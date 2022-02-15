Иногда хочется выложить сюда свою фотку, как это делает, например, Алексей. И каждый раз думаю: Зачем? Это же не инстаграм. Но и туда сейчас уже никто не постит селфи. Так что вопрос ко всем остальным, где вы делитесь своим красивым личиком с друзьями и делаете ли это вообще?