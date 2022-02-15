Депутаты проголосовали за проект обращения к президенту России от КПРФ.

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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Заседание транслировалось на ютуб-канале Госдумы.

Постановление, подготовленное КПРФ, предусматривает отправку обращения напрямую президенту России. За него проголосовал 351 депутат, против — 16 человек, а один парламентарий воздержался. Также депутаты рассмотрели аналогичный документ от «Единой России», который предусматривал проведение парламентом и МИДом России консультаций до обращений к президенту. За него проголосовало 310 человек.

После подведения итогов спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР подпишут незамедлительно, после чего его направят Владимиру Путину.

Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств. Вячеслав Володин

спикер Госдумы

В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. 14 февраля стало известно, что Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР.

С октября 2021 года СМИ сообщают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В конце января НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.