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Новости
Яна Ломакина

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля: граждане впервые обменяли безналичные рубли на цифровые Статьи редакции

Клиенты открыли цифровые кошельки и перевели друг другу цифровые деньги.

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Три российских банка подключились к платформе цифрового рубля. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами, используя банковские мобильные приложения, сообщил Центробанк.

Какие именно банки уже подключились к тестированию, регулятор не уточнил. ЦБ отметил, что их клиенты смогли открыть через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. Затем они провели операции перевода цифровых рублей между собой.

Всего в пилотную группу вошли 12 банков, среди них — Сбер, «Тинькофф Банк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Они подключатся к платформе, когда завершат доработки своих ИТ-систем.

ЦБ запланировал на втором этапе протестировать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги. В дальнейшем регулятор предполагает сделать возможность оплаты без интернета. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.

Банк России объявил о создании цифрового рубля в октябре 2020 года. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.

#новости #валюта #центробанк

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38 комментариев
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Zero-one-one

Прикольно так-то.

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Radmir Neftski
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Aireen Marie

правильно ли поняла: можно купить цифровых рублей со своего счета в банке, а затем уже банк не нужен для оплаты цифровыми рублями?

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Chikk

банк не нужен
 Держи экстремиста! :)

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8
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Aireen Marie

ну центробанк то нужен
чтобы рубли цифровые выпускать/количество регулировать
коммерческие банки не нужны будут

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Михаил Желтухин

Нужны, купить на али каком-нибудь. Ну и % вряд ли будет на кошельке. Главное, чтобы совсем от налички не избавились, а то у цб появится еще один инструмент - отрицательная ставка на рубль

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Chikk

Хз, но что-то думаю - вряд ли такое произойдёт. Это получается КБ уходят с рынка, работники - в депо трамвайное? Ну... Не верю. :)

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Aireen Marie

ушли же диспетчеры таксопарков
одни профессии заменятся другими
финансовые продукты - это не только банковские продукты
есть чем ещё финансистам торговать/на перепродаже чего зарабатывать

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Chikk

Ну, да, в общем-то, почему и нет, в самом деле. Имеет право на жизнь и такое. :)

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MedievalRain

Так коммерческие банки и так не выпускают рубли и уж тем более не занимаются регуляцией.

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Aireen Marie

выпускают/не выпускают. но комиссию берут

на самом деле деньги выпускают коммерческие банки, цб резервы и ставки только определяет.
т.е. деньги (в виде кредита например) полученные через кб дороже, чем на прямую у цб брать
и ставка ниже

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Иннокентий

Интересная теория. Я всегда думал что выпуском и регуляцией денежной массы занимается ЦБ, у которого КБ берут кредиты под ключевую ставку и "перепродают" их населению (поэтому и дороже). А где можно оформить кредит у ЦБ? хочу сэкономить на процентах

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Aireen Marie

кредит у цб можно оформить. будет. когда коммерческие банки перестанут работать (например после повсеместного введения цифрового рубля)
пока устройство финансовой системы такого не позволяет сделать

вот здесь можно почитать (заодно и про фиатные деньги)
https://cbr.ru/Content/Document/File/79860/analytic_note_20190829_ddkp.pdf

https://cbr.ru/Content/Document/File/79860/analyt…
https://cbr.ru/Content/Document/File/79860/analytic_note_20190829_ddkp.pdf
cbr.ru
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Закомплексованная Душа

Пока ничего нельзя купить.

В перспективе - да, банки будут не нужны

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Ответственный цвет

Для него предусмотрено цифровое дно?

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Андрей Галицкий

готовятся к отключению свифта

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MedievalRain

МИР уже давно есть.

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Egor K

какое символичное название

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Фирменный Артем

эта штука для внутреннего пользования

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Chikk

Ну для этого уже давно всё изобретено: наличка. :)

*только тсс, это секрет.

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Иннокентий

Подписочку на нетфликс тоже за наличку оформишь?)

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Chikk

Зачем мне подписка?

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Закомплексованная Душа

Одно с другим вообще никак не связано

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Al

Почалося

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Плохой танк88
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Mezzo Deesa
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Tick

Каким образом без интернета совершается оплата цифровым рублем или перевод?

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Закомплексованная Душа

Без интернета никак, как минимум перевод

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Фирменный Артем

Астрологи объявляют неделю банковской прибыли. Количество ваших цифровых рублей уменьшилось вдвое

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Действительный огонь

Свойства наличного рубля в цифровом - это его постоянное падение?

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Мокрый украинец

₽coin

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uyeuejiwgi uyeuejiwgi

Цифровой рубль это система в которой ты не можешь снять деньги и в любой момент тебе могут установят лимит на расходы хоть 0р.

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Павел Каташев

Циф₽а

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Egor K

Лучше бы на доллары меняли, дебилы

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Vladislav Pauls

Только Наличные Сам себе регулятор!

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Корнелий Шнапс

скоро все кто будет пользоваться или даже просто хранить наличку будут объявлены экстремистами - зачем честному человеку средства оплаты которые не отследить? не хлеб же он покупает, наверняка спонсирует террористов через лабазы у метро и шаурму

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Aireen Marie

да не. думаю наличку оставят. чтобы ощущение свободы было.
тотальный контроль у нас не прокатит думаю.
мы хоть и похожи на китайцев (как впрочем и на европейцев) но не они в точности

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Корнелий Шнапс

надеюсь путин вас послушает

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