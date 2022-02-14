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Яна Ломакина

Полиция Новой Зеландии заглушала протестующих с помощью песни Baby Shark и «мемной» версии My Heart Will Go On на флейте Статьи редакции

В плейлист включили и хит 1990-х «Макарена».

Полиция Новой Зеландии включила песню британского певца Джеймса Бланта и мемные треки, чтобы заглушить протестующих, собравшихся у здания парламента в Веллингтоне. Демонстранты с 8 февраля выступают против обязательной вакцинации от Covid-19, сообщает «Би-би-си».

Поначалу полиция пыталась разогнать участников акции, разбрызгивая воду на лужайку, где они разбили лагерь. Это не помогло: протестующие вырыли траншеи и сделали импровизированные водостоки, чтобы перенаправить воду.

После этого включила через громкоговорители музыку, чтобы заглушить и разогнать митингующих. В плейлист вошли песни американского певца Барри Манилоу Mandy и Could it be magic, композиция британского музыканта Джеймса Бланка You're Beautiful, хит 1990-х годов «Макарена», детская песня Baby Shark и мемный кавер на флейте на трек My Heart Will Go On.

Тактика полиции не сработала. Протестующие в ответ начали петь другие треки, например, We're Not Gonna Take It глэм-рок-группы Twisted Sister. Они отказались расходиться.

#новости #протесты #мемы

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Особенный волк

Ну и по классике, без масок. Вакцинироваться не хотим, а как схватит корона, так врачи лечите меня!

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11
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Komatsu D335A

Жирных тоже не лечить теперь?

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solawind

ну вообще если ожирение само по себе не связано с медицинскими проблемами, то было бы логично таким дороже за медстраховку платить. Страховые компании уже сейчас дороже тарифы делают за страхование жизни тем кто свое здоровье подвергает риску, это вполне справедливо

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Komatsu D335A

ожирение само по себе не связано с медицинскими проблемами
 Это как? Ожирение само по себе и есть медицинская проблема.

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1
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Георгий Подольский

Если это от того, что человек много ест, то это само по себе.

Если от нестабильного гормонального фона, инвалидности или психологического заболевания, то оно связано с медицинскими проблемами.

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4
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Komatsu D335A

Я думал, это что-то с калориями связано, там типа такого, не? Откуда жир возьмётся, если не жрать ?

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3
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Георгий Подольский

Это связано с калориями и тем, как они нашим организмом усваиваются.

Повышен кортизол? Организм тянет на фастфуд и сладкое.

Понижен адипонектин? Организм хуже сжигает жир.

Дефицит глюкагона? Жиры хуже распадаются, снижается контроль холестерина.

У мужчин пониженный тестостерон вызовет не только снижение либидо но и отложение жира.

У женщин чуть ли не каждый гормон влияет на вес, так что человек с гормональными проблемами может потреблять свою норму в 1500 калорий в день и всё равно иметь жировые отложения, так как организм не в силах хранить излишки энергии мышечной массе, например.

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–1
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solawind

ожирение это следствие чего то. либо того что ты много жрешь (в большинстве случаев) либо вполне конкретных отклонений в организме (гормональных и тд). Последнее в некоторой стпени лечится, в первом виноват только сам человек

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1
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Komatsu D335A

в большинстве случаев
 В 99 из 100 приблизительно

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1
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Свойственный Гоша

Бульдозер забыли спросить

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0
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Igor Ivanov

В новой Зеландии вроде 0 случаев ковида уже вечность.

Проверил, уже не 0.

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Прохожий шмель

Пусть моргена включают

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Особенный волк
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15
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Цент спас Доллар

Это запись экрана

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solawind

да не, я сейчас проверил у унитаза, действительно так.

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3
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Michael Konovalov

А я ведь догадывался)

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0
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Chikk

Хорошо там, зелени много. С пивасиком на такой природе - почему бы и не помитинговать.

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2
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Вынужденный турник

Что по этому поводу думает Светов?

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Либертарианство

Михаилъ всех нас предупреждал заранее!

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5
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Stanley H. Tweedle

Пожалей, он там перманентно рвётся от этатизма

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0
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Либертарианство

А прикинь про нас так будут говорить: они постоянно рвутся от Путина. Это не обидно, не преуменьшение проблемы?

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2
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Stanley H. Tweedle

Никакой проблемы этатизма не существует

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0
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Либертарианство

ты невнимательно слушаешь эфиры Михаила, в этом твоя проблема

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1
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Вынужденный турник

Не только его, это проблема всех россиян

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0
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Либертарианство

Да, к сожалению. Поэтому мы и создали наш подсайт, чтобы менять мир!

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2
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Международный бокал

Пока что меняешь только свой

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1
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Вынужденный турник

Нет, мой тоже, благодаря этому подсайту я посмотрел все эфиры светова…

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0
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Международный бокал

Красавчик!

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1
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Вынужденный турник

Всмисле)

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Вынужденный турник

Ой вот еще не хватало жалеть биткойнового нфт-миллионера

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Вынужденный турник

Я жалею только что москва осталась без новой искренности(

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Вынужденный турник

@Либертарианство к ответу

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Семейный месяц

Это против правил, так нельзя

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Bkmz Иванов

Сообщение удалено

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Семейный месяц

Привет, да

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Dmitry Ryleev

Привет

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President Biden

That's not good. People have a right to express their opinion. We should respect it.

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Lofoten Forsake

Байден такого никогда не сказал бы.

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сироп от щекотки

ну и ладно. это же не кричалки проигрывающей команды глушить

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Сделаю Россию вновь великой

а могли бы дубинками

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Anatoliy Lyashenko

Всё ещё впереди. Это только первый уровень сложности (Easy Mode)

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Крупный калькулятор

блин, опять переслушивать беби шарк

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Даниил Слесарчук

"Копы против зомби-антиваксов". Netflix выпускает сериал на основе событий. Начальника полиции сыграет темнокожая актриса.

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Далер Киргизов

Еще одна группа людей против которых можно выступать всем, и в будущем делать фильмы со злодеями

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меня зовут Алан

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Яна Ломакина
Полиция Новой Зеландии заглушала протестующих с помощью песни Baby Shark и «мемной» версии My Heart Will Go On на флейте Статьи редакции

В плейлист включили и хит 1990-х «Макарена».

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