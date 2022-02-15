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Новости
Сергей Исенеков

Госдума решила «незамедлительно» направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции

Депутаты проголосовали за проект обращения к президенту России от КПРФ.

82 82 комментария
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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Заседание транслировалось на ютуб-канале Госдумы.

Постановление, подготовленное КПРФ, предусматривает отправку обращения напрямую президенту России. За него проголосовал 351 депутат, против — 16 человек, а один парламентарий воздержался. Также депутаты рассмотрели аналогичный документ от «Единой России», который предусматривал проведение парламентом и МИДом России консультаций до обращений к президенту. За него проголосовало 310 человек.

После подведения итогов спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР подпишут незамедлительно, после чего его направят Владимиру Путину.

Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. 14 февраля стало известно, что Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР.

С октября 2021 года СМИ сообщают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В конце января НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.

Новости
Яна Ломакина
Обострение конфликта вокруг Украины: СМИ пишут о датах и сценариях вторжения, а санкции против России грозятся усилить Статьи редакции

Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.

Российские военные части и техника в Крыму, спутниковый снимок Maxar Technologies

#новости #украина #россия

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82 комментария
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Роман Александров
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StarDog

Ну и неповторимый оригинал

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9
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StarDog
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7
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Vyacheslav Gorin

Выбор между 11 мая и с 9 до 22? Ну хз, скорее первое

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1
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Pavel Voronin

оба варианта, кстати, зачтут голос =)

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0
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Dmitry Ryleev

Предлагаю присоединить весь мир

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2
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Добро и позитив

Это следующий пунтик геополитика

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1
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робот-бёрдвотчер

По указке ЦРУ спешат к 16 февраля.

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21
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испанский смех

план Даллеса в действии!

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3
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Фирменный Артем

Это кто такие
Мы их не звали

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12
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Ответственный цвет

*не избирали

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0
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Михаил Кузнецов

Что они творят?!

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10
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испанский смех

берут от жизни (дорогих россиян) всё

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5
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Dmitry Ryleev

Можешь перечитать статью, там всё написано

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0
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Добро и позитив

Долбоебы бля

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9
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Serge Demichev

Донбас при долларе за 150 рублей, ну-ну. Видеокарта за 300 тысяч, iPhone за 240)

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6
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испанский смех

Видеокарта за 300 тысяч
 как раз 13ая зарплата

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8
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remote_wserver

Видеокарта не понадобится, вживую все будет зрелещнее.

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0
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Гражданский кран

Ой, бля не зря несся вчера в банк переводить деньги в доллары

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7
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Сергей Пашков

Собрать этих холуев и отправить на защиту ЛДНР

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6
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испанский смех

нет это они тебя соберут и отправят

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1
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x mst

Я тупой, объясните почему это плохо?

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Павел Каташев

Признание даст знак тому что Путину (как основоположнику нашей внешней политики) похуй на возможность войны, он этого не боится, а войны боятся, люди, капиталы, другие страны и рубль. А это значит падение экономики, которого страна не видела с 14 года а до этого с 1998

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8
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x mst

А с чего вдруг после признания возможно образование войны?

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Darth Felus

Потому что тогда они начнут песню про "оккупированные территории Украиной" и попросят вывести войска полностью из донецкой и луганской областей, чего конечно же не будет.
Ну и крышка гроба Минска да.

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4
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Dan

Это конец минскому мирному договору и вообще смотри Грузию в 2008 и войска на границе с Украиной

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2
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Chikk

Уезжают уже войска, выдыхай. :)

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0
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Dan

Где? Покажи

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3
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Chikk

В окно посмотри, сам же говорил что это всё рядом настолько, что невры уже. :)

Минобороны сообщило о начале возвращения военных…
Воинские подразделения уже приступили к погрузке и сегодня же, 15 февраля, направятся в места…
www.rbc.ru
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–2
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Dan

Ты им в серьёз веришь? Вот когда видно будет что они все уезжают, тогда я успакоюсь.

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5
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Chikk

Так я тебе и говорю: посмотри в окно, а ты в монитор, да в монитор всё. :D

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–3
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Алексей Чанков

Уезжают с полигонов в Беларуси. А на границу только едут
Upd: вроде в Крыму тоже грузят на жд платформы

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0
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Chikk

А на границу только едут
 Ладно, пусть едут. Имеют право. :)

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–2
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Павел Каташев

Минск- единственная законная связь которая связывает руки что одной стороне что другой. Фактическое признание говорит о том что обе стороны не признают Минск. Все. Больше ничего никого не держит, это как ракеты на Кубе. И как история о том моряке, которые в отсутствие связи чуть не начал третью мировую

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0
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Dan

Минск никому ничего не связывает. Откуда вы это берете?

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Александр Абраменко

Потому что МИД Украины уже заявил, что принятие ЛНР/ДНР = выход РФ из Минских соглашений

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/15/17293405.shtml

Киев озвучил позицию по признанию Россией ЛНР и…
В случае признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР Россией Киев будет считать этот шаг выходом…
www.gazeta.ru
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4
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Nik Flamel

А с какого перепугу именно Украина решает, что соответствует Минским Соглашениям, а что нет? Не Украина его составляла, это коллективный документ, под которым подписалось четыре страны - Германия, Франция, Россия и Украина.

Сама Украина с 2014 года ни одного пункта Минских Соглашений не выполнила в отношении ДНР и ЛНР.

Если РФ берет на себя инициативу в придании особого статуса ДНР и ЛНР, что указано в МС, то в чем здесь нарушение?

Поясните, пожалуйста, аргументированно без предвзятости по отношению к тем или иным политическим силам.

