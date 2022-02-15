«Яндекс» отказался устанавливать на свои сайты единый счётчик аудитории Mediascope, выбранный Роскомнадзором Статьи редакции
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.
«Яндекс» не вернёт на свои сайты счётчик Mediascope, который Роскомнадзор уполномочил проводить исследования российской аудитории. В компании рассказали РБК, что планируют «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».
Представитель «Яндекса» объяснил, что это решение «позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнёров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований». Как именно «Яндекс» предоставит информацию об аудитории Mediascope, в компании ещё решают, но, по словам представителя, для этого «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.
2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории, а чуть позже назвал 79 сайтов, обязанных с ним сотрудничать. В список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, некоторые СМИ и другие.
До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В свою очередь, Роскомнадзор обязал измерителя до 9 февраля приготовить график исследования выбранных ресурсов. Представитель компании сообщил РБК, что срок соблюдён.
В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.
А другим так можно? Или эо другое?
А можно по ебалу ком-нибудь за это жать?
Нет только мне можно
Интересно, так ведь можно любую фигню сдать
Ну, как наших выборах
БУНД
Не удивительно. Удивительно что новость пока про один Яндекс
Привет @Ненастоящий яндекс
Щас синьеру и мидлу об голову клавиатуру разобьют, сразу все установят)
Есть два стула, желтушный текст и инста просмотры или хороший материал и опыт на будущее. С другой стороны интересно ли писать что то стоящее на такую новость
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.
«обезличенную информацию»
А Медиаскоп.Аналитику они подключили?
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.