ихтиандр

Наоборот, беспокоимся о поднятии экономики россии. Ведь если человеку нечем заплатить за коммент, значит он мало работал.

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0
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Никита Борисова

Регистрацию по подписке 76 рублей в месяц.

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0
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Медный цвет

Скорее борцов за ПРБ поубавится))

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лала лало

Вы хотите что бы я платил вам за то что бы сидеть в вашей пустой соцсети? Предлагаю платить мне за это

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9
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призрак не вольных

15 лет назад люди платили...

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Александр Белов

https://vk.com/video134012376_159561840

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1
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johny64 XZ

Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку.
Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.
отличный аналог онлифанс и сервис для толкания дури 👍

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5
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Alexander Pavlyut

аудионаркотиков

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4
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Педагогический кубок

пацаны прилумали онлифан

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6
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Стальной супер_стар

onlyTONs

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William Nash

вот эта кринжатина, заставить молодых смотреть мургерштэра за платные тоны

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3
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Ирина Китаева

на виси уже все сказали - кал

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2
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Областной Абдужаббор

Срём, сливаем

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1
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Сём

А вот и её маскот подъехал

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vbfnffc xcvxcbv

Какая же постная хуйня.

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Областной Абдужаббор

Как и всё, связанное с тоном. Хотя вру, разъёбывали его весело.

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испанский смех

в чем value

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Michael Konovalov

Делать людям нехуй.

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Закрытый торшер

С позиции жизнеспособности идеи — круто, можно будет сделать первый подписочный сервис, которым будет интересно и приятно пользоваться.

С позиции внешнего вида — ужас. Выпусти они продукт через месяц, доделали бы дизайн хотя бы

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Петя Миров

первый подписочный сервис, которым будет интересно и приятно пользоваться.

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2
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Невинный Данила

Кто тут скучал по пейволу?? ВОТ ОНО ВАШЕ РЕШЕНИЕ.

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0
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Максим Шпилёв

вот пусть все пейвольшики уходят

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Valeriy Deev

Так то ты все-равно платишь. Продажей своих данных, просмотром рекламы, активностью по кликбейтам. Было бы неплохо это все убрать и оставить только прямую оплату

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Вынужденный турник

Скам скип пшлнх

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Web Developer

Когда никак не можешь забыть голоса ВКонтакте.

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Плут Арх

Кто зареган и имеет подписку - как там с медиаконтентом? Видео грузить можно? Как файлопомойку можно вести страницу?

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Sweety bread for my bratishka

Был какой-то децентрализованный видеохостинг на блокчейне, с собственной криптой, возможностью получать её за просмотр рекламы, ей же донатить и, с помощью сей, прозрачной монетизацией просмотров.
Название уже не помню, но суть - не взлетел... Хотя задумка получше этой была, в теории.

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Медный цвет

Ну дак экономика таких проектов не сойдётся никогда

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Роман Александров

МММ web3

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Richie Vell

По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку
Идеальное время гуглить тупую хуйню

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Недоперепил

После того как власти сша завернули тон в штатах, ничего хорошего эту крипту не ждёт. Максимум в первые месяцы успеют сливки снять и то не факт что хоть кто-то кроме разрабов с этого поимеет прибыли. Скам.

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Отечественный блик

вроде англоязычный интерфейс есть, а terms и privacy policy на рюзке

если это не тестовый запуск, то позорище

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