Украина заявила о масштабной DDos-атаке: перестали открываться сайты Минобороны и госбанков Статьи редакции
Центр информбезопасности Украины не исключил, что за этой атакой могла стоять Россия.
Перебои в работе сайтов ведомств и крупных украинских банков наблюдаются на протяжении нескольких часов. Об этом сообщили в Центре информационной безопасности Украины.
Перебои в работе наблюдаются у следующих сайтов:
- Министерство иностранных дел;
- вооружённые силы Украины;
- Министерство культуры и информационной политики Украины;
- мобильное приложение «Приватбанка»;
- мобильное приложение «Ощадбанка».
Центр информбезопасности страны предположили, что за DDoS-атаками на сайты банков и гоструктур может стоять Россия.
Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга рассказал изданию «Страна.ua», что технические специалисты уже работают над восстановлением сервисов и устранением неполадок.
Почалось
Байден обещал санкции за кибератаки.
Байден обещал , что правительство Афганистана справится с Талибами самостоятельно
те просто переоделись
они сейчас держат афганские бабки замороженными из-за того что еще не закончился суд по 9/11 и не назначены выплаты жертвам
они эти бабки уже пустили в ход, попросту отобрав половину денег у афганистана
а Лиз Трасс заявила, что никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем!
А наш посол заявил что срать нам на ваши ссанкции
продемонстрировав это, не снимая штанов
Нет, за кибератаки на Украину.
Голосуй за Порошенку, а то Путiн нападэ
в 24 мб
укроботы на TJ
ДА, да я.
обязательно
не знал, что на украине есть банки
трехлитровые
ты просто ничего не знаешь
это я на украине в банк пришёл
это я на украине в банк пришёл
а там Венедиктов ... .....
Хуй
Брат, еще не поздно просить убежище в Ростове
качало нонца
Чакона налоц
UPD: Ощадбанк приподнялся
Началось...
Обновление корявое накатил и решили списать на досс
"Украина в огне". Netflix выпустит сериал о жизни и трудностях молодой восточноевропейской страны в условиях постоянных угроз со стороны путинской России. Главные роли сыграют темнокожие актрисы.
если вiйна, то только такая
Спасибо
Это я задудосил
не могу зайти в приват фига
Это начало войны или еще подогревают интерес
@President Biden any comments?
В 22:30 по киевскому времени будет вещать
Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.
14 лет спустя Тим и Тамара повторили знаменитый фотосет и рассказали, как снимки появились в свободной энциклопедии.