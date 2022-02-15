Если раньше человек жаловался на то, что «его обманули, злоупотребили незнанием», что он «не понял, что ему говорили», то при разбирательстве это были его слова против слов сотрудника банка. Не всегда удавалось установить истину. [...] Теперь ситуация меняется. Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта.