Регулятор называет криптовалюты «финансовой пирамидой» и считает, что их регулирование лишь создаст «иллюзию государственной защиты».

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Банк России представил свои возражения на концепцию регулирования оборота криптовалют, которую разработал Минфин. С письмом ознакомился Forbes, регулятор подтвердил его отправку ведомству.

ЦБ считает, что:

Легализация цифровых валют создаст условия для роста инвестиций в инструмент, который фактически — «финансовая пирамида». Лимиты по инвестициям для неквалифицированных инвесторов не снимут эти риски.

Выделение квалифицированных инвесторов предполагает, что инвестор взвешивает все риски на основе своих знаний. Но курсы криптовалют зависят от спекулятивных факторов. Кроме того, если криптовалюту запретит иностранный регулятор, она существенно обесценится, и в этом случае финансовая грамотность инвестору не поможет.

Если в обороте цифровых денег будут участвовать регулируемые финансовые институты, это создаст у людей «иллюзию государственной защиты». И в случае обвала курсов криптовалют они будут требовать возмещения своих убытков за счёт бюджета.

Индустрия майнинга не даст выгоды экономике: его конкурентоспособность в стране связана не с развитием технологии, а с дешёвой электроэнергиеи. При этом непроизводительный спрос на неё может ограничить производство и поставит под угрозу энергообеспечение предприятий и жилых объектов.

Криптовалюты создают риски вывода денег из реальной экономики, фондового рынка и банковского сектора и другие угрозы.



Так ЦБ ответил на январьский план Минфина. В частности, ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.

В феврале 2022 года министерство также предложило ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей. Концепцию Минфина утвердило правительство. Ведомство и ЦБ до 18 февраля 2022 года должны подготовить совместный законопроект.

15 февраля прошло совещание об обороте криптовалют в России: в нём участвовали глава ЦБ Эльвира Нибиуллина, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Григоренко. По словам источника издания в Банке России, позиции Минфина и ЦБ не сблизились, и будет новое обсуждение. В Минфине не ответили на запрос издания.

Предложения ЦБ

Банк России также направил в Минфин проект изменений в закон о цифровых финансовых активах. Он предлагает: