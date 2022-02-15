При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена.

Бельгийские рабочие на заводе по производству пива / Фото Getty Images



Компании смогут отклонять запросы сотрудников о переводе на сокращённую рабочую неделю, но при этом они должны предоставлять им письменное обоснование отказа. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что новые правила помогут организовывать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами. «Перевод на четырёхдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал он. Де Кро также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.

Согласно поправкам в трудовой кодекс, компании с 20 или более сотрудниками в праве предложить работниками возможность «отключится» в нерабочее время — им не придётся отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра. Они также могут запрашивать график работы заранее: он будет известен на семь дней вперёд. При этом газета De Standarts отмечает, что норма оплаты труда в ночное время вступит в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как это делают сейчас.

Введение четырёхдневной рабочей недели — часть реформы в сфере труда Бельгии. За её счёт правительство страны планирует исправить ситуацию на рынке труда. Согласно данным Eurostat, примерно у 71 бельгийца из 100 в возрасте от 20 до 64 лет есть постоянная работа. Это меньше, чем в среднем в Евросоюзе (73 человека из 100).