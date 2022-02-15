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Артём Мазанов

Фото: Выездное заседание суда по двум делам против Навального, которое проходит прямо в колонии Статьи редакции

Навального судят по делам о мошенничестве и неуважении к суду.

Фото Светланы Видановой, «Новая газета»

В исправительной колонии № 2 в городе Покров началось выездное заседание московского суда. Там рассматриваются два дела против Алексея Навального*. В деле шесть эпизодов: по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и по статье о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК).

Навальному грозит до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание по 159-й статье — 10 лет, но суд может сложить срок по нескольким эпизодам обвинения (статья 69 УК РФ).

*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#навальный

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38 комментариев
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FOX
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Иркутский супер_стар

какая трогательная фотография, ревели всей охраной(справа)

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12
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FOX

он крестится

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Особый цветок

Глазные капли.

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Имя И Фамилия

он кринжует

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Мокрый украинец

Зигует

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Neketa Fo

*звуки гимна*

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Ответственный цвет

Террористы и экстремисты судят политика по сфабрикованному делу, нужно правильнее писать.

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Мокрый украинец

Режим не позволяет

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FOX
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Мокрый украинец

Леха мы с тобой

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Действительный огонь

Ну наконец-то, а то распереживались все

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Имя И Фамилия

Кто все? Один пост

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Собачий Илья

я

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Мокрый украинец

Я

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Имя И Фамилия

Артём. В следующий раз сделай опечатку в заголовке, если поддерживаешь революцию.

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Безумный турник

более дурацкую новость ещё надо придумать. Фото бле.

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Имя И Фамилия

Тут и придумывать не нужно. Открываем твой профиль и смотрим "новости" про пуки геев.

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Безумный турник

теперь буду фотки постить

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Имя И Фамилия

Договор

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Верхний магнит

@Some Dude УВЕДОМЛЕНИЕ

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Neketa Fo
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Вредный дым

Че за гринка сзади? Им потом на монтаже фоном сделают прекрасную Россию будущего?

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Финский пришелец
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Neketa Fo
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Мокрый украинец

В точку

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Frank Ferd

После заседания фильм про Навального показывать будут на экране за спиной?

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Neketa Fo

Хорошее напутствие

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Magnat

Строчки гимна отлично вписываются во всё это

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Максоний

Наконец-то

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Положенный Никита

*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

А нам тоже нужно звездочку со сноской писать при упоминании данного персонажа???

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Финский пришелец

Да*

* нет

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Mezzo Deesa

МОСКВИЧИ В ГОРОДЕ!!!!

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Навальный спас Белоруссию

Думаю по личной просьба Путина Владимира Владимировича суд проявит гуманность и остановится на десяти годиках

И либералы смогут сказать, что именно их активная гражданская позиция выиграла для Алексея целых 5 лет жизни

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Andy

Анус себе промаркируй

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Gong

цепных псов пригнали взвод целый, ебаные клоуны

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Chikk

А кто-то же писал, что кинокамеры запрещены вна данном процессе? То есть уже скоро будет вой про Светлану Виданову, о том как "несправедливо" её преследуют и всё такое? :)

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–1
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Навальнята спасают Фермана

Это камера для аккредитованы

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Популярный яд
Котэ @twi_cats
Мир не изменится из за спасения одной кошки , но для этой кошки , мир изменился навсегда.
3 3 комментария
59
Соседа собака
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9
Twitter
Pavel Pryanikov @netovetz
На различных белорусские торговых площадках начали появляться российские сухпайки.
Также сообщается, что российские военные сливают и продают местным солярку по 18 беларусских рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
19 19 комментариев
25
Twitter
Профессор Леголасов @legolasov
Тест на долбоёба 2022. Если ты хочешь, чтобы твоя страна напала на другую - ты долбоёб.
66 66 комментариев
103
Соломка с маком
Сердечный Абдужаббор

Иногда хочется выложить сюда свою фотку, как это делает, например, Алексей. И каждый раз думаю: Зачем? Это же не инстаграм. Но и туда сейчас уже никто не постит селфи. Так что вопрос ко всем остальным, где вы делитесь своим красивым личиком с друзьями и делаете ли это вообще?

95 95 комментариев
30
Олег Ивахнов
Детский коктейль
Ля кринж
Иванов через ХА
Какой кринж. Шереметьево терминал Б
10 10 комментариев
2
Twitter
Кузькин отец
Liza Fokht @lizafokht
только что 12 людям была предложена альтернатива – можно пойти к Навальному в зал. но только с блокнотом и ручкой!!! ни телефонов, ни ноутбуков, ничего
ФБК @fbkinfo
Снимать на видео нельзя, потому что так можно записать нарушения во время процесса. А они там точно будут, потому что всё дело просто выдумано.

А ещё не должно быть видео со словами Алексея Навального. Это уже совсем запрещённый контент.
2 2 комментария
22
Twitter
Кузькин отец
Фраза "Срали мы на ваши санкции" заиграла новыми красками
The Insider @the_ins_ru
Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах
12 12 комментариев
38
Twitter
За свободу и демократию
Медуза: дайте пж донаты((( Также Медуза: ха-ха нищеброды
20 20 комментариев
21
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