Госдума решила «незамедлительно» направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции
Депутаты проголосовали за проект обращения к президенту России от КПРФ.
Депутаты Госдумы проголосовали за принятие постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Заседание транслировалось на ютуб-канале Госдумы.
Постановление, подготовленное КПРФ, предусматривает отправку обращения напрямую президенту России. За него проголосовал 351 депутат, против — 16 человек, а один парламентарий воздержался. Также депутаты рассмотрели аналогичный документ от «Единой России», который предусматривал проведение парламентом и МИДом России консультаций до обращений к президенту. За него проголосовало 310 человек.
После подведения итогов спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР подпишут незамедлительно, после чего его направят Владимиру Путину.
В конце января «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. 14 февраля стало известно, что Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР.
С октября 2021 года СМИ сообщают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В конце января НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.
Ну и неповторимый оригинал
Выбор между 11 мая и с 9 до 22? Ну хз, скорее первое
оба варианта, кстати, зачтут голос =)
Предлагаю присоединить весь мир
Это следующий пунтик геополитика
По указке ЦРУ спешат к 16 февраля.
план Даллеса в действии!
Что они творят?!
берут от жизни (дорогих россиян) всё
Можешь перечитать статью, там всё написано
Долбоебы бля
Донбас при долларе за 150 рублей, ну-ну. Видеокарта за 300 тысяч, iPhone за 240)
Видеокарта за 300 тысяч
как раз 13ая зарплата
Видеокарта не понадобится, вживую все будет зрелещнее.
Собрать этих холуев и отправить на защиту ЛДНР
нет это они тебя соберут и отправят
Я тупой, объясните почему это плохо?
Признание даст знак тому что Путину (как основоположнику нашей внешней политики) похуй на возможность войны, он этого не боится, а войны боятся, люди, капиталы, другие страны и рубль. А это значит падение экономики, которого страна не видела с 14 года а до этого с 1998
А с чего вдруг после признания возможно образование войны?
Потому что тогда они начнут песню про "оккупированные территории Украиной" и попросят вывести войска полностью из донецкой и луганской областей, чего конечно же не будет.
Ну и крышка гроба Минска да.
Это конец минскому мирному договору и вообще смотри Грузию в 2008 и войска на границе с Украиной
Уезжают уже войска, выдыхай. :)
Где? Покажи
В окно посмотри, сам же говорил что это всё рядом настолько, что невры уже. :)
Ты им в серьёз веришь? Вот когда видно будет что они все уезжают, тогда я успакоюсь.
Так я тебе и говорю: посмотри в окно, а ты в монитор, да в монитор всё. :D
Уезжают с полигонов в Беларуси. А на границу только едут
Upd: вроде в Крыму тоже грузят на жд платформы
А на границу только едут
Ладно, пусть едут. Имеют право. :)
Минск- единственная законная связь которая связывает руки что одной стороне что другой. Фактическое признание говорит о том что обе стороны не признают Минск. Все. Больше ничего никого не держит, это как ракеты на Кубе. И как история о том моряке, которые в отсутствие связи чуть не начал третью мировую
Минск никому ничего не связывает. Откуда вы это берете?
Потому что МИД Украины уже заявил, что принятие ЛНР/ДНР = выход РФ из Минских соглашений
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/15/17293405.shtml
А с какого перепугу именно Украина решает, что соответствует Минским Соглашениям, а что нет? Не Украина его составляла, это коллективный документ, под которым подписалось четыре страны - Германия, Франция, Россия и Украина.
Сама Украина с 2014 года ни одного пункта Минских Соглашений не выполнила в отношении ДНР и ЛНР.
Если РФ берет на себя инициативу в придании особого статуса ДНР и ЛНР, что указано в МС, то в чем здесь нарушение?
Поясните, пожалуйста, аргументированно без предвзятости по отношению к тем или иным политическим силам.
От минусующих хотелось бы услышать ответ по существу.
потому что всё всегда хуево и будет еще хуже
Потом они попросятся в состав мордора.
Песков уже осадил этих ребят. Ну хоть на это ума хватает
Ну песков и так один из топ врунов
Ниодному его слову верить нельзя
да, в данном случае больше стоит верить тому что АП приказала протащить это через Госдуму.
Напомню что перед Крымом ВВП же тоже запрашивал разрешения у Совфеда, чтобы была коллективная ответственность
Ну, на самом деле он довольно гибко говорит, и поймать его на лжи это довольно сложно. Он даже про Крым тогда про "зеленых человечков" и про то что это инициатива Путина была.
эти ребята без звонка из АП и шагу не сделают.
Странный цирк какой-то.
Личный цирк уродов чекиста.
Жалко, главный его клоун похоже нас покидает.
Имхо просто кто то решил показать яйца на этапе когда это надо было, а то что закон пошел дальше и к этому подключились ер скорее всего попытка выслужиться и перевыполнить план, и не дать попиариться кпрф на этом
ты реально фантазируешь... Такого уровня свободы нет у Госдумы.
Это решение принято в АП.
Скорее всего чтобы заранее всех замазать, и разделить коллективную ответсвенность за решение...
именно что. Если все просят, а ВВП сейчас скажет "нет", то получится что он единственный, кто во всём виноват, типа все хотят, а он нет, ну чтож он и виноват теперь во всём. А уж этого он хочет меньше всего, так что уж это 99.99% его инициатива!
и если цитировать ВВП про Пескова: "он вечно какую-то пургу несет"
Мне интересно, а были ли когда-нибудь какие-то инициативы Госдумы, за которые проголосовали с таким перевесом, но которые были отвержены президентом?
Были, там про такси было что то. Но тут это прям треш какой-то. Мы и без этого много для них делаем, Путин видимо не хочет встревать еще глубже, в 14 не получилось либо это была побочная "жертва" которая появилась сама собой, а дальше заднюю давать на геополитической арене некрасиво, поэтому две республики сейчас как шило для геополитики
Готовиться очередной "наш" с поднятием рейтинга, больше интересно, что будет по другую сторону баррикады, вполне вероятно очередное "схавают". Германиия, Франция ясно показали, что им, что Минские договора, что филиппинские - пофиг, лишь договариваться, договаривается хоть с чертом.
Осадить то осадил, но если внести законопроект ещё можно без санкции сверху, то проголосовать большинством... Разве что Володин инициативу предъявляет.
Теперь понятно почему Жириновский и Зюганов прячутся.
готовятся бежать
На концерт к кобзону
на крайний
Сочувствую тем у кого жизнь более менее наладилась на украинской стороне, их походу никто даже не спросит.
Сраные лицемеры.
Ручная дума транслирует мысли кремля, своего мнения у них никогда небыло.
На сайте ГосДумы публикуют результаты голосования поименно?
Интересно кто это 16 камикадзе
У Новых людей как раз 15 мандатов. Ну и + Дмитриева
Послідовні
новые люди фракция Едра, они всегда солидарно с ними голосуют
А сколько в Калифорнии с паспортами РФ?
А почему в доллар купить рубль почем?
Да
из под чего?
Чисто small dick energy
Ну вот и будет теперь чем торговаться с канцлером Германии.
Типа вон что коммунисты удумали, и парламент подмяли.
Спасибо Алексею Навальному и его УГ!
Не одно, так другое
«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты».
Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили и направили Путину обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Депутат Казбек Тайсаев заявил, что российский народ поддерживает это решение и готов отказаться от многих благ. Baza
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