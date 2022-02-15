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Новости
Сергей Исенеков

Украина заявила о масштабной DDos-атаке: перестали открываться сайты Минобороны и госбанков Статьи редакции

Центр информбезопасности Украины не исключил, что за этой атакой могла стоять Россия.

48 48 комментариев
2493 просмотров

Перебои в работе сайтов ведомств и крупных украинских банков наблюдаются на протяжении нескольких часов. Об этом сообщили в Центре информационной безопасности Украины.

Перебои в работе наблюдаются у следующих сайтов:

  • Министерство иностранных дел;
  • вооружённые силы Украины;
  • Министерство культуры и информационной политики Украины;
  • мобильное приложение «Приватбанка»;
  • мобильное приложение «Ощадбанка».

Центр информбезопасности страны предположили, что за DDoS-атаками на сайты банков и гоструктур может стоять Россия.

У одних пользователей «Приватбанка» не получается зайти в мобильное приложение, у других не отображается баланс и последние транзакции. Угрозы средствам инвесторов нет, а остальные финансовые операции проводятся в обычном режиме. Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых мысов, потому что по большей части его агрессивные планы не работают.

из сообщения Центра информационной безопасности Украины

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга рассказал изданию «Страна.ua», что технические специалисты уже работают над восстановлением сервисов и устранением неполадок.

Действительно возникли временные сложности в работе [приложения] «Приват24», есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним

#новости #ddos_атаки #украина

48 48 комментариев
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48 комментариев
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No Name

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20
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Натуральный Кирилл

Так

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Натуральный Кирилл

Сказал поляк

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2
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Алина Кипр

Байден обещал санкции за кибератаки.

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4
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Сделаю Россию вновь великой

Байден обещал , что правительство Афганистана справится с Талибами самостоятельно

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18
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Навальнята спасают Фермана

те просто переоделись

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Selfish Ledger

они сейчас держат афганские бабки замороженными из-за того что еще не закончился суд по 9/11 и не назначены выплаты жертвам

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0
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Vladimir Vorobyev

они эти бабки уже пустили в ход, попросту отобрав половину денег у афганистана

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Vladimir Vorobyev

а Лиз Трасс заявила, что никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем!

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0
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Магомед-Султан Байболатович

А наш посол заявил что срать нам на ваши ссанкции

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2
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Денис Сенькин

продемонстрировав это, не снимая штанов

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Разнообразный бас

За кибератаки на США

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Алина Кипр

Нет, за кибератаки на Украину.

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Разнообразный бас

Пруфани пж

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Магомед-Султан Байболатович

Голосуй за Порошенку, а то Путiн нападэ

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8
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пепси

в 24 мб

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2
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Сделаю Россию вновь великой

укроботы на TJ

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Магомед-Султан Байболатович

ДА, да я.

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Taras Klunyk

обязательно

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Сделаю Россию вновь великой

не знал, что на украине есть банки

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–5
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No Name

трехлитровые

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пепси

ты просто ничего не знаешь

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Сделаю Россию вновь великой

это я на украине в банк пришёл

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–3
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Магомед-Султан Байболатович

это я на украине в банк пришёл
 а там Венедиктов ... .....

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Bibba La Bibba

Хуй

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Магомед-Султан Байболатович

Брат, еще не поздно просить убежище в Ростове

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Мокрый украинец

Начало конца

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No Name

качало нонца

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8
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Мокрый украинец

Чалоца након

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1
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Упоротый Голубь

Чакона налоц

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StarDog

UPD: Ощадбанк приподнялся

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Разнообразный бас

Общакбанк

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7
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Никита Алфимов-Черный

Началось...

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Антон Лисин

Обновление корявое накатил и решили списать на досс

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Даниил Слесарчук

"Украина в огне". Netflix выпустит сериал о жизни и трудностях молодой восточноевропейской страны в условиях постоянных угроз со стороны путинской России. Главные роли сыграют темнокожие актрисы.

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Криминальный завод

от чего порвутся тысячи российских пердаков и столь массированная DDoS атака на пердаки потопит эту страну окончательно

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God Damn

если вiйна, то только такая

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Ху Эмай

Спасибо

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Андрей Васильев
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Dan
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Виталий Лановой

Это я задудосил

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Сухой блик
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Нормальный Данила
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Многочисленный Женя

Завтра замеряйте сколько школ в России опять эвакуируют лол

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конгруэ́нтный

не могу зайти в приват фига

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Павел Морозов

Это начало войны или еще подогревают интерес

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Собственный шар

@President Biden any comments?

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StarDog

В 22:30 по киевскому времени будет вещать

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