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Новости
Sasha Shambilova

«Яндекс» отказался устанавливать на свои сайты единый счётчик аудитории Mediascope, выбранный Роскомнадзором Статьи редакции

Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.

16 16 комментариев
1943 просмотров

«Яндекс» не вернёт на свои сайты счётчик Mediascope, который Роскомнадзор уполномочил проводить исследования российской аудитории. В компании рассказали РБК, что планируют «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок».

Представитель «Яндекса» объяснил, что это решение «позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнёров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований». Как именно «Яндекс» предоставит информацию об аудитории Mediascope, в компании ещё решают, но, по словам представителя, для этого «есть все технические возможности». Полностью отказаться от сотрудничества с измерителем компания не имеет права.

2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории, а чуть позже назвал 79 сайтов, обязанных с ним сотрудничать. В список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, некоторые СМИ и другие.

До 1 марта перечисленные сайты обязаны установить Mediascope или предоставить требуемые данные самостоятельно. В свою очередь, Роскомнадзор обязал измерителя до 9 февраля приготовить график исследования выбранных ресурсов. Представитель компании сообщил РБК, что срок соблюдён.

В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.

#новости #роскомнадзор

16 16 комментариев
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супрематизм 2.0

А другим так можно? Или эо другое?

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Аналитический волк

Блядь читай статью, там написано, что можно или счётчик въебать или самому данные передавать

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8
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Жаль

А можно по ебалу ком-нибудь за это жать?

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0
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Аналитический волк

Да, мне

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1
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Ипполит Воробьянинов
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1
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Inevitable

Нет только мне можно

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1
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Виктор Ганелес

Интересно, так ведь можно любую фигню сдать
Ну, как наших выборах

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2
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Путин спас Россию

БУНД

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1
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Русский Кексик

Не удивительно. Удивительно что новость пока про один Яндекс

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1
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Неприятный велосипед

Привет @Ненастоящий яндекс

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Стас Фарбер

Щас синьеру и мидлу об голову клавиатуру разобьют, сразу все установят)

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0
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andorus

Есть два стула, желтушный текст и инста просмотры или хороший материал и опыт на будущее. С другой стороны интересно ли писать что то стоящее на такую новость

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0
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Иван Дмитриев

Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.
 «обезличенную информацию»

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0
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Ипполит Воробьянинов

А Медиаскоп.Аналитику они подключили?

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0
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Безумный турник

может единый счётчик? Странный заг

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–1
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Товарный нос

Единый счетчик имеет звание майора, поэтому о нем говорят как об одушевленном

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0
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Pavel Pryanikov @netovetz
На различных белорусские торговых площадках начали появляться российские сухпайки.
Также сообщается, что российские военные сливают и продают местным солярку по 18 беларусских рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
14 14 комментариев
15
Twitter
Кузькин отец
Фраза "Срали мы на ваши санкции" заиграла новыми красками
The Insider @the_ins_ru
Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах
11 11 комментариев
28
Twitter
Популярный яд
Котэ @twi_cats
Мир не изменится из за спасения одной кошки , но для этой кошки , мир изменился навсегда.
2 2 комментария
44
Twitter
За свободу и демократию
Медуза: дайте пж донаты((( Также Медуза: ха-ха нищеброды
15 15 комментариев
15
Twitter
Профессор Леголасов @legolasov
Тест на долбоёба 2022. Если ты хочешь, чтобы твоя страна напала на другую - ты долбоёб.
40 40 комментариев
33
Вопросы
Путин спас Россию
Ну и в чём они неправы????
54 54 комментария
7
Новости
Sasha Shambilova
«Яндекс» отказался устанавливать на свои сайты единый счётчик аудитории Mediascope, выбранный Роскомнадзором Статьи редакции

Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.

16 16 комментариев
12
Пуша
Старательный Артем
3 3 комментария
17
Соседа собака
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