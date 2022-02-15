Руководитель службы ЦБ: банки обяжут выкупать у клиентов навязанные финансовые продукты Статьи редакции
Регулирующие акты запланировали ввести в июле 2022 года.
Банк России начал регистрировать нормативно-правовые акты, которые позволят регулятору обязывать банки возвращать клиенту деньги за услуги, навязанные финансовыми организациями. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Новые правила касаются продажи полиса накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), инструмента финансового рынка и других продуктов. Банки обяжут возвращать за них деньги, если клиента недостаточно проинформировали, ввели в заблуждение, и он хочет отказаться от услуги.
По словам Мамуты, если регулятор через контрольную закупку «поймает» нечестного продавца на неоднократном обмане, то сможет приостановить продажу финансового продукта.
ЦБ в 2020 году предложил дать потребителям две недели на то, чтобы отказаться от навязанных услуг при оформлении кредита. «Деньги за неоказанные услуги должны быть возвращены заёмщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отметил регулятор.
"Здравствуйте, вас беспокоят из контрольно-ревизионного управления Сбербанка. Мы обнаружили, что при открытии карты вам были ошибочно навязаны платные услуги и хотели бы вернуть их стоимость на карту. Для этого, пожалуйста, продиктуйте номер карты и код CVC - это три цифры с обратной стороны карты".
Работали бы остальные гос институты как цб
Рассмешил, ну ты и шутник
Навяжите россиянам финансовую грамотность со школы
Одно другому не мешает. Еще бы операторов сотовой связи натянуть за подписки по клику на левых сайтах
подписки по клику на левых сайтах
На каких ещё левых сайтах? 😂у меня отец вообще не умеет на сайты заходить, но мегафон его регулярно на какую-нибудь дорогую и бессмысленную ебалу подписывает. Натягивать за мошенничество должны
В последнем абзаце «ЦБ в 2020 года» поправьте на «году», с мобилки не могу сообщить об опечатке
upd: нет, я не ебусь в шары, не надо минусить, просто уже исправили.
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