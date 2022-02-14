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Новости
Яна Ломакина

«Это один из этапов, который я должна пройти»: фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал Статьи редакции

Она поблагодарила всех за поддержку.

23 23 комментария
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Фото Алексея Филиппова, РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Первого канала» рассказала, что эмоционально устала от скандала из-за её допинг пробы, но счастлива находиться на Олимпийских играх в Пекине.

Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слёзы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх. Буду стараться представлять нашу страну и буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу хороший результат.

Камила Валиева
российская фигуристка

По словам спортсменки, она видела все слова добрые пожелания в её адрес. «Это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сказала Валиева.

Фигуристка добавила, что провела семь часов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за её положительной допинг-пробы. «Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — отметила она.

В составе сборной России Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После завершения соревнований сообщили, что в её допинг-пробе от декабря 2021 года нашли запрещённое вещество. Фигуристка добилась допуска на личный турнир через Спортивный арбитражный суд.

Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира не состоится, поскольку дело Валиевой не завершено. Если она завоюет медаль в личном турнире, церемонии награждения также не будет. Дальнейшим разбирательством по допинг-пробе будет заниматься Российское антидопинговое агентство.

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Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

Фото Getty Images

#новости #деловалиевой #спорт

23 23 комментария
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23 комментария
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solawind

Лучше бы рассказала зачем она дедовы таблетки ест.

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30
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Michael Konovalov

Что приказали, то и ест.

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Gre Li

Да это известно ещё с Олимпиады 80. Приносит тренер «витаминки», она и пьёт. А что там за таблетки — кто знает.

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2
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Иванов

Никаких витаминок давно нет, сейчас всё сложнее. Микродозинги всякие и т.п.

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0
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Sweety bread for my bratishka

Вот-вот, учитывая это, там, скорее всего, ставят им в мышцы уколы, а уж полагать, что они (спортсмены), банально, даже не будут спрашивать, что это вы мне тут такое колите, ну прям до умиления наивно.

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1
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Алый алмаз

обычай

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Frank Ferd

Ест, но не таблетки (﻿ ͡° ͜ʖ ͡°)

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Dmitry Pushin

надо было сальцом закинуться да борща с галушкамi

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0
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Печенег

тот самый дед

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Frank Ferd

Это один из этапов, который я должна пройти
 Ведь это сверхважный скилл для российского спортсмена - уметь отмазываться, когда поймали на допинге.

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24
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Pulp Fiction

Это девиз страны.

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4
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александр александр

такая молодая, а уже на мете

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8
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сироп от щекотки

Молодые на мефе, а не на мете, пиздло ты старое

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1
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Иванов

он про фейсбук

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6
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сироп от щекотки

Тогда пардон, ебеныть

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Сделаю Россию вновь великой

Вперёд заюша наша, проврёмся через толпы супостатов !

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аятомат

За олимпиадой не слежу от слова совсем, но вот об этой ситуации, конечно же в курсе, и за нее невероятно обидно.
Хотя вся эта полит ситуация, за последние несколько лет, на олимпиаде задолбала.
Ну и Камила - огромнейшая молодец и умничка! Горжусь

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1
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Семейный месяц

Согласен

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Andrew Gladkov

Умница
Терпения ей и всей сборной!

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Асука Сорйу Ланглей

домины-пробе
 С телефона набираешь?

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Любимый кубок

Хорошая девочка, замечательно катается, лучше всех.
Положила детство ради этой медали.
Очень жаль, что влипла в такую дебильную ситуацию.

Кэгэбешный спорт, сука...

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1
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Семейный месяц

Бывает и хуже

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Даниил Слесарчук

"Грязная олимпиада" и "Спасти рядовую Валиеву". Netflix и HBO выпустят сериалы на основе событий. В обоих сериалах Валиеву и Тутберидзе сыграют темнокожие актрисы.

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Рунет против «Властелина колец» от Amazon: пользователи критикуют шоу за темнокожих эльфов и спамят цитатой Толкина Статьи редакции

В твиттере спорят о цвете кожи вымышленных персонажей, а в комментариях под тизером русскоязычные пользователи объявили авторам «войну».

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Twitter
ФБК @fbkinfo
Завтра у Алексея начинается суд — ему могут продлить срок на 15 лет.

Российские власти хотят сделать так, чтобы суд прошёл тихо и незаметно. Накинуть быстренько 15 лет — и дело с концом.

Наша задача на этой неделе — говорить об этом как можно больше.

Свободу Навальному!
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Диспут
Зеленый Ёж
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Адвокат Алексея передает, что колония готовится к завтрашнему суду как к осаде. На съезде с дороги стоят гаишники, сразу после повесили знак «Движение запрещено», ставить машину у кпп нельзя.

Такой вот «открытый суд».
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Соломка с маком
Саратовский Слава

Иногда хочется выложить сюда свою фотку, как это делает, например, Алексей. И каждый раз думаю: Зачем? Это же не инстаграм. Но и туда сейчас уже никто не постит селфи. Так что вопрос ко всем остальным, где вы делитесь своим красивым личиком с друзьями и делаете ли это вообще? Пс, валентинка для моих подписчиков.

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У тебя, ДА, У ТЕБЯ, всё получится.

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Когда уже даже айфон устал от моего щитпоста

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