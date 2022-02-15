Власти Бельгии разрешили сотрудникам просить у работодателей перевода на четырёхдневную рабочую неделю Статьи редакции
При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена.
Компании смогут отклонять запросы сотрудников о переводе на сокращённую рабочую неделю, но при этом они должны предоставлять им письменное обоснование отказа. Об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что новые правила помогут организовывать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами. «Перевод на четырёхдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал он. Де Кро также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.
Согласно поправкам в трудовой кодекс, компании с 20 или более сотрудниками в праве предложить работниками возможность «отключится» в нерабочее время — им не придётся отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра. Они также могут запрашивать график работы заранее: он будет известен на семь дней вперёд. При этом газета De Standarts отмечает, что норма оплаты труда в ночное время вступит в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как это делают сейчас.
Введение четырёхдневной рабочей недели — часть реформы в сфере труда Бельгии. За её счёт правительство страны планирует исправить ситуацию на рынке труда. Согласно данным Eurostat, примерно у 71 бельгийца из 100 в возрасте от 20 до 64 лет есть постоянная работа. Это меньше, чем в среднем в Евросоюзе (73 человека из 100).
Говноедская статья, не упоминающая очевидного (и немедленно доступного в источнике): речь о сохранении зарплаты идёт при сохранении количества рабочих часов в неделю. Хочешь работать свои 36 часов в неделю не за 5 рабочих дней, а за 4? Вот теперь это норма.
А не бессмыслица типа "хочу работать день в год, и чтоб платили как раньше" в духе "французский парламент запретил работу".
перевод на четырёхдневную рабочую неделю... При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена.
Терпим
"Фонтанка" детектед...
Проклятые буржуйчики-капиталисты гнобят рабочий класс.
Но ничего, мировая революция близка как никогда!
Прости, но ты живешь не в Бельгии
нужно решить вопрос бельгии
Тогда уж: "Бельгийское решение извечного русского "вопроса что делать"?"
"Разрешили просить"
довольно прогрессивно
That's very nice. In America, we believe that every Belgian has a right to work.
Yes sir, but you should know we don't give a shit about your sanctions.
That's very nice, but it doesn't matter, actually. Have a nice day!
Thank u sir, help me get a green card and send all welfare recipients to Liberia.
разрешили просить
Ничоси у них в Бельгии строго
То есть они это делают чисто из-за того, что у них нет работ тупо?
"Право не работать". Netflix выпускает сериал о том, как прогрессивные власти Бельгии улучшают качество жизни простых рабочих. Премьер-министра Бельгии сыграет темнокожая актриса.
14 лет спустя Тим и Тамара повторили знаменитый фотосет и рассказали, как снимки появились в свободной энциклопедии.