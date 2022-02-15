Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.

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«Яндекс» не вернёт на свои сайты счётчик Mediascope, который Роскомнадзор уполномочил проводить исследования российской аудитории. В компании рассказали РБК, что планируют «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».

Представитель «Яндекса» объяснил, что это решение «позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнёров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований». Как именно «Яндекс» предоставит информацию об аудитории Mediascope, в компании ещё решают, но, по словам представителя, для этого «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.

2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории, а чуть позже назвал 79 сайтов, обязанных с ним сотрудничать. В список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, некоторые СМИ и другие.

До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В свою очередь, Роскомнадзор обязал измерителя до 9 февраля приготовить график исследования выбранных ресурсов. Представитель компании сообщил РБК, что срок соблюдён.