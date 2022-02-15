МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с «пожизненного» до 14 лет Статьи редакции
Адвокат комика также рассказал, что решение ведомства обжалуют.
Замоскворецкий суд Москвы установил срок нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде до августа 2035 года. Об этом сообщает адвокат Сергей Бадамшин в телеграм-канале.
Бадамшин также поделился копией решения суда.
30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».
В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.
А ты оптимист
Поменяли сроки гарантии на матрас
Приятно осознавать, что мы теперь в безопасности и честь наша русская после всего что сказал этот негодяй чиста. Так будет с каждым! Великий народ, оно и понятно!!
охуенная шутка
Он по заграницам уже отлично живёт, судя по его соцсетям и концертам.
Вот вы шутите, а оно так и есть. Хорошо конечно, когда есть куда или к кому свалить.
Живёт на проданный паспорт
значит ли это что Пyтин уйдет с поста через 14 лет?
в старости приедет отдыхать
украл у меня вор
До тех пор, пока путин копыта не откинет, или что?
добрейшей души человеки, дадут возможность через 14 лет присесть на бутылку
посчитали сколько еще карликовый бункерный воришка сможет жить?
разумный срок нежелательностм
14 лет 14 слов (с) Коловрат
Да кому интересен этот гомик,
т.е. комик,
ну вобщем Мерзкий зад Раком. А, не - Мерзализад Идрака!
Зря ты полез с нами в драку, давай теперь иди на х*й))
В других местах раскрывай свой азербайджанский еблет
следующие 14 лет)
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