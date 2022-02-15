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Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple на $5,6 млн за первые правила оплаты в обход App Store — они слишком сложные Статьи редакции

Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.

  • Новые условия Apple — «необоснованны и создают дополнительные трудности» для разработчиков, объяснило Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов. Об этом сообщает Bloomberg.
  • Правила «по-прежнему не соответствует требованиям» антимонопольного законодательства, поэтому регулятор выписал новый штраф, уже четвёртый с декабря 2021 года. Общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до 22,6 миллионов долларов (20 миллионов евро). Регулятор может увеличивать сумму до 56,5 миллионов долларов (50 миллионов евро).
  • В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала аппеляцию.
  • В начале февраля Apple всё-таки изменила правила и впервые разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составит 27% вместо 30%, разработчики должны будут отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц.

#новости #apple #нидерланды

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Chikk

Это называется доебались. Удивительно, что ещё не доёбываются до сложности кода js или рукожопой вёрстки некоторых сайтов. А надо бы. :)

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–4
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Имя И Фамилия

Потребовали ПРОСТО ввести оплату по карте в обход эпл пэй
 Эпл ввела оплату только в дейтинге с требованием слать отчёты
 ШО ВЫ ДОЕБАЛИСЬ

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29
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ユリー シャネ

может им потребовать айфоны по 10$ продавать?

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–3
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Имя И Фамилия

Имеют право. Не нравится - пиздуй с рынка, но эпл чёт не торопится и шлёт аппеляции

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10
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ユリー シャネ

Оче надеюсь что таки упиздуют

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2
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Имя И Фамилия

Как и фейсбук в ЕС. Вот не торопятся что-то только

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2
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ユリー シャネ

Зачем им торопиться если можно бесконечно откладывать решение и получать прибыль

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0
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Ответственный цвет

Это и называется «не торопятся»

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1
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Mezzo Deesa

Нидерланды иногда называют "нигерландами" — не знаю почему так.
(перепись куколдов в минусах)

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–19
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Ашот Мазмандян

И ведь приходится жить с такими долбоёбами, как ты, на одной планете…

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18
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Дизайнер Павленко

Ну строго говоря тебя никто не заставляет

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–1
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Миша Рашкин

Че ты порвался? Крутой же рофл.
Нигерланды
Нигергланды
Нигерландыш

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0
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Детский коктейль

Нигерландами вообще то называют Африку. Ты даже тут все перепутал.
https://absurdopedia.net/wiki/Африканский_континент

Африканский континент — Абсурдопедия
Африканский континент — Абсурдопедия
absurdopedia.net
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2
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Детский коктейль

И че вы порвались то сразу?
Я виноват, что что кто то их так называет?
По ссылке бы перешли хотя бы:
Африканский континент (англ. Nigerland — Нигерланды) — один из самых больших, самых чёрных континентов Земли. На Африканском континенте официально легализованы СПИД, людоедство и расизм. Ещё в Африке очень много животных. Континент, покрытый тенью злого рока. В Африке на сегодняшний день числится 348 государств, которые мировым сообществом принято делить на три категории:

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BaybA

Mezzo Deesa иногда называют "долбоеб" - не знаю почему так

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Gedevan

Голландцы красавчики, что тут скажешь. Надеюсь они добьются от Эпл и Гугл адекватных правил в итоге. И другие страны тоже их опыт применят.

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1
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Stanley H. Tweedle

Перепись корпоративных проституток открыта в этом треде

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Зимний Никита

Хорошо что ты отметился

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Мудрый браслет

Это вебкамщица

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Мокрый украинец

Капля в море

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Пластиковое Окно

Перипесь долбаебов, у которых никогда не было айфона, открыта

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Кузькин отец
Фраза "Срали мы на ваши санкции" заиграла новыми красками
The Insider @the_ins_ru
Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах
12 12 комментариев
38
Twitter
Профессор Леголасов @legolasov
Тест на долбоёба 2022. Если ты хочешь, чтобы твоя страна напала на другую - ты долбоёб.
65 65 комментариев
103
Twitter
Pavel Pryanikov @netovetz
На различных белорусские торговых площадках начали появляться российские сухпайки.
Также сообщается, что российские военные сливают и продают местным солярку по 18 беларусских рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
19 19 комментариев
25
Соседа собака
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9
Twitter
Популярный яд
Котэ @twi_cats
Мир не изменится из за спасения одной кошки , но для этой кошки , мир изменился навсегда.
3 3 комментария
59
Соломка с маком
Сердечный Абдужаббор

Иногда хочется выложить сюда свою фотку, как это делает, например, Алексей. И каждый раз думаю: Зачем? Это же не инстаграм. Но и туда сейчас уже никто не постит селфи. Так что вопрос ко всем остальным, где вы делитесь своим красивым личиком с друзьями и делаете ли это вообще?

95 95 комментариев
30
Новости
Sasha Shambilova
«Яндекс» отказался устанавливать на свои сайты единый счётчик аудитории Mediascope, выбранный Роскомнадзором Статьи редакции

Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.

26 26 комментариев
23
Олег Ивахнов
Детский коктейль
Ля кринж
Иванов через ХА
Какой кринж. Шереметьево терминал Б
10 10 комментариев
2
Twitter
За свободу и демократию
Медуза: дайте пж донаты((( Также Медуза: ха-ха нищеброды
20 20 комментариев
21
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