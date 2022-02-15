Клиенты открыли цифровые кошельки и перевели друг другу цифровые деньги.

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Три российских банка подключились к платформе цифрового рубля. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами, используя банковские мобильные приложения, сообщил Центробанк.

Какие именно банки уже подключились к тестированию, регулятор не уточнил. ЦБ отметил, что их клиенты смогли открыть через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. Затем они провели операции перевода цифровых рублей между собой.

Всего в пилотную группу вошли 12 банков, среди них — Сбер, «Тинькофф Банк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Они подключатся к платформе, когда завершат доработки своих ИТ-систем.

ЦБ запланировал на втором этапе протестировать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги. В дальнейшем регулятор предполагает сделать возможность оплаты без интернета. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.