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Сергей Исенеков

Власти Бельгии разрешили сотрудникам просить у работодателей перевода на четырёхдневную рабочую неделю Статьи редакции

При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена.

Бельгийские рабочие на заводе по производству пива / Фото Getty Images

Компании смогут отклонять запросы сотрудников о переводе на сокращённую рабочую неделю, но при этом они должны предоставлять им письменное обоснование отказа. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что новые правила помогут организовывать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами. «Перевод на четырёхдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал он. Де Кро также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.

Согласно поправкам в трудовой кодекс, компании с 20 или более сотрудниками в праве предложить работниками возможность «отключится» в нерабочее время — им не придётся отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра. Они также могут запрашивать график работы заранее: он будет известен на семь дней вперёд. При этом газета De Standarts отмечает, что норма оплаты труда в ночное время вступит в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как это делают сейчас.

Введение четырёхдневной рабочей недели — часть реформы в сфере труда Бельгии. За её счёт правительство страны планирует исправить ситуацию на рынке труда. Согласно данным Eurostat, примерно у 71 бельгийца из 100 в возрасте от 20 до 64 лет есть постоянная работа. Это меньше, чем в среднем в Евросоюзе (73 человека из 100).

#новости #бельгия

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Юрий Гаврилов

Говноедская статья, не упоминающая очевидного (и немедленно доступного в источнике): речь о сохранении зарплаты идёт при сохранении количества рабочих часов в неделю. Хочешь работать свои 36 часов в неделю не за 5 рабочих дней, а за 4? Вот теперь это норма.

А не бессмыслица типа "хочу работать день в год, и чтоб платили как раньше" в духе "французский парламент запретил работу".

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15
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Сеньор Помидор

перевод на четырёхдневную рабочую неделю... При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена.
Терпим

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10
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deusgorg

"Фонтанка" детектед...

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–4
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Bkmz Иванов

Проклятые буржуйчики-капиталисты гнобят рабочий класс.
Но ничего, мировая революция близка как никогда!

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7
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Пусть тебе приснится абьюз

Прости, но ты живешь не в Бельгии

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3
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испанский смех

нужно решить вопрос бельгии

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4
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Ответственный цвет

Окончательное решение бельгийского вопроса

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4
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deusgorg

Тогда уж: "Бельгийское решение извечного русского "вопроса что делать"?"

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0
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Слава Инженеров

"Разрешили просить"
довольно прогрессивно

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4
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Мокрый украинец

Далеко не в Бельгии

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1
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Неприятный велосипед

Прошу комитет перевести меня на четырехдневный щитпост

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1
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President Biden

That's very nice. In America, we believe that every Belgian has a right to work.

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1
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Магомед-Султан Байболатович

Yes sir, but you should know we don't give a shit about your sanctions.

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President Biden

That's very nice, but it doesn't matter, actually. Have a nice day!

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Магомед-Султан Байболатович

Thank u sir, help me get a green card and send all welfare recipients to Liberia.

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Dimakey Lekko

разрешили просить
 Ничоси у них в Бельгии строго

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Пп Пп

То есть они это делают чисто из-за того, что у них нет работ тупо?

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Даниил Слесарчук

"Право не работать". Netflix выпускает сериал о том, как прогрессивные власти Бельгии улучшают качество жизни простых рабочих. Премьер-министра Бельгии сыграет темнокожая актриса.

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–1
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