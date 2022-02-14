SpaceX запланировала впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта Статьи редакции
Запуск намечен на конец 2022 года.
Основатель платёжной компании Shift4 и участник первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем Inspiration4 миллиардер Джаред Айзекман вместе с компанией SpaceX объявил о запуске космической программы Polaris.
В программу войдут три пилотируемых космических запуска. Первую миссию, Polaris Dawn, запланировали отправить на корабле Crew Dragon в конце 2022 года. На борту будут Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.
Члены экипажа проведут на орбите пять дней. За это время они протестируют спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос. Если всё пройдёт успешно, это станет первым в истории выходом в открытый космос непрофессионального астронавта.
В сентябре 2021 года SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж. В состав вошли четыре туриста: миллиардер Джаред Айзекман (он же и оплатил полёт), профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски. Участники миссии Inspiration4 провели на околоземной орбите три дня.
Воодушевляет вся эта движуха вокруг космоса там у них. Словно другой мир.
Если всё пройдёт успешно, это станет первым в истории выходом в открытый космос непрофессионального астронавта
А если неуспешно - самым дорогим и эффектным самоубийством.
Интересно посмотреть на скафандры SpaceX для открытого космоса.
Только на ТЖ, у Роскосмоса бизнес-модель с этим не пересекается
с этим
С космосом?
Space as a Service
Проебался с темой
"Новички в открытом космосе". Netflix снимет сериал на основе событий. Астронавта сыграет темнокожая актриса.
Это уже 24-й комментарий такой. А смешно бывает лишь раз. :)
Они не особо высоко тусили: 90 и 107км всего.
кто "они"?
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