«Это один из этапов, который я должна пройти»: фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал Статьи редакции
Она поблагодарила всех за поддержку.
Российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Первого канала» рассказала, что эмоционально устала от скандала из-за её допинг пробы, но счастлива находиться на Олимпийских играх в Пекине.
По словам спортсменки, она видела все слова добрые пожелания в её адрес. «Это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сказала Валиева.
Фигуристка добавила, что провела семь часов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за её положительной допинг-пробы. «Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — отметила она.
В составе сборной России Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После завершения соревнований сообщили, что в её допинг-пробе от декабря 2021 года нашли запрещённое вещество. Фигуристка добилась допуска на личный турнир через Спортивный арбитражный суд.
Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира не состоится, поскольку дело Валиевой не завершено. Если она завоюет медаль в личном турнире, церемонии награждения также не будет. Дальнейшим разбирательством по допинг-пробе будет заниматься Российское антидопинговое агентство.
Лучше бы рассказала зачем она дедовы таблетки ест.
Что приказали, то и ест.
Да это известно ещё с Олимпиады 80. Приносит тренер «витаминки», она и пьёт. А что там за таблетки — кто знает.
Никаких витаминок давно нет, сейчас всё сложнее. Микродозинги всякие и т.п.
Вот-вот, учитывая это, там, скорее всего, ставят им в мышцы уколы, а уж полагать, что они (спортсмены), банально, даже не будут спрашивать, что это вы мне тут такое колите, ну прям до умиления наивно.
Ест, но не таблетки ( ͡° ͜ʖ ͡°)
надо было сальцом закинуться да борща с галушкамi
тот самый дед
Это один из этапов, который я должна пройти
Ведь это сверхважный скилл для российского спортсмена - уметь отмазываться, когда поймали на допинге.
Это девиз страны.
такая молодая, а уже на мете
Молодые на мефе, а не на мете, пиздло ты старое
он про фейсбук
Тогда пардон, ебеныть
Вперёд заюша наша, проврёмся через толпы супостатов !
За олимпиадой не слежу от слова совсем, но вот об этой ситуации, конечно же в курсе, и за нее невероятно обидно.
Хотя вся эта полит ситуация, за последние несколько лет, на олимпиаде задолбала.
Ну и Камила - огромнейшая молодец и умничка! Горжусь
Умница
Терпения ей и всей сборной!
домины-пробе
С телефона набираешь?
"Грязная олимпиада" и "Спасти рядовую Валиеву". Netflix и HBO выпустят сериалы на основе событий. В обоих сериалах Валиеву и Тутберидзе сыграют темнокожие актрисы.
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Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.
Иногда хочется выложить сюда свою фотку, как это делает, например, Алексей. И каждый раз думаю: Зачем? Это же не инстаграм. Но и туда сейчас уже никто не постит селфи. Так что вопрос ко всем остальным, где вы делитесь своим красивым личиком с друзьями и делаете ли это вообще? Пс, валентинка для моих подписчиков.
В плейлист включили и хит 1990-х «Макарена».