Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple на $5,6 млн за первые правила оплаты в обход App Store — они слишком сложные Статьи редакции
Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.
- Новые условия Apple — «необоснованны и создают дополнительные трудности» для разработчиков, объяснило Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов. Об этом сообщает Bloomberg.
- Правила «по-прежнему не соответствует требованиям» антимонопольного законодательства, поэтому регулятор выписал новый штраф, уже четвёртый с декабря 2021 года. Общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до 22,6 миллионов долларов (20 миллионов евро). Регулятор может увеличивать сумму до 56,5 миллионов долларов (50 миллионов евро).
- В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала аппеляцию.
- В начале февраля Apple всё-таки изменила правила и впервые разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составит 27% вместо 30%, разработчики должны будут отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц.
Это называется доебались. Удивительно, что ещё не доёбываются до сложности кода js или рукожопой вёрстки некоторых сайтов. А надо бы. :)
Потребовали ПРОСТО ввести оплату по карте в обход эпл пэй
Эпл ввела оплату только в дейтинге с требованием слать отчёты
ШО ВЫ ДОЕБАЛИСЬ
может им потребовать айфоны по 10$ продавать?
Имеют право. Не нравится - пиздуй с рынка, но эпл чёт не торопится и шлёт аппеляции
Оче надеюсь что таки упиздуют
Как и фейсбук в ЕС. Вот не торопятся что-то только
Зачем им торопиться если можно бесконечно откладывать решение и получать прибыль
Нидерланды иногда называют "нигерландами" — не знаю почему так.
(перепись куколдов в минусах)
И ведь приходится жить с такими долбоёбами, как ты, на одной планете…
Ну строго говоря тебя никто не заставляет
Че ты порвался? Крутой же рофл.
Нигерланды
Нигергланды
Нигерландыш
Нигерландами вообще то называют Африку. Ты даже тут все перепутал.
https://absurdopedia.net/wiki/Африканский_континент
И че вы порвались то сразу?
Я виноват, что что кто то их так называет?
По ссылке бы перешли хотя бы:
Африканский континент (англ. Nigerland — Нигерланды) — один из самых больших, самых чёрных континентов Земли. На Африканском континенте официально легализованы СПИД, людоедство и расизм. Ещё в Африке очень много животных. Континент, покрытый тенью злого рока. В Африке на сегодняшний день числится 348 государств, которые мировым сообществом принято делить на три категории:
Mezzo Deesa иногда называют "долбоеб" - не знаю почему так
Голландцы красавчики, что тут скажешь. Надеюсь они добьются от Эпл и Гугл адекватных правил в итоге. И другие страны тоже их опыт применят.
Перепись корпоративных проституток открыта в этом треде
Хорошо что ты отметился
Перипесь долбаебов, у которых никогда не было айфона, открыта
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.