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–3
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Nik Flamel

От минусующих хотелось бы услышать ответ по существу.

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1
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испанский смех

потому что всё всегда хуево и будет еще хуже

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0
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Ферман спас Россию

Потом они попросятся в состав мордора.

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Оптимальный блик

Потому что признают, а значит нужно защищать по конституции

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Павел Каташев

Песков уже осадил этих ребят. Ну хоть на это ума хватает

Кремль ответил на вопрос о возможности признания…
Российское общество небезучастно к судьбе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных…
m.lenta.ru
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Ze Katze

Ну песков и так один из топ врунов
Ниодному его слову верить нельзя

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9
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Madegghead

да, в данном случае больше стоит верить тому что АП приказала протащить это через Госдуму.
Напомню что перед Крымом ВВП же тоже запрашивал разрешения у Совфеда, чтобы была коллективная ответственность

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1
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Павел Каташев

Ну, на самом деле он довольно гибко говорит, и поймать его на лжи это довольно сложно. Он даже про Крым тогда про "зеленых человечков" и про то что это инициатива Путина была.

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Madegghead

эти ребята без звонка из АП и шагу не сделают.
Странный цирк какой-то.

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5
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Ферман спас Россию

Личный цирк уродов чекиста.
Жалко, главный его клоун похоже нас покидает.

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0
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Павел Каташев

Имхо просто кто то решил показать яйца на этапе когда это надо было, а то что закон пошел дальше и к этому подключились ер скорее всего попытка выслужиться и перевыполнить план, и не дать попиариться кпрф на этом

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0
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Madegghead

ты реально фантазируешь... Такого уровня свободы нет у Госдумы.
Это решение принято в АП.
Скорее всего чтобы заранее всех замазать, и разделить коллективную ответсвенность за решение...

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Видящий Истинную Природу Бытия

именно что. Если все просят, а ВВП сейчас скажет "нет", то получится что он единственный, кто во всём виноват, типа все хотят, а он нет, ну чтож он и виноват теперь во всём. А уж этого он хочет меньше всего, так что уж это 99.99% его инициатива!

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0
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Madegghead

и если цитировать ВВП про Пескова: "он вечно какую-то пургу несет"

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1
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Добро и позитив

Мне интересно, а были ли когда-нибудь какие-то инициативы Госдумы, за которые проголосовали с таким перевесом, но которые были отвержены президентом?

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2
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Павел Каташев

Были, там про такси было что то. Но тут это прям треш какой-то. Мы и без этого много для них делаем, Путин видимо не хочет встревать еще глубже, в 14 не получилось либо это была побочная "жертва" которая появилась сама собой, а дальше заднюю давать на геополитической арене некрасиво, поэтому две республики сейчас как шило для геополитики

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1
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Denis Tyschcenko

Готовиться очередной "наш" с поднятием рейтинга, больше интересно, что будет по другую сторону баррикады, вполне вероятно очередное "схавают". Германиия, Франция ясно показали, что им, что Минские договора, что филиппинские - пофиг, лишь договариваться, договаривается хоть с чертом.

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0
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Дмитрий Родин

Осадить то осадил, но если внести законопроект ещё можно без санкции сверху, то проголосовать большинством... Разве что Володин инициативу предъявляет.

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Алина Кипр

Теперь понятно почему Жириновский и Зюганов прячутся.

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1
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испанский смех

готовятся бежать

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4
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Ферман спас Россию

На концерт к кобзону

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10
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испанский смех

на крайний

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1
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Darth Felus

Сочувствую тем у кого жизнь более менее наладилась на украинской стороне, их походу никто даже не спросит.

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2
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Robo Krabe

Сраные лицемеры.
Ручная дума транслирует мысли кремля, своего мнения у них никогда небыло.

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1
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StarDog

На сайте ГосДумы публикуют результаты голосования поименно?
Интересно кто это 16 камикадзе

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Родной завод

это для отвода глаз, типа "честно" было

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4
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Гражданский кран

Вон, на директора Рольфа, который голосовал против присоединения Крыма, открыли дело. Так что и с этими 16 разберутся

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2
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Михаил Зеленин

У Новых людей как раз 15 мандатов. Ну и + Дмитриева

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0
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StarDog

Послідовні

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Madegghead

новые люди фракция Едра, они всегда солидарно с ними голосуют

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Алина Кипр

А сколько в Калифорнии с паспортами РФ?

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1
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Dmitry Ryleev

А почему в доллар купить рубль почем?

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Добрая Булочка

Да

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Видящий Истинную Природу Бытия

из под чего?

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Нефтяной Паша

Скоро все производители политических карт, атласов и глобусов на русском:

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1
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Нижний интернет

Чисто small dick energy

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Дьявол носит ZARA

Ну вот и будет теперь чем торговаться с канцлером Германии.
Типа вон что коммунисты удумали, и парламент подмяли.

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Dan
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0
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Вредный дым

Кого волнует что они там проголосовали

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Nevi Lant

Спасибо Алексею Навальному и его УГ!

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Андрей Охапкин

Не одно, так другое

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Мокрый украинец

Когда к России присоединит?

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Marat Mayer

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты».

Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили и направили Путину обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Депутат Казбек Тайсаев заявил, что российский народ поддерживает это решение и готов отказаться от многих благ. Baza

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Видящий Истинную Природу Бытия
Украина, ЛДНР, РФ!!! ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО!!! Почему…
Я тут читал и комментил пост соседний и пришёл к мысли, что всё же уже очевидно. Почему…
tjournal.ru
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Андрей Потапов

Долбоёбы

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