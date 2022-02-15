У одних пользователей «Приватбанка» не получается зайти в мобильное приложение, у других не отображается баланс и последние транзакции. Угрозы средствам инвесторов нет, а остальные финансовые операции проводятся в обычном режиме. Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых мысов, потому что по большей части его агрессивные планы не работают.

