Она поблагодарила всех за поддержку.

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Фото Алексея Филиппова, РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Первого канала» рассказала, что эмоционально устала от скандала из-за её допинг пробы, но счастлива находиться на Олимпийских играх в Пекине.

Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слёзы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх. Буду стараться представлять нашу страну и буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу хороший результат. Камила Валиева российская фигуристка

По словам спортсменки, она видела все слова добрые пожелания в её адрес. «Это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сказала Валиева.

Фигуристка добавила, что провела семь часов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за её положительной допинг-пробы. «Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — отметила она.

В составе сборной России Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После завершения соревнований сообщили, что в её допинг-пробе от декабря 2021 года нашли запрещённое вещество. Фигуристка добилась допуска на личный турнир через Спортивный арбитражный суд.

Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения по итогам командного турнира не состоится, поскольку дело Валиевой не завершено. Если она завоюет медаль в личном турнире, церемонии награждения также не будет. Дальнейшим разбирательством по допинг-пробе будет заниматься Российское антидопинговое агентство.