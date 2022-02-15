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Новости
Яна Ломакина

Руководитель службы ЦБ: банки обяжут выкупать у клиентов навязанные финансовые продукты Статьи редакции

Регулирующие акты запланировали ввести в июле 2022 года.

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Банк России начал регистрировать нормативно-правовые акты, которые позволят регулятору обязывать банки возвращать клиенту деньги за услуги, навязанные финансовыми организациями. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Новые правила касаются продажи полиса накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), инструмента финансового рынка и других продуктов. Банки обяжут возвращать за них деньги, если клиента недостаточно проинформировали, ввели в заблуждение, и он хочет отказаться от услуги.

Если раньше человек жаловался на то, что «его обманули, злоупотребили незнанием», что он «не понял, что ему говорили», то при разбирательстве это были его слова против слов сотрудника банка. Не всегда удавалось установить истину. [...] Теперь ситуация меняется. Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта.

Михаил Мамута

По словам Мамуты, если регулятор через контрольную закупку «поймает» нечестного продавца на неоднократном обмане, то сможет приостановить продажу финансового продукта.

ЦБ в 2020 году предложил дать потребителям две недели на то, чтобы отказаться от навязанных услуг при оформлении кредита. «Деньги за неоказанные услуги должны быть возвращены заёмщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отметил регулятор.

#новости #центробанк

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Oldfag TV

"Здравствуйте, вас беспокоят из контрольно-ревизионного управления Сбербанка. Мы обнаружили, что при открытии карты вам были ошибочно навязаны платные услуги и хотели бы вернуть их стоимость на карту. Для этого, пожалуйста, продиктуйте номер карты и код CVC - это три цифры с обратной стороны карты".

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Max Mayers
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Михаил Желтухин

Работали бы остальные гос институты как цб

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Kintaro

Рассмешил, ну ты и шутник

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Навальнята спасают Фермана

Навяжите россиянам финансовую грамотность со школы

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Михаил Желтухин

Одно другому не мешает. Еще бы операторов сотовой связи натянуть за подписки по клику на левых сайтах

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Gedevan

подписки по клику на левых сайтах
 На каких ещё левых сайтах? 😂у меня отец вообще не умеет на сайты заходить, но мегафон его регулярно на какую-нибудь дорогую и бессмысленную ебалу подписывает. Натягивать за мошенничество должны

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evvane

В последнем абзаце «ЦБ в 2020 года» поправьте на «году», с мобилки не могу сообщить об опечатке

upd: нет, я не ебусь в шары, не надо минусить, просто уже исправили.

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Мудрый браслет

Набиуллина просто прелесть
Учитывая, что независимый ЦБ зависим от дедов в погонах, то вообще молодец

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