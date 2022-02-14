Запуск намечен на конец 2022 года.

Основатель платёжной компании Shift4 и участник первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем Inspiration4 миллиардер Джаред Айзекман вместе с компанией SpaceX объявил о запуске космической программы Polaris.

В программу войдут три пилотируемых космических запуска. Первую миссию, Polaris Dawn, запланировали отправить на корабле Crew Dragon в конце 2022 года. На борту будут Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

Члены экипажа проведут на орбите пять дней. За это время они протестируют спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос. Если всё пройдёт успешно, это станет первым в истории выходом в открытый космос непрофессионального астронавта.

В сентябре 2021 года SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж. В состав вошли четыре туриста: миллиардер Джаред Айзекман (он же и оплатил полёт), профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски. Участники миссии Inspiration4 провели на околоземной орбите три дня.