Фото: Выездное заседание суда по двум делам против Навального, которое проходит прямо в колонии Статьи редакции
Навального судят по делам о мошенничестве и неуважении к суду.
В исправительной колонии № 2 в городе Покров началось выездное заседание московского суда. Там рассматриваются два дела против Алексея Навального*. В деле шесть эпизодов: по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и по статье о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК).
Навальному грозит до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание по 159-й статье — 10 лет, но суд может сложить срок по нескольким эпизодам обвинения (статья 69 УК РФ).
*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
он крестится
он кринжует
*звуки гимна*
Кто все? Один пост
Артём. В следующий раз сделай опечатку в заголовке, если поддерживаешь революцию.
Тут и придумывать не нужно. Открываем твой профиль и смотрим "новости" про пуки геев.
Договор
@Some Dude УВЕДОМЛЕНИЕ
После заседания фильм про Навального показывать будут на экране за спиной?
Хорошее напутствие
Строчки гимна отлично вписываются во всё это
Наконец-то
МОСКВИЧИ В ГОРОДЕ!!!!
Думаю по личной просьба Путина Владимира Владимировича суд проявит гуманность и остановится на десяти годиках
И либералы смогут сказать, что именно их активная гражданская позиция выиграла для Алексея целых 5 лет жизни
Анус себе промаркируй
цепных псов пригнали взвод целый, ебаные клоуны
А кто-то же писал, что кинокамеры запрещены вна данном процессе? То есть уже скоро будет вой про Светлану Виданову, о том как "несправедливо" её преследуют и всё такое? :)
Это камера для аккредитованы