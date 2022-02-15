ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля: граждане впервые обменяли безналичные рубли на цифровые Статьи редакции
Клиенты открыли цифровые кошельки и перевели друг другу цифровые деньги.
Три российских банка подключились к платформе цифрового рубля. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами, используя банковские мобильные приложения, сообщил Центробанк.
Какие именно банки уже подключились к тестированию, регулятор не уточнил. ЦБ отметил, что их клиенты смогли открыть через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. Затем они провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Всего в пилотную группу вошли 12 банков, среди них — Сбер, «Тинькофф Банк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Они подключатся к платформе, когда завершат доработки своих ИТ-систем.
ЦБ запланировал на втором этапе протестировать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги. В дальнейшем регулятор предполагает сделать возможность оплаты без интернета. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.
Банк России объявил о создании цифрового рубля в октябре 2020 года. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
Прикольно так-то.
правильно ли поняла: можно купить цифровых рублей со своего счета в банке, а затем уже банк не нужен для оплаты цифровыми рублями?
банк не нужен
Держи экстремиста! :)
ну центробанк то нужен
чтобы рубли цифровые выпускать/количество регулировать
коммерческие банки не нужны будут
Нужны, купить на али каком-нибудь. Ну и % вряд ли будет на кошельке. Главное, чтобы совсем от налички не избавились, а то у цб появится еще один инструмент - отрицательная ставка на рубль
Хз, но что-то думаю - вряд ли такое произойдёт. Это получается КБ уходят с рынка, работники - в депо трамвайное? Ну... Не верю. :)
ушли же диспетчеры таксопарков
одни профессии заменятся другими
финансовые продукты - это не только банковские продукты
есть чем ещё финансистам торговать/на перепродаже чего зарабатывать
Ну, да, в общем-то, почему и нет, в самом деле. Имеет право на жизнь и такое. :)
Так коммерческие банки и так не выпускают рубли и уж тем более не занимаются регуляцией.
выпускают/не выпускают. но комиссию берут
на самом деле деньги выпускают коммерческие банки, цб резервы и ставки только определяет.
т.е. деньги (в виде кредита например) полученные через кб дороже, чем на прямую у цб брать
и ставка ниже
Интересная теория. Я всегда думал что выпуском и регуляцией денежной массы занимается ЦБ, у которого КБ берут кредиты под ключевую ставку и "перепродают" их населению (поэтому и дороже). А где можно оформить кредит у ЦБ? хочу сэкономить на процентах
кредит у цб можно оформить. будет. когда коммерческие банки перестанут работать (например после повсеместного введения цифрового рубля)
пока устройство финансовой системы такого не позволяет сделать
вот здесь можно почитать (заодно и про фиатные деньги)
https://cbr.ru/Content/Document/File/79860/analytic_note_20190829_ddkp.pdf
Пока ничего нельзя купить.
В перспективе - да, банки будут не нужны
готовятся к отключению свифта
МИР уже давно есть.
какое символичное название
Ну для этого уже давно всё изобретено: наличка. :)
*только тсс, это секрет.
Подписочку на нетфликс тоже за наличку оформишь?)
Зачем мне подписка?
Одно с другим вообще никак не связано
Почалося
Каким образом без интернета совершается оплата цифровым рублем или перевод?
Без интернета никак, как минимум перевод
Цифровой рубль это система в которой ты не можешь снять деньги и в любой момент тебе могут установят лимит на расходы хоть 0р.
Циф₽а
Лучше бы на доллары меняли, дебилы
Только Наличные Сам себе регулятор!
скоро все кто будет пользоваться или даже просто хранить наличку будут объявлены экстремистами - зачем честному человеку средства оплаты которые не отследить? не хлеб же он покупает, наверняка спонсирует террористов через лабазы у метро и шаурму
да не. думаю наличку оставят. чтобы ощущение свободы было.
тотальный контроль у нас не прокатит думаю.
мы хоть и похожи на китайцев (как впрочем и на европейцев) но не они в точности
надеюсь путин вас послушает
Навального судят по делам о мошенничестве и неуважении к суду.
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.
С 2013 по 2015 год акции Valeant Pharmaceuticals выросли в четыре раза. Бумаги торговались по $60 в начале ралли и по $263 в пиковой точке. Инвесторы были счастливы. Они владели успешным бизнесом, который стабильно рос и эффективно добывал деньги. Все шло отлично. Но неожиданно ситуация изменилась. Компания погрузилась в судебные разбирательства,…