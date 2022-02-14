Новости
Яна Ломакина

SpaceX запланировала впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта Статьи редакции

Запуск намечен на конец 2022 года.

Основатель платёжной компании Shift4 и участник первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем Inspiration4 миллиардер Джаред Айзекман вместе с компанией SpaceX объявил о запуске космической программы Polaris.

В программу войдут три пилотируемых космических запуска. Первую миссию, Polaris Dawn, запланировали отправить на корабле Crew Dragon в конце 2022 года. На борту будут Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

Члены экипажа проведут на орбите пять дней. За это время они протестируют спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос. Если всё пройдёт успешно, это станет первым в истории выходом в открытый космос непрофессионального астронавта.

В сентябре 2021 года SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж. В состав вошли четыре туриста: миллиардер Джаред Айзекман (он же и оплатил полёт), профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски. Участники миссии Inspiration4 провели на околоземной орбите три дня.

#новости #космос #spacex

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Трансгендолет

Воодушевляет вся эта движуха вокруг космоса там у них. Словно другой мир.

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10
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Frank Ferd

Если всё пройдёт успешно, это станет первым в истории выходом в открытый космос непрофессионального астронавта
 А если неуспешно - самым дорогим и эффектным самоубийством.

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8
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Разгром7

Интересно посмотреть на скафандры SpaceX для открытого космоса.

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4
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Особенный волк

Сейчас где-то в Роскосмосе из чьей-то жеппы на фоне этой новости пойдёт реактивная струя помощнее той, что выдает РД-180

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syrslava

Только на ТЖ, у Роскосмоса бизнес-модель с этим не пересекается

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1
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Тёма Тема

с этим
 С космосом?

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syrslava
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Роман Александров

Space as a Service

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Frank Ferd

Проебался с темой

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Даниил Слесарчук

"Новички в открытом космосе". Netflix снимет сериал на основе событий. Астронавта сыграет темнокожая актриса.

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Chikk

Это уже 24-й комментарий такой. А смешно бывает лишь раз. :)

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Вынужденный турник

По моему это уже было, безоз и брэндсон собирали не астронафтов в свои полеты

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Вынужденный турник

Но илон маск конечно всяко круче обоих

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Легендарный мох

Они не особо высоко тусили: 90 и 107км всего.

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syrslava

кто "они"?

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Вынужденный турник

Безос Брэндсон и их прошмандовки

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Семейный месяц

Ждем, когда Илон полетит

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