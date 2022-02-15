Адвокат комика также рассказал, что решение ведомства обжалуют.

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Замоскворецкий суд Москвы установил срок нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде до августа 2035 года. Об этом сообщает адвокат Сергей Бадамшин в телеграм-канале.

Бадамшин также поделился копией решения суда.

Фото телеграм-канала «ВЛагерь»



30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.