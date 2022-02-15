ЦБ снова раскритиковал план Минфина по регулированию криптовалюты и предложил поправки для запрета её оборота Статьи редакции
Регулятор называет криптовалюты «финансовой пирамидой» и считает, что их регулирование лишь создаст «иллюзию государственной защиты».
Банк России представил свои возражения на концепцию регулирования оборота криптовалют, которую разработал Минфин. С письмом ознакомился Forbes, регулятор подтвердил его отправку ведомству.
ЦБ считает, что:
- Легализация цифровых валют создаст условия для роста инвестиций в инструмент, который фактически — «финансовая пирамида». Лимиты по инвестициям для неквалифицированных инвесторов не снимут эти риски.
- Выделение квалифицированных инвесторов предполагает, что инвестор взвешивает все риски на основе своих знаний. Но курсы криптовалют зависят от спекулятивных факторов. Кроме того, если криптовалюту запретит иностранный регулятор, она существенно обесценится, и в этом случае финансовая грамотность инвестору не поможет.
- Если в обороте цифровых денег будут участвовать регулируемые финансовые институты, это создаст у людей «иллюзию государственной защиты». И в случае обвала курсов криптовалют они будут требовать возмещения своих убытков за счёт бюджета.
- Индустрия майнинга не даст выгоды экономике: его конкурентоспособность в стране связана не с развитием технологии, а с дешёвой электроэнергиеи. При этом непроизводительный спрос на неё может ограничить производство и поставит под угрозу энергообеспечение предприятий и жилых объектов.
- Криптовалюты создают риски вывода денег из реальной экономики, фондового рынка и банковского сектора и другие угрозы.
Так ЦБ ответил на январьский план Минфина. В частности, ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.
В феврале 2022 года министерство также предложило ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей. Концепцию Минфина утвердило правительство. Ведомство и ЦБ до 18 февраля 2022 года должны подготовить совместный законопроект.
15 февраля прошло совещание об обороте криптовалют в России: в нём участвовали глава ЦБ Эльвира Нибиуллина, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Григоренко. По словам источника издания в Банке России, позиции Минфина и ЦБ не сблизились, и будет новое обсуждение. В Минфине не ответили на запрос издания.
Предложения ЦБ
Банк России также направил в Минфин проект изменений в закон о цифровых финансовых активах. Он предлагает:
- Запретить юрлицам и физлицам деятельность, «способствующую организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории России или за её пределами».
- Запретить финансовым организациям владеть частными цифровыми валютами.
- В России запретить распространять информацию не только о приёме цифровой валюты как платёжного средства, но и об организации выпуска, выпуске или организации обращения криптовалюты.
- Банки должны будут отказать в переводе, если «у кредитной организации имеются сведения» о вовлечённости получателя перевода в выпуск или оборот криптовалют.
- Аналогичные ограничения — для операторов связи и почты.
Пиздец остались ещё люди которые криптовалюты называют техническим прогрессом
Я понимаю называть блокчейн технологией, но криптовалюты, лоол
крипта - технический погресс, криптоскептики - долбоебы
Он просто не успел вложиться и хочет, чтобы все рухнуло. Пузырь же
спасибо за объяснение
Идите в баню со своей цитируемостью, уже никто не поверит
Надо разрешать это будущее. Во время супербоула крипту рекламировали около 30 процентов времени. Это реальность и надо ее регулировать и брать свою маржу.
Неужели ты не видишь, что они используют чувство нашей детской ностальгии, связанной с романтизацией американского образа жизни, для насаждения вражеской идеологии, в том числе - потенциально опасных технологий, разрушающих желание Россиян ставить духовное выше материального?!
Мы все здесь это видим. Поэтому думаю не лишним будет сказать, что нам нужно больше материала для исследования на следующие 10 лет. Больше фильмов, больше музыки оттуда для изучения её воздействия на человека. Возможно по окончании этих 10 лет нам понадобится ещё больше материала, чтобы ещё лучше понять их методы нападения. Нам предстоят долгие годы исследований.
Ну зачем так радикально сразу «нужно»? Тут вполне можно обойтись российскими аналогами, мы во многих сферах ничем не уступаем, а где-то даже превосходим. Ведь у нас всегда находится ответ не только на вражеские выпады и агрессивную риторику, но, например, на те же блокбастеры (Чернобыль Козловского)
Первый раз с тобой соглашусь, клоун
надо ее регулировать и брать свою маржу
Анус себе отрегулируй, этатист. Транцакции должны быть свободными. Налоги - это грабеж.
Не, мы когда смотрели даже ржать начали что надо было drinking game устраивать на слова crypto и meta. Каждая вторая реклама была о крипте, но этот значок это самое запоминающееся. Он все таки попал в угол😊
да я не знаю что за статья, но догадываюсь что о рекламе
я даже не заметил колено Эминема, а весь интернет придумывает злых экзеков НФЛ, которые на митинге сказали Эму что так лучше не делать, но у него настолько огромные яйца что он пошел против системы. Такая хуита.
я никогда не встану на колено за деньги. Если мне будет грозить опасность то да, а просто так никогда не встану, увольняйте нахуй я не смогу с собой жить после этого
я никогда не встану на колено
ебать ты нацик просто пиздарики
у нас этот режим был сто лет назад это тот же комсомол, только буржуи теперь белые мужики, а пролы это все меньшинства и мы должны друг другу сигнализировать это при каждом взаимодействии. Совок полнейший.
Сюр! Складывается впечатление, что товарищи в ЦБ уже живут в изоляции от западных источников информации.
Что значит запретить распространять информацию? О блокчейн-технологиях тоже писать нельзя?
Башни кремля ругаются как обычно
критикуй не критикуй, путинский получишь....
А какое они право имеют решать за меня, что я делаю вне границ государства?
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