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Новости
Сергей Исенеков

МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с «пожизненного» до 14 лет Статьи редакции

Адвокат комика также рассказал, что решение ведомства обжалуют.

24 24 комментария
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Замоскворецкий суд Москвы установил срок нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде до августа 2035 года. Об этом сообщает адвокат Сергей Бадамшин в телеграм-канале.

Бадамшин также поделился копией решения суда.

Фото телеграм-канала «ВЛагерь»

30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.

Интернет
Максим Друковский
Резонанс: Признание стендап-комика Идрака Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в России за шутку Статьи редакции

Комики поддерживают коллегу и переживают за будущее стендапа, а в сети иронизируют над нетипичным юридическим статусом.

#новости #идракневраг

24 24 комментария
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24 комментария
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Командный Влад
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Японский чайник

К тому времени сервера баз МВД уже работать не будут.

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Николай Бойко

А ты оптимист

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Иван Дмитриев

Поменяли сроки гарантии на матрас

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7
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Пакет с пакетами

Приятно осознавать, что мы теперь в безопасности и честь наша русская после всего что сказал этот негодяй чиста. Так будет с каждым! Великий народ, оно и понятно!!

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5
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StarDog
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3
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Selfish Ledger

охуенная шутка

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2
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Мокрый украинец

Прям как шутки этого комика

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Дратути

Он по заграницам уже отлично живёт, судя по его соцсетям и концертам.

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1
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Значимый ихтиандр

Ему стоит сказать спасибо за это российскому МВД, кто о нём знал, кем он был до шутки про г-но? Вошью подноготной!
А теперь артист! Богат и заменит!

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3
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Дратути

Вот вы шутите, а оно так и есть. Хорошо конечно, когда есть куда или к кому свалить.

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Антон Лисин

Живёт на проданный паспорт

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FOX

значит ли это что Пyтин уйдет с поста через 14 лет?

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1
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Многочисленный Женя

14 лет и 88 месяцев рооооссииия!!!!

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1
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Мокрый украинец

Смягчились

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Навальнята спасают Фермана

в старости приедет отдыхать

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Сделаю Россию вновь великой

украл у меня вор

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Gennady Marchenko

До тех пор, пока путин копыта не откинет, или что?

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александр александр

добрейшей души человеки, дадут возможность через 14 лет присесть на бутылку

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Jonny Odyssey

посчитали сколько еще карликовый бункерный воришка сможет жить?

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Жаль

разумный срок нежелательностм

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Petr

14 лет 14 слов (с) Коловрат

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Дьявол носит ZARA

Да кому интересен этот гомик,
т.е. комик,
ну вобщем Мерзкий зад Раком. А, не - Мерзализад Идрака!
Зря ты полез с нами в драку, давай теперь иди на х*й))
В других местах раскрывай свой азербайджанский еблет
следующие 14 лет)

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Приятный парфюмер

ТЖ наконец-то получил мнение русских рэперов по вопросу

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Oldfag TV
АХАХАХАХАХА

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

пиздец вы ебанутые наглухо
16 16 комментариев
6
Мнения
Степан Анейчик
Разве не так?

Президент уже 20 лет грабит страну, сажает и убивает своих политических оппонентов и фальсифицирует выборы? meh.

Американцы сняли негра в сериале? ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ! ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫй БОЙ!

80 80 комментариев
125
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даже на работе уже спрашивают
30 30 комментариев
4
Кнорозов
КАК Я СГОНЯЛ В СТАМБУЛ

на недельку

кiт
31 31 комментарий
25
Twitter
Leonid Volkov @leonidvolkov
Так символично. На суде нет привычной «клетки» для заключенного. Потому что весь суд — в клетке. Судья — в клетке. Прокурор — в клетке.
И только Алексей Навальный — свободный человек.
33 33 комментария
50
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32 32 комментария
61
Twitter
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149 149 комментариев
384
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Команда Навального @teamnavalny
Алексей Навальный о выездном заседании.
22 22 комментария
61
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