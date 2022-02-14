Полиция Новой Зеландии заглушала протестующих с помощью песни Baby Shark и «мемной» версии My Heart Will Go On на флейте Статьи редакции
В плейлист включили и хит 1990-х «Макарена».
Полиция Новой Зеландии включила песню британского певца Джеймса Бланта и мемные треки, чтобы заглушить протестующих, собравшихся у здания парламента в Веллингтоне. Демонстранты с 8 февраля выступают против обязательной вакцинации от Covid-19, сообщает «Би-би-си».
Поначалу полиция пыталась разогнать участников акции, разбрызгивая воду на лужайку, где они разбили лагерь. Это не помогло: протестующие вырыли траншеи и сделали импровизированные водостоки, чтобы перенаправить воду.
После этого включила через громкоговорители музыку, чтобы заглушить и разогнать митингующих. В плейлист вошли песни американского певца Барри Манилоу Mandy и Could it be magic, композиция британского музыканта Джеймса Бланка You're Beautiful, хит 1990-х годов «Макарена», детская песня Baby Shark и мемный кавер на флейте на трек My Heart Will Go On.
Тактика полиции не сработала. Протестующие в ответ начали петь другие треки, например, We're Not Gonna Take It глэм-рок-группы Twisted Sister. Они отказались расходиться.
Жирных тоже не лечить теперь?
ну вообще если ожирение само по себе не связано с медицинскими проблемами, то было бы логично таким дороже за медстраховку платить. Страховые компании уже сейчас дороже тарифы делают за страхование жизни тем кто свое здоровье подвергает риску, это вполне справедливо
ожирение само по себе не связано с медицинскими проблемами
Это как? Ожирение само по себе и есть медицинская проблема.
Если это от того, что человек много ест, то это само по себе.
Если от нестабильного гормонального фона, инвалидности или психологического заболевания, то оно связано с медицинскими проблемами.
Я думал, это что-то с калориями связано, там типа такого, не? Откуда жир возьмётся, если не жрать ?
Это связано с калориями и тем, как они нашим организмом усваиваются.
Повышен кортизол? Организм тянет на фастфуд и сладкое.
Понижен адипонектин? Организм хуже сжигает жир.
Дефицит глюкагона? Жиры хуже распадаются, снижается контроль холестерина.
У мужчин пониженный тестостерон вызовет не только снижение либидо но и отложение жира.
У женщин чуть ли не каждый гормон влияет на вес, так что человек с гормональными проблемами может потреблять свою норму в 1500 калорий в день и всё равно иметь жировые отложения, так как организм не в силах хранить излишки энергии мышечной массе, например.
ожирение это следствие чего то. либо того что ты много жрешь (в большинстве случаев) либо вполне конкретных отклонений в организме (гормональных и тд). Последнее в некоторой стпени лечится, в первом виноват только сам человек
в большинстве случаев
В 99 из 100 приблизительно
В новой Зеландии вроде 0 случаев ковида уже вечность.
Проверил, уже не 0.
Это запись экрана
да не, я сейчас проверил у унитаза, действительно так.
А я ведь догадывался)
Хорошо там, зелени много. С пивасиком на такой природе - почему бы и не помитинговать.
Михаилъ всех нас предупреждал заранее!
Пожалей, он там перманентно рвётся от этатизма
А прикинь про нас так будут говорить: они постоянно рвутся от Путина. Это не обидно, не преуменьшение проблемы?
Никакой проблемы этатизма не существует
ты невнимательно слушаешь эфиры Михаила, в этом твоя проблема
Да, к сожалению. Поэтому мы и создали наш подсайт, чтобы менять мир!
@Либертарианство к ответу
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Привет
That's not good. People have a right to express their opinion. We should respect it.
Байден такого никогда не сказал бы.
ну и ладно. это же не кричалки проигрывающей команды глушить
а могли бы дубинками
Всё ещё впереди. Это только первый уровень сложности (Easy Mode)
"Копы против зомби-антиваксов". Netflix выпускает сериал на основе событий. Начальника полиции сыграет темнокожая актриса.
Еще одна группа людей против которых можно выступать всем, и в будущем делать фильмы со злодеями
Интернет не впервые задумался о происхождении шаблона с универсальным ответом в любом споре, но теперь к нескольким энтузиастам присоединились тысячи пользователей соцсетей.
В плейлист включили и хит 1990-х «Макарена».
Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